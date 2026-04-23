Encan du Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges

Assistez à un match des Canadiens de Montréal lors de la saison 2026-2027 grâce à l'Équipe Sandra-Lee Marquis ! Les billets se trouvent dans la section 107, rangée L, sièges 3 et 4. Ils offrent une vue tout simplement exceptionnelle.





Si vous remportez la mise, vous devrez contacter M. Nicholas Pard ([email protected]) pour sélectionner un match après le dévoilement du calendrier 2026-2027 selon les disponibilités. Ce prix comprend uniquement les deux billets, certaines conditions s'appliquent.





Valeur de plus de 1000$