Encan du Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Assistez à un match des Canadiens de Montréal lors de la saison 2026-2027 grâce à l'Équipe Sandra-Lee Marquis ! Les billets se trouvent dans la section 107, rangée L, sièges 3 et 4. Ils offrent une vue tout simplement exceptionnelle.
Si vous remportez la mise, vous devrez contacter M. Nicholas Pard ([email protected]) pour sélectionner un match après le dévoilement du calendrier 2026-2027 selon les disponibilités. Ce prix comprend uniquement les deux billets, certaines conditions s'appliquent.
Valeur de plus de 1000$
Enchère de départ
Misez sur l'un des deux quatuors offert généreusement par le Club de Golf Summerlea ! Ce prix comprends les droits de jeu et les voiturettes pour 4 personnes au plus prestigieux club de golf de Vaudreuil-Soulanges.
Valeur de 690$
Enchère de départ
Misez sur l'un des deux quatuors offert généreusement par le Club de Golf Summerlea ! Ce prix comprends les droits de jeu et les voiturettes pour 4 personnes au plus prestigieux club de golf de Vaudreuil-Soulanges.
Valeur de 690$
Enchère de départ
Rapportez à la maison une partie du Salon des Vins avec ce lot de 24 bouteilles de vin variées provenant des producteurs du salon. Il s'agit d'un ensemble surprise de 24 bouteilles offertes par les exposants de l'événement. 18 ans et plus.
Valeur de plus de 500$
Enchère de départ
Évadez-vous le temps d'une nuitée à l'hôtel Embassy Suites de l'Aéroport de Montréal. Idéal pour une nuit avant un voyage, l'hôtel offre une navette gratuite vers l'aéroport.
L'ensemble inclut 1 nuitée dans une suite, le déjeuner, un cocktail et le stationnement.
Valeur de 400$
Enchère de départ
Démystifier les huiles d'olives et les vinaigres balsamiques avec un sommelier en huile d’olives ! Cette conférence privée pour jusqu'à 15 personnes chez Sous les Oliviers est idéale pour une activité entre ami.e.s, un team building ou un cadeau !
Valeur de 375$
Enchère de départ
Assistez à un match des Alouettes de Montréal le dimanche 27 juillet 2026 grâce à Martin Couture Inc. ! Les billets se trouvent dans la section F1, rangée 22, sièges 1 et 2. Ils offrent une vue incroyable en plein centre du terrain.
Si vous remportez la mise, vous devrez contacter M. Martin Couture ([email protected]) pour organiser la réception des billets. Ce prix comprend uniquement les deux billets, certaines conditions s'appliquent.
Valeur de plus de 300$
Enchère de départ
Mettez la main sur un panier cadeau à l'effigie des Canadiens de Montréal, offert par IGA Extra Famille Viau. Bouchées, sucreries, bières et plusieurs surprises vous attendent dans ce généreux panier cadeau, parfait pour satisfaire votre fièvre des séries !
Valeur de plus de 300$
Enchère de départ
Savourez les délices de l'authentique restaurant et traiteur Italien du West-Island, La Serenata ! Institution depuis plus de 30 ans, Le Serenata vous offre une expérience Italienne authentique.
Valeur de 200$
Enchère de départ
Courez la chance de remporter une bouteille de vin Ratti Marcenasco Barolo 2021 signée par le producteur lui-même, M. Ratti, qui sera présent lors de la 21e édition du Salon des Vins. 18 ans et plus.
Valeur de 160$
Enchère de départ
Offrez-vous une bouteille de vin Varvarà 2022 Bolgheri Castello di Bolgheri, offert par Sylvestre Vins Et Spiritueux. Il s'agit d'un excellent vin rouge de la région de Toscane et Italie. 18 ans et plus.
Valeur de 60$
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