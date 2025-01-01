Encan des Fêtes 2025

Avec Vertuo Next, Nespresso redéfinit style et polyvalence. Préparez votre café préféré parmi 6 formats de tasse, de l’espresso intense au café en carafe. Grâce à la technologie de lecture de code-barres, chaque capsule révèle ses arômes et sa crema parfaite, le tout d’une simple pression sur un bouton.



Cette version Premium se distingue par ses accents élégants en rose dorée, pour un design raffiné qui s’intègre à toutes les cuisines.



Inclus dans ce lot :

Machine Vertuo Next Premium Noir & Rose Dorée

Mousseur à lait Aeroccino 3 pour des créations gourmandes à base de lait

Ensemble de 10 capsules Nespresso (café torréfié et moulu)



Mode Créations de café : avec un double clic, obtenez une extraction concentrée, idéale pour vos recettes glacées ou lactées. La créativité commence ici !





📍 À récupérer au bureau de la Fondation, durant la semaine entre 10h et 17h30 au 1200 rue de Bleury.





Valeur: 319$

Vertuo Next Premium | Nesspresso