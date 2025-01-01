Encan des Fêtes 2025

Organisé par
Avec Vertuo Next, Nespresso redéfinit style et polyvalence. Préparez votre café préféré parmi 6 formats de tasse, de l’espresso intense au café en carafe. Grâce à la technologie de lecture de code-barres, chaque capsule révèle ses arômes et sa crema parfaite, le tout d’une simple pression sur un bouton.
Cette version Premium se distingue par ses accents élégants en rose dorée, pour un design raffiné qui s’intègre à toutes les cuisines.
Inclus dans ce lot :
Machine Vertuo Next Premium Noir & Rose Dorée
Mousseur à lait Aeroccino 3 pour des créations gourmandes à base de lait
Ensemble de 10 capsules Nespresso (café torréfié et moulu)
Mode Créations de café : avec un double clic, obtenez une extraction concentrée, idéale pour vos recettes glacées ou lactées. La créativité commence ici !
📍 À récupérer au bureau de la Fondation, durant la semaine entre 10h et 17h30 au 1200 rue de Bleury.
Valeur: 319$
Offrez à votre famille une escapade magique au cœur de l'environnement avec ce laissez-passer familial pour la Biosphère ! Parfait comme cadeau de Noël ! Ce lot permet à 2 adultes et 3 enfants de découvrir les merveilles de notre écosystème dans un environnement interactif et éducatif.
Créez des souvenirs inoubliables en explorant les expositions fascinantes et en participant aux activités interactives qui sensibilisent petits et grands à l'importance de notre environnement. Une sortie enrichissante qui combine plaisir, apprentissage et moments précieux en famille - exactement ce dont nous avons tous besoin pour célébrer la magie des fêtes !
Valide jusqu'au 31 décembre 2026, vous avez tout le temps de planifier cette belle aventure familiale.
📦Chèque cadeau envoyé par le donateur.
Valeur: 65$
Profitez d'un moment pour vous recentrer avec cette carte de 10 cours chez Fyra Yoga Montréal, d'une valeur de 200 $.
Que vous soyez débutant·e ou yogi expérimenté·e, vous trouverez votre flow dans un studio chaleureux et inspirant.
Valide un an après activation via un code promotionnel à inscrire dans l'application.
📦 Chèque cadeau envoyé par le donateur.
Valeur: 200$
Best Yoga Studios Montreal - Online Yoga Classes - Fyra Yoga
Les temps froids vous minent le moral? Nous avons la solution! Enveloppez-vous dans un châle doux et réconfortant, fait main par une artisane québécoise.
Crocheté à la main par Amy, des Mailles à Mailloux, ce châle suit le patron de la designer québécoise Marie-Hélène Lavoie et a été réalisé avec 3 écheveaux de laine teinte à la main par des gens d’ici.
La composition du châle, un mélange de laine et de nylon, lui procure une belle douceur, en plus d’être chaud et durable.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 170$
Plongez dans une aventure immersive grâce à 2 entrées adultes chez SOS Aventures. Vivez une expérience d'évasion d'une durée de 60 minutes où énigmes, pièges et travail d'équipe seront au rendez-vous !
Aucune date d'expiration, l'aventure vous attend quand vous serez prêt.
📩 Chèque cadeau envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 82,50$
Laissez-vous inspirer par la plume brillante et la singularité de l'humoriste Martin Perizzolo avec son tout dernier spectacle Le Dramatiste. Une soirée où les limites sont explorées avec finesse et humour par un artiste au regard aiguisé.
Au GESÙ, le samedi 18 avril 2026 à 20 h.
📧 Billets envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 80$
Initiez toute la famille à la musique classique avec 4 billets pour le spectacle Bach Before Bedtime: Carmen, le dimanche 25 janvier 2026 à 10 h 30. Une expérience interactive, ludique et éducative de 45 minutes, parfaite pour éveiller les sens !
📧 Billets envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 64$
Vivez le Vieux-Montréal sous un angle unique avec trois expériences palpitantes pour 4 personnes!
SOS Labyrinthe : perdez-vous dans un parcours coloré au Vieux-Port! Choisissez entre le parcours familial ou urbain pour une sortie pleine de rires et de défis. Billets sans date d’expiration.
Mini-Putt au Vieux-Montréal : amusez-vous avec deux parcours originaux! Le parcours familial pour s’amuser avec les enfants et le parcours urbain pour relever des défis entre amis. Plaisir et rires garantis!
Les Derniers Remparts (PHI Studio) : plongez dans une aventure immersive en réalité virtuelle et explorez un univers médiéval épique, présenté jusqu’au 31 janvier 2026.
Un trio parfait pour créer des souvenirs mémorables entre amis ou en famille!
📩 Certificats envoyés par la Fondation après l’encan.
Valeur: 294$
Les Derniers Remparts – expérience d'aventure immersive à Montréal
Vivez une expérience inoubliable avec 4 passes VIP pour l'expérience UPLA au parc Arbraska Mont-Saint-Grégoire. Pendant la journée ou en soirée, grimpez, explorez, riez et créez des souvenirs mémorables en pleine nature !
📧 Billets envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 140$
Vivez une expérience inoubliable avec 8 passes VIP pour l'expérience UPLA au parc Arbraska Mont-Saint-Grégoire. Pendant la journée ou en soirée, grimpez, explorez, riez et créez des souvenirs mémorables en pleine nature !
📧 Billets envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 280$
Découvrez le programme Adapt-Ta-Danse de l'Académie de Danse de Montréal avec un chèque-cadeau de 100 $.
Destiné aux jeunes de 12 à 18 ans vivant avec un handicap, ce programme est offert tous les samedis de 11 h 30 à 12 h 30 (printemps 2026).
Bouger, danser et créer en toute inclusion!
📧 Chèque cadeau envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 100$
Perdez-vous pour mieux vous retrouver avec 6 laissez-passer pour SOS Labyrinthe, une activité palpitante à vivre en famille ou entre amis.
Sans restriction d'âge ni date d'expiration, ces billets sont parfaits pour une sortie spontanée pleine de rires et de défis !
📩 Billets envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 75$
Transformez la tempête en tendresse et le chaos en compassion avec ce lot unique. Des accessoires qui apportent douceur et inspiration au quotidien avec un message fort : solidarité et créativité. Servez-vous-en comme bouclier contre la tristesse et la solitude. Ce paquet de Pony contient : une casquette bleu marine Émotions infinies, une tasse orange et jaune illustrée d'un personnage et d'un sapin de Noël, ainsi qu'une paire de bas blancs, bleus, verts et rouges.
Misez maintenant pour vous gâter… ou offrez-le à quelqu'un qui en a besoin !
📍 À récupérer au bureau de la Fondation, durant la semaine entre 10h et 17h30 au 1200 rue de Bleury.
Valeur: 105$
Accordez-vous une pause ressourçante ! Ce forfait monastique comprend une nuitée en chambre contemporaine en occupation double, avec petit-déjeuner vitalité pour deux personnes et accès au Musée pour deux. Une expérience unique pour se détendre dans un cadre paisible.
Valide du 5 janvier 2026 au 18 décembre 2026 (hors période du 19 juin au 7 septembre).
Valeur : 390 $
📩 Chèque cadeau envoyé par poste par la Fondation.
Valeur: 390$
Émerveillez-vous lors d'une soirée inoubliable avec Le Roi de la danse, un spectacle grandiose présenté à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Laissez-vous emporter par la virtuosité des artistes dans un cadre prestigieux où la danse devient pure émotion.
Choisissez votre moment entre le samedi 16 mai 2026 à 19 h 30 ou le dimanche 17 mai 2026 à 14 h 30
Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’art sous son plus beau jour. Misez maintenant et assurez-vous une expérience culturelle mémorable !
📧 Billets envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 138$
Vivez une expérience nature spectaculaire au Sentier des cimes Laurentides !
Profitez d'un laissez-passer familial (2 adultes et leurs enfants de moins de 18 ans) pour explorer ce parcours unique en hauteur, offrant des vues imprenables sur la forêt et les montagnes.
Respirez l'air pur, admirez la beauté des Laurentides et créez des souvenirs mémorables en famille. Une activité parfaite pour les amoureux de la nature et de l'aventure !
📧 Laissez-passer envoyé par courriel par la Fondation.
Valeur: 95$
Offrez-vous une expérience raffinée pour 4 personnes en plongeant dans l'univers fascinant de la mixologie. Chaque invité pourra choisir un cocktail parmi une sélection exclusive de 12 créations préparées par des experts passionnés.
Deux assiettes gourmandes à partager accompagneront ce moment convivial.
Une réservation est recommandée afin de garantir la disponibilité, car les plages horaires peuvent varier selon la saison.
📩 Chèque cadeau envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 225$
Bootlegger Cocktail Bar Montréal | Speakeasy, Jazz & Cocktails
Offrez-vous un duo unique qui allie douceur et art. Un cahier à colorier sur le deuil périnatal, pour se déposer, accueillir ses émotions et transformer la douleur en lumière et une illustration numérique personnalisée (jusqu’à 5 personnes ou animaux) pour immortaliser vos souvenirs avec amour et créativité.
Un cadeau empreint de sens, idéal pour honorer une mémoire, célébrer un moment précieux ou simplement prendre soin de soi, imaginé et créé par l’illustratrice Supersirène.
📦 Lot envoyé par le donateur.
Valeur: 138$
Partez en mission avec toute votre famille au cœur de l'espace ! Cette passe inclut :
Une mission virtuelle au choix qui vous fera vivre une expérience interactive et captivante au Cosmodôme
Un accès à l'exposition permanente, où petits et grands découvriront les secrets de l'univers
Valide pour 2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants. Une sortie éducative et amusante qui plaira à toute la famille !
📦 Chèque cadeau envoyé par le donateur.
Valeur: 62.75$
Plongez dans l’action avec MTL Zipline, la plus grande tyrolienne urbaine au Canada!
Survolez le Vieux-Port de Montréal à toute vitesse et profitez d’une vue spectaculaire sur le fleuve et le centre-ville de Montréal.
Que ce soit en famille ou entre amis, cette activité estivale est l’expérience ultime pour vivre un rush d’adrénaline… en plein cœur de la ville!
📧 Chèque cadeau envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 57,98$
Détendez-vous dans un décor enchanteur avec un moment de pure relaxation. Ce forfait pour 2 personnes comprend :
Accès aux bains tourbillons extérieurs, chutes et bassins nordiques
Chute thermale, saunas secs et bain vapeur à l'eucalyptus
Sources naturelles et aires de détente intérieures et extérieures
La Source est l'endroit idéal pour se ressourcer et prendre soin de soi, beau temps, mauvais temps.
📩Chèque cadeau envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 140$
Partagez un moment délicieux avec vos êtres chers chez St-Hubert !
Ce chèque cadeau de 250 $ vous permettra de gâter famille ou amis avec vos plats préférés. C'est l'occasion parfaite de profiter d'une cuisine réconfortante et d'un service chaleureux.
📩 Chèque cadeau envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 250$
L'Opéra de Montréal vous invite à vivre une soirée unique avec deux billets en catégorie A pour Clown(s), une œuvre audacieuse et touchante de la compositrice montréalaise Ana Sokolović.
Une ode à l'humanité qui saura vous surprendre. Choisissez parmi les représentations suivantes au Théâtre Maisonneuve : le 31 janvier, le 3 février ou le 5 février à 19 h 30, ou le 8 février à 14 h.
Une expérience culturelle inoubliable à ne pas manquer!
📧 Billets envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 130$
Offrez-vous une pièce unique signée par l'artiste Hervé Mbelo, reconnu pour son approche engagée et poétique. Cette toile, intitulée « Rythmes urbains 2 », est réalisée en peinture à l'huile, un médium qui confère profondeur et intensité aux couleurs.
L'œuvre explore les contrastes de la vie urbaine et les tensions écologiques contemporaines, invitant à la réflexion tout en enjolivant votre espace.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 1000$
Offrez-vous une soirée d'exception au restaurant Mastard, reconnu pour sa créativité et son raffinement. Ce certificat-cadeau d'une valeur de 300 $ vous propose le menu Carte blanche : laissez le chef vous surprendre avec des créations uniques et des accords mets et vins soigneusement sélectionnés pour sublimer chaque plat.
Une expérience culinaire mémorable pour deux personnes, parfaite pour les amateurs de gastronomie et de découvertes sensorielles. Un restaurant d'une grande finesse, avec une étoile Michelin.
📩 Certificat cadeau envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 300$
Exprimez votre créativité avec cet ensemble complet pour coudre votre propre sac banane ! Ce kit comprend tout le nécessaire pour réaliser un accessoire tendance et pratique, tout en savourant la satisfaction du fait-main. Que vous soyez débutant ou passionné de couture, ce projet est l’occasion idéale pour apprendre et affirmer votre style.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 40,99$
Découvrez l’histoire touchante et amusante des Mystérieux toutous, un livre imaginé par Grégoire Laroche, un garçon à l’imagination débordante, hospitalisé depuis 2024 et décédé aujourd’hui des suites de sa maladie.
Rédigé par Grégoire et illustré par 14 illustrateur·trice·s généreux·ses, Les Mystérieux toutous nous entraîne dans une rocambolesque aventure à l’hôpital, où les toutous de Grégoire prennent vie après qu’une goutte de médicament se soit échappée ! Ce lot comprend deux exemplaires du livre.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 50$
Découvrez l’univers brassicole québécois grâce à cet ensemble exclusif signé Brasserie Shelton.
Ce coffret comprend :
12 bières variées, dont certaines produites en quantité limitée ;
2 verres à l’effigie de la brasserie, parfaits pour une dégustation optimale ;
Un chèque-cadeau de 25 $, échangeable à la boutique ou au salon de dégustation.
Une occasion idéale d’explorer des saveurs uniques et de célébrer le savoir-faire d’ici.
À récupérer à la Brasserie Shelton :
2100 Montée Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC
J3G 0T5
Valeur: 110$
Découvrez l’univers coloré et original de la compagnie montréalaise Merci Bonsoir grâce à ce paquet-cadeau exclusif comprenant :
1 tasse
2 miroirs de poche
1 ensemble de sous-verres
1 tote bag
6 blocs-notes
10 cartes
Un ensemble parfait pour les amateurs de papeterie et d’accessoires uniques, conçu avec soin par une entreprise locale !
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 240$
MERCI BONSOIR – Belle et Rebelle
Offrez-vous le meilleur des soins biologiques avec ce coupon d'une valeur de 100 $ à utiliser sur druidebio.com !
Ce certificat vous ouvre l’accès à une large sélection de produits naturels et écoresponsables, idéaux pour prendre soin de vous ou faire plaisir à vos proches.
Valide jusqu'au 1er janvier 2026.
Utilisation unique, liée à l’adresse courriel du bénéficiaire
Aucun montant d’achat minimum
Applicable au coffret de Noël et à tous les produits en ligne
Une occasion idéale pour découvrir des soins respectueux de votre santé et de l’environnement!
📧 Code envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 100$
Séance photo d'une heure dans un lieu extérieur que vous aimez, que vous soyez seul.e, en couple, avec des amis ou de la famille (max. de 5 personnes, Montréal et proche banlieue...). Une trentaine de photographies vous seront remises sur une galerie photos privée, aux formats web et d'impression.
Un don de Nathalie Choquette, photographe.
Valide jusqu'au 31 décembre 2026, selon disponibilités.
📧 Contacter Nathalie Choquette pour le choix de votre date.
Valeur: 350$
Accueil 2021 | Nathalie Choquette photographe
Célébrez le courage, la créativité et le pouvoir de rêver grand avec cet ensemble unique !
Il comprend un exemplaire en français de Funky : Le Canard qui rêve de danser de Luca « Lazylegz » Patuelli, ainsi que quatre bracelets Pas d’Excuses, Pas de Limites, parfaits pour partager inspiration et positivité autour de vous.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 50$
Célébrez le courage, la créativité et le pouvoir de rêver grand avec cet ensemble unique !
Il comprend un exemplaire en anglais de Funky : Le Canard qui rêve de danser de Luca « Lazylegz » Patuelli, ainsi que quatre bracelets Pas d’Excuses, Pas de Limites, parfaits pour partager inspiration et positivité autour de vous.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 50$
Offrez un cadeau unique et plein de douceur !
L’illustratrice jeunesse Lulune vous propose :
Un portrait personnalisé selon vos envies (enfant, famille, animal, etc.), réalisé dans son style artistique chaleureux et coloré.
Une sélection de ses albums illustrés, pour prolonger la magie de son univers.
Un ensemble parfait pour les amateurs d’art et de littérature jeunesse, ou pour offrir un souvenir inoubliable.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 400$
Offrez à vos enfants un voyage au cœur de l’imaginaire avec ce superbe lot de 7 livres jeunesse, remplis d’histoires drôles, touchantes et inspirantes. Idéal pour éveiller leur curiosité et le plaisir de lire !
On se tait s’il vous plaît ! Audrée Poulin & Audrey Malo
Drôles de têtes. Nicolas Aumais & Amélie Montplaisir
Moïse, l’athlète de la parole. Stéphanie G. Vachon & Jenny Bien-Aimé
Loujain rêve des tournesols. Lina AlHathloul & Uma Mishra-Newbery, illustré par Rebecca Green
Les trois bonbons de Monsieur Magnani. Louis Émond & Sampar
Par Ana Gerhard & Marie Lafrance
Le goût délicieux d’une mozzarella!
C’est mon piano Monsieur !
Moi, j’ai un cœur d’artichaut.
Ces ouvrages, inspirés de histoires vraies, mêlent poésie et récits captivants, invitant à la découverte, à la sensibilité et à l’imaginaire. Parfaits pour éveiller la curiosité des enfants et enrichir les moments de lecture en famille.
📍 À récupérer au bureau de la Fondation, durant la semaine entre 10h et 17h30 au 1200 rue de Bleury.
Valeur: 154,20$
Découvrez le délicieux menu de Régine Café, l’une des adresses brunch les plus prisées de Montréal !
Ce lot comprend 2 cartes d’invitation pour un déjeuner, parfait pour partager un repas gourmand dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Que ce soit pour un brunch entre amis ou une sortie spéciale, Régine Café offre une expérience culinaire qui séduira vos papilles
📩 Envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur:80$
Savourez un moment délicieux au Janine Café, reconnu pour ses brunchs créatifs et son ambiance chaleureuse !
Ce lot comprend 2 cartes d’invitation pour un déjeuner, idéal pour partager un repas gourmand et profiter d’une expérience culinaire unique.
Que ce soit pour une sortie entre amis ou un moment spécial, Janine Café vous fera découvrir des saveurs qui éveilleront vos papilles.
📩 Envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 80$
Développez votre côté créatif avec ce lot unique, parfait pour les amateurs de jeux et d’artisanat. Il comprend :
Puzzle « Librairie » – 500 morceaux : un défi amusant pour les passionnés de casse-têtes.
Album de coloriage de luxe « Mignon » : 24 illustrations adorables à colorier sur papier épais, accompagné d’accessoires pratiques, le tout dans une pochette de rangement.
Ensemble de 12 étiquettes cadeaux « Champignons de Noël » : quatre illustrations festives pour embellir vos présents.
Ornement en bois « Champignon » : fabriqué et peint à la main, chaque pièce est unique (l’ornement reçu peut différer légèrement de la photo).
Un cadeau idéal pour créer et s’amuser pendant la période des Fêtes !
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 112$
Jaune Pop – Un monde ludique et festif illustré par Marie-Anne Dubé
Découvrez l’histoire de Maisie, une héroïne audacieuse, intrépide et indépendante… parfois à ses risques et périls ! Ses manières espiègles pourraient bien être la clé de son succès futur.
Ce livre, en anglais, signé par son autrice, est un cadeau idéal pour inspirer les jeunes lecteurs à être courageux et authentiques.
Valeur: 50$
Mischievous Maisie: A Children’s Book (@mischievousmaisie) • Photos et vidéos Instagram
Vivez une expérience unique dans l'une des microbrasseries les plus réputées du Québec !
Ce carte cadeau d'une valeur de 25 $ est valide à la succursale de Montréal ou de Saint-Jérôme. Découvrez des bières artisanales primées et savourez des créations brassicoles qui font la renommée de Dieu du Ciel! Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
📩 Envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 25$
Plongez dans une adaptation audacieuse du classique de Bram Stoker, transposée dans l'univers des technologies et de l'intelligence artificielle. Une pièce mordante, signée Marie-Claude Verdier et mise en scène par Frédéric Dubois, qui explore les zones d'ombre de notre société hyperconnectée.
Une expérience théâtrale captivante à ne pas manquer!
Lieu: Théâtre Denise-Pelletier
📧 Billets envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 192$
Vivez l'adrénaline d'un jeu d'évasion… sans quitter votre salon ! Choisissez parmi 22 scénarios immersifs et résolvez des énigmes palpitantes en équipe. Une activité ludique et stimulante d'environ 1 h 30, accessible depuis votre appareil connecté. Parfait pour une soirée originale entre amis ou en famille !
📧 Accès envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 80$
Savourez 24 morceaux de fudge gourmands (30 g chacun).
2 coffrets de 4 saveurs de fudge chacun, facile à partager ou à offrir en cadeau.
Coffret Festif : saveurs Smore's - Gâteau de fête - Biscuits et crème - Pâte à biscuit
12 morceaux de 30g chacun
Coffret Classique : saveurs Chocolat blanc - Chocolat noir et noix de grenoble - Caramel et fleur de sel - Sucre à la crème
12 morceaux de 30g, ce coffret est sans gluten
📦 Lot physique à récupérer au 5500 rue Fullum suite 102, sur rendez-vous.
Valeur: 72$
Offrez-vous une dose de douceur et de réconfort !
Ce duo comprend le roman Le Bonheur, version XL dédicacé par l’autrice Janney Deveault ainsi qu’un crewneck de la collection T’es belle, imprimé au Québec par Pixel Impression. Une combinaison parfaite pour cocooner, nourrir son estime de soi et s’évader dans une histoire touchante. Couleur disponible: Blanc ou Noir Grandeur: S à 5XL. Unisexe.
Un cadeau idéal pour se chérir.
📦 Lot physique envoyé par le donateur.
Valeur: 75$
Assistez à une partie des Capitales de Québec durant la saison régulière 2026 (mai ou juin) grâce à ces 10 billets flexibles en admission générale. Une occasion parfaite de vivre l’ambiance électrisante du baseball, en famille ou entre amis !
📧 Billets envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 135$
Offrez-vous une soirée unique et remplie de rires avec le Gala Cabaret du Festival des Clowns de Montréal ! Ce spectacle haut en couleur réunit des artistes clownesques et des numéros surprenants dans une ambiance festive et éclatée. Une expérience théâtrale promettant humour, créativité et émotions… le tout dans l’esprit joyeux du festival.
Date du spectacle : Vendredi 10 avril 2026
📧 Billets envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 100$
Offrez-vous un bouquet de bonheur !
Ajoutez une touche de fraîcheur et d’élégance à votre quotidien grâce à ce chèque-cadeau de 100 $ chez Binette et Filles, votre fleuriste de confiance. Que ce soit pour un événement spécial, un cadeau attentionné ou simplement pour égayer votre maison, laissez-vous charmer par leurs créations florales uniques et raffinées.
Ne manquez pas cette occasion d’inviter la beauté des fleurs dans votre vie… ou d’offrir un moment de douceur à quelqu’un que vous aimez !
📩 Envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 100$
Offrez-vous un moment gourmand avec Sweet Isabelle, réputée pour ses cupcakes succulents et créations artisanales qui ravissent les papilles et les yeux. Ce certificat-cadeau d’une valeur de 60 $ vous permettra de découvrir un univers sucré où chaque bouchée est un pur délice.
📧 Chèque cadeau envoyé par la Fondation par courriel.
Valeur: 60$
Cupcakes, biscuits, fêtes d'enfants et cadeaux corporatifs à Montréal. - Sweet Isabelle
Garnissez votre bibliothèque en découvrant de belles œuvres littéraires avec ce chèque-cadeau de 25 $ à la Librairie Fleury. Romans, essais, albums jeunesse… il y en a pour tous les goûts !
Un cadeau parfait pour nourrir l'esprit et encourager une librairie indépendante.
📩 Chèque cadeau envoyé par la poste par la Fondation.
Valeur: 25$
