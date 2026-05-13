Encan du tournoi Le Filles Open

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Offert généreusement par Antidote Média, ce lot d’une valeur de 2 500 $ est applicable à l’achat d’une campagne média. Une belle occasion de faire rayonner votre entreprise, votre événement ou votre organisation grâce à l’expertise d’une équipe créative et stratégique.
Des conditions s'appliquent :
Enchère de départ
Offert généreusement par Antidote Média, ce lot d’une valeur de 2 500 $ est applicable à l’achat d’une campagne média. Une belle occasion de faire rayonner votre entreprise, votre événement ou votre organisation grâce à l’expertise d’une équipe créative et stratégique.
Des conditions s'appliquent :
Enchère de départ
Vivez une expérience de magasinage exclusive aux côtés de Britta Kröger, une occasion unique de transformer votre style avec l’œil d’une experte.
Accompagnée d’un certificat-cadeau de 500 $ chez Simons, laissez-vous guider à travers une sélection inspirante de pièces, conseils personnalisés et trouvailles coup de cœur pour créer des looks qui vous ressemblent vraiment.
Bien plus qu’un simple magasinage : une immersion stylée, personnalisée et mémorable!
Enchère de départ
Offert par PAL Airlines, ce lot comprend une paire de billets d’avion vers l’une des nombreuses destinations desservies par la compagnie, notamment les Îles-de-la-Madeleine, St. John's, Moncton ou encore Halifax. Une invitation parfaite à décrocher du quotidien et à partir à l’aventure!
Valeur de 2 000 $
Des conditions s'appliquent :
-Le voyage doit être effectué avant le : 31 décembre 2026
- Au moment de la réservation vous devrez payer les taxes et certain frais.
- Ce certificat ne peut être transféré ou vendu et n’a aucune valeur monétaire.
- Ce certificat ne peut être combiné avec aucune autre promotion.
- Une fois la réservation complétée aucun changement ne sera permis.
- Certaines périodes d’embargo peuvent s’appliquer (Ex. : Période des fêtes de Noël et de fin
d’année –Pâques ou longue fin de semaine de congé et jours fériés).
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade d’exception avec un forfait de deux nuitées au Chalet Le Liv, niché au cœur de la magnifique région de Charlevoix.
Ce séjour est une invitation à décrocher du quotidien et à savourer pleinement chaque instant. Le lieu parfait pour se retrouver, se ressourcer et créer des souvenirs inoubliables.
Peut accueuillir dix personnes - et bienvenue à votre compagnon à 4 pattes!*
Valeur de 1 600$
Offert par Jean-Michel Lortie
https://www.monsieurchalets.com/chalets-a-louer/charlevoix/petite-riviere-saint-francois/le-liv
Enchère de départ
Offert par BleuFeu, ce lot comprend une paire de billets VIP Zone Privilège pour le spectacle de votre choix lors du Festival d'été de Québec. Une expérience unique pour vivre la magie du FEQ aux premières loges!
Valeur de 500$
Enchère de départ
Une soirée magique en perspective au Festival d'été de Québec : vivez le spectacle de Patrick Watson le 14 juillet grâce à deux billets Or avant-scène. Entre envolées poétiques, mélodies cinématographiques et émotions à fleur de peau, laissez-vous porter par l’univers unique d’un artiste québécois au rayonnement international.
Valeur de 300$
Offert par Jessie Boissonneault
Enchère de départ
Vivez une soirée de tennis digne des plus grands tournois grâce à ce forfait VIP pour le Challenger Banque Nationale!
Valide pour la séance du 19 août 2026 dès 18h30, ce lot comprend :
• 4 accès à une loge platine
• 8 consommations incluses
• 2 stationnements VIP
• Accès au salon hospitalité avec nourriture à volonté
• Service aux loges
• Accès VIP exclusif (bar privé, toilettes réservées, zones privilégiées et plus)
• Souvenirs de l’événement
Une expérience à vivre entre amis, collègues ou en famille!
Valeur de 550$
Offert par Nicholas Pedneault
Enchère de départ
Vivez une soirée de tennis digne des plus grands tournois grâce à ce forfait VIP pour le Challenger Banque Nationale!
Valide pour la séance du 19 août 2026 dès 18h30, ce lot comprend :
• 4 accès à une loge platine
• 8 consommations incluses
• 2 stationnements VIP
• Accès au salon hospitalité avec nourriture à volonté
• Service aux loges
• Accès VIP exclusif (bar privé, toilettes réservées, zones privilégiées et plus)
• Souvenirs de l’événement
Une expérience à vivre entre amis, collègues ou en famille!
Valeur de 550$
Offert par Sophie Paquet / Banque Nationale
Enchère de départ
Vivez une soirée magique et laissez-vous émerveiller lors des Les Grands Feux Loto-Québec grâce à cette expérience VIP unique.
Installez-vous aux premières loges pour admirer un spectacle grandiose de lumières, de musique et de couleurs qui saura vous en mettre plein la vue!
Ce forfait comprend A VALIDER
Valeur de 250$
Enchère de départ
Une escapade au bord du magnifique lac Beauport avec une nuitée en chambre King Classique Montagne à Entourage sur-le-Lac, ca vous dit? Entre détente, gastronomie et vues imprenables sur les montagnes, voilà l’occasion parfaite de décrocher… le temps d’une nuit et ce, à quelques minutes de Québec!
Valeur de 600$
Offert par Stéphane Bergeron
Enchère de départ
Profitez d’une escapade au cœur de Québec grâce à cette nuitée au Marriott Centre-Ville de Québec, incluant un délicieux petit déjeuner pour bien commencer la journée!
Valeur de 400$
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade unique au cœur de Québec grâce à ce certificat cadeau de 500$ applicable sur un séjour dans l’unité au choix du gagnant au Terminus Hôtel.
Cet appart hôtel urbain propose 26 studios et appartements entièrement équipés. Une expérience aussi confortable qu’originale vous attend!
Enchère de départ
Offrez-vous le design de vos rêves grâce à cette carte-cadeau de 1 000 $ offerte par LUSINE.
Reconnu pour son approche créative et son univers distinctif, LUSINE propose du mobilier et des accessoires au style unique qui transformeront votre espace avec caractère et élégance.
Enchère de départ
Court sur pattes, le fauteuil BARRY séduit par son design moderne et son confort enveloppant. Son dossier légèrement incliné et son rembourrage généreux offrent une assise confortable, idéale pour les moments de détente.
Polyvalent, ce fauteuil design trouve aussi bien sa place dans un salon que dans une chambre, apportant une touche élégante et chaleureuse à votre intérieur. Pensé pour allier esthétique et bien-être, BARRY s’intègre facilement à différents styles de décoration.
Valeur de 695$
Format 28''L x 37''P x 37''H
Enchère de départ
Spécialisée en organisation et optimisation d’espaces, O’range Tout vous accompagne pour créer des environnements à la fois élégants, fonctionnels et parfaitement adaptés à votre quotidien. Avec O’range Tout, chaque pièce devient un lieu réfléchi, harmonieux et agréable à vivre.
C'est l'occasion de transformer votre maison ou votre bureau en un espace qui vous ressemble vraiment!
-Applicable sur les services O'range Tout
-Accessoires en sus
-Valide jusqu’au 31 décembre 2027
Enchère de départ
Offrez à votre peau un véritable coup d’éclat grâce à ce forfait BELA MD+ offert par Cliniques VIVA Médico-Esthétique.
Ce soin du visage avancé combine microdermabrasion, infusion de sérums, hydratation profonde et technologies esthétiques de pointe pour une peau lumineuse, revitalisée et visiblement plus lisse. Idéal pour traiter le teint terne, les pores dilatés, les ridules, l’acné ou simplement pour se gâter avec un moment de détente et de bien-être.
Valeur de 250$
https://cliniqueviva.com/traitements/bela-md/
Enchère de départ
Grâce à cette carte-cadeau de 100 $, offrez-vous un moment pour rayonner et pour prendre soin de vous.
Épilation, soins du visage, traitements corporels et plusieurs autres options beauté et bien-être vous attendent!
Valide seulement à la succursale du 425, Grande Allée, Québec.
Enchère de départ
Grâce à cette carte-cadeau de 100 $, offrez-vous un moment pour rayonner et pour prendre soin de vous.
Épilation, soins du visage, traitements corporels et plusieurs autres options beauté et bien-être vous attendent!
Valide seulement à la succursale du 425, Grande Allée, Québec.
Enchère de départ
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Valide seulement à la succursale du 425, Grande Allée, Québec.
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