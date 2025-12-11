Drôle d'encan de la Fondation Philippe Laprise

Organisé par
Vivez une expérience unique le 13 juin 2026 (remis au 14 en cas de pluie) lors du Match des célébrités du Big Bill de Coaticook.
Lieu : Stade Julien-Morin, Coaticook
4 billets pour assister au spectacle d'Alain Choquette intitulé "Entre histoires et illusions" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 7 mars 2026.
2 billets pour assister au nouveau spectacle de Dominic Paquet intitulé "J'comprends la game" à l'Espace St-Denis à Montréal le 11 mars 2026.
2 billets pour assister au nouveau spectacle de Mariana Mazza intitulé "Foie gras" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 28 février 2026.
2 billets pour assister au spectacle de Richardson Zéphir intitulé "Punch créole" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 3 février 2026.
2 billets pour assister au spectacle d'Eve Côté intitulé "Côté Eve" à l'Espace St-Denis à Montréal le 31 janvier 2026.
