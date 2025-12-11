Organisé par

Fondation Philippe Laprise

À propos de cet événement

Ventes fermées

Drôle d'encan de la Fondation Philippe Laprise

Expérience VIP - Match des célébrités Big Bill de Coaticook item
Expérience VIP - Match des célébrités Big Bill de Coaticook
250 $

Enchère de départ

Vivez une expérience unique le 13 juin 2026 (remis au 14 en cas de pluie) lors du Match des célébrités du Big Bill de Coaticook.


Inclus :

  • 4 billets VIP pour assister au Match des célébrités
  • 2 consommations par personne
  • 1 photo avec les joueurs du Big Bill
  • Rencontre et photo avec Philippe Laprise
  • et plus encore!

Lieu : Stade Julien-Morin, Coaticook



4 billets VIP - Nouveau spectacle de Philippe Laprise item
4 billets VIP - Nouveau spectacle de Philippe Laprise
100 $

Enchère de départ

  • 4 billets pour assister au tout nouveau spectacle de Philippe Laprise intitulé "Au Sommet" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 15 mai 2026.
  • Rencontre en coulisse avec Philippe Laprise et prise de photo.


4 billets VIP - Spectacle de Pierre-Luc Pomerleau item
4 billets VIP - Spectacle de Pierre-Luc Pomerleau
100 $

Enchère de départ

  • 4 billets pour assister au spectacle de Pierre-Luc Pomerleau intitulé "Moqueur Polyglotte" à l'Espace St-Denis à Montréal le 15 janvier 2026.
  • Rencontre en coulisse avec Pierre-Luc Pomerleau et prise de photo.


4 billets VIP - Spectacle de Stéphane Fallu item
4 billets VIP - Spectacle de Stéphane Fallu
100 $

Enchère de départ

  • 4 billets pour assister au spectacle de Stéphane Fallu intitulé "Assumé" à la 5e salle de la Place des Arts à Montréal le 6 février 2026.
  • Rencontre en coulisse avec Stéphane Fallu et prise de photo.
4 billets VIP - Spectacle de Martin Vachon item
4 billets VIP - Spectacle de Martin Vachon
100 $

Enchère de départ

  • 4 billets pour assister au spectacle de Martin Vachon intitulé "Ahh Caramel..." à l'Espace St-Denis à Montréal le 20 février 2026.
  • Rencontre en coulisse avec Martin Vachon et prise de photo.
4 billets VIP - Spectacle de Silvi Tourigny item
4 billets VIP - Spectacle de Silvi Tourigny
100 $

Enchère de départ

  • 4 billets pour assister au spectacle de Silvi Tourigny intitulé "En feu" à l'Espace St-Denis à Montréal le 27 février 2026.
  • Rencontre en coulisse avec Silvi Tourigny et prise de photo.
4 billets pour le spectacle d'Alain Choquette item
4 billets pour le spectacle d'Alain Choquette
60 $

Enchère de départ

4 billets pour assister au spectacle d'Alain Choquette intitulé "Entre histoires et illusions" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 7 mars 2026.

2 billets pour le nouveau spectacle de Dominic Paquet item
2 billets pour le nouveau spectacle de Dominic Paquet
40 $

Enchère de départ

2 billets pour assister au nouveau spectacle de Dominic Paquet intitulé "J'comprends la game" à l'Espace St-Denis à Montréal le 11 mars 2026.

2 billets pour le nouveau spectacle de Mariana Mazza item
2 billets pour le nouveau spectacle de Mariana Mazza
40 $

Enchère de départ

2 billets pour assister au nouveau spectacle de Mariana Mazza intitulé "Foie gras" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 28 février 2026.

2 billets pour le spectacle de Richardson Zéphir item
2 billets pour le spectacle de Richardson Zéphir
40 $

Enchère de départ

2 billets pour assister au spectacle de Richardson Zéphir intitulé "Punch créole" à la salle Pierre-Mercure à Montréal le 3 février 2026.

2 billets pour le spectacle d'Eve Côté item
2 billets pour le spectacle d'Eve Côté
40 $

Enchère de départ

2 billets pour assister au spectacle d'Eve Côté intitulé "Côté Eve" à l'Espace St-Denis à Montréal le 31 janvier 2026.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!