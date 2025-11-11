Encan Format Libre | Moins de 500$

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Plongez dans la magie de l’hiver au Village Vacances Valcartier, le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique du Nord!
Ce lot comprend 4 paires de billets pour profiter d’une journée remplie de glissades, de rires et d’adrénaline.
À découvrir :
- Plus de 35 glissades sur neige pour tous les âges
- Le légendaire Tornado et la Haute-Vélocité pour les amateurs de sensations fortes
- Une zone familiale sécuritaire pour les plus petits
- Accès au site extérieur animé et à son ambiance festive
Une sortie hivernale inoubliable à partager entre amis ou en famille!
Valeur du prix : 480 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Village Vacances Valcartier
Site web : https://www.valcartier.com/fr/activites/centre-de-jeux-d-hiver/
Enchère de départ
Profitez de deux passes admission générale pour l’édition 2026 du Festival d’été de Québec. Ces passes donnent accès à tous les spectacles présentés pendant le Festival, sur les scènes extérieures et au Manège militaire. Une occasion unique de vivre l’ambiance festive et musicale de cet événement incontournable!
Valeur du prix : 380 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : BLEUFEU
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade de luxe dans l’un des prestigieux établissements du groupe Germain Hôtels (Alt, Escad ou Le Germain).
Ce certificat-cadeau vous donne droit à une nuitée en occupation double, dans un cadre raffiné alliant confort, élégance et hospitalité québécoise.
Pas de date d’expiration, la réservation s'effectuera par téléphone avec présentation du certificat original à l’arrivée.
*Certaines dates pourraient être exclues.
Valeur du prix : 375 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Germain Hôtels
Site web : https://www.germainhotels.com/fr
Enchère de départ
Offrez-vous une journée de détente sur l’un des plus beaux parcours de la région avec 4 droits de jeu incluant les voiturettes. Situé à seulement 30 minutes de Québec, le Golf Le Grand Portneuf offre un parcours exceptionnel entouré de nature. Le laissez-passer est valide 7 jours sur 7, sans aucune restriction. L’occasion parfaite pour profiter d’une partie de golf entre amis ou en famille, à votre rythme.
Valeur du prix : 352 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Golf Le Grand Portneuf
Site web : https://legrandportneuf.com/
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade unique à l’Hôtel AtypiQ situé au cœur du Vieux-Québec et reconnu pour son ambiance chaleureuse et son concept d’hébergement innovant.
Ce certificat-cadeau vous donne droit à une nuitée pour deux personnes dans une chambre de type AtypiQ et d’un déjeuner « DIY », parfaite pour vivre une expérience originale dans un cadre intime et réconfortant.
*Validité du certificat :
Valide jusqu’au 30 décembre 2026, à l’exception des jours fériés et jours de fête.
Non valide du 1er juin au 1er octobre.
Valeur du prix : 345 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Leclerc Communication
Site web : https://www.atypiqhotel.com/
Enchère de départ
Découvrez l’envers du décor avec 4 paires de billets pour visiter l’Hôtel de Glace.
Admirez les sculptures, les chambres et les œuvres glacées dans une ambiance féérique!
Une visite artistique et magique, parfaite entre ami.e.s, collègues ou en famille.
Valeur du prix : 315 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Village Vacances Valcartier
Site web : https://www.valcartier.com/fr/activites/visite-hotel-de-glace/
Enchère de départ
Offrez-vous un séjour tout confort à l’Hôtel Cofortel, reconnu pour son accueil chaleureux et ses chambres modernes.
Ce certificat-cadeau vous donne droit à une nuitée dans une chambre Élite, idéale pour un séjour détente ou une petite évasion romantique.
Valeur du prix : 300 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Hôtel Cofortel
Site web : https://cofortel.com/
Enchère de départ
Vivez une expérience inoubliable avec deux laissez-passer pour une croisière d’observation des baleines au Fjord du Saguenay ou une croisière de jour OU de soir à Québec ou Montréal. Profitez de l’opportunité de découvrir des panoramas spectaculaires et d’observer la faune marine dans un cadre exceptionnel.
*Valide jusqu'au 1er novembre 2026.
Valeur du prix : 265 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Croisières AML
Site web : https://www.croisieresaml.com/nos-croisieres/quebec
Enchère de départ
Obtenez un certificat-cadeau de 250 $ pour concevoir vos vêtements sur mesure.
Vous aurez l’opportunité de créer des pièces uniques qui reflètent votre style personnel. Que vous recherchiez une tenue élégante pour une occasion spéciale ou un ensemble confortable et sur mesure pour votre quotidien, nos experts stylistes sont là pour vous aider à réaliser votre vision.
Ne manquez pas cette chance de transformer votre garde-robe avec l’expertise et le savoir-faire de Surmesur!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Surmesur
Site web : https://surmesur.com/fr-ca/
Enchère de départ
Obtenez un certificat-cadeau de 250 $ pour concevoir vos vêtements sur mesure.
Vous aurez l’opportunité de créer des pièces uniques qui reflètent votre style personnel. Que vous recherchiez une tenue élégante pour une occasion spéciale ou un ensemble confortable et sur mesure pour votre quotidien, nos experts stylistes sont là pour vous aider à réaliser votre vision.
Ne manquez pas cette chance de transformer votre garde-robe avec l’expertise et le savoir-faire de Surmesur!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Surmesur
Site web : https://surmesur.com/fr-ca/
Enchère de départ
Située dans un loft aux pieds des pentes de ski de la station Stoneham, Refuge Bõski offre une expérience unique alliant confort, nature, et proximité avec une multitude d'activités en plein air.
Que vous soyez passionné de ski, de vélo de montagne, ou simplement en quête d'un lieu apaisant pour vous ressourcer devant le foyer, c'est l'endroit idéal pour une escapade inoubliable cet hiver.
*Ce chèque-cadeau est applicable en tout temps et n’a pas de date d’expiration.
Valeur du prix : 250 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Refuge Bõski
Site web : refugeboski.com
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience gastronomique incomparable avec cette carte-cadeau de 250 $ au prestigieux restaurant Le Ciel.
Reconnu pour son ambiance raffinée, ses plats créatifs et sa vue panoramique spectaculaire, Le Ciel promet un moment inoubliable du début à la fin. Que ce soit pour un souper romantique, une célébration spéciale ou simplement le plaisir de savourer une cuisine d’exception, cette carte-cadeau vous ouvre les portes d’un voyage culinaire unique.
Un cadeau parfait pour les épicuriens… ou pour vous gâter vous-même!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Restos Plaisirs
Site web : https://www.cielbistrobar.com/
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade raffinée à l’Hôtel Champlain au cœur du Vieux-Québec et apprécié pour son charme intemporel et son atmosphère accueillante.
Ce certificat-cadeau vous donne droit à une nuitée pour deux personnes en chambre supérieure, offrant confort et tranquillité pour un séjour des plus agréables.
Profitez également d’un petit-déjeuner buffet chaud pour deux personnes, parfait pour bien commencer la journée.
*Validité du certificat :
Valide jusqu’au 30 décembre 2026, à l’exception des jours fériés et jours de fête.
Non valide du 1er juin au 1er octobre.
Valeur du prix : 230 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Leclerc Communication
Site web : https://hotelchamplain.ca/
Enchère de départ
Une expérience sensorielle où l’eau, la chaleur et les arômes se combinent pour apaiser le corps et l’esprit.
Ce certificat Amérispa de 200 $ vous ouvre les portes d’un monde de détente, de soins et de sérénité. Que ce soit pour un massage apaisant, un soin du visage revitalisant ou une journée complète dans l’un des spas les plus réputés du Québec, vivez un moment de pure relaxation dans un environnement élégant et ressourçant.
*Valide dans tous les établissements Amerispa participants et sans date d’expiration, ce chèque-cadeau est l’occasion parfaite de s’offrir (ou d’offrir) un moment de bien-être absolu.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Amérispa
Site web : https://amerispa.ca/
Enchère de départ
Une expérience sensorielle où l’eau, la chaleur et les arômes se combinent pour apaiser le corps et l’esprit.
Ce certificat Amérispa de 200 $ vous ouvre les portes d’un monde de détente, de soins et de sérénité. Que ce soit pour un massage apaisant, un soin du visage revitalisant ou une journée complète dans l’un des spas les plus réputés du Québec, vivez un moment de pure relaxation dans un environnement élégant et ressourçant.
*Valide dans tous les établissements Amerispa participants et sans date d’expiration, ce chèque-cadeau est l’occasion parfaite de s’offrir (ou d’offrir) un moment de bien-être absolu.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Amérispa
Site web : https://amerispa.ca/
Enchère de départ
Aventurez-vous dans le plus grand centre multi-récréatif intérieur du Québec!
Grâce à ces deux cartes-cadeaux de 100$, profitez d’une expérience sur mesure en choisissant parmi 10 activités palpitantes, parfaites pour les jeunes comme pour les grands.
À découvrir :
- Activités variées pour tous les âges et tous les goûts
- Nouvel étage aménagé spécialement pour les adultes
- Plaisir garanti, beau temps ou mauvais temps
Une expérience ludique et originale, idéale pour bouger, s’amuser et décrocher du quotidien!
*La carte cadeau sera envoyée sous forme de code unique qui pourra être utilisé pour réserver n'importe quelle activité, en ligne ou sur place à la réception.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Centre Dixtraction
Site web : https://www.dixtraction.com/
Enchère de départ
Offrez-vous le plaisir d’une pause-café bien méritée ! Ces cartes-cadeaux Tim Hortons d'une valeur totale de 200 $ vous permet de savourer vos cafés préférés, beignes et repas. Que ce soit pour commencer la journée du bon pied ou partager un moment convivial, profitez-en dans l’un des nombreux établissements Tim Hortons à travers le Canada.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Tim Hortons
Enchère de départ
Offrez-vous le plaisir d’une pause-café bien méritée ! Ces cartes-cadeaux Tim Hortons d'une valeur totale de 200 $ vous permet de savourer vos cafés préférés, beignes et repas. Que ce soit pour commencer la journée du bon pied ou partager un moment convivial, profitez-en dans l’un des nombreux établissements Tim Hortons à travers le Canada.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Tim Hortons
Enchère de départ
Profitez de cartes-cadeaux d'une valeur totale de 200 $ à la Galette Libanaise, l’endroit parfait pour déguster des plats frais, parfumés et typiquement libanais. Que ce soit pour un repas sur place, à emporter ou pour partager un festin entre ami·es, c’est l’occasion idéale de vous régaler!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : La Galette Libanaise
Enchère de départ
Profitez de cartes-cadeaux d'une valeur totale de 200 $ à la Galette Libanaise, l’endroit parfait pour déguster des plats frais, parfumés et typiquement libanais. Que ce soit pour un repas sur place, à emporter ou pour partager un festin entre ami·es, c’est l’occasion idéale de vous régaler!
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : La Galette Libanaise
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