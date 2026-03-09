Encan - Gala Centraide 2025-2026

Organisé par
Enchère de départ
Soin purifiant pour le cuir chevelu avec brushing offert par Oxygène Coiffure.
Valeur 115 $ + taxes
Enchère de départ
Valise cabine La Milan de Lambert offert par Zoé Leblond Micropigmention
Valeur 279.99$
Enchère de départ
Certificat-cadeau d’une valeur de 1 500 $ valide pour 4 personnes pour un séjour de 2 nuits, applicable sur tout forfait de pêche ou de villégiature, offert par la Pourvoirie Lac Cyprès.
Valeur 1 500 $.
Enchère de départ
Une canne à pêche offerte par
J. L’Heureux Chasse et Pêche
Valeur 139,99 $
Enchère de départ
Berceuse de camping pliante Woods offerte par CIMA+
Valeur 140 $
Enchère de départ
Sac cadeau offert par Sublime du Nord avec divers produits
Valeur 150$
Enchère de départ
Certificat cadeau offert par la Poissonnerie Les Escoumins
Valeur 30$
Enchère de départ
Certificat-cadeau Boulangerie au P’tit Four
Valeur 25 $
Enchère de départ
Chaîne de Rémi le Bijoutier
Valeur 53 $ + taxes
Enchère de départ
Valise d’enregistrement Lambert offerte par Vicky Veilleux Esthétique
Valeur 349,99 $
Enchère de départ
Sac de voyage Le Mae offert par Vicky Veilleux Esthétique
Valeur 179,99 $
Enchère de départ
Fer plat à cheveux GHD Gold offert par La Bulle Dorée
Valeur 320 $
Enchère de départ
Tob à feu personnalisé offert par Usinage Côte-Nord
Valeur 550$
Enchère de départ
Panier cadeau offert par Mistral Coiffure
Valeur 315$
Enchère de départ
Soin global thérapeutique offert par Claudy Hovington
Valeur 165 $
Enchère de départ
Boucles d’oreilles en or 10 K ornées de diamants canadiens, offertes par la Bijouterie Thibault.
Valeur 690$
Enchère de départ
Sac à main Le Gabby de Lambert offert par Vicky Veilleux Esthétique
Valeur 99,99 $
Enchère de départ
Journal de croissance et cartes d’auto-coaching offerts par Stéphanie Gagnon
Valeur 80 $
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