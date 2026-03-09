Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Organisé par

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan
Ventes fermées

Encan - Gala Centraide 2025-2026

Soin Purifiant pour le cuir chevelu avec brushing item
Soin Purifiant pour le cuir chevelu avec brushing
58 $

Enchère de départ

Soin purifiant pour le cuir chevelu avec brushing offert par Oxygène Coiffure.


Valeur 115 $ + taxes

Valise cabine Lambert item
Valise cabine Lambert
140 $

Enchère de départ

Valise cabine La Milan de Lambert offert par Zoé Leblond Micropigmention


Valeur 279.99$

Pourvoirie du lac Cyprès item
Pourvoirie du lac Cyprès
750 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau d’une valeur de 1 500 $ valide pour 4 personnes pour un séjour de 2 nuits, applicable sur tout forfait de pêche ou de villégiature, offert par la Pourvoirie Lac Cyprès.


Valeur 1 500 $.

Canne à pêche item
Canne à pêche item
Canne à pêche item
Canne à pêche
70 $

Enchère de départ

Une canne à pêche offerte par

J. L’Heureux Chasse et Pêche


Valeur 139,99 $

Chaise de camping item
Chaise de camping item
Chaise de camping item
Chaise de camping
70 $

Enchère de départ

Berceuse de camping pliante Woods offerte par CIMA+


Valeur 140 $

Sac cadeau Sublime du Nord item
Sac cadeau Sublime du Nord
75 $

Enchère de départ

Sac cadeau offert par Sublime du Nord avec divers produits


Valeur 150$

Certificat cadeau Poissonnerie Les Escoumins item
Certificat cadeau Poissonnerie Les Escoumins
15 $

Enchère de départ

Certificat cadeau offert par la Poissonnerie Les Escoumins


Valeur 30$

Certificat Cadeau Boulangerie au P'tit Four item
Certificat Cadeau Boulangerie au P'tit Four
13 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau Boulangerie au P’tit Four


Valeur 25 $

Chaîne de Rémi le Bijoutier item
Chaîne de Rémi le Bijoutier
27 $

Enchère de départ

Chaîne de Rémi le Bijoutier


Valeur 53 $ + taxes

Valise d’enregistrement Lambert item
Valise d’enregistrement Lambert
175 $

Enchère de départ

Valise d’enregistrement Lambert offerte par Vicky Veilleux Esthétique


Valeur 349,99 $

Sac de voyage Lambert item
Sac de voyage Lambert
90 $

Enchère de départ

Sac de voyage Le Mae offert par Vicky Veilleux Esthétique


Valeur 179,99 $

Fer plat à cheveux item
Fer plat à cheveux
160 $

Enchère de départ

Fer plat à cheveux GHD Gold offert par La Bulle Dorée


Valeur 320 $

Tob à feu item
Tob à feu
275 $

Enchère de départ

Tob à feu personnalisé offert par Usinage Côte-Nord


Valeur 550$

Panier cadeau Mistral Coiffure item
Panier cadeau Mistral Coiffure item
Panier cadeau Mistral Coiffure
158 $

Enchère de départ

Panier cadeau offert par Mistral Coiffure


Valeur 315$

Soin global thérapeutique item
Soin global thérapeutique
83 $

Enchère de départ

Soin global thérapeutique offert par Claudy Hovington


Valeur 165 $

Bijouterie Thibault item
Bijouterie Thibault item
Bijouterie Thibault
345 $

Enchère de départ

Boucles d’oreilles en or 10 K ornées de diamants canadiens, offertes par la Bijouterie Thibault.


Valeur 690$

Sac à main Lambert item
Sac à main Lambert
50 $

Enchère de départ

Sac à main Le Gabby de Lambert offert par Vicky Veilleux Esthétique


Valeur 99,99 $

Sac cadeau item
Sac cadeau
40 $

Enchère de départ

Journal de croissance et cartes d’auto-coaching offerts par Stéphanie Gagnon


Valeur 80 $

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