Encan Interactif : Fondation PAL

Valeur de 775$

Loge ambassadeurs saison 2026-2027, valide pour toute la saison *plus tôt vous réservez, plus vous avez de chance d'avoir la date qui vous convient.

Loge corporative, comprenant 14 billets, du popcorn ainsi que 2 espaces stationnement pour un match.

https://chl.ca/lhjmq-remparts/



