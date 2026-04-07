FONDATION DE L'ECOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L'ANCIENNE-LORETTE

Organisé par

FONDATION DE L'ECOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L'ANCIENNE-LORETTE

À propos de cet événement

Encan Interactif : Fondation PAL

Lieu de prise en charge

269 QC-269, Saint-Gilles, QC G0S 2P0, Canada

Chandail de hockey autographié par Zachary Bolduc item
Chandail de hockey autographié par Zachary Bolduc
350 $

Enchère de départ

Valeur du chandail sans signature : 250$

Chandail officiel de la LNH 2026, autographié par Zachary Bolduc

Chandail de hockey autographié par Mathieu Olivier item
Chandail de hockey autographié par Mathieu Olivier
280 $

Enchère de départ

Valeur du chandail sans signature: 241.99$

Chandail officiel de la LNH 2026, autographié par Mathieu Olivier

Chemise des Capitales de Québec signé par l'équipe item
Chemise des Capitales de Québec signé par l'équipe
175 $

Enchère de départ

Valeur de la chemise sans signature : 149.99$

Chemise officielle des Capitales de Québec 2026, signé par l'équipe des Capitales de Québec

https://capitalesdequebec.com/

Pourvoirie Essipit item
Pourvoirie Essipit
600 $

Enchère de départ

Valeur de 933$

Séjour familial de pêche

Domaine du Lac des Cœurs - Site d'hébergement du Lac Gilles

5 jours

2 adultes et 2 enfants

Saison de pêche 2027

https://vacancesessipit.com/ou-dormir/pourvoiries/


Remparts de Québec - Loge ambassadeurs item
Remparts de Québec - Loge ambassadeurs
450 $

Enchère de départ

Valeur de 775$

Loge ambassadeurs saison 2026-2027, valide pour toute la saison *plus tôt vous réservez, plus vous avez de chance d'avoir la date qui vous convient.

Loge corporative, comprenant 14 billets, du popcorn ainsi que 2 espaces stationnement pour un match.

https://chl.ca/lhjmq-remparts/


Primeau Vélo + Carte Cadeau de 250$ item
Primeau Vélo + Carte Cadeau de 250$
900 $

Enchère de départ

Valeur du vélo 1229.99$

Valeur de la carte cadeau 250$

Vélo Hybride

TREK FX 3 Disc Sport AL GEN 4 gracieuseté de Primeau Vélo

https://www.primeauvelo.com/?srsltid=AfmBOorqgV9WDupBLladpbmlQFPFbvVGD4bG5AiKLitCwZH1YVpT6xJ_

ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT item
ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT
250 $

Enchère de départ

Valeur de 350$

1 nuit en chambre classique et 2 petits déjeuner pour 2 personnes à ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT

https://entourageresort.com/

Abonnement MaxiForme item
Abonnement MaxiForme
115 $

Enchère de départ

Valeur de 250$

Abonnement 3 mois chez MaxiForme

https://www.maxiforme.com/abonnements

Tableau - Blue Bird item
Tableau - Blue Bird
215 $

Enchère de départ

Valeur de 200$

Tableau - Blue bird will sing again par Audrey Loignon

https://audreyloignon.wordpress.com/

Club de golf Royal-Québec item
Club de golf Royal-Québec
350 $

Enchère de départ

Valeur de 680$

4 droits de jeu au Club de golf Royal-Québec

https://royalquebec.com/

Pico Tatoo - Ensemble 1 item
Pico Tatoo - Ensemble 1
80 $

Enchère de départ

Valeur de 100$

Ensemble Pico Tatoo

https://www.picotatoo.com/?srsltid=AfmBOop3D80TZZIxVxwwqpcQiuI6W13WU44RD8soIBlyuw0yKCqnkO4C

Pico Tatoo - Ensemble 2 item
Pico Tatoo - Ensemble 2
80 $

Enchère de départ

Valeur de 100$

Ensemble Pico Tatoo

https://www.picotatoo.com/?srsltid=AfmBOop3D80TZZIxVxwwqpcQiuI6W13WU44RD8soIBlyuw0yKCqnkO4C

Doyon Després - Plancha Eno item
Doyon Després - Plancha Eno item
Doyon Després - Plancha Eno
800 $

Enchère de départ

Valeur de 1199$

Plancha à deux brûleurs au gaz propane

Bergerac - Acier inoxydable

Offert par Doyon Després

Doyon Després - 4 poêles item
Doyon Després - 4 poêles item
Doyon Després - 4 poêles item
Doyon Després - 4 poêles item
Doyon Després - 4 poêles item
Doyon Després - 4 poêles
100 $

Enchère de départ

Valeur pour les 4 poêles : 213.86$

  • Poêle à frire antiadhésive en acier inoxydable 8" - Escof - Doyon Després
  • Poêle à frire antiadhésive en acier inoxydable 12" - Escof - Doyon Després
  • Poêle à frire en acier inoxydable 8" - Escof - Doyon Després
  • Poêle à frire en acier inoxydable 12" - Escof - Doyon Després

https://www.doyondespres.com/?srsltid=AfmBOoq3k-7qKlLuiK-VGbo1ujjDN3CIlmOec_lB7nOGFNNSxdvfH1OF

Carte Cadeau 300$ Fusion Culinaire item
Carte Cadeau 300$ Fusion Culinaire
160 $

Enchère de départ

Valeur de 300$

CG Fusion culinaire, chef à la maison  

https://www.facebook.com/p/CG-Fusion-culinaire-100089233787407/

Rose Hôtel Invisible + Carte Cadeau 200$ Portofino item
Rose Hôtel Invisible + Carte Cadeau 200$ Portofino item
Rose Hôtel Invisible + Carte Cadeau 200$ Portofino
200 $

Enchère de départ

Valeur de Rose Hôtel : 250$

Valeur de Carte Cadeau Portofino : 200$

Nuitée gratuite au Rose Hotel Invisible

Veuillez noter que la nuitée gratuite est valide selon les disponibilités de

l’établissement et ne peut être utilisée du 1er juillet au 30 septembre inclusivement,

ainsi que du 1er décembre au 31 décembre inclusivement.

https://www.facebook.com/p/Rose-H%C3%B4tel-Invisible-61573957525836/

https://portofino.ca/

Club de Golf Lotbinière 1 item
Club de Golf Lotbinière 1
150 $

Enchère de départ

Valeur de 308$

4 droits de jeu + Voiturette

https://www.golflotbiniere.com/

Ensemble de 6 outils de Canac item
Ensemble de 6 outils de Canac
300 $

Enchère de départ

Valeur de 598$

Ensemble de 6 outils sans fil 18V lithium-ion MILWAUKEE

https://www.canac.ca/canac/fr/2/

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