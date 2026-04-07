Encan Interactif : Fondation PAL

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur du chandail sans signature : 250$
Chandail officiel de la LNH 2026, autographié par Zachary Bolduc
Enchère de départ
Valeur du chandail sans signature: 241.99$
Chandail officiel de la LNH 2026, autographié par Mathieu Olivier
Enchère de départ
Valeur de la chemise sans signature : 149.99$
Chemise officielle des Capitales de Québec 2026, signé par l'équipe des Capitales de Québec
Enchère de départ
Valeur de 933$
Séjour familial de pêche
Domaine du Lac des Cœurs - Site d'hébergement du Lac Gilles
5 jours
2 adultes et 2 enfants
Saison de pêche 2027
https://vacancesessipit.com/ou-dormir/pourvoiries/
Enchère de départ
Valeur de 775$
Loge ambassadeurs saison 2026-2027, valide pour toute la saison *plus tôt vous réservez, plus vous avez de chance d'avoir la date qui vous convient.
Loge corporative, comprenant 14 billets, du popcorn ainsi que 2 espaces stationnement pour un match.
https://chl.ca/lhjmq-remparts/
Enchère de départ
Valeur du vélo 1229.99$
Valeur de la carte cadeau 250$
Vélo Hybride
TREK FX 3 Disc Sport AL GEN 4 gracieuseté de Primeau Vélo
https://www.primeauvelo.com/?srsltid=AfmBOorqgV9WDupBLladpbmlQFPFbvVGD4bG5AiKLitCwZH1YVpT6xJ_
Enchère de départ
Valeur de 350$
1 nuit en chambre classique et 2 petits déjeuner pour 2 personnes à ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur de 200$
Tableau - Blue bird will sing again par Audrey Loignon
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur de 100$
Ensemble Pico Tatoo
https://www.picotatoo.com/?srsltid=AfmBOop3D80TZZIxVxwwqpcQiuI6W13WU44RD8soIBlyuw0yKCqnkO4C
Enchère de départ
Valeur de 100$
Ensemble Pico Tatoo
https://www.picotatoo.com/?srsltid=AfmBOop3D80TZZIxVxwwqpcQiuI6W13WU44RD8soIBlyuw0yKCqnkO4C
Enchère de départ
Valeur de 1199$
Plancha à deux brûleurs au gaz propane
Bergerac - Acier inoxydable
Offert par Doyon Després
Enchère de départ
Valeur pour les 4 poêles : 213.86$
https://www.doyondespres.com/?srsltid=AfmBOoq3k-7qKlLuiK-VGbo1ujjDN3CIlmOec_lB7nOGFNNSxdvfH1OF
Enchère de départ
Valeur de 300$
CG Fusion culinaire, chef à la maison
https://www.facebook.com/p/CG-Fusion-culinaire-100089233787407/
Enchère de départ
Valeur de Rose Hôtel : 250$
Valeur de Carte Cadeau Portofino : 200$
Nuitée gratuite au Rose Hotel Invisible
Veuillez noter que la nuitée gratuite est valide selon les disponibilités de
l’établissement et ne peut être utilisée du 1er juillet au 30 septembre inclusivement,
ainsi que du 1er décembre au 31 décembre inclusivement.
https://www.facebook.com/p/Rose-H%C3%B4tel-Invisible-61573957525836/
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur de 598$
Ensemble de 6 outils sans fil 18V lithium-ion MILWAUKEE
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