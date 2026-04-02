Encan JFP — 40 ans de musique

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur : 180 $
Offrez-vous une pause bien-être au spa Bota Bota, sur l’eau au cœur de Montréal. Bains, vapeur et détente vous attendent dans un cadre unique.
La réservation devra être effectuée selon les modalités qui seront communiquées au gagnant.
Gracieuseté de : Bota Bota
Enchère de départ
Valeur : 100 $
Offrez-vous un moment de plaisir avec cette carte-cadeau de 100 $ à utiliser sur la boutique en ligne Everyday Sunday. Maillots de bain, vêtements confortables et essentiels du quotidien : la marque propose des pièces modernes, parfaites pour l’été comme pour s’évader toute l’année.
Le code promotionnel sera transmis au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : Nasri International
Enchère de départ
Valeur : 120 $
Simplifiez votre quotidien en cuisine avec un abonnement d’un an à Glouton.
Glouton vous aide à mieux planifier vos repas, optimiser vos courses et profiter des meilleures aubaines grâce à :
• des recettes simples et variées
• un planificateur de menus personnalisé
• l’accès aux circulaires et aux meilleures offres
• des outils pour économiser sur vos achats
Une solution pratique pour manger mieux tout en réduisant le temps et le coût des courses.
Le code d'activation sera transmis au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : Glouton
Enchère de départ
Valeur : 80 $
Offrez-vous une expérience au vignoble incluant dégustation et découverte dans un cadre champêtre. Un moment parfait à partager entre amis ou en couple.
La réservation devra être effectuée selon les modalités qui seront communiquées au gagnant.
Gracieuseté de : Domaine Coteau Rougemont
Enchère de départ
Valeur : 350 $
Profitez d’une consultation privée de 45 minutes avec Vives St-Laurent pour repenser votre intérieur. Conseils personnalisés, optimisation de l’espace et regard professionnel vous aideront à transformer votre environnement selon vos besoins et votre style.
La prise de rendez-vous devra être effectuée directement avec la firme selon les modalités qui seront communiquées au gagnant.
Gracieuseté de : Vives St-Laurent
Enchère de départ
Valeur : 96 $
Une sélection de bières artisanales locales à découvrir et à partager. Parfait pour les amateurs de nouvelles saveurs ou pour un apéro entre amis.
Le lot devra être récupéré selon les modalités qui seront communiquées au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : La Knowlton Co.
Enchère de départ
Valeur : 120 $
Simplifiez votre quotidien en cuisine avec un abonnement d’un an à Glouton.
Glouton vous aide à mieux planifier vos repas, optimiser vos courses et profiter des meilleures aubaines grâce à :
• des recettes simples et variées
• un planificateur de menus personnalisé
• l’accès aux circulaires et aux meilleures offres
• des outils pour économiser sur vos achats
Une solution pratique pour manger mieux tout en réduisant le temps et le coût des courses.
Le code d'activation sera transmis au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : Glouton
Enchère de départ
Valeur estimée : 90 $
Laissez-vous inspirer par la cuisine québécoise grâce à cette sélection de livres gourmands. Recettes réconfortantes, découvertes locales et plaisir de cuisiner sont au rendez-vous.
Gracieuseté de : Les Éditions Malins
Enchère de départ
Valeur estimée : 88 $
Plongez dans la richesse de la littérature québécoise avec ce trio de romans aux univers variés. Une belle occasion de découvrir des voix d’ici et de s’offrir quelques heures d’évasion.
Gracieuseté de : Les Éditions Malins
Enchère de départ
Valeur estimée : 70 $
Plongez dans l’univers de deux figures marquantes de la musique québécoise avec ces ouvrages consacrés à Jean Leloup et Beau Dommage. Un lot parfait pour les amateurs de musique et de culture d’ici.
Gracieuseté de : Les Éditions Malins
Enchère de départ
Valeur estimée : 365 $
Explorez le savoir-faire d’ici avec cette sélection de vins canadiens à découvrir. Une belle occasion de goûter à des produits locaux et de faire de nouvelles découvertes.
Ce lot comprend :
• Martin’s Lane, Simes Vineyard Transcendence 2022, Colombie-Britannique
• Phantom Creek, Riesling 2023, Similkameen Valley, Colombie-Britannique
• Phantom Creek, Phantom Creek Vineyard Syrah, Colombie-Britannique
• La Stella, Maestoso 2017, Colombie-Britannique
Le lot devra être récupéré selon les modalités qui seront communiquées au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : donateur privé
Enchère de départ
Valeur : 194 $
Profitez de deux billets pour assister à la pièce Confessions d’un enfant du siècle dernier, présentée au Théâtre du Nouveau Monde pour la saison 2026-2027. Une occasion unique de découvrir une production marquante dans l’une des institutions théâtrales les plus réputées de Montréal.
Les billets devront être réservés selon les modalités qui seront communiquées au gagnant après l’encan, sous réserve de disponibilité.
Gracieuseté de : Théâtre du Nouveau Monde
Enchère de départ
Valeur : 120 $
Simplifiez votre quotidien en cuisine avec un abonnement d’un an à Glouton.
Glouton vous aide à mieux planifier vos repas, optimiser vos courses et profiter des meilleures aubaines grâce à :
• des recettes simples et variées
• un planificateur de menus personnalisé
• l’accès aux circulaires et aux meilleures offres
• des outils pour économiser sur vos achats
Une solution pratique pour manger mieux tout en réduisant le temps et le coût des courses.
Le code d'activation sera transmis au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : Glouton
Enchère de départ
Valeur : 210 $
Assistez à la comédie musicale Pub Royal, un spectacle vibrant et original qui promet une soirée divertissante et mémorable.
La réservation devra être effectuée selon les modalités qui seront communiquées au gagnant.
Gracieuseté de : Les 7 Doigts
Enchère de départ
Valeur : 160 $
Profitez de deux billets pour assister à la production Atys | Dawe & Jasmin, présentée par l’Opéra de Montréal pour la saison 2026-2027.
Une occasion unique de découvrir une œuvre marquante portée par une direction artistique audacieuse et une mise en scène contemporaine.
Les billets devront être réservés selon les modalités communiquées au gagnant après l’encan, sous réserve de disponibilité.
Gracieuseté de : Opéra de Montréal
Enchère de départ
Valeur : 120 $
Plongez dans l’ambiance unique du festival POP Montréal et profitez d’une programmation musicale riche et actuelle grâce à la Passe Découverte.
La Passe Découverte est la meilleure façon de vivre le festival POP Montréal. Elle donne accès à plus de 200 groupes de musique – arts visuels – artisanat – films – conférences – ateliers – BBQs et beaucoup plus !
Les modalités d’utilisation seront communiquées au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : POP Montréal
Enchère de départ
Valeur : 350 $
Profitez d’une consultation privée de 45 minutes avec Vives St-Laurent pour repenser votre intérieur. Conseils personnalisés, optimisation de l’espace et regard professionnel vous aideront à transformer votre environnement selon vos besoins et votre style.
La prise de rendez-vous devra être effectuée directement avec la firme selon les modalités qui seront communiquées au gagnant.
Gracieuseté de : Vives St-Laurent
Enchère de départ
Valeur estimée : 725 $
Découvrez une sélection de vins européens d’exception provenant de France, d’Italie et d’Espagne. Des bouteilles reconnues pour leur richesse et leur caractère, idéales pour les amateurs de grands vins et les occasions spéciales.
Ce lot comprend :
• Château Pape Clément 2015 (Grand Cru Classé de Graves), France
• Tenuta Guado al Tasso 2015, Bolgheri, Italie
• Macán Gold Rioja 2015 (Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia), Espagne
Le lot devra être récupéré selon les modalités qui seront communiquées au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : donateur privé
Enchère de départ
Valeur : 120 $
Simplifiez votre quotidien en cuisine avec un abonnement d’un an à Glouton.
Glouton vous aide à mieux planifier vos repas, optimiser vos courses et profiter des meilleures aubaines grâce à :
• des recettes simples et variées
• un planificateur de menus personnalisé
• l’accès aux circulaires et aux meilleures offres
• des outils pour économiser sur vos achats
Une solution pratique pour manger mieux tout en réduisant le temps et le coût des courses.
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Gracieuseté de : Glouton
Enchère de départ
Valeur : 3 450 $
Ajoutez une touche artistique à votre intérieur avec cette œuvre originale de l'artiste québécoise reconnue Mélan. Une pièce unique qui saura attirer le regard et enrichir votre espace.
Le lot devra être récupéré selon les modalités qui seront communiquées au gagnant après l’encan.
Gracieuseté de : donateur privé
Enchère de départ
Valeur : 120 $
Simplifiez votre quotidien en cuisine avec un abonnement d’un an à Glouton.
Glouton vous aide à mieux planifier vos repas, optimiser vos courses et profiter des meilleures aubaines grâce à :
• des recettes simples et variées
• un planificateur de menus personnalisé
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Une solution pratique pour manger mieux tout en réduisant le temps et le coût des courses.
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Gracieuseté de : Glouton
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