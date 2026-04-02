Encan JFP — 40 ans de musique

Valeur : 180 $





Offrez-vous une pause bien-être au spa Bota Bota, sur l’eau au cœur de Montréal. Bains, vapeur et détente vous attendent dans un cadre unique.





La réservation devra être effectuée selon les modalités qui seront communiquées au gagnant.





Gracieuseté de : Bota Bota