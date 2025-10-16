Encan - Jungle Chic

Venez vivre une expérience unique où adrénaline et relaxation se rencontrent!





Ce forfait exclusif vous ouvre les portes du centre d’escalade Roc Gym, un lieu emblématique pour les amateurs de défis verticaux et d’ambiance conviviale.





Ce que comprend le forfait :

- Forfait VIP pour 4 personnes (accès complet aux murs d’escalade)

- Équipements inclus pour tous les participants

- Accès à la zone Spa Nature pour une détente bien méritée après l’effort

- 4 bières de microbrasserie offertes au Pub alpin Le Bivouac





Valeur de 200 $ pour 4 personnes