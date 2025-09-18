Les artistes donnent pour Chouette à voir! (150$ et -)

Artiste : Sébastien Lachapelle

Médium : Giclée sur papier beaux-arts, encadrée avec passe-partout

Dimensions : 10 po x 15 po

Valeur initiale : 280$

Livraison : À voir avec l'artiste

Pourcentage remis à la cause : 50%

Site web : https://sebastienlachapelled.myportfolio.com/ https://www.facebook.com/sebastienlachapelleart