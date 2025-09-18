Les artistes donnent pour Chouette à voir! (150$ et -)

Organisé par
Enchère de départ
Artiste : Roseline Houle
Médium : Reproduction sur papier beaux-arts
Dimensions : 12 po x 8 po
Valeur initiale : 40$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/
Enchère de départ
Artiste : Karine Loyer
Médium : Acrylique
Dimension : 6 po x 10 po
Valeur initiale : 60$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288
Enchère de départ
Artiste : Christiane Lemirande
Médium : Papier
Dimensions : 6 po x 5 po x 3 po
Valeur : 75$
Livraison : Cueillette directement à Chouette à voir
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%
Enchère de départ
Artiste : Roseline Houle
Médium : Aquarelle (médium mixte)
Dimensions : 10 po x 8 po
Valeur initiale : 120$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/
Enchère de départ
Artiste : Karine Loyer
Médium : Acrylique
Dimension : 12 po de diamètre
Valeur initiale : 100$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288
Enchère de départ
Artiste : Karine Loyer
Médium : Acrylique
Dimension : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 100$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288
Enchère de départ
Artiste : Kathrine Paquin
Médium : Acrylique
Dimensions : 11 po x 14 po
Valeur : 220$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/p/Kathrine-Paquin-Artiste-Visuelle-61551697441975/
Enchère de départ
Artiste : Catherine Plante
Médium : Encres et acrylique sur papier bristol
Dimensions : 10 po x 8 po
Valeur : 110$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%
Site web : www.catherineplanteart.com
Enchère de départ
Artiste : Rébecca Veilleux
Médium : accrylique
Dimension : 11 po x 14 po
Valeur initiale : 125$
Livraison : Cueillette à Chouette à voir!
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%
Site web de l'artiste : https://www.facebook.com/RebeccasVDrawing
Enchère de départ
Artiste : Claudia Pomerleau
Médium : Acrylique sur toile, techniques mixtes
Dimension : 20 po x 16 po
Valeurs initiale : 175$
Livraison : 45$
Pourcentage remis à la cause : 80%
Enchère de départ
Artiste : Kiskal (Mélissa Giroux)
Médium : Techniques mixtes
Dimensions : 8 po x 10 po
Valeur initiale : 100$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : www.facebook.com/profile.php?id=100082961541149&mibextid=LQQJ4d
Enchère de départ
Artiste : Bianca Boucher
Médium : Huile et acrylique
Dimensions :16 po x 20 po
Valeur initiale : 150$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 100%
Enchère de départ
Artiste : Bianca Boucher
Médium : Huile et acrylique
Dimensions :16 po x 20 po
Valeur initiale : 150$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 100%
Enchère de départ
Artiste : KR Artz - Kim Rouisse Artiste
Médium : acrylique et huile sur papier
Dimensions : 22 po x 30 po
Valeur initiale : 250$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1MQ68JAuTC
Enchère de départ
Artiste : Chantal Richer
Médium : Acrylique
Dimensions : 15.5 po x 12.5 po
Valeur : 200$
Livraison : 65$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : www.chantalricher.com
Enchère de départ
Artiste : Roseline Houle
Médium : Aquarelle (médium mixte)
Dimensions : 12 po x 9 po
Valeur initiale : 120$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/
Enchère de départ
Artiste : Artosi (Odette Simard)
Médium : Acrylique
Dimensions : 18 po x 20 po
Valeur initiale : 330$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/odette.simard
Enchère de départ
Artiste : Linda Groleau
Médium : Acrylique
Dimensions : 9 po x 12 po
Valeur initiale : 160 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : Lindagroleau.com
Enchère de départ
Artiste : Véronique Lachaine
Médium : Pastel sur papier cartonn.
Dimensions : 11 po x 14 po
Valeur initiale : 110 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/share/1f1VMK4GWR/
Enchère de départ
Artiste : François Charette
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 180 $
Livraison : incluse au Québec
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.k9pixel.com/
Enchère de départ
Artiste : Chantal Richer
Médium : Acrylique
Dimensions : 16 po x 12 po
Valeur : 400$
Livraison : 65$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : www.chantalricher.com
Enchère de départ
Artiste : S Lavoie - portraits animaliers
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur : 140$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%
Site web : https://www.facebook.com/share/16v7ySGbK9/
Enchère de départ
Artiste : Véronica Belam
Médium : Huile
Dimensions : 16 po x 20 po
Valeur : 225$
Livraison : 30$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : www.veronicabelam.com
Enchère de départ
Artiste : L’Univers de San (Sandra Rochefort)
Médium : Crayons de couleurs
Dimensions : 9 po x 11 po (encadré)
Valeur : 175$
Livraison : 30$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/p/LUnivers-de-San-100067498482051/
Enchère de départ
Artiste : L’Univers de San (Sandra Rochefort)
Médium : Crayons de couleurs
Dimensions : 9 po x 11 po (encadré)
Valeur : 175$
Livraison : 30$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/p/LUnivers-de-San-100067498482051/
Enchère de départ
Artiste : KH2 Photographie (Kim Hurteau)
Médium : Impression sur toile
Dimensions : 17 po x 13 po
Valeur : 200$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551115496124
Enchère de départ
Artiste : François Charette
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 16 po
Valeur initiale : 220 $
Livraison : incluse au Québec
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.k9pixel.com/
Enchère de départ
Artiste : Roseline Houle
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 225 $
Livraison : 20$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/
Enchère de départ
Artiste : Lucie Theroux
Médium : Acrylique
Dimensions : 10 po x 30 po
Valeur initiale : 475 $
Livraison : 25$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.lucietherouxarrt.com
Enchère de départ
Artiste : Odette Simard (Artosi)
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 16 po
Valeur : 350$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Coordonnées : [email protected]
Site web : https://artosi-484635.square.site/
Enchère de départ
Artiste : Laura Poland
Médium : Aquarelle et encre
Dimensions : 9 po x 9 po
Valeur initiale : 200 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/
Enchère de départ
Artiste : Laura Poland
Médium : Aquarelle et encre
Dimensions : 15 po x 12 po
Valeur initiale : 175 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/
Enchère de départ
Artiste : Sébastien Lachapelle
Médium : Giclée sur papier beaux-arts, encadrée avec passe-partout
Dimensions : 10 po x 15 po
Valeur initiale : 280$
Livraison : À voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://sebastienlachapelled.myportfolio.com/ https://www.facebook.com/sebastienlachapelleart
Enchère de départ
Artiste : MG Artiste peintre
Médium : Acrylique
Dimensions : 16 po x 18 po
Valeur : 360$
Livraison : 45$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 60%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093168498804
Enchère de départ
Artiste : Laura Poland-Trudel (Atelier Lolo)
Médium : Aquarelle et encre
Dimensions : 10 po x 8 po
Valeur initiale : 185$
Livraison : incluse
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/
Enchère de départ
Artiste : André Brien
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 30 po
Valeur : 600$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://andrebrien.com
Enchère de départ
Artiste : Julie Morel (MamiMo)
Médium : Aquarelle sur papier
Dimensions : 11 po x 14 po
Valeur : 350$
Livraison : 25$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Coordonnées : [email protected]
Site web : https://facebook.com/MamiMoArtist/
Enchère de départ
Artiste : Marie-Soleil Mayer
Médium : Acrylique
Dimensions : 16 po x 20 po
Valeur initiale : 320 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/mariesoleilart
Enchère de départ
Artiste : Karine Loyer
Médium : Acrylique
Dimension : 15 po x 30 po
Valeur initiale : 300$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288
Enchère de départ
Artiste : Roseline Houle
Médium : Reproduction en giclée sur toile
Dimensions : 24 po x 16 po
Valeur initiale : 300$
Livraison : 30$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/
Enchère de départ
Artiste : Sabi (Sabrina Hamel)
Médium : Techniques mixtes
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 200$
Livraison : 30$
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.sabi-art.ca/
Enchère de départ
Artiste : Éloïse Jean
Médium : Acrylique et feuilles d’or sur toile
Dimensions : 14 po x 18 po
Valeur initiale : 350$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.eloisejean.art/
Enchère de départ
Artiste : KH2 Photographie (Kim Hurteau)
Médium : Sublimation sur aluminium
Dimensions : 12 po x 18 po
Valeur : 250$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551115496124
