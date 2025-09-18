Organisé par

Les artistes donnent pour Chouette à voir! (150$ et -)

30 $

Enchère de départ

Artiste : Roseline Houle

Médium : Reproduction sur papier beaux-arts

Dimensions : 12 po x 8 po

Valeur initiale : 40$

Livraison : 5$

Pourcentage remis à la cause : 50%

Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/

30 $

Enchère de départ

Artiste : Karine Loyer

Médium : Acrylique

Dimension : 6 po x 10 po

Valeur initiale : 60$

Livraison : 5$

Pourcentage remis à la cause : 70%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288

Cric
45 $

Enchère de départ

Artiste : Christiane Lemirande

Médium : Papier

Dimensions : 6 po x 5 po x 3 po

Valeur : 75$

Livraison : Cueillette directement à Chouette à voir

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%

Daisy Owl
50 $

Enchère de départ

Artiste : Roseline Houle
Médium : Aquarelle (médium mixte)
Dimensions : 10 po x 8 po
Valeur initiale : 120$
Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/

Nouvel envol
50 $

Enchère de départ

Artiste : Karine Loyer

Médium : Acrylique

Dimension : 12 po de diamètre

Valeur initiale : 100$

Livraison : 5$

Pourcentage remis à la cause : 70%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288

L'observatrice
50 $

Enchère de départ

Artiste : Karine Loyer

Médium : Acrylique

Dimension : 12 po x 12 po

Valeur initiale : 100$

Livraison : 5$

Pourcentage remis à la cause : 70%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288

Hermès le Grand
50 $

Enchère de départ

Artiste : Kathrine Paquin

Médium : Acrylique

Dimensions : 11 po x 14 po

Valeur : 220$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/p/Kathrine-Paquin-Artiste-Visuelle-61551697441975/

Balbuzard pêcheur
50 $

Enchère de départ

Artiste : Catherine Plante

Médium : Encres et acrylique sur papier bristol

Dimensions : 10 po x 8 po

Valeur : 110$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%

Site web : www.catherineplanteart.com

Sauvetage de la petite Buse
50 $

Enchère de départ

Artiste : Rébecca Veilleux

Médium : accrylique

Dimension : 11 po x 14 po

Valeur initiale : 125$

Livraison : Cueillette à Chouette à voir!

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%

Site web de l'artiste : https://www.facebook.com/RebeccasVDrawing

Esprit du ciel
60 $

Enchère de départ

Artiste : Claudia Pomerleau

Médium : Acrylique sur toile, techniques mixtes

Dimension : 20 po x 16 po

Valeurs initiale : 175$

Livraison : 45$

Pourcentage remis à la cause : 80%

Site web : https://claudiap-artiste.wixsite.com/claudia-art

Bad day
60 $

Enchère de départ

Artiste : Kiskal (Mélissa Giroux)
Médium : Techniques mixtes
Dimensions : 8 po x 10 po
Valeur initiale : 100$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : www.facebook.com/profile.php?id=100082961541149&mibextid=LQQJ4d

Le chemin de la vie
70 $

Enchère de départ

Artiste : Bianca Boucher
Médium : Huile et acrylique
Dimensions :16 po x 20 po
Valeur initiale : 150$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 100%

Le dieu des cieux
70 $

Enchère de départ

Artiste : Bianca Boucher
Médium : Huile et acrylique
Dimensions :16 po x 20 po
Valeur initiale : 150$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 100%

Devant l'inconnu
70 $

Enchère de départ

Artiste : KR Artz - Kim Rouisse Artiste
Médium : acrylique et huile sur papier
Dimensions : 22 po x 30 po
Valeur initiale : 250$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1MQ68JAuTC

Observation silencieuse
70 $

Enchère de départ

Artiste : Chantal Richer

Médium : Acrylique

Dimensions : 15.5 po x 12.5 po

Valeur : 200$

Livraison : 65$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : www.chantalricher.com

La grosse tête
70 $

Enchère de départ

Artiste : Roseline Houle
Médium : Aquarelle (médium mixte)
Dimensions : 12 po x 9 po
Valeur initiale : 120$

Livraison : 5$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/

La fée du lac
80 $

Enchère de départ

Artiste : Artosi (Odette Simard)
Médium : Acrylique
Dimensions : 18 po x 20 po
Valeur initiale : 330$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web :  https://www.facebook.com/odette.simard 

Petit curieux
80 $

Enchère de départ

Artiste : Linda Groleau
Médium : Acrylique
Dimensions : 9 po x 12 po
Valeur initiale : 160 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : Lindagroleau.com

Les rayons de l'espérance
80 $

Enchère de départ

Artiste : Véronique Lachaine
Médium : Pastel sur papier cartonn.
Dimensions : 11 po x 14 po
Valeur initiale : 110 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/share/1f1VMK4GWR/

Royauté
90 $

Enchère de départ

Artiste : François Charette
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 180 $
Livraison : incluse au Québec
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.k9pixel.com/

Monsier Leduc
100 $

Enchère de départ

Artiste : Chantal Richer

Médium : Acrylique

Dimensions : 16 po x 12 po

Valeur : 400$

Livraison : 65$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : www.chantalricher.com

Gru
100 $

Enchère de départ

Artiste : S Lavoie - portraits animaliers

Médium : Acrylique

Dimensions : 12 po x 12 po

Valeur : 140$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%

Site web : https://www.facebook.com/share/16v7ySGbK9/

La Délivrance
100 $

Enchère de départ

Artiste : Véronica Belam

Médium : Huile

Dimensions : 16 po x 20 po

Valeur : 225$

Livraison : 30$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : www.veronicabelam.com

Méfiant
100 $

Enchère de départ

Artiste : L’Univers de San (Sandra Rochefort)

Médium : Crayons de couleurs

Dimensions : 9 po x 11 po (encadré)

Valeur : 175$

Livraison : 30$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/p/LUnivers-de-San-100067498482051/

L'observateur
100 $

Enchère de départ

Artiste : L’Univers de San (Sandra Rochefort)

Médium : Crayons de couleurs

Dimensions : 9 po x 11 po (encadré)

Valeur : 175$

Livraison : 30$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/p/LUnivers-de-San-100067498482051/

Les beaux yeux
100 $

Enchère de départ

Artiste : KH2 Photographie (Kim Hurteau)

Médium : Impression sur toile

Dimensions : 17 po x 13 po

Valeur : 200$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551115496124

Tu veux ma photo?
110 $

Enchère de départ

Artiste : François Charette
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 16 po
Valeur initiale : 220 $
Livraison : incluse au Québec
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.k9pixel.com/

Maître hibou
115 $

Enchère de départ

Artiste : Roseline Houle
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 225 $
Livraison : 20$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/

La sentinelle
125 $

Enchère de départ

Artiste : Lucie Theroux
Médium : Acrylique
Dimensions : 10 po x 30 po
Valeur initiale : 475 $
Livraison : 25$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.lucietherouxarrt.com

La force du silence
125 $

Enchère de départ

Artiste : Odette Simard (Artosi)

Médium : Acrylique

Dimensions : 20 po x 16 po

Valeur : 350$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Coordonnées : [email protected]

Site web : https://artosi-484635.square.site/

Bonnie & Clyde
130 $

Enchère de départ

Artiste : Laura Poland
Médium : Aquarelle et encre
Dimensions : 9 po x 9 po
Valeur initiale : 200 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/

Quintetto
135 $

Enchère de départ

Artiste : Laura Poland
Médium : Aquarelle et encre
Dimensions : 15 po x 12 po
Valeur initiale : 175 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/

Nefertiti et l'Égypte mythique
130 $

Enchère de départ

Artiste : Sébastien Lachapelle
Médium : Giclée sur papier beaux-arts, encadrée avec passe-partout
Dimensions : 10 po x 15 po
Valeur initiale : 280$

Livraison : À voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://sebastienlachapelled.myportfolio.com/ https://www.facebook.com/sebastienlachapelleart

Feu
135 $

Enchère de départ

Artiste : MG Artiste peintre

Médium : Acrylique

Dimensions : 16 po x 18 po

Valeur : 360$

Livraison : 45$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 60%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093168498804

Trio Soul
145 $

Enchère de départ

Artiste : Laura Poland-Trudel (Atelier Lolo)
Médium : Aquarelle et encre
Dimensions : 10 po x 8 po
Valeur initiale : 185$

Livraison : incluse
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/

Vol d'hiver
150 $

Enchère de départ

Artiste : André Brien

Médium : Acrylique

Dimensions : 20 po x 30 po

Valeur : 600$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://andrebrien.com

Spirit 2
150 $

Enchère de départ

Artiste : Julie Morel (MamiMo)

Médium : Aquarelle sur papier

Dimensions : 11 po x 14 po

Valeur : 350$

Livraison : 25$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Coordonnées : [email protected]

Site web : https://facebook.com/MamiMoArtist/

Laisse-toi porter
150 $

Enchère de départ

Artiste : Marie-Soleil Mayer
Médium : Acrylique
Dimensions : 16 po x 20 po
Valeur initiale : 320 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/mariesoleilart

Le courage de s'envoler
150 $

Enchère de départ

Artiste : Karine Loyer

Médium : Acrylique

Dimension : 15 po x 30 po

Valeur initiale : 300$

Livraison : 5$

Pourcentage remis à la cause : 70%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61573042082288

Petit Potter
150 $

Enchère de départ

Artiste : Roseline Houle
Médium : Reproduction en giclée sur toile
Dimensions : 24 po x 16 po
Valeur initiale : 300$

Livraison : 30$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1Z2cCvLD1x/

La Veilleuse
150 $

Enchère de départ

Artiste : Sabi (Sabrina Hamel)
Médium : Techniques mixtes
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 200$

Livraison : 30$
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.sabi-art.ca/

Éclat de liberté
150 $

Enchère de départ

Artiste : Éloïse Jean
Médium : Acrylique et feuilles d’or sur toile
Dimensions : 14 po x 18 po
Valeur initiale : 350$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.eloisejean.art/

Grand-duc
150 $

Enchère de départ

Artiste : KH2 Photographie (Kim Hurteau)

Médium : Sublimation sur aluminium

Dimensions : 12 po x 18 po

Valeur : 250$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 100%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551115496124

