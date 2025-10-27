Encan: Les trésors du monde

Ces deux ravissantes poupées Kokeshi créatives incarnent tout le charme et le savoir-faire de l’artisanat japonais. Nées dans la préfecture de Gunma, elles sont façonnées selon une tradition du tournage sur bois transmise depuis des générations, puis réinventées par des artistes contemporains qui y insufflent leur imagination et leur sensibilité.

Chaque poupée est unique, fruit du travail libre et inspiré de l’artiste — aucune n’est identique à une autre. Les créateurs de Kokeshi rivalisent de talent chaque année dans le cadre d’un concours national prestigieux, sous le patronage du Premier ministre du Japon, qui récompense les œuvres les plus remarquables.

Minutieusement peintes et décorées à la main, ces poupées symbolisent l’amitié, la gratitude et la beauté simple des gestes du quotidien. Véritables œuvres d’art, elles apportent douceur et sérénité à tout intérieur — et soutiennent aujourd’hui une grande cause, celle de la campagne Entraide.

Offert par Mario Girard.