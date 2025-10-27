Organisé par

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie - Comité Entraide

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan: Les trésors du monde

Lieu de prise en charge

525 Bd René-Lévesque E, Québec, QC G1R 5R3, Canada

Ensemble grande théière carrée et pot à lait item
Ensemble grande théière carrée et pot à lait
1 $

Enchère de départ

Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.

Ensemble grande théière arrondie et pot à lait item
Ensemble grande théière arrondie et pot à lait
1 $

Enchère de départ

Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.

Ensemble petite théière carrée et pot à lait item
Ensemble petite théière carrée et pot à lait
1 $

Enchère de départ

Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.

Service à thé item
Service à thé
12 $

Enchère de départ

Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.

Ensemble sucrier et pot à lait item
Ensemble sucrier et pot à lait
5 $

Enchère de départ

Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.

Plat de service item
Plat de service item
Plat de service
5 $

Enchère de départ

Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.

Séance de tarot item
Séance de tarot
25 $

Enchère de départ

Le délégué du Québec à Chicago et cartomancien, le grand Jean-François Hould, vous offre l’occasion de vivre une expérience hors du commun grâce à une séance de tarot individuelle de 30 minutes. Date à déterminer

Alcool de Vanuatu item
Alcool de Vanuatu
25 $

Enchère de départ

Produits exclusifs non disponibles à la SAQ.

1 Rhum (200ml) et 2 Cucumber Dry Gin (50 ml) produits par 83 Islands Distillery dont le distillateur est un Québécois, M. Pierre-Luc Chabot. Offert par Gabriel Chartier.

Biscuits d'amitié chinois item
Biscuits d'amitié chinois item
Biscuits d'amitié chinois
10 $

Enchère de départ

Offert par Bard Nordby.

Cadre de Singapour item
Cadre de Singapour
1 $

Enchère de départ

Offert par Catherine Tadros.

Café brésilien item
Café brésilien
15 $

Enchère de départ

Café 100% Arabica. 2x250g Classico et Intenso. Offert par Jason Naud.

Chocolats belges #1 item
Chocolats belges #1 item
Chocolats belges #1
10 $

Enchère de départ

Assortiment de chocolats Corné Port-Royal. Offert par Hélène Drainville.

Chocolats belges #2 item
Chocolats belges #2 item
Chocolats belges #2
10 $

Enchère de départ

Assortiment de chocolats Corné Port-Royal. Offert par Hélène Drainville.

Herbes médicinales chinoises item
Herbes médicinales chinoises item
Herbes médicinales chinoises item
Herbes médicinales chinoises
1 $

Enchère de départ

4 sachets (Protecting Body/Purifying Body/Unblocking Orifices/Relieving Depression). Offert par Bard Nordby.

Coffret de thé marocain item
Coffret de thé marocain
15 $

Enchère de départ

Offert par Myriam Paquette-Côté.

Poupée kokeshi #1 item
Poupée kokeshi #1
12 $

Enchère de départ

Ces deux ravissantes poupées Kokeshi créatives incarnent tout le charme et le savoir-faire de l’artisanat japonais. Nées dans la préfecture de Gunma, elles sont façonnées selon une tradition du tournage sur bois transmise depuis des générations, puis réinventées par des artistes contemporains qui y insufflent leur imagination et leur sensibilité.

 

Chaque poupée est unique, fruit du travail libre et inspiré de l’artiste — aucune n’est identique à une autre. Les créateurs de Kokeshi rivalisent de talent chaque année dans le cadre d’un concours national prestigieux, sous le patronage du Premier ministre du Japon, qui récompense les œuvres les plus remarquables.

 

Minutieusement peintes et décorées à la main, ces poupées symbolisent l’amitié, la gratitude et la beauté simple des gestes du quotidien. Véritables œuvres d’art, elles apportent douceur et sérénité à tout intérieur — et soutiennent aujourd’hui une grande cause, celle de la campagne Entraide.

Offert par Mario Girard.

Poupée kokeshi #2 item
Poupée kokeshi #2
12 $

Enchère de départ

Ces deux ravissantes poupées Kokeshi créatives incarnent tout le charme et le savoir-faire de l’artisanat japonais. Nées dans la préfecture de Gunma, elles sont façonnées selon une tradition du tournage sur bois transmise depuis des générations, puis réinventées par des artistes contemporains qui y insufflent leur imagination et leur sensibilité.

 

Chaque poupée est unique, fruit du travail libre et inspiré de l’artiste — aucune n’est identique à une autre. Les créateurs de Kokeshi rivalisent de talent chaque année dans le cadre d’un concours national prestigieux, sous le patronage du Premier ministre du Japon, qui récompense les œuvres les plus remarquables.

 

Minutieusement peintes et décorées à la main, ces poupées symbolisent l’amitié, la gratitude et la beauté simple des gestes du quotidien. Véritables œuvres d’art, elles apportent douceur et sérénité à tout intérieur — et soutiennent aujourd’hui une grande cause, celle de la campagne Entraide.

Offert par Mario Girard.

Opémiska - whisky à l'érable item
Opémiska - whisky à l'érable item
Opémiska - whisky à l'érable
20 $

Enchère de départ

Produit québécois. Offert par Vincent Royer.

Parfum Viktor&Rolf Flowerbomb item
Parfum Viktor&Rolf Flowerbomb
50 $

Enchère de départ

Parfum mis en vitrine dans le cadre de l'exposition Viktor & Rolf : Fashion Statements, dont le Québécois Thierry-Maxime Loriot est le commissaire. 50ml. Offert par Geneviève Brisson.

Sirop d'Érable #1 item
Sirop d'Érable #1
8 $

Enchère de départ

Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.

Sirop d'Érable #2 item
Sirop d'Érable #2
8 $

Enchère de départ

Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.

Sirop d'Érable #3 item
Sirop d'Érable #3
8 $

Enchère de départ

Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.

Sirop d'Érable #4 item
Sirop d'Érable #4
8 $

Enchère de départ

Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.

2 Petits tableaux du sculpteur québécois Alain Flamand item
2 Petits tableaux du sculpteur québécois Alain Flamand item
2 Petits tableaux du sculpteur québécois Alain Flamand item
2 Petits tableaux du sculpteur québécois Alain Flamand
1 $

Enchère de départ

Offert par Sophie Girard-Cartier/Mathieu Bélanger

Pêches au "Moonshine" item
Pêches au "Moonshine"
20 $

Enchère de départ

Pêches au Moonshine de Ole Smoky Tenessee. Bouteille de 750 ml. Offerte par Nathalie Rivard.

Whisky Uncle Nearest 1856 item
Whisky Uncle Nearest 1856 item
Whisky Uncle Nearest 1856
60 $

Enchère de départ

Whisky premium du Tennessee. Bouteille de 750 ml. Offert par Nathalie Rivard.

Cigare cubain lot n. 1 item
Cigare cubain lot n. 1
25 $

Enchère de départ

Cigare cubain de marque Romeo y Julieta Churchills. Offert par Mathieu Parenteau.

Cigare cubain lot n. 2 item
Cigare cubain lot n. 2
25 $

Enchère de départ

Cigare cubain de marque Romeo y Julieta Churchills. Offert par Mathieu Parenteau.

T-shirt des Mariners de Seattle item
T-shirt des Mariners de Seattle item
T-shirt des Mariners de Seattle
1 $

Enchère de départ

Taille Small pour homme. Offert par David Ruiz.

Duo Marsala et biscuits item
Duo Marsala et biscuits item
Duo Marsala et biscuits item
Duo Marsala et biscuits
15 $

Enchère de départ

Vin Marsala Pellegrino 1880 accompagné de biscuits artisanaux aux pistaches de la pâtisserie Salemi, proche de l'Etna, en Sicile. Offert par Bernard Denault.

Duo de vins siciliens item
Duo de vins siciliens item
Duo de vins siciliens
20 $

Enchère de départ

Vin rouge Regaleali Nero d'Avola 2022

Vin blanc Planeta Alastro 2024

Offerts par Bernard Denault

Thé Pu'erh item
Thé Pu'erh item
Thé Pu'erh
5 $

Enchère de départ

Traduction de certains éléments de l'étiquette:

Cai Hua Ming Zhang

Poids net : 357 g

Thé traditionnel de Feng Huang

Thé vert de grande feuille séchée de Yun Nan

Date de consommation : le produit se conserve longtemps sous bonnes conditions de conservation

Producteur : Filiale Men Hai de la Compagnie de thé Cai Hua Ming Zhang de technologie numérique (Beijing)

Date de production : 17 mai 2025

Offert par Bard Nordby

Coffret de thé blanc Fuding item
Coffret de thé blanc Fuding item
Coffret de thé blanc Fuding
10 $

Enchère de départ

Le thé blanc Fuding est un thé chinois traditionnel réputé pour ses origines dans la ville de Fuding, dans la province du Fujian. Il appartient à la catégorie des thés blancs parmi les six principaux types de thé chinois. Son processus de production est particulier, car il ne nécessite ni tuage ni roulage, mais seulement deux étapes principales : le flétrissage et la cuisson, ce qui le classe parmi les thés légèrement fermentés. Ses caractéristiques distinctives sont des bourgeons intacts et des poils duveteux recouvrant les feuilles, une infusion de couleur claire et une saveur délicate avec une douceur persistante.


Traduction de certains éléments de l'étiquette:

Nom : Thé blanc Fuding (GONG MEI 2017)

Poids: 350 g

Date de production: Juillet 2020

Date de consommation: sans limite

Le thé blanc de la Maison Zhong Yi Ben Yuan est sélectionné du thé de Fuding Shou Mei sauvage, qui produit un thé orange clair.


Producteur : Produits de santé, Qing Dao Ben Yuan Dang LTD 


Offert par Bard Nordby

Ensemble de 3 sous-verres dans une boîte item
Ensemble de 3 sous-verres dans une boîte
1 $

Enchère de départ

Objets décoratifs de Thaïlande en bois et métal. Offert par Catherine Tadros.

Vecchia grappa di Prosecco item
Vecchia grappa di Prosecco item
Vecchia grappa di Prosecco item
Vecchia grappa di Prosecco
20 $

Enchère de départ

Vecchia grappa di Prosecco, vieillie 8 ans, Conegliano Valdobbiadene, Andrea del Ponte.

Produit exclusif. Non disponible à la SAQ. Offert par Laurence Fouquette-L'Anglais.

Livre de Jimmy Carter "A Full Life: Reflections at Ninety" item
Livre de Jimmy Carter "A Full Life: Reflections at Ninety"
8 $

Enchère de départ

Mémoires de Jimmy Carter publiées en 2015.

Offert par Nathalie Rivard.

Produits de beauté israéliens item
Produits de beauté israéliens
15 $

Enchère de départ

Ensemble cadeau de produits divers pour la peau.

Offert par Alik Hakobyan.

Gâteaux taiwanais item
Gâteaux taiwanais item
Gâteaux taiwanais
5 $

Enchère de départ

4 petits gâteaux emballés individuellement. Offert par Elisa Valentin.

Livre de recettes cambodgiennes item
Livre de recettes cambodgiennes item
Livre de recettes cambodgiennes
3 $

Enchère de départ

Offert par Frédéric Czor

Plat de service pakistanais dans son coffret item
Plat de service pakistanais dans son coffret
5 $

Enchère de départ

Offert par Elisa Valentin

George Dickel Bourbon Whisky item
George Dickel Bourbon Whisky item
George Dickel Bourbon Whisky
20 $

Enchère de départ

Produit du Tennessee. 750 ml. Vieilli 8 ans. Offert par David Brulotte.

Coffret baguettes et cuillères coréennes item
Coffret baguettes et cuillères coréennes item
Coffret baguettes et cuillères coréennes
10 $

Enchère de départ

Offert par Damien Pereira.

Coffret Shoju et verres de dégustation item
Coffret Shoju et verres de dégustation item
Coffret Shoju et verres de dégustation item
Coffret Shoju et verres de dégustation
20 $

Enchère de départ

Alcool coréen 25%. 400 ml. Dans une bouteille en céramique avec verres assortis. Offert par Damien Pereira.

Vin mousseux biologique Le Blanc item
Vin mousseux biologique Le Blanc item
Vin mousseux biologique Le Blanc
16 $

Enchère de départ

Offert par Dominic Toupin

Rhum cubain Pacto Navio item
Rhum cubain Pacto Navio item
Rhum cubain Pacto Navio
35 $

Enchère de départ

700 ml. Offert par Frédéric Tremblay.

Limoncello maison #1 item
Limoncello maison #1
8 $

Enchère de départ

150 ml. Offert par Elisa Valentin.

Limoncello maison #2 item
Limoncello maison #2
8 $

Enchère de départ

150 ml. Offert par Elisa Valentin.

Champagne Pommery item
Champagne Pommery
60 $

Enchère de départ

Grand Cru Royal 2009. Offert part Sophie B. Lemay.

Vin sud-africain Le Bonheur item
Vin sud-africain Le Bonheur
15 $

Enchère de départ

Cabernet sauvignon 2022 provenant du vignoble visité par le ministre Skeete lors de sa récente mission en Afrique du Sud. Offert par Dominic Marcotte.

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