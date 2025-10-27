Encan: Les trésors du monde

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Articles ayant servi lors d'événements protocolaires. Lot offert par le Protocole.
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Le délégué du Québec à Chicago et cartomancien, le grand Jean-François Hould, vous offre l’occasion de vivre une expérience hors du commun grâce à une séance de tarot individuelle de 30 minutes. Date à déterminer
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Produits exclusifs non disponibles à la SAQ.
1 Rhum (200ml) et 2 Cucumber Dry Gin (50 ml) produits par 83 Islands Distillery dont le distillateur est un Québécois, M. Pierre-Luc Chabot. Offert par Gabriel Chartier.
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Offert par Bard Nordby.
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Offert par Catherine Tadros.
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Café 100% Arabica. 2x250g Classico et Intenso. Offert par Jason Naud.
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Assortiment de chocolats Corné Port-Royal. Offert par Hélène Drainville.
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Assortiment de chocolats Corné Port-Royal. Offert par Hélène Drainville.
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4 sachets (Protecting Body/Purifying Body/Unblocking Orifices/Relieving Depression). Offert par Bard Nordby.
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Offert par Myriam Paquette-Côté.
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Ces deux ravissantes poupées Kokeshi créatives incarnent tout le charme et le savoir-faire de l’artisanat japonais. Nées dans la préfecture de Gunma, elles sont façonnées selon une tradition du tournage sur bois transmise depuis des générations, puis réinventées par des artistes contemporains qui y insufflent leur imagination et leur sensibilité.
Chaque poupée est unique, fruit du travail libre et inspiré de l’artiste — aucune n’est identique à une autre. Les créateurs de Kokeshi rivalisent de talent chaque année dans le cadre d’un concours national prestigieux, sous le patronage du Premier ministre du Japon, qui récompense les œuvres les plus remarquables.
Minutieusement peintes et décorées à la main, ces poupées symbolisent l’amitié, la gratitude et la beauté simple des gestes du quotidien. Véritables œuvres d’art, elles apportent douceur et sérénité à tout intérieur — et soutiennent aujourd’hui une grande cause, celle de la campagne Entraide.
Offert par Mario Girard.
Enchère de départ
Ces deux ravissantes poupées Kokeshi créatives incarnent tout le charme et le savoir-faire de l’artisanat japonais. Nées dans la préfecture de Gunma, elles sont façonnées selon une tradition du tournage sur bois transmise depuis des générations, puis réinventées par des artistes contemporains qui y insufflent leur imagination et leur sensibilité.
Chaque poupée est unique, fruit du travail libre et inspiré de l’artiste — aucune n’est identique à une autre. Les créateurs de Kokeshi rivalisent de talent chaque année dans le cadre d’un concours national prestigieux, sous le patronage du Premier ministre du Japon, qui récompense les œuvres les plus remarquables.
Minutieusement peintes et décorées à la main, ces poupées symbolisent l’amitié, la gratitude et la beauté simple des gestes du quotidien. Véritables œuvres d’art, elles apportent douceur et sérénité à tout intérieur — et soutiennent aujourd’hui une grande cause, celle de la campagne Entraide.
Offert par Mario Girard.
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Produit québécois. Offert par Vincent Royer.
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Parfum mis en vitrine dans le cadre de l'exposition Viktor & Rolf : Fashion Statements, dont le Québécois Thierry-Maxime Loriot est le commissaire. 50ml. Offert par Geneviève Brisson.
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Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.
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Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.
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Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.
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Production artisanale. 2x540ml. Offert par Sara Veilleux.
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Offert par Sophie Girard-Cartier/Mathieu Bélanger
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Pêches au Moonshine de Ole Smoky Tenessee. Bouteille de 750 ml. Offerte par Nathalie Rivard.
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Whisky premium du Tennessee. Bouteille de 750 ml. Offert par Nathalie Rivard.
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Cigare cubain de marque Romeo y Julieta Churchills. Offert par Mathieu Parenteau.
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Cigare cubain de marque Romeo y Julieta Churchills. Offert par Mathieu Parenteau.
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Taille Small pour homme. Offert par David Ruiz.
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Vin Marsala Pellegrino 1880 accompagné de biscuits artisanaux aux pistaches de la pâtisserie Salemi, proche de l'Etna, en Sicile. Offert par Bernard Denault.
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Vin rouge Regaleali Nero d'Avola 2022
Vin blanc Planeta Alastro 2024
Offerts par Bernard Denault
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Traduction de certains éléments de l'étiquette:
Cai Hua Ming Zhang
Poids net : 357 g
Thé traditionnel de Feng Huang
Thé vert de grande feuille séchée de Yun Nan
Date de consommation : le produit se conserve longtemps sous bonnes conditions de conservation
Producteur : Filiale Men Hai de la Compagnie de thé Cai Hua Ming Zhang de technologie numérique (Beijing)
Date de production : 17 mai 2025
Offert par Bard Nordby
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Le thé blanc Fuding est un thé chinois traditionnel réputé pour ses origines dans la ville de Fuding, dans la province du Fujian. Il appartient à la catégorie des thés blancs parmi les six principaux types de thé chinois. Son processus de production est particulier, car il ne nécessite ni tuage ni roulage, mais seulement deux étapes principales : le flétrissage et la cuisson, ce qui le classe parmi les thés légèrement fermentés. Ses caractéristiques distinctives sont des bourgeons intacts et des poils duveteux recouvrant les feuilles, une infusion de couleur claire et une saveur délicate avec une douceur persistante.
Traduction de certains éléments de l'étiquette:
Nom : Thé blanc Fuding (GONG MEI 2017)
Poids: 350 g
Date de production: Juillet 2020
Date de consommation: sans limite
Le thé blanc de la Maison Zhong Yi Ben Yuan est sélectionné du thé de Fuding Shou Mei sauvage, qui produit un thé orange clair.
Producteur : Produits de santé, Qing Dao Ben Yuan Dang LTD
Offert par Bard Nordby
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Objets décoratifs de Thaïlande en bois et métal. Offert par Catherine Tadros.
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Vecchia grappa di Prosecco, vieillie 8 ans, Conegliano Valdobbiadene, Andrea del Ponte.
Produit exclusif. Non disponible à la SAQ. Offert par Laurence Fouquette-L'Anglais.
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Mémoires de Jimmy Carter publiées en 2015.
Offert par Nathalie Rivard.
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Ensemble cadeau de produits divers pour la peau.
Offert par Alik Hakobyan.
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4 petits gâteaux emballés individuellement. Offert par Elisa Valentin.
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Offert par Frédéric Czor
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Offert par Elisa Valentin
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Produit du Tennessee. 750 ml. Vieilli 8 ans. Offert par David Brulotte.
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Offert par Damien Pereira.
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Alcool coréen 25%. 400 ml. Dans une bouteille en céramique avec verres assortis. Offert par Damien Pereira.
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Offert par Dominic Toupin
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700 ml. Offert par Frédéric Tremblay.
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150 ml. Offert par Elisa Valentin.
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150 ml. Offert par Elisa Valentin.
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Grand Cru Royal 2009. Offert part Sophie B. Lemay.
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Cabernet sauvignon 2022 provenant du vignoble visité par le ministre Skeete lors de sa récente mission en Afrique du Sud. Offert par Dominic Marcotte.
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