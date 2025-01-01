Encan levée de fond du temps des fêtes

Ventes fermées

Couronne de Noël - Vert Sauge, ferme florale (valeur 110$)
Couronne de Noël - Vert Sauge, ferme florale (valeur 110$) item
Couronne de Noël - Vert Sauge, ferme florale (valeur 110$)
65 $

Enchère de départ

Vert Sauge – ferme florale est une micro-ferme passionnée qui cultive des fleurs de saison depuis 2022, en s'engageant à le faire de manière éco-responsable. Elles prolongent leur saison en offrant des arrangements naturels et durables à base de sapinage. Leurs couronnes sont magnifiques et durables. J'ai eu la mienne sur ma porte jusqu'en février l'an dernier! https://vertsauge.ca/
Swag de Noël - Vert Sauge ferme florale (valeur de 75$)
Swag de Noël - Vert Sauge ferme florale (valeur de 75$)
35 $

Enchère de départ

Vert Sauge – ferme florale est une micro-ferme passionnée qui cultive des fleurs de saison depuis 2022, en s'engageant à le faire de manière éco-responsable. Elles prolongent leur saison en offrant des arrangements naturels et durables à base de sapinage. https://vertsauge.ca/
Couverture de polar - Habitude Design (Valeur $79.99)
Couverture de polar - Habitude Design (Valeur $79.99)
40 $

Enchère de départ

Habitude est fier de vous présenter sa collection de couverture en collaboration avec Juste Cela, une entreprise d'ici. Elles sont le cadeau idéal à offrir ou à s'offrir! Chaudes, douces et très grandes, elles seront vous garder bien au chaud. Bonus! Nous vous l'offrons déjà emballée et prête à offrir. Parlez-moi de ça un cadeau pas de casse-tête! https://www.habitudedesign.ca/products/Habitude-x-Juste-Cela-Couverture-Rouge-p683731646
Fanion chambre d'enfant - bleu et jaune (Valeur $45)
Fanion chambre d'enfant - bleu et jaune (Valeur $45) item
Fanion chambre d'enfant - bleu et jaune (Valeur $45)
25 $

Enchère de départ

Fanion fait à la main à Chelsea, QC. Mesure 6 pieds. Parfait pour une chambre d'enfant.
Fanion chambre d'enfant - rouge et fleur (Valeur $65)
Fanion chambre d'enfant - rouge et fleur (Valeur $65) item
Fanion chambre d'enfant - rouge et fleur (Valeur $65)
30 $

Enchère de départ

Fanion fait à la main à Chelsea, QC. Mesure 8 pieds. Parfait pour une chambre d'enfant. Tissue unique.
Planche à découper/plateau charcuterie & fromage (100$)
Planche à découper/plateau charcuterie & fromage (100$) item
Planche à découper/plateau charcuterie & fromage (100$)
50 $

Enchère de départ

Planche à découpé fabriquer par un ébéniste des Laurentides travaillant le bois depuis plus de 30 ans Essences de bois mélangées (debout) Rappel de bloc de bouché traditionnel Lisse et durable. Grandeur 14x14 4 pattes antidérapantes Enclavée pour une prise plus facile lors du transport du plateau. Magnifique cadeau pour un amoureux de la cuisine. Fait a la main Créations Jacques Prévost Laurentides, st-agathe-des-monts, Qc
Vase/bonbonnière (valeur 100$)
Vase/bonbonnière (valeur 100$) item
Vase/bonbonnière (valeur 100$) item
Vase/bonbonnière (valeur 100$)
50 $

Enchère de départ

Originaire de Kirkland Lake en Ontario, André a travaillé 33 ans dans l'industrie pharmaceutique avant de découvrir sa passion pour le tournage sur bois à sa retraite. Il crée principalement avec des espèces locales, souvent destinées à être jetées, en les transformant en pièces élégantes et fonctionnelles. Son travail valorise le bois naturel et il utilise une finition à base d’huile d’abrasin, un mélange de cire d’abeille et d’huile minérale, pour rendre ses créations aptes à contenir des aliments.
Trio de petits pères Noël (valeur 60$)
Trio de petits pères Noël (valeur 60$) item
Trio de petits pères Noël (valeur 60$)
35 $

Enchère de départ

Pères Noël faits à la main en terre cuite. Une belle décoration pour la maison ou à donner en cadeau! Jasmine est une artiste potière de la région de Cambridge, en Ontario.
Père Noël terre cuite #1 (valeur 30$)
Père Noël terre cuite #1 (valeur 30$) item
Père Noël terre cuite #1 (valeur 30$)
10 $

Enchère de départ

Père Noël en terre cuite faite à la main. Jasmine est une artiste potière de la région de Cambridge, en Ontario.
Père Noël terre cuite #2(valeur 30$)
Père Noël terre cuite #2(valeur 30$) item
Père Noël terre cuite #2(valeur 30$)
10 $

Enchère de départ

Père Noël en terre cuite faite à la main. Jasmine est une artiste potière de la région de Cambridge, en Ontario.
Père Noël terre cuite #3(valeur 30$)
Père Noël terre cuite #3(valeur 30$) item
Père Noël terre cuite #3(valeur 30$)
10 $

Enchère de départ

Père Noël en terre cuite faite à la main. Jasmine est une artiste potière de la région de Cambridge, en Ontario.
Séance de planification postnatale virtuelle (valeur de 95$)
Séance de planification postnatale virtuelle (valeur de 95$)
50 $

Enchère de départ

Accueillir un nouveau bébé est une expérience magnifique et transformatrice, mais elle peut aussi comporter des défis. Nos séances de planification postnatale sont conçues pour vous aider à traverser cette importante transition de vie avec confiance et facilité. En tant que doula expérimentée, Kaëlla est là pour vous apporter le soutien et les conseils dont vous avez besoin pour créer un plan postpartum qui répond à vos besoins et préférences uniques. Reçu d'assurance disponible https://creationspartage.com/fr/planification-postnatal/
Cours prénataux à domicile (Valeur $600+tx)
Cours prénataux à domicile (Valeur $600+tx) item
Cours prénataux à domicile (Valeur $600+tx)
450 $

Enchère de départ

Un cours prénatal à domicile, offert par Créations Partage, permet aux futurs parents de se préparer à l'arrivée de bébé dans le confort de leur foyer. Le cours est personnalisé, interactif et adapté aux besoins spécifiques des participants. 4 rencontres de 2h à domicile Reçu d'assurance en naturothérapie disponible. Tous les détails sur notre site web: https://creationspartage.com/fr/cours-prenataux-a-domicile/
Consultation en sommeil 0-5 ans (valeur de 200$)
Consultation en sommeil 0-5 ans (valeur de 200$)
140 $

Enchère de départ

Vous cherchez à offrir à votre bébé un sommeil plus paisible et plus équilibré ? Chez Créations Partage, nous comprenons que le sommeil de votre bébé est essentiel à son bien-être général et au vôtre. Nos consultations spécialisées sur le sommeil des bébés, enracinées dans les principes de l’attachement parental, offrent une approche compatissante et holistique qui s’aligne sur les valeurs et les besoins de votre famille. Cette consultation comprend l'analyse de votre questionnaire initial, une rencontre virtuelle d'une heure et un rapport personnalisé complet. *Reçu d'assurances en naturothérapie possible
Consultation en portage (valeur de 125$)
Consultation en portage (valeur de 125$)
75 $

Enchère de départ

Nos consultations de portage privées sont le moment idéal pour apprendre et poser toutes vos questions sur le portage. Vous serez un à un avec votre monitrice. Un superbe cadeau à offrir à de futurs parents! *Reçu d'assurances en naturothérapie possible
Massage thérapeutique (valeur de 160$)
Massage thérapeutique (valeur de 160$)
110 $

Enchère de départ

Callan Maccauley, massothérapeute certifié vous offre une séance d'une heure à domicile. Une occasion parfaite de vous détendre ou encore de travailler sur des tensions spécifiques qui vous font souffrir. Reçu d'assurance disponible après consultation
Entretien ménager complet Pro-Net (valeur de 250$)
Entretien ménager complet Pro-Net (valeur de 250$)
170 $

Enchère de départ

Entretien ménager complet de votre maison. Non, mais quel beau cadeau à offrir ou à s'offrir! Super service avant de recevoir pour le Réveillon en tout cas, ou après! ou avant la naissance d'un bébé. Pro Net est une entreprise d'expérience qui offre de l'entretien ménager depuis 2014 en Outaouais. https://www.facebook.com/entretienpronetoutaouais/
Séance photo professionnelle - JaneD Photographie (200$)
Séance photo professionnelle - JaneD Photographie (200$) item
Séance photo professionnelle - JaneD Photographie (200$) item
Séance photo professionnelle - JaneD Photographie (200$)
140 $

Enchère de départ

Janny Dubuc, photographe Lifestyle vous offre une séance photo maternité, famille ou encore boudoir! Janny qui est également doula a une très grande expérience dans l'accompagnement des familles et saura s'adapter à vous et aux enfants avec besoins particuliers. Pour visualiser son portfolio complet, c'est ici! https://www.facebook.com/profile.php?id=61565990550425
Séance de photo avec Naomi Wendy (Valeur $200)
Séance de photo avec Naomi Wendy (Valeur $200) item
Séance de photo avec Naomi Wendy (Valeur $200) item
Séance de photo avec Naomi Wendy (Valeur $200)
120 $

Enchère de départ

Créez des souvenirs inoubliables avec Naomi Wendy Photographie! Ce certificat-cadeau exclusif vous offre une séance photo privée en studio de 30 minutes, avec 5 magnifiques photos retouchées en noir et blanc. Idéal pour capturer des moments précieux, que ce soit en solo ou en famille, et créer des souvenirs intemporels. Naomi se spécialise dans les photos de produits, mode ou encore professionnelles. Elle saura vous guider et s'adapter à votre projet créatif! Une opportunité idéale pour les entrepreneurs. Offrez-vous ou offrez à quelqu’un d’autre l’opportunité de vivre une expérience photo unique, pleine de créativité et d’émotion. Réservez dès maintenant et immortalisez ces instants qui dureront toute une vie. ✨ Conditions d’utilisation incluses dans le certificat. Pour le portfolio complet : www.naomiwendy.com
Photoshoot familial (valeur 210$)
Photoshoot familial (valeur 210$) item
Photoshoot familial (valeur 210$) item
Photoshoot familial (valeur 210$)
100 $

Enchère de départ

Parfait souvenirs séance photo familiale d’une valeur de 210$ pour 10 photos retournées (pour 2025). Photographe dans la région de l’Outaouais- Laurentides Kathy est passionnée par les photos de maternité, naissance, newborn & famille. Elle est fantastique pour capturer vos moments les plus précieux. https://msha.ke/kathypurkhardtphotographie#links?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabGi0U88-Vo33V6HutX7RiMfhXlUtObvoTFZJY5A0PO28zShLqEqbxg4Gk_aem_XHV6bhIi2xiEs0I_M0Xyvw
Peinture par Jeanne Beaudry - Earth Mama (Valeur $550)
Peinture par Jeanne Beaudry - Earth Mama (Valeur $550) item
Peinture par Jeanne Beaudry - Earth Mama (Valeur $550)
300 $

Enchère de départ

Earth mama 2024 collage, dorure et peinture à l ‘huile sur toile galerie 20×20 pouces Certificat d’authenticité, système d’accrochage et facture inclus
Peinture par Jeanne Beaudry - Rising soul (Valeur $350)
Peinture par Jeanne Beaudry - Rising soul (Valeur $350) item
Peinture par Jeanne Beaudry - Rising soul (Valeur $350)
200 $

Enchère de départ

Your soul is grounded into the infinite, much more ancient than you can imagine. Your soul is free Message du cerf: You have the power to connect to your ancestors, your lineage when you want, simply ask. Ancient wisdom within, let it rise!! Rising soul Collection Wing of life peinture en aérosole et huile sur toile 12 x 16 pouces Certificat d’authenticité, système d’accrochage et facture inclus
Dessin par Andrée Daviau - Sans crainte (valeur 300$)
Dessin par Andrée Daviau - Sans crainte (valeur 300$) item
Dessin par Andrée Daviau - Sans crainte (valeur 300$)
100 $

Enchère de départ

Artiste gatinoise, elle crée des œuvres inspirées par les émotions exprimées dans le regard et par les changements sociétaux. Ses œuvres ont été exposées en galerie et figurent dans des collections privées à travers le monde. Après un combat contre le cancer, elle redécouvre aujourd'hui sa passion pour le dessin. Elle peut être jointe sur Facebook, Messenger et Instagram. “Sans crainte” (2023, Andrée Daviau) Dessin sur papier Strathmore, 23 par 30 cm, avec les crayons graphite Faber Castell Pitt Mat. Certificat d'authenticité, cadre et système d'accrochage inclus.
Oeuvre par Sophie Beauchamp Garneau (Valeur de $550)
Oeuvre par Sophie Beauchamp Garneau (Valeur de $550) item
Oeuvre par Sophie Beauchamp Garneau (Valeur de $550)
250 $

Enchère de départ

(Photo diviser en deux, nous pouvons vous faire parvenir de meilleur photo sur demande) Titre: Jouer dehors Dimensions: "36" x "72" Matériaux utilisés: Peinture acrylique, peinture en aérosol, craies pastels, feuilles d'or, collage de papiers divers. Jouer Dehors est une oeuvre de la série ROSE BALLOUNE. Une série portant sur le retour au plaisir de faire suite à mon passage universitaire en arts visuels. L'oeuvre de grand format a été réalisée dans plusieurs lieux de création et pendant plusieurs années.
Peinture par Diane Dagenais - Forêt echantée (valeur 220$)
Peinture par Diane Dagenais - Forêt echantée (valeur 220$)
80 $

Enchère de départ

Artiste : Diane Dagenais (DDBella) 819 230-4610 Gatineau Tableau Forêt enchantée Acrylique - spatule 16"x 20"
Coffret accessoires bébé (valeur 38$)
Coffret accessoires bébé (valeur 38$) item
Coffret accessoires bébé (valeur 38$)
27 $

Enchère de départ

Une belle entreprise de l’Outaouais offre: Bavoir, attache suce et suce. Audrey de Gems.by.o Aylmer, QC https://gemsbyo.com/en
Certificat cadeau va leur de 75$
Certificat cadeau va leur de 75$ item
Certificat cadeau va leur de 75$ item
Certificat cadeau va leur de 75$
50 $

Enchère de départ

Carte cadeau Boutique vêtements La Maman poule est une entreprise qui offre aux mamans et aux petits poulets, des vêtements et accessoires qui répondent réellement a leurs besoin. C’est aussi une communauté d’échange et de partage autour de la maternité (blogue). https://lamamanpoule.com/
Carte cadeau 100 $ Timininous
Carte cadeau 100 $ Timininous item
Carte cadeau 100 $ Timininous
50 $

Enchère de départ

Vêtement et accessoires de plein air (laine de mérinos) Pour toutes les aventures des minis Cadeau parfait pour un petit explorateur ou une mini aventurière. https://www.timininous.com/
Bain Thalasso avec Émilie Rowe (Valeur $110)
Bain Thalasso avec Émilie Rowe (Valeur $110) item
Bain Thalasso avec Émilie Rowe (Valeur $110) item
Bain Thalasso avec Émilie Rowe (Valeur $110)
80 $

Enchère de départ

Le Thalasso Bain Bébé est un soin thérapeutique, une petite fenêtre sur la vie intra-utérine de bébé. Émilie vous accueille avec son énergie bienveillante dans son espace de soin complètement adapté aux nouveaux parents et nouveaux-nés. Une expérience mémorable! Psst! Ça se combine très bien avec un forfait d'une de nos photographes. Je dis ça, je dis rien! Pour visiter sa page et voir les photos: https://www.facebook.com/TBBEmilieRowe
Certificat bain Thalasso & lait de bain (valeur 175$)
Certificat bain Thalasso & lait de bain (valeur 175$) item
Certificat bain Thalasso & lait de bain (valeur 175$) item
Certificat bain Thalasso & lait de bain (valeur 175$)
100 $

Enchère de départ

Offrez un bain Thalasso en cadeau Une expérience unique pour parents et bébé. Bien-être & douceur situé à Hull Lait de bain Coco Thalasso par Moi soins corporels naturels Moment de détente et de douceur pour un nouveau né. https://www.facebook.com/Thalassobainbebeoutaouais?
Mousseline 4p x 4p fleuris #1 (valeur 35$)
Mousseline 4p x 4p fleuris #1 (valeur 35$)
15 $

Enchère de départ

Magnifique mousseline designer au Québec Douce et de grand format 4 pied 1/2 x 4pied 1/2 Beau cadeau a offrir !!
Mousseline 4p x 4p fleuris #2(valeur 35$)
Mousseline 4p x 4p fleuris #2(valeur 35$)
15 $

Enchère de départ

Magnifique mousseline designer au Québec Douce et de grand format 4 pied 1/2 x 4pied 1/2 Beau cadeau a offrir !!
Mousseline 4p x 4p fleuris #3 (valeur 35$)
Mousseline 4p x 4p fleuris #3 (valeur 35$)
15 $

Enchère de départ

Magnifique mousseline designer au Québec Douce et de grand format 4 pied 1/2 x 4pied 1/2 Beau cadeau a offrir !!
Mousseline 4p x 4p fleuris #4(valeur 35$)
Mousseline 4p x 4p fleuris #4(valeur 35$)
15 $

Enchère de départ

Magnifique mousseline designer au Québec Douce et de grand format 4 pied 1/2 x 4pied 1/2 Beau cadeau a offrir !!
Cartes Les Bougeottes (valeurs 78$)
Cartes Les Bougeottes (valeurs 78$)
50 $

Enchère de départ

Ensemble de 3 paquets de cartes. Chez Les Bougeottes, notre mission est de favoriser le développement moteur et le bien-être des enfants en leur offrant des outils ludiques et éducatifs pour bouger tout en s’amusant. https://lesbougeottes.ca/ Avec cet ensemble, invite tes enfants à apprendre de façon active et à intégrer des pauses bougeottes dans leur quotidien. Chaque carte présente un mouvement clair et amusant, parfait pour créer des moments de jeu en famille. Cartes de gymnastique : Pour réaliser des acrobaties amusantes à la maison. Cartes des animaux de la ferme : Apprends en bougeant grâce à des activités interactives qu’on te propose dans le paquet. Cartes des véhicules de métier : Développe la coordination tout en t’amusant avec des exercices inspirés des métiers. Bonus : Des autocollants inclus pour encore plus de fun !
Plat de service céramique (valeur 80$)
Plat de service céramique (valeur 80$)
40 $

Enchère de départ

Empreintes de botanique local, enduit d’argile sauvage, glacée aux cendres d’érable, cuit au gaz à haute température. Artiste Potière depuis 40ans Robin Hutchinson offre : Assiette / plat de service fait à la main Robin Hutchinson pottery studio Val David,Qc https://www.robinhutchinsonpottery.com/
Vase poterie (valeur 105$)
Vase poterie (valeur 105$)
45 $

Enchère de départ

Empreintes de botanique local, enduit d’argile sauvage, glacée aux cendres d’érable, cuit au gaz à haute température. Artiste Potière depuis 40 ans Robin Hutchinson offre : Vase (eau, fleurs) fait à la main Robin Hutchinson pottery studio Val David,Qc https://www.robinhutchinsonpottery.com/
Vase Poterie (valeur de 175$)
Vase Poterie (valeur de 175$)
70 $

Enchère de départ

Empreintes de botanique local, enduit d’argile sauvage, glacée aux cendres d’érable, cuit au gaz à haute température. Artiste Potière depuis 40 ans Robin offre ce magnifique Vase (eau, fleurs) fait à la main Robin Hutchinson pottery studio Val David,Qc https://www.robinhutchinsonpottery.com/
Duo de tasses en poterie bleue(valeur 50$)
Duo de tasses en poterie bleue(valeur 50$) item
Duo de tasses en poterie bleue(valeur 50$) item
Duo de tasses en poterie bleue(valeur 50$)
30 $

Enchère de départ

Duo de tasses parfaites pour un latte ou un grand thé! Jasmine est une artiste potière de la région de Cambridge, en Ontario.
Duo de tasses en poterie turquoise (valeur 50$)
Duo de tasses en poterie turquoise (valeur 50$) item
Duo de tasses en poterie turquoise (valeur 50$) item
Duo de tasses en poterie turquoise (valeur 50$)
30 $

Enchère de départ

Duo de tasses parfaites pour un grand café ou un thé! Jasmine est une artiste potière de la région de Cambridge, en Ontario.
tasse-bol MA Dorval (valeur de 30$)
tasse-bol MA Dorval (valeur de 30$) item
tasse-bol MA Dorval (valeur de 30$) item
tasse-bol MA Dorval (valeur de 30$)
18 $

Enchère de départ

Bol à latté signé Marc-Antoine Dorval. Céramiste d'expérience, Marc-Antoine réalise des pièces qui accompagneront votre quotidien avec style. Pour consulter l'ensemble de ses créations, c,est sur sa page instagram. https://www.instagram.com/ma.dorval/
Carte cadeau valeur de 100$
Carte cadeau valeur de 100$ item
Carte cadeau valeur de 100$ item
Carte cadeau valeur de 100$
50 $

Enchère de départ

PARTICELLA bijoux Laurie et Marie, joaillières passionnées, depuis 2013. C’est l’occasion d’offrir un bijou unique et original. Nous avons tous un être cher ou un moment que nous souhaiterions avoir près de nous plus souvent. Bijoux qui peuvent accueillir une parcelle (cheveux, lait maternel, fleurs, cendres, reproduction d’empreintes et bien plus) Bijoux & porte-clés Au plaisir de réaliser vos projets et de mettre une touche de douceur dans votre vie Laurie & Marie https://particella.ca/
Cour de yoga privé à domicile (valeur 80)
Cour de yoga privé à domicile (valeur 80) item
Cour de yoga privé à domicile (valeur 80) item
Cour de yoga privé à domicile (valeur 80)
35 $

Enchère de départ

Kira est doula chez Créations Partage et enseignante de yoga à domicile. Suite à sa formation en Inde en février 2023, elle réalise que chaque corps est différent et que chaque individu a des besoins uniques. Offrez-vous un cours privé adapté à vos besoins ou encore à ceux d'un être cher.
Carte cadeau -Académie Sportive Outaouais (valeur 150$)
Carte cadeau -Académie Sportive Outaouais (valeur 150$)
40 $

Enchère de départ

Offrez une Carte-Cadeau pour accéder à des activités avec nos partenaires : l'Académie de Ringuette Espoir, l'École de Hockey MOMENTUM et IVALL Technicien de Gardien. L'Académie Sportive Outaouais (ASO) regroupe ces trois entreprises pour vous offrir un accompagnement personnalisé et des conditions d'entraînement optimales, afin de vous aider à atteindre vos objectifs sportifs.
Toilletage complet petit chien ou chat (valeur 70$)
Toilletage complet petit chien ou chat (valeur 70$)
40 $

Enchère de départ

Anik Turbide (Anik Animaux) est une toiletteuse renommée dans la région de Gatineau/Ottawa, offrant des services de toilettage à domicile depuis plus de 20 ans. En se déplaçant directement chez les clients, elle permet aux animaux de se sentir plus en sécurité, évitant ainsi le stress lié au déplacement. Ce service pratique est également avantageux pour les propriétaires, qui peuvent rester chez eux pendant le toilettage de leurs animaux.
Coupe de cheveux + Mise en plis (valeur 75$)
Coupe de cheveux + Mise en plis (valeur 75$) item
Coupe de cheveux + Mise en plis (valeur 75$)
45 $

Enchère de départ

Salon Oser-Boutique, c'est Jane, une maman de deux enfants et maître coloriste/spécialiste en balayage. En 2023, après 12 ans d'expérience dans le domaine, Jane décide d'ouvrir son propre salon, ou, comme elle aime l'appeler, sa deuxième maison. Instagram: @oser.salonboutique
Consultation 1à1 avec coach en nutrition (valeur 111$)
Consultation 1à1 avec coach en nutrition (valeur 111$)
70 $

Enchère de départ

Conseillère en nutrition, appuyée par ses expériences personnelles et ses connaissances en constante évolution, elle propose un accompagnement complet et alternatif pour créer des changements durables. Sa philosophie : « Substraction by addition! » — faire des choix conscients pour augmenter notre vitalité.
Coupe & produit June & Flora (valeur de 170$)
Coupe & produit June & Flora (valeur de 170$) item
Coupe & produit June & Flora (valeur de 170$)
70 $

Enchère de départ

Laura vous offre une expérience coupe de cheveux au salon June&Flora, un salon écoresponsable qui met de l'avant les excellent produits Aveda et Davines. Laura cumule plus de 15 ans d'expérience en stylisme capillaire. Vous serez entre bonnes mains. Le forfait comprend également un produit Aveda Botanix hair repair. *Condition: Laura est actuellement en congé avec bébé et sera de retour au printemps 2025 pour vous offrir ce service. https://www.juneandflora.com/
Carte cadeau de $50 Danou #1
Carte cadeau de $50 Danou #1 item
Carte cadeau de $50 Danou #1 item
Carte cadeau de $50 Danou #1
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau utilisable sur produit fait en bois haute gamme ou sur du bois pour vos projets personnel. Vous aimeriez vous offrir un meuble sur-mesure et unique tout en encourageant un artisan de la région?? Si vous êtes vite en calculs, vous allez miser sur les 3 cartes-cadeaux! hihi danoucharette.com
Carte cadeau de $50 Danou #2
Carte cadeau de $50 Danou #2 item
Carte cadeau de $50 Danou #2 item
Carte cadeau de $50 Danou #2
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau utilisable sur produit fait en bois haute gamme ou sur du bois pour vos projets personnel. Vous aimeriez vous offrir un meuble sur-mesure et unique tout en encourageant un artisan de la région?? Si vous êtes vite en calculs, vous allez miser sur les 3 cartes-cadeaux! hihi danoucharette.com
Carte cadeau de $50 Danou #3
Carte cadeau de $50 Danou #3 item
Carte cadeau de $50 Danou #3 item
Carte cadeau de $50 Danou #3
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau utilisable sur produit fait en bois haute gamme ou sur du bois pour vos projets personnel. Vous aimeriez vous offrir un meuble sur-mesure et unique tout en encourageant un artisan de la région?? Si vous êtes vite en calculs, vous allez miser sur les 3 cartes-cadeaux! hihi danoucharette.com
Jeux de société Monza #1(Valeur $35)
Jeux de société Monza #1(Valeur $35)
15 $

Enchère de départ

L'As des jeux n'a plus à faire sa réputation dans la région! Ils nous offrent gentimement 4 copies de ce jeu familial par excellence. Monza est un jeu de course de voitures de HABA pour des joueurs rusés. Six voitures de course colorées et en bois sont sur la ligne de départ pour la grande course. Celui qui obtiendra les bonnes couleurs avec les dés et sera assez futé pour les combiner avancera très vite et gagnera ce cours passionnant. Monza est un premier jeu tactique pour les enfants qui leur apprend aussi à reconnaître et à nommer les couleurs grâce à six dés colorés. Grâce à des règles du jeu facile à comprendre, cette turbulente course de voitures s'adresse à toute la famille. Alors, montez dans les voitures de course et lancez-vous ! https://www.asdesjeux.com/
Jeux de société Monza #2(Valeur $35)
Jeux de société Monza #2(Valeur $35)
15 $

Enchère de départ

L'As des jeux n'a plus à faire sa réputation dans la région! Ils nous offrent gentimement 4 copies de ce jeu familial par excellence. Monza est un jeu de course de voitures de HABA pour des joueurs rusés. Six voitures de course colorées et en bois sont sur la ligne de départ pour la grande course. Celui qui obtiendra les bonnes couleurs avec les dés et sera assez futé pour les combiner avancera très vite et gagnera ce cours passionnant. Monza est un premier jeu tactique pour les enfants qui leur apprend aussi à reconnaître et à nommer les couleurs grâce à six dés colorés. Grâce à des règles du jeu facile à comprendre, cette turbulente course de voitures s'adresse à toute la famille. Alors, montez dans les voitures de course et lancez-vous ! https://www.asdesjeux.com/
Jeux de société Monza #3(Valeur $35)
Jeux de société Monza #3(Valeur $35)
15 $

Enchère de départ

L'As des jeux n'a plus à faire sa réputation dans la région! Ils nous offrent gentimement 4 copies de ce jeu familial par excellence. Monza est un jeu de course de voitures de HABA pour des joueurs rusés. Six voitures de course colorées et en bois sont sur la ligne de départ pour la grande course. Celui qui obtiendra les bonnes couleurs avec les dés et sera assez futé pour les combiner avancera très vite et gagnera ce cours passionnant. Monza est un premier jeu tactique pour les enfants qui leur apprend aussi à reconnaître et à nommer les couleurs grâce à six dés colorés. Grâce à des règles du jeu facile à comprendre, cette turbulente course de voitures s'adresse à toute la famille. Alors, montez dans les voitures de course et lancez-vous ! https://www.asdesjeux.com/
Jeu de société Monza #4(valeur de 35$)
Jeu de société Monza #4(valeur de 35$)
15 $

Enchère de départ

L'As des jeux n'a plus à faire sa réputation dans la région! Ils nous offrent gentimement 4 copies de ce jeu familial par excellence. Monza est un jeu de course de voitures de HABA pour des joueurs rusés. Six voitures de course colorées et en bois sont sur la ligne de départ pour la grande course. Celui qui obtiendra les bonnes couleurs avec les dés et sera assez futé pour les combiner avancera très vite et gagnera ce cours passionnant. Monza est un premier jeu tactique pour les enfants qui leur apprend aussi à reconnaître et à nommer les couleurs grâce à six dés colorés. Grâce à des règles du jeu facile à comprendre, cette turbulente course de voitures s'adresse à toute la famille. Alors, montez dans les voitures de course et lancez-vous ! https://www.asdesjeux.com/
Carte cadeau valeur de 50$ #1
Carte cadeau valeur de 50$ #1 item
Carte cadeau valeur de 50$ #1 item
Carte cadeau valeur de 50$ #1
35 $

Enchère de départ

Crêperie Beurre Salé Aylmer,Qc quelques pas de la Maïna Beurre salé vous offre : Galette de sarrasin, des crèmes ainsi que des gaufres, toutes préparées avec amour. Venez découvrir une différente approche du déjeuner/dîner traditionnel
Carte cadeau valeur de 50$ #2
Carte cadeau valeur de 50$ #2 item
Carte cadeau valeur de 50$ #2 item
Carte cadeau valeur de 50$ #2
35 $

Enchère de départ

Crêperie Beurre Salé Aylmer,Qc quelques pas de la Maïna Beurre salé vous offre : Galette de sarrasin, des crèmes ainsi que des gaufres, toutes préparées avec amour. Venez découvrir une différente approche du déjeuner/dîner traditionnel
Certificat 30$ #1
Certificat 30$ #1 item
Certificat 30$ #1
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau de la Microbraseserie 5e Baron. Beau cadeau a offrir a un amateur de bières. Fièrement brasée à Aylmer, depuis 2020 Bières à déguster sur place ou pour emporter. psst! le 29 novembre, c'est leur traditionnel événement d'illumination du sapin! À ne pas manquer.
Certificat 30$ #2
Certificat 30$ #2 item
Certificat 30$ #2
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau de la Microbraseserie 5e Baron. Beau cadeau a offrir a un amateur de bières. Fièrement brasée à Aylmer, depuis 2020 Bières à déguster sur place ou pour emporter. psst! le 29 novembre, c'est leur traditionnel événement d'illumination du sapin! À ne pas manquer.
Coffret cadeau - À La Dérive (valeur 45$)
Coffret cadeau - À La Dérive (valeur 45$)
20 $

Enchère de départ

La brasserie À LA Dérive, située à Gatineau en Outaouais, propose des bières artisanales uniques, brassées sur place avec des ingrédients locaux. L'établissement offre une ambiance conviviale et décontractée, idéale pour les amateurs de bières à la recherche de nouvelles saveurs. Engagée envers la communauté locale, la brasserie met en avant des produits régionaux et propose une expérience complète de dégustation ainsi que des plats pour aller avec!
Beurre fouetté lavande & camomille (valeur 23$)
Beurre fouetté lavande & camomille (valeur 23$) item
Beurre fouetté lavande & camomille (valeur 23$)
15 $

Enchère de départ

Fait à la main Beurre fouetté 4oz Bienfaits & utilisation : Appliquer sur le corps en faisant bien pénétrer le beurre dans la peau pour optimiser l’hydratation. Un produit merveilleux pour hydrater la peau de toute la famille. (Dès la naissance) Peau sensible et tendance à eczéma https://moiparserena.square.site/
Beurre fouetté orange & sapin (valeur 24$)
Beurre fouetté orange & sapin (valeur 24$)
14 $

Enchère de départ

Fait à la main 4 oZ pot ambré en vitre Bienfaits & utilisation : Fait à la main par Séréna, Aylmer ,Qc Biologiques en huiles essentielles Appliquer sur le corps en faisant bien pénétrer le beurre dans la peau pour optimiser l’hydratation. Un produit merveilleux pour hydrater la peau en profondeur en laissant un finit soyeux. https://moiparserena.square.site/
Beurre lotus sacré (menstruel ) valeur 30$
Beurre lotus sacré (menstruel ) valeur 30$ item
Beurre lotus sacré (menstruel ) valeur 30$
18 $

Enchère de départ

Fait à la main par Séréna, Aylmer ,Qc Biologiques en huiles essentielles Cet onguent a été formulé afin de soulager l'inconfort pendant vos règles. Débordant de plantes médicinales et d’huiles essentielles amies de votre utérus. Ce sera votre allié réconfortant contre les douleurs menstruelles. Utilisation : Étendre une noisette sur le bas du ventre, ou à l’endroit qui est douloureux. Bien faire pénétrer et répéter aux heures, au besoin. Usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux, bien laver vos mains. Cesser l’utilisation si une réaction survient. *Ne pas utiliser lors de grossesses. https://moiparserena.square.site/product/beurre-fouett-lotus-sacr-/34?cp=true&sa=false&sbp=false&q=true
Huile Doux dodo (valeur 23$)
Huile Doux dodo (valeur 23$) item
Huile Doux dodo (valeur 23$)
15 $

Enchère de départ

Fait à la main par Séréna, Aylmer ,Qc Biologiques en huiles essentielles L’huile Doux dodo 60 ml pour le corps amènera votre petit vers la détente. Utiliser à la sortie du bain pour un rituel de massage apaisant avant le dodo. Peut etre utilisé sur tout le corps, dès la naissance. https://moiparserena.square.site/product/huile-doux-dodo/16
Collier pierre bleu pâle (Angelite) (valeur 25$)
Collier pierre bleu pâle (Angelite) (valeur 25$)
15 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Chaine: Stainless steel Pierre: Angélite
Boucle d'oreille coeur bleu (valeur 20$)
Boucle d'oreille coeur bleu (valeur 20$)
8 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Attache: Stainless steel
Boucle d'oreille marguerite (valeur 25$)
Boucle d'oreille marguerite (valeur 25$)
8 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Attache: Stainless steel
Boucle
Boucle d'oreille fleur mauve (valeur 20$)
8 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Attache: Stainless steel
Boucle d'oreille fleurs brillantes (valeur 25) item
Boucle d'oreille fleurs brillantes (valeur 25)
8 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Attache: Stainless steel
Boucle d'oreille pandante (valeur 30$) item
Boucle d'oreille pandante (valeur 30$)
8 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Attache: Stainless steel
Boucle d'oreille lune brillante (valeur 20$) item
Boucle d'oreille lune brillante (valeur 20$)
8 $

Enchère de départ

Les bijoux Crystalium sont fabriqués à la main à Gatineau et sont tous uniques ! Attache: Stainless steel
Septum argent sterling #1 ( valeur de 45$) item
Septum argent sterling #1 ( valeur de 45$)
20 $

Enchère de départ

Mathilde Tétrault - Joaillerie Septum chaîne ⛓️ Septum en argent sterling certifié recyclé, gauge 18, diamètre intérieur de 8mm (Valeur de 45$) https://www.facebook.com/MathildeTetreault
Septum argent sterling #2( valeur de 45$) item
Septum argent sterling #2( valeur de 45$)
30 $

Enchère de départ

Mathilde Tétrault - Joaillerie Septum avec fil torsdadé Septum en argent sterling certifié recyclé, gauge 18, diamètre intérieur de 9mm (Valeur de 45$) https://www.facebook.com/MathildeTetreault
Septum argent sterling #3( valeur de 85$) item
Septum argent sterling #3( valeur de 85$)
60 $

Enchère de départ

Mathilde Tétrault - Joaillerie Septum avec zircon naturel Septum en argent sterling certifié recyclé, zircon naturel, gauge 18, diamètre intérieur de 9.5mm (Valeur de 85$) https://www.facebook.com/MathildeTetreault
Cacao sacrée de cérémonie (Valeur $30) item
Cacao sacrée de cérémonie (Valeur $30)
17 $

Enchère de départ

100% Pure Artisanal Guatemalan Cacao, processed by a indigenous women’s collective Ruk’u’x Ulew Cacao on it’s own is rich, creamy, bitter and earthy with a toasty chocolate flavor. Add spices such as cardamon, cinnamon and cayenne pepper and sweeten with honey, raw sugar, agave or dates to create a unique and uplifting sipping experience. Cacao has been used to help with depression and anxiety. The active ingredient, theobromine, is energizing and uplifting. Unlike caffeine, cacao will leave you feeling light and soft even as it wears off. Cacao is a beautiful accompaniment alongside meditation, yoga, dance and other forms of exercise as it helps you to focus and leaves you feeling uplifted and warm and fuzzy. Donner généreusement par : https://www.instagram.com/mayaluna1111/
Animation musicale fête d'enfants (valeur de 150$) item
Animation musicale fête d'enfants (valeur de 150$)
50 $

Enchère de départ

François Cunnignham, musicien passioné, enseignant au primaire. Il saura animer une belle fête musicale avec dynamisme. Vos enfants vous en parleront longtemps! - Visite d'une heure durant la fête d'anniversaire (territoire de gatineau seulement)
Éco des champs #1 ( valeur de 60$) item
Éco des champs #1 ( valeur de 60$) item
Éco des champs #1 ( valeur de 60$) item
Éco des champs #1 ( valeur de 60$)
40 $

Enchère de départ

Entrée à la ferme pour 4 + nourriture animaux L'Éco des champs! La destination familiale par excellence en Outaouais. Si vous connaissez, vous êtes tombés sous le charme déjà. Si vous ne connaissez pas, n'attendez plus! https://www.ecodeschamps.ca/
Éco des champs #2( valeur de 60$) item
Éco des champs #2( valeur de 60$) item
Éco des champs #2( valeur de 60$) item
Éco des champs #2( valeur de 60$)
40 $

Enchère de départ

Entrée à la ferme pour 4 + nourriture animaux L'Éco des champs! La destination familiale par excellence en Outaouais. Si vous connaissez, vous êtes tombés sous le charme déjà. Si vous ne connaissez pas, n'attendez plus! https://www.ecodeschamps.ca/
Fête d'anniversaire FUNTOPIA (valeur de 299$) item
Fête d'anniversaire FUNTOPIA (valeur de 299$) item
Fête d'anniversaire FUNTOPIA (valeur de 299$) item
Fête d'anniversaire FUNTOPIA (valeur de 299$)
150 $

Enchère de départ

Funtopia! Nouveau centre d'amusement à Aylmer. Elles offrent un environnement sécuritaire amusant et en plus, une salle sensorielle adapté aux enfants qui ont besoin de calme et d'apaisement durant leur visite. https://amusementfuntopia.com/
Massage femme enceinte ou post-natal 60 min (valeur 120$) item
Massage femme enceinte ou post-natal 60 min (valeur 120$)
70 $

Enchère de départ

Mireille Houde, du Centre Maman & Moi, vous offre un massage pour femme enceinte ou post-natal de 60 min d'une valeur de 120$. 673 Boulevard St-Joseph
Atelier massage pour bébé (valeur 110$) item
Atelier massage pour bébé (valeur 110$)
70 $

Enchère de départ

Émilie Souliere, du Centre Maman & Moi, vous offre un atelier de massage pour bébé d'une valeur de 110$. Vous apprendrez des techniques pour masser bébé dans le confort de votre maison!
Consultation en Ostéopathie #1(Valeur 150$) item
Consultation en Ostéopathie #1(Valeur 150$)
100 $

Enchère de départ

Cynthia St-Laurent, du Centre Maman & Moi, vous offre une consultation en Ostépathie d'une valeur de 150$! 673 Boulevard St-Joseph
Consultation en Ostéopathie #2(valeur 150$) item
Consultation en Ostéopathie #2(valeur 150$)
100 $

Enchère de départ

Cynthia St-Laurent, du Centre Maman & Moi, vous offre une consultation en Ostépathie d'une valeur de 150$! 673 Boulevard St-Joseph
Cetificat cadeau valeur (60$) item
Cetificat cadeau valeur (60$)
45 $

Enchère de départ

Laurence vous offre un 60$ sur un soin Comme naturopathe agréée, j'accompagne les femmes et familles depuis 2016 dans une vision naturelle & holistique, ce qui veut dire, prendre soin de l'humain dans son ensemble. Le bilan initial me permet de vérifier la qualité du fonctionnement des organes d'éliminations, des glandes, du microbiote, des hormones, de l'équilibre vitamines et minéraux, tout autant que de vérifier les habitudes de vie comme exemple l'alimentation et la gestion de stress. Un travail de détective qui allie science et intuition pour cocréer une démarche personnalisée dans le but de soutenir vitalité & bien-être.
Koena Spa - Forfait Évasion Pétillante (Valeur $88.53) #1 item
Koena Spa - Forfait Évasion Pétillante (Valeur $88.53) #1
50 $

Enchère de départ

1 Accès d’une journée aux bains 1 Verre de Bulles 1 Location de robe de chambre
Koena Spa - Forfait Évasion Pétillante (Valeur $88.53) #2 item
Koena Spa - Forfait Évasion Pétillante (Valeur $88.53) #2
50 $

Enchère de départ

1 Accès d’une journée aux bains 1 Verre de Bulles 1 Location de robe de chambre
Mini Tipi - Couverture tout-aller (Valeur $189+tx) item
Mini Tipi - Couverture tout-aller (Valeur $189+tx) item
Mini Tipi - Couverture tout-aller (Valeur $189+tx)
130 $

Enchère de départ

Cette magnifique couverture Éclair est fabriquée en tissu écologique. Elle est parfaite pour les pique-niques en famille, le camping, les moments de complicité autour d'un feu de camp et est suffisamment grande pour un lit de grande taille ou pour servir de jeté de couverture. Le mélange de laine chaude et luxueuse les rend douces, tout en étant lavables. La frange ajoute une belle finition. https://minitipi.ca/fr/collections/indigenous-blankets/products/eclair-reversible-eco-friendly-blanket?_pos=4&_fid=d369d2bc4&_ss=c

