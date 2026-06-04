Encan L'Héritage d'Alexandre 2026

Offrez-vous une escapade unique et inoubliable sous le soleil de la Barbade ! Ce séjour exclusif de 5 nuitées vous plonge dans une expérience authentique, au cœur de l’île, dans une maison typique de la Barbade, chaleureuse et pleine de charme, gracieusement offerte par le propriétaire.

Votre voyage inclut également un soutien financier pour les billets d’avion (1000$ par personne), ainsi qu’un chauffeur privé pour toute la durée du séjour, vous permettant de profiter pleinement de chaque moment, sans souci.

Au programme :

Une expérience immersive à la distillerie Sip & Dip, incluant une journée complète en bord de mer avec accès à une plage privée

Une excursion en bateau de pêche avec possibilité de snorkeling pour admirer les majestueuses tortues marines

Un tour de l’île à la découverte de paysages à couper le souffle

La visite de lieux emblématiques

Une expérience RUM Shops pour goûter aux saveurs locales

Et pour compléter ce séjour de rêve :

Une allocation de 1 000 $ pour la nourriture, ainsi qu’un souper inclus, pour savourer la gastronomie locale

Une aventure exceptionnelle alliant détente, découverte et expériences uniques, parfaite à vivre entre amis ou en famille. Un voyage digne des plus beaux souvenirs… à s’offrir une fois dans sa vie !