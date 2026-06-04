Encan L'Héritage d'Alexandre 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Grâce à ce magnifique lot, profitez de moments café inoubliables à la maison ! Vous bénéficierez d’un certificat-cadeau d’une valeur de 1 500 $ chez Café Faro pour choisir la machine à café de la Marque Jura ou Espresso Lelit selon vos goûts.
Et ce n’est pas tout : une année complète de café est également incluse, pour savourer chaque matin un café de grande qualité, sans compromis.
Forfait offert gracieusement par Faro
Une occasion parfaite de transformer votre routine quotidienne en véritable moment de plaisir !
Enchère de départ
Offrez-vous des moments inoubliables à Bromont grâce à ce forfait exceptionnel comprenant 8 billets de ski à la montagne ainsi que 3 quatuors (foursomes) pour le golf au Château Bromont.
Que ce soit en famille ou entre amis, venez profiter pleinement des nombreuses activités qu’offre cette magnifique région. Reconnue pour la diversité de ses pistes et ses célèbres soirées de ski de nuit, la montagne Bromont saura plaire à tous les amateurs de plein air. En saison estivale, vivez également une expérience de golf remarquable dans un cadre enchanteur.
Enchère de départ
Escapade gourmande et détente à Lac-Mégantic !
Offrez-vous une expérience complète en misant sur 2 nuitées pour 2 personnes, incluant un délicieux souper au Citron Vert, superbe restaurant mexicain reconnu pour ses saveurs authentiques et son ambiance chaleureuse.
Situé aux abords du magnifique parc des Vétérans, cet hébergement d’exception vous propose une unité entièrement meublée avec vue imprenable sur le lac et le mont Mégantic. Un parfait équilibre entre nature, tranquillité et confort moderne.
Votre expérience inclut :
Enchère de départ
Expression phare et haut de gamme de la distillerie, le Glenmorangie Signet est un single malt rare et audacieux, célèbre pour son utilisation unique d’orge maltée « chocolat », conférant une richesse aromatique exceptionnelle. Assemblage complexe intégrant de très vieux whiskies, il offre un profil somptueux évoquant le café espresso, le chocolat noir, les épices douces et le caramel, avec une texture veloutée remarquable (46 % vol., non filtré à froid).
Présenté dans son flacon sombre emblématique au design celtique distinctif, ce whisky constitue autant un objet de collection qu’une expérience de dégustation de prestige.
Enchère de départ
Spa de prestige pour une expérience bien-être complète à domicile
Offrez-vous le luxe d’un véritable centre de détente à la maison avec le spa Classik Titan, conçu pour offrir une relaxation haut de gamme et un confort absolu. Doté de 7 stations thérapeutiques et de 65 puissants jets air/eau, il cible efficacement les tensions musculaires, procurant un massage enveloppant de la tête aux pieds. Ses jets de réflexologie plantaire, positionnés au centre, stimulent les points clés pour une détente profonde et revitalisante.
La livraison et l’installation n’est pas incluse dans le prix.
Enchère de départ
2 billets dans une section de choix (section 105, sièges M1 et M2 – section rouge). Idéalement, situés, juste en bas de l’annonceur maison Michel Lacroix.
Le calendrier est à venir. Habituellement, le premier match est au début du mois d’octobre.
Une expérience inoubliable pour tout amateur de hockey !
Enchère de départ
Invitez le raffinement directement à votre table grâce à ce repas gastronomique 5 services pour 6 personnes, préparé par un chef privé du Groupe Massawippi. Chaque plat sera sublimé par des vins soigneusement sélectionnés provenant de leur cave privée, pour une expérience parfaitement harmonisée.
Le forfait inclut :
Conditions :
Offrez-vous une soirée mémorable où gastronomie, confort et élégance se rencontrent dans l’intimité de votre maison.
Enchère de départ
Plongez dans l’univers riche et fascinant des spiritueux avec cette dégustation privée de whisky pour 6 personnes, soigneusement orchestrée par les experts du Club de whisky du King Hall.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous guider à travers une sélection de whiskys variés, où chaque dégustation devient une véritable découverte sensorielle.
Le forfait inclut :
• Une soirée de dégustation privée pour 6 personnes
• Une sélection de whiskys soigneusement choisis
• Animation par des passionnés et experts du domaine
• Une expérience immersive et enrichissante
• Un accompagnement gourmand avec des accords mets et whiskys soigneusement pensés pour sublimer chaque dégustation
Que vous soyez amateur éclairé ou simplement curieux, cette soirée raffinée vous promet un moment mémorable entre passionnés.
Enchère de départ
Issu d’un terroir d’altitude remarquable perché à 2400 pieds sur Black Mountain, ce Cabernet Sauvignon 100 % séduit par son intensité et son élégance. Véritable signature du vignoble Christopher’s Vineyard, il dévoile une riche palette aromatique de fruits noirs et bleus, rehaussée de notes de graphite, de feuille de laurier, de cacao et d’herbes sauvages.
Puissant sans être lourd, ce vin se distingue par une acidité lumineuse qui lui confère équilibre, fraîcheur et une remarquable capacité de garde (10 à 30 ans). Avec ses 14,5 % d’alcool, il conjugue la générosité californienne à une finesse et une structure digne des grands crus.
Acclamé par la critique avec une impressionnante note de 95+ points par Robert Parker, ce vin rare illustre l’évolution stylistique des grands Cabernets californiens vers davantage de précision et d’harmonie.
Un flacon d’exception, prisé et rarement disponible, issu d’un domaine confidentiel où seulement une fraction des terres est dédiée à la vigne, favorisant biodiversité et qualité.
Enchère de départ
Offrez bien plus qu’un objet… offrez un nouveau départ.
Ce lot philanthropique vise à soutenir les jeunes suivis par la DPJ lors d’une étape déterminante de leur vie : leur transition vers l’autonomie et la mise en appartement.
Chaque année, plus de 40 jeunes franchissent ce cap, souvent sans soutien financier ni réseau familial. Ils doivent tout bâtir à partir de rien : se meubler, s’équiper et apprendre à vivre seuls.
Une contribution à ce lot permet de :
Le coût moyen d’une première installation s’élève à environ 1 000 $ par jeune.
Au-delà du matériel, votre générosité offre quelque chose d’encore plus précieux :
- un stress de moins
- une chance de mieux s’alimenter
- la possibilité de poursuivre ses études
- et surtout, un sentiment de dignité et de stabilité
À un si jeune âge, ce coup de pouce peut faire toute la différence.
Merci de contribuer à bâtir un avenir plus solide pour ces jeunes.
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade inoubliable pour 4 personnes au Chic-Chac, à Murdochville, au cœur des spectaculaires montagnes gaspésiennes. Profitez de 2 nuitées dans l’ancien presbytère entièrement rénové, incluant tous les repas (déjeuners, dîners et soupers) pour une expérience clé en main des plus conviviales.
L’aventure se poursuit avec 2 journées complètes en remontée mécanisée (catski), accompagnées d’un guide privé expérimenté. Poudreuse abondante, descentes enivrantes et paysages à couper le souffle vous attendent !
Après l’effort, place à l’après-ski chaleureux digne des plus belles destinations de montagne. Une expérience unique, à vivre au moins une fois dans sa vie, entre amis ou en famille… pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux — ni aux orteils
Enchère de départ
Découvrez une pièce d’exception pour les amateurs de grands vins italiens : une caisse de 6 bouteilles entièrement dédiée au prestigieux Sperss, signée par la renommée famille Gaja.
Ce coffret unique comprend une bouteille de Sperss pour chacun des millésimes suivants : 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004, offrant un magnifique voyage à travers le temps et l’évolution de ce vin d’exception.
Issu d’un vignoble de 7 hectares situé à Serralunga d’Alba, au cœur du Barolo, Sperss — qui signifie nostalgie en dialecte piémontais — rend hommage aux souvenirs de Giovanni Gaja. Élaboré principalement à partir de Nebbiolo, cépage noble reconnu pour son potentiel de garde, ce vin allie élégance, complexité et profondeur.
✨ Une expérience rare :
Une occasion unique d’acquérir un trésor œnologique… parfait pour collectionneurs et passionnés de grands crus.
Enchère de départ
Ce chandail officiel des Canadiens de Montréal, signé par le capitaine Nick Suzuki (numéro 14), représente une pièce exceptionnelle célébrant une saison remarquable de plus de 100 points, 29 buts, 72 passes.
Au-delà des chiffres, cette pièce célèbre son leadership exemplaire.
Un objet de collection convoité, parfait pour les passionnés du Tricolore ou pour ajouter une touche prestigieuse à votre collection sportive.
Ne manquez pas cette chance d’acquérir un article rare et emblématique… un véritable bijou pour tout fan du Canadien !
Enchère de départ
Ajoutez à votre collection un objet unique mettant en vedette l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du Tricolore !
Ce chandail officiel des Canadiens de Montréal, signé par le défenseur Lane Hutson (numéro 48), souligne une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a su impressionner autant en saison régulière qu’en séries.
Reconnu pour son talent, sa vision du jeu et son impact sur la glace, Hutson s’impose comme une véritable étoile montante — et ce chandail en est le parfait symbole.
Une occasion unique d’obtenir un souvenir marquant célébrant une saison mémorable du Canadien de Montréal !
Enchère de départ
L’harmonie des deux teintes d’or se marient pour créer un ensemble à la fois sophistiqué et indémodable.
Cet ensemble comprend :
• Un bracelet en or jaune et blanc 14K
• Un bracelet en or jaune 14K
• Un bracelet deux tons en or 14K, serti de diamants naturels
Un trio raffiné, parfait pour rehausser chaque tenue avec une touche de luxe et d’élégance.
Enchère de départ
Osez-vous évader… et offrez-vous un séjour de rêve au cœur du Costa Rica, à Playa Brasilito.
Imaginez-vous pendant une semaine complète dans une somptueuse maison privée de luxe, à quelques minutes seulement de plages paradisiaques. Profitez de 2 chambres confortables (lit king et lit queen) et d’une piscine privée, parfaite pour relaxer en toute intimité sous le soleil tropical.
Le forfait inclut :
• 7 nuitées dans une villa de luxe avec piscine entièrement privée
• Un montant applicable à l’achat des billets d’avion (1000$ par personne)
• Un montant pour la location d’une voiture durant le séjour (750 $ pour le séjour)
Période de voyage : septembre à novembre 2026
Entre plages à couper le souffle, couchers de soleil inoubliables et douceur de vivre tropicale, cette escapade est une véritable invitation à décrocher… et à se faire plaisir.
Et si c’était vous ?
Que ce soit pour une escapade romantique à deux ou une aventure à partager jusqu’à 4 personnes entre amis ou en famille, ce séjour vous promet des souvenirs uniques dans un cadre tout simplement exceptionnel.
Partez à 2 ou jusqu’à 4 personnes pour vivre une expérience inoubliable !
Enchère de départ
8 jours au départ de Montréal – 6 nuitées
Offrez-vous une expérience inoubliable au cœur d’un paradis volcanique! Ce forfait vous transporte vers l’île spectaculaire de São Miguel, reconnue pour ses paysages verdoyants, ses lacs majestueux et ses sources thermales naturelles.
Tout est inclus pour partir l’esprit léger :
Une aventure riche en découvertes :
Un équilibre parfait entre activités encadrées et temps libre, pour profiter pleinement du voyage à votre rythme.
Que ce soit pour décrocher, explorer ou vivre une aventure mémorable, ce voyage aux Açores est un cadeau exceptionnel qui fera rêver à coup sûr!
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade unique et inoubliable sous le soleil de la Barbade ! Ce séjour exclusif de 5 nuitées vous plonge dans une expérience authentique, au cœur de l’île, dans une maison typique de la Barbade, chaleureuse et pleine de charme, gracieusement offerte par le propriétaire.
Votre voyage inclut également un soutien financier pour les billets d’avion (1000$ par personne), ainsi qu’un chauffeur privé pour toute la durée du séjour, vous permettant de profiter pleinement de chaque moment, sans souci.
Au programme :
Une expérience immersive à la distillerie Sip & Dip, incluant une journée complète en bord de mer avec accès à une plage privée
Une excursion en bateau de pêche avec possibilité de snorkeling pour admirer les majestueuses tortues marines
Un tour de l’île à la découverte de paysages à couper le souffle
La visite de lieux emblématiques
Une expérience RUM Shops pour goûter aux saveurs locales
Et pour compléter ce séjour de rêve :
Une allocation de 1 000 $ pour la nourriture, ainsi qu’un souper inclus, pour savourer la gastronomie locale
Une aventure exceptionnelle alliant détente, découverte et expériences uniques, parfaite à vivre entre amis ou en famille. Un voyage digne des plus beaux souvenirs… à s’offrir une fois dans sa vie !
Enchère de départ
Vivez une soirée mémorable en grand groupe dans le confort absolu de votre loge corporative exclusive.
Offrez-vous, ou offrez à vos clients et employés, la meilleure vue du site pour la grandiose soirée de clôture du dimanche 19 juillet. Installez-vous confortablement à 24 personnes et profitez d'un accès privilégié avec service de bar ouvert inclus pour toute la durée de l'événement.
Une programmation 100 % québécoise et légendaire
· Lou-Adriane Cassidy : Envoûtante et audacieuse en ouverture de soirée.
· Le spectacle du 45e avec Garou : Un moment historique, festif et rassembleur.
· Daniel Bélanger : Le clou de la soirée pour clore le festival en beauté.
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Détails du lot
· Capacité : Loge privée pour 24 personnes
· Inclusion : Bar ouvert inclus
· Date : Dimanche 19 juillet
Enchère de départ
La tranquillité d'esprit pour vos saisons
· Ouverture complète au printemps
· Fermeture complète à l'automne
· Service professionnel à Sherbrooke Réalisé selon les normes par une équipe d'experts chevronnés
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!