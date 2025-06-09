Société de la SLA du Québec - ALS Society of Quebec
Ventes fermées
Encan Marche de Montréal
Nuitée pour deux au Hyatt Centric Montréal
150 $
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade inoubliable au cœur du Vieux-Montréal ! Ce certificat vous donne droit à une nuitée gratuite pour deux personnes à l’hôtel Hyatt Centric Montréal.Profitez d’une chambre avec vue à couper le souffle, d’un accès à leur cour intérieure verdoyante et découvrez le Pub Cartier Arms, leur restaurant signature, pour un menu fusion d’inspiration québécoise et britannique.📅 Valide jusqu’au 30 novembre 2025.❗ Non valide pour le Jour de l’An, la fin de semaine du Grand Prix F1, la fin de semaine d’Osheaga et autres dates à usage restreint.Gracieuseté de : Hyatt Centric Montréal
Offrez-vous une escapade inoubliable au cœur du Vieux-Montréal ! Ce certificat vous donne droit à une nuitée gratuite pour deux personnes à l’hôtel Hyatt Centric Montréal.Profitez d’une chambre avec vue à couper le souffle, d’un accès à leur cour intérieure verdoyante et découvrez le Pub Cartier Arms, leur restaurant signature, pour un menu fusion d’inspiration québécoise et britannique.📅 Valide jusqu’au 30 novembre 2025.❗ Non valide pour le Jour de l’An, la fin de semaine du Grand Prix F1, la fin de semaine d’Osheaga et autres dates à usage restreint.Gracieuseté de : Hyatt Centric Montréal
Billets pour l’Omnium Banque Nationale – Tennis à Montréal
100 $
Enchère de départ
Assistez à l’un des événements sportifs les plus courus de l’été ! Ce certificat vous donne droit à deux billets (niveau 200) pour la séance de jour du prestigieux Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, qui aura lieu à Montréal le mercredi 30 juillet 2025.Une occasion unique de voir en action les plus grandes stars du tennis dans une ambiance électrisante !Gracieuseté de : Omnium Banque Nationale
Assistez à l’un des événements sportifs les plus courus de l’été ! Ce certificat vous donne droit à deux billets (niveau 200) pour la séance de jour du prestigieux Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, qui aura lieu à Montréal le mercredi 30 juillet 2025.Une occasion unique de voir en action les plus grandes stars du tennis dans une ambiance électrisante !Gracieuseté de : Omnium Banque Nationale
Casquette des Expos autographiée par le membre du Temple de la renommée Larry Walker
100 $
Enchère de départ
Ce lot exclusif comprend une casquette des Expos de Montréal autographiée par la légende canadienne du baseball et membre du Temple de la renommée Larry Walker (intrônisé en 2020). Vous y trouverez également une paire de bandeaux officiels "4ALS" de la MLB, créés en soutien à la lutte contre la SLA. Un combo parfait pour les amateurs de sport, les nostalgiques des Expos et toutes les personnes solidaires de la communauté SLA.
Ce lot exclusif comprend une casquette des Expos de Montréal autographiée par la légende canadienne du baseball et membre du Temple de la renommée Larry Walker (intrônisé en 2020). Vous y trouverez également une paire de bandeaux officiels "4ALS" de la MLB, créés en soutien à la lutte contre la SLA. Un combo parfait pour les amateurs de sport, les nostalgiques des Expos et toutes les personnes solidaires de la communauté SLA.
Détente au Scandinave Spa – 2 accès au parcours thermal
75 $
Enchère de départ
Offrez une pause bien-être ultime au Scandinave Spa Vieux-Montréal ! Ce lot comprend 2 cartes-cadeaux donnant accès au parcours thermal sans réservation, du lundi au jeudi.Profitez de l’expérience thermale complète : bains chauds, bains froids, saunas, hammams et zones de détente, dans un environnement calme, luxueux et sans téléphone.📅 Valide jusqu’au 30 septembre 2025.⚠️ Non valide lors des dates spéciales listées sur le site web du Scandinave Spa.Gracieuseté de : Scandinave Spa Vieux-Montréal
Offrez une pause bien-être ultime au Scandinave Spa Vieux-Montréal ! Ce lot comprend 2 cartes-cadeaux donnant accès au parcours thermal sans réservation, du lundi au jeudi.Profitez de l’expérience thermale complète : bains chauds, bains froids, saunas, hammams et zones de détente, dans un environnement calme, luxueux et sans téléphone.📅 Valide jusqu’au 30 septembre 2025.⚠️ Non valide lors des dates spéciales listées sur le site web du Scandinave Spa.Gracieuseté de : Scandinave Spa Vieux-Montréal
Bota Bota – Circuit d’eaux pour deux personnes
75 $
Enchère de départ
Offrez (ou offrez-vous!) un moment de détente unique au Bota Bota, spa-sur-l’eau situé au cœur du Vieux-Port de Montréal. Ce laissez-passer promotionnel vous donne accès au circuit d’eaux Escale pour deux personnes, en tout temps, pour une durée de 4 heures ou moins. Une expérience thermale relaxante entre ciel et fleuve! 🛁 Valide jusqu’au 31 juillet 2025 📅 Réservation requise par téléphone au 514-284-0333 Gracieuseté de : Spa Bota Bota
Offrez (ou offrez-vous!) un moment de détente unique au Bota Bota, spa-sur-l’eau situé au cœur du Vieux-Port de Montréal. Ce laissez-passer promotionnel vous donne accès au circuit d’eaux Escale pour deux personnes, en tout temps, pour une durée de 4 heures ou moins. Une expérience thermale relaxante entre ciel et fleuve! 🛁 Valide jusqu’au 31 juillet 2025 📅 Réservation requise par téléphone au 514-284-0333 Gracieuseté de : Spa Bota Bota
Sac Valeria – Lambert Montréal
75 $
Enchère de départ
Polyvalent, chic et 100 % végane, le sac Valeria noir de Lambert est l’accessoire idéal pour passer du bureau à vos sorties du week-end.Porté à l’épaule, à la main ou en sac à dos grâce à ses sangles ajustables, il allie style et fonctionnalité avec ses multiples compartiments et sa silhouette structurée.Un incontournable de la marque montréalaise Lambert, reconnue pour son élégance éthique.Gracieuseté de : Lambert
Polyvalent, chic et 100 % végane, le sac Valeria noir de Lambert est l’accessoire idéal pour passer du bureau à vos sorties du week-end.Porté à l’épaule, à la main ou en sac à dos grâce à ses sangles ajustables, il allie style et fonctionnalité avec ses multiples compartiments et sa silhouette structurée.Un incontournable de la marque montréalaise Lambert, reconnue pour son élégance éthique.Gracieuseté de : Lambert
Cartes-cadeaux Mimi & August (2x 50$)
50 $
Enchère de départ
Offrez (ou offrez-vous) un moment de douceur avec Mimi & August, une entreprise montréalaise reconnue pour ses bougies véganes, faites à la main avec amour et souci de l’environnement.Ce lot comprend 2 cartes-cadeaux de 50 $, valides en ligne ou en boutique, sans date d’expiration. Parfait pour choisir vos fragrances préférées et créer une ambiance chaleureuse et réconfortante à la maison.Gracieuseté de : Mimi & August
Offrez (ou offrez-vous) un moment de douceur avec Mimi & August, une entreprise montréalaise reconnue pour ses bougies véganes, faites à la main avec amour et souci de l’environnement.Ce lot comprend 2 cartes-cadeaux de 50 $, valides en ligne ou en boutique, sans date d’expiration. Parfait pour choisir vos fragrances préférées et créer une ambiance chaleureuse et réconfortante à la maison.Gracieuseté de : Mimi & August
Centre des sciences de Montréal - 4 Entrées
35 $
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience immersive au cœur de la science ! Ce lot comprend 4 billets d’entrée pour les expositions du Centre des sciences de Montréal, situé dans le Vieux-Port. Parfait pour une sortie en famille ou entre amis, chaque billet donne accès à toutes les expositions du musée.Valide jusqu’au 31 octobre 2025.
Offrez-vous une expérience immersive au cœur de la science ! Ce lot comprend 4 billets d’entrée pour les expositions du Centre des sciences de Montréal, situé dans le Vieux-Port. Parfait pour une sortie en famille ou entre amis, chaque billet donne accès à toutes les expositions du musée.Valide jusqu’au 31 octobre 2025.
Livre et parapluie
25 $
Enchère de départ
« Parce que parfois la pluie doit tomber » est l’autobiographie de Chantal Lanthier, une personne atteinte de la SLA depuis 2013. Ce livre décrit l'expérience de Mme Lanthier avec la maladie. Elle nous fait découvrir que malgré les moments extrêmement difficiles, il y a toujours de l'espoir.Depuis sa naissance, Chantal Lanthier a navigué en eaux tumultueuses : bec de lièvre, chirurgies réparatrices, famille reconstituée et marquée par les tragédies, incertitudes de l’adoption internationale, suicides, milieu de travail non traditionnel, etc. Les écueils et les défis n’ont pas manqué, mais c’est dans l’adversité que fleurit sa résilience. Elle trouve les moyens de continuer d’avancer et de savourer la vie malgré tout.Ce lot inclut : le livre « Parce que parfois la pluie doit tomber » de Mme Chantal Lanthier ainsi que le parapluie promotionnel.
« Parce que parfois la pluie doit tomber » est l’autobiographie de Chantal Lanthier, une personne atteinte de la SLA depuis 2013. Ce livre décrit l'expérience de Mme Lanthier avec la maladie. Elle nous fait découvrir que malgré les moments extrêmement difficiles, il y a toujours de l'espoir.Depuis sa naissance, Chantal Lanthier a navigué en eaux tumultueuses : bec de lièvre, chirurgies réparatrices, famille reconstituée et marquée par les tragédies, incertitudes de l’adoption internationale, suicides, milieu de travail non traditionnel, etc. Les écueils et les défis n’ont pas manqué, mais c’est dans l’adversité que fleurit sa résilience. Elle trouve les moyens de continuer d’avancer et de savourer la vie malgré tout.Ce lot inclut : le livre « Parce que parfois la pluie doit tomber » de Mme Chantal Lanthier ainsi que le parapluie promotionnel.
Planche en bois
25 $
Enchère de départ
Une magnifique planche de bois naturel faite à la main par Dr Jean-Pierre Canuel, atteint de la SLA. La planche de 19 pouces est traitée avec une huile alimentaire. Cette planche de bois sera parfaite sur votre table à dîner pour mettre du fromage, raisins, charcuterie ou du pain.
Une magnifique planche de bois naturel faite à la main par Dr Jean-Pierre Canuel, atteint de la SLA. La planche de 19 pouces est traitée avec une huile alimentaire. Cette planche de bois sera parfaite sur votre table à dîner pour mettre du fromage, raisins, charcuterie ou du pain.
The Best of the Worst News: Tales of Inspiration from Around
25 $
Enchère de départ
« The Best of the Worst News: Tales of Inspiration from Around the World and My Life with ALS » écrit par Norman MacIsaac. (livre en anglais) À propos: Norman MacIsaac était seul par une froide journée de décembre lorsqu'il a reçu la pire nouvelle. Au début, il ne savait pas quoi faire avec un pronostic de quelques années à vivre, devenant de plus en plus handicapé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, avaler ou, finalement, respirer. Parcourez le monde avec l'auteur en quête de sagesse et d'inspiration, de l'Himalaya aux bidonvilles de Mumbai, de son domicile à Montréal à la savane africaine. Écrit sur près de cinq ans, il s'agit d'un authentique regard «en direct» sur les défis multiples et évolutifs, les frustrations et la joie sans précédent qui caractérisent la vie avec une maladie dégénérative en phase terminale. Ce livre traite des aspects émotionnels et psychologiques plutôt que du côté médical de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) - également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig ou motoneurone. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de surmonter les obstacles pour vivre le meilleur qui reste à vivre. C'est une ode à une vie bien vécue et une approche audacieuse pour embrasser avec défi la meilleure des pires nouvelles. Norman MacIsaac a passé sa vie à voyager, à vivre à l'étranger et à travailler avec des personnes inspirantes de diverses cultures du monde entier. Son diagnostic de SLA l'a amené à partager les expériences qui ont renforcé sa perspective et sa résilience face à cette maladie incurable, paralysante et finalement terminale. Il vit à Montréal, au Canada, avec sa femme depuis trente-deux ans, et a deux fils et une fille.
« The Best of the Worst News: Tales of Inspiration from Around the World and My Life with ALS » écrit par Norman MacIsaac. (livre en anglais) À propos: Norman MacIsaac était seul par une froide journée de décembre lorsqu'il a reçu la pire nouvelle. Au début, il ne savait pas quoi faire avec un pronostic de quelques années à vivre, devenant de plus en plus handicapé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, avaler ou, finalement, respirer. Parcourez le monde avec l'auteur en quête de sagesse et d'inspiration, de l'Himalaya aux bidonvilles de Mumbai, de son domicile à Montréal à la savane africaine. Écrit sur près de cinq ans, il s'agit d'un authentique regard «en direct» sur les défis multiples et évolutifs, les frustrations et la joie sans précédent qui caractérisent la vie avec une maladie dégénérative en phase terminale. Ce livre traite des aspects émotionnels et psychologiques plutôt que du côté médical de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) - également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig ou motoneurone. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de surmonter les obstacles pour vivre le meilleur qui reste à vivre. C'est une ode à une vie bien vécue et une approche audacieuse pour embrasser avec défi la meilleure des pires nouvelles. Norman MacIsaac a passé sa vie à voyager, à vivre à l'étranger et à travailler avec des personnes inspirantes de diverses cultures du monde entier. Son diagnostic de SLA l'a amené à partager les expériences qui ont renforcé sa perspective et sa résilience face à cette maladie incurable, paralysante et finalement terminale. Il vit à Montréal, au Canada, avec sa femme depuis trente-deux ans, et a deux fils et une fille.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!