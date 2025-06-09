Encan Marche de Montréal

« The Best of the Worst News: Tales of Inspiration from Around the World and My Life with ALS » écrit par Norman MacIsaac. (livre en anglais) À propos: Norman MacIsaac était seul par une froide journée de décembre lorsqu'il a reçu la pire nouvelle. Au début, il ne savait pas quoi faire avec un pronostic de quelques années à vivre, devenant de plus en plus handicapé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, avaler ou, finalement, respirer. Parcourez le monde avec l'auteur en quête de sagesse et d'inspiration, de l'Himalaya aux bidonvilles de Mumbai, de son domicile à Montréal à la savane africaine. Écrit sur près de cinq ans, il s'agit d'un authentique regard «en direct» sur les défis multiples et évolutifs, les frustrations et la joie sans précédent qui caractérisent la vie avec une maladie dégénérative en phase terminale. Ce livre traite des aspects émotionnels et psychologiques plutôt que du côté médical de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) - également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig ou motoneurone. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de surmonter les obstacles pour vivre le meilleur qui reste à vivre. C'est une ode à une vie bien vécue et une approche audacieuse pour embrasser avec défi la meilleure des pires nouvelles. Norman MacIsaac a passé sa vie à voyager, à vivre à l'étranger et à travailler avec des personnes inspirantes de diverses cultures du monde entier. Son diagnostic de SLA l'a amené à partager les expériences qui ont renforcé sa perspective et sa résilience face à cette maladie incurable, paralysante et finalement terminale. Il vit à Montréal, au Canada, avec sa femme depuis trente-deux ans, et a deux fils et une fille.

