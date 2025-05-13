eventClosed

Encan - Martini et Talons hauts

Forfait Golf item
Forfait Golf
CA$450

auctionV2.input.startingBid

Forfait Golf *Commandite Club de Golf et Réfrigération Gagnon* 4 chandails polos manches longues (2 hommes- 2 femmes) 2 boîtes de balles de golf 4 verres Thermos Yéti 4 entrées 18 trous 2 voiturettes de golf 4 consommations Valeur de 690$
Ensemble golf - Homme item
Ensemble golf - Homme
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Ensemble golf - Homme *Commandite de Réfrigération Gagnon* Chandail imperméable XL Polo XL Balles de golf Valeur de 265$
Ensemble golf - Femme item
Ensemble golf - Femme
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Ensemble golf - Femme *Commandite de Réfrigération Gagnon* 2 polos Larges Boîte de golf Valeur de 220$
Ensemble de couteaux item
Ensemble de couteaux
CA$750

auctionV2.input.startingBid

Ensemble de couteaux - Cuisine Pro *Commandite de Réfrigération Gagnon* KIYOSHI 7 pièces Block magnétique Valeur de 1499$
Ensemble champagne et flûte item
Ensemble champagne et flûte
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Ensemble champagne et flûte *Commandite de Réfrigération Gagnon* Valeur de 85$
Coffret découverte rhum item
Coffret découverte rhum
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Coffret découverte rhum - Distillerie Rosemont *Commandite de Réfrigération Gagnon* Valeur de 48$
Boîte découverte Iberville item
Boîte découverte Iberville item
Boîte découverte Iberville
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Boîte découverte Iberville - Boîte à l’italienne *Commandite de Réfrigération Gagnon* Valeur de 68$
Four à pizza Ricardo item
Four à pizza Ricardo
CA$225

auctionV2.input.startingBid

Four à pizza Ricardo *Commandite de Réfrigération Gagnon* Valeur de 349.99$
Glacière avec alcool item
Glacière avec alcool item
Glacière avec alcool
CA$350

auctionV2.input.startingBid

Glacière Pélican 30 *Commandite de la Microbrasserie St-Pancrace* 12 x bières Microbrasserie St-Pancrace 1 x 26 onces Amaretto AMY Distillerie Québec North Shore 12 x San Pellegrino sans alcool Valeur de 475$
Ensemble duo mousseux et verres à champagne item
Ensemble duo mousseux et verres à champagne
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Ensemble duo mousseux et verres à champagne *Commandite de Réfrigération Gagnon* Valeur de 135$
Coffret découverte viandes et fromages de luxe Hickory Fatma item
Coffret découverte viandes et fromages de luxe Hickory Fatma
CA$35

auctionV2.input.startingBid

Coffret découverte viandes et fromages de luxe Hickory Fatma *Commandite Réfrigération Gagnon* Valeur de 60$
Carte cadeau IGA item
Carte cadeau IGA
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Carte cadeau IGA *Offert par IGA Extra Éric et Valérie* Valeur de 200$
Une nuitée dans un dôme En Forêt à Ragueneau item
Une nuitée dans un dôme En Forêt à Ragueneau item
Une nuitée dans un dôme En Forêt à Ragueneau
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée max 4 personnes dans un dôme En Forêt à Ragueneau *Offert par l’entreprise En forêt* Valeur de 200$
Ensemble à cocktail item
Ensemble à cocktail
CA$85

auctionV2.input.startingBid

Ensemble à cocktail *Commandite de Réfrigération Gagnon* Valeur de 155$
Ensemble Skaker et eau de vie aux grains de café Vent du Nor item
Ensemble Skaker et eau de vie aux grains de café Vent du Nor
CA$120

auctionV2.input.startingBid

Ensemble Skaker et eau de vie aux grains de café Vent du Nord *Commandite Réfrigération Gagnon* Valeur de 145$
Ensemble vin et tartinades item
Ensemble vin et tartinades
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Ensemble vin et tartinades Vin rouge Beronia Tire bouchon La Guiole Trio de tartinades trois fois par jour Nettoyer à vin Valeur de 82$
RAY-BAN SOLAIRE / MÉTA SKYLER TRANSITION item
RAY-BAN SOLAIRE / MÉTA SKYLER TRANSITION
CA$325

auctionV2.input.startingBid

RAY-BAN SOLAIRE / MÉTA SKYLER TRANSITION *Offert par le Centre visuel Manicouagan* Nouvelle génération de lunette. La lunette Ray-Ban Meta combine les dernières technologies portables pour vous garder CONNECTÉ où que vous alliez. Avec cette lunette, vous pouvez prendre des photos, des vidéos, écouter de la musique, passer des appels et même diffuser en direct sur Facebook et Instagram! Valeur de 459$
Toiles DUO de l’artiste Carol Caron item
Toiles DUO de l’artiste Carol Caron item
Toiles DUO de l’artiste Carol Caron
CA$325

auctionV2.input.startingBid

Toiles DUO de l’artiste Carol Caron 1x 18’’ X 14’’ 1x 8’’ X 10’’ Valeur de 500$
AIRE 360 T3 MICRO item
AIRE 360 T3 MICRO
CA$225

auctionV2.input.startingBid

AIRE 360 - T3 MICRO *Offert par Coiffure Bulle Doré* Accessoires de bouclage en céramique CeraGloss™ – Diffusent une chaleur haute performance pour des boucles lisses, brillantes et durables, sans dommages causés par la chaleur.* Concentrateur de séchage SoftAire® – Adoucit le flux d'air pour un séchage rapide tout en préservant l'hydratation naturelle des cheveux. Brosse ovale – Conçue sur mesure avec une surface CeraGloss™ pour des mèches lisses et du volume en un passage. 3 réglages de chaleur – Pour une coiffure saine, quel que soit le type de cheveux. 3 réglages de vitesse – Pour un contrôle de coiffure optimal. Air froid – Fixe la brillance et la tenue pour des résultats durables. Valeur de 430$
Boucles d’oreilles deux tons 10k de la Bijouterie Thibeault item
Boucles d’oreilles deux tons 10k de la Bijouterie Thibeault
CA$135

auctionV2.input.startingBid

Boucles d’oreilles deux tons 10k de la Bijouterie Thibeault Valeur de 265$
Nettoyage extérieur et intérieur de votre voiture item
Nettoyage extérieur et intérieur de votre voiture
CA$90

auctionV2.input.startingBid

Nettoyage extérieur et intérieur de votre voiture chez Débosselage D’Auteuil Valeur de 150$
Forfait DUO sortie Biolimineuse Perséides en kaya item
Forfait DUO sortie Biolimineuse Perséides en kaya item
Forfait DUO sortie Biolimineuse Perséides en kaya
CA$225

auctionV2.input.startingBid

Forfait DUO sortie Biolimineuse Perséides en kayak *Offert par Attitude Nordique et Vicky Veilleux Esthétique* Valeur de 340$
Séjour des 2 journées complètes au Camp St-Paul item
Séjour des 2 journées complètes au Camp St-Paul
CA$800

auctionV2.input.startingBid

Séjour des 2 journées complètes au Camp St-Paul incluant l'hébergement pour une capacité maximale de 22 personnes, l'utilisation de la salle de réception, l'accès à la cuisine et à un grand terrain en bordure de la rivière aux Outardes pour vos activités extérieures. Idéal pour party en famille ou en équipe de travaille ! ✨ ***Utilisable entre le 9 septembre au 14 novembre et entre 08 janvier au 23 juin *** *Offert par le Camp St-Paul* Valeur de 1600$ (Valeur du prix en Basse Saison)
Sac à dos LAMBERT UNISEXE item
Sac à dos LAMBERT UNISEXE
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Sac à dos LAMBERT UNISEXE en nylon. *Offert par Vicky Veilleux Esthétique* Valeur de 155$
DUO LAMBERT Sac banane SARA + Boîte à lunch item
DUO LAMBERT Sac banane SARA + Boîte à lunch
CA$100

auctionV2.input.startingBid

DUO LAMBERT Sac banane SARA + Boîte à lunch. *Offert par Vicky Veilleux Esthétique* Valeur de 165$
Horloge murale item
Horloge murale
CA$65

auctionV2.input.startingBid

Horloge murale métal *Offert par Botanix La boutique du bonheur* Valeur de 94.99$
Canne à pêche item
Canne à pêche
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Canne à pêche SCRT60M-5, AMUNDSON, télescopique 6 pieds. Moulinet en graphite. 3+1 roulements de billes. Poignée en aluminium. Inclus la canne télescopique, moulinet et étui de transport. *Offert par Pronature Baie-Comeau* Valeur de 89.99$
Bulle de roses éternels item
Bulle de roses éternels
CA$90

auctionV2.input.startingBid

Bulle de roses éternels *Offert par Fleuriste Line Déco* Valeur : 169$
Lampe NEVA item
Lampe NEVA
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Lampe NEVA *Offert par Botanix boutique du bonheur* Valeur 250$
Forfait spectacle item
Forfait spectacle
CA$175

auctionV2.input.startingBid

3 forfaits DUO 2 billets Burn Baby Burn 2 billets Le ciel est une belle ordure 2 billets Ludovick Bourgeois *Offert par le Centre des arts Baie-Comeau* Valeur de 276$
Accent Meubles - Carte cadeau item
Accent Meubles - Carte cadeau
CA$225

auctionV2.input.startingBid

Carte cadeau *Offert par Accent Meubles* Valeur : 350$
Sac Lambert item
Sac Lambert
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Sac Lambert Gabrielle. *Offert Vicky Veilleux Esthétique* Valeur : 95$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing