Encan pour l'Équipe Cerio NDL

Nuitée pour 2, déjeuner inclus item
Nuitée pour 2, déjeuner inclus
50 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Entourage sur le Lac

Toile artistique de Pierrette Champagne
50 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Pierrette Champagne

2 heures de billard
5 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Tapis Vert

2 heures de billard
5 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Tapis Vert

2 heures de billard
5 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Tapis Vert

2 heures de billard
5 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Tapis Vert

2 heures de billard
5 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Tapis Vert

100$ au Restaurant Batifol
20 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Batifol

Paire de billet - présenté à la Salle Albert-Rousseau item
Paire de billet - présenté à la Salle Albert-Rousseau
20 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Groupe Entourage

Livre "La constellation des amants" item
Livre "La constellation des amants"
5 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :

Stéphanie Guérard, auteure

Lot de jeu pour Xbox
20 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Ubisoft

Lot de jeu pour Playstation 5
20 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Ubisoft

Carteau cadeau Latulippe de 50$
10 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Latulippe

Carteau cadeau Latulippe de 50$
10 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Latulippe

Carte cadeau de 50$ + Bouteille de vin
25 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Casa Calzone

Carte cadeau de 50$ + Bouteille de vin
25 $

Enchère de départ

Gracieuseté de :
Casa Calzone

