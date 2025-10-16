Encan silencieux - Gala veiller ensemble

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Panier découverte Acadéay – soins et détente
Offrez-vous un moment de douceur avec ce panier rempli de produits naturels et bien-être signés Acadéay. Parfait pour se ressourcer à la maison, avec des soins faits avec amour au Québec.
Valeur approximative : 80 $
Enchère de départ
2 billets pour un match de hockey (section rouge!)
Vivez l’intensité du sport en direct avec deux excellents billets pour un match de hockey professionnel. Une soirée électrisante à partager entre ami·es ou en famille!
Valeur approximative : 250 $
Enchère de départ
Livre de boxe – Passion et technique Plongez dans l’univers de la boxe avec ce livre captivant, riche en anecdotes, techniques et portraits de champions. Un incontournable pour les amateurs de sport et les curieux du ring!
Valeur approximative : 1 000 $
Enchère de départ
2 billets pour un match de football (section bleu!)
Vivez l’intensité du sport en direct avec deux excellents billets pour un match de hockey professionnel. Une soirée électrisante à partager entre ami·es ou en famille!
Valeur approximative : 250 $
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