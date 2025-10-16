Organisé par

Fondation des Auberges du coeur

À propos de cet événement

Encan silencieux - Gala veiller ensemble

Lieu de prise en charge

5125 Rue du Trianon bureau 328, Montréal, QC H1M 1V1, Canada

Panier cadeau item
Panier cadeau
200 $

Enchère de départ

Panier découverte Acadéay – soins et détente

Offrez-vous un moment de douceur avec ce panier rempli de produits naturels et bien-être signés Acadéay. Parfait pour se ressourcer à la maison, avec des soins faits avec amour au Québec.

Valeur approximative : 80 $

Billet du Canadiens item
Billet du Canadiens
100 $

Enchère de départ

2 billets pour un match de hockey (section rouge!)

Vivez l’intensité du sport en direct avec deux excellents billets pour un match de hockey professionnel. Une soirée électrisante à partager entre ami·es ou en famille!

Valeur approximative : 250 $

Livre de boxe item
Livre de boxe
1 000 $

Enchère de départ

Livre de boxe – Passion et technique Plongez dans l’univers de la boxe avec ce livre captivant, riche en anecdotes, techniques et portraits de champions. Un incontournable pour les amateurs de sport et les curieux du ring!

Valeur approximative : 1 000 $

Billets des Alouettes item
Billets des Alouettes
150 $

Enchère de départ

2 billets pour un match de football (section bleu!)

Vivez l’intensité du sport en direct avec deux excellents billets pour un match de hockey professionnel. Une soirée électrisante à partager entre ami·es ou en famille!

Valeur approximative : 250 $

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