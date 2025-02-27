eventClosed

Vente aux enchères Cabane en ville 2025

Gladimir Pierre - Tonton-II item
CA$320

Oeuvre colorée et dynamique, abstraite aux formes géométriques arrondies, évoquant des visages et des expressions stylisées dans un style pop-art moderne. Dimension 24x36
Gladimir Pierre - Love and pain 1 item
CA$150

Tableau abstrait aux couleurs chaudes, principalement en tons rouges, bruns et dorés avec une texture dense et expressive, exprimant intensité, passion et profondeur émotionnelle. Les marques et les coups de pinceau offrent un dynamiques visuel captivant. 24x26
Les sapins joyeux item
CA$20

24x18 pouce
Gladimir Pierre - Abysse 1 item
CA$250

24x36
Gladimir Pierre - Tonton 1 item
CA$300

24x30
Gladimir Pierre - Silence violet item
CA$500

24x36
Christine MK - Femme sage item
CA$150

18x24
Manuella item
CA$20

11x13
Christine MK 1 item
CA$150

24x18
Christine Mk 2 item
CA$150

24x18
Maelle 2 item
CA$10

11x14
Fabiola Théodore - Chaos item
CA$20

12x12
Christine MK 3 item
CA$150

24x18
Christine MK 4 item
CA$150

24x18
Gladimir Pierre- l'armes d'Or item
CA$650

29x55
Francesca Chatel - La rivière brillante item
CA$10

18x14
Manuella - Violence item
CA$20

11x15
Fabiola Theodore - bleu item
CA$20

19x15
Manuella item
CA$10

4x7
Fabiola Theodore - Printemps item
CA$20

8x7
Manuella - Une vie è vivre item
CA$10

4x7
Manuella - Bonne humeur item
CA$20

11x14
Christine MK 5 item
CA$150

18x25
Francesca - Balon coloré item
CA$5

12x12
Fabiola Theodore - Été item
CA$20

8x8
Christine MK item
CA$150

24x18
Christine MK item
CA$150

24x18
I item
CA$20

22x80
Maelle Riguaud - terreur nocturne item
CA$20

14x11
Fabiola Theodore - Coup de couleur item
CA$10

8x10
Fabiola Theodore item
CA$5

8x8
Maelle Rigaud - Chauves-Souris item
CA$10

12x18
Maelle Riguaud item
CA$10

12x12
Francesca Theodore item
CA$10

12x14
Maelle Rigaud item
CA$10

20x8
Laëli - Je veux être heureuse item
CA$30

12x18
Gladimir Pierre - Abysse 11 item
CA$400

16x26
Melyna - La flora rouge item
CA$150

Une beauté éblouie, une fleur rouge qui définît l'amour, la passion, l'énergie, le pouvoir, la colère et le courage. Des épines corsées comme préservation. Sa tige verte contraste qui adresse la nature, la balance, la croissance et le renouvellement. Quoi de mieux qu'être une maman la flor épanouie. 18x24
T.Niaja item
CA$250

Taille moyenne grande
T.Niaja item
CA$400

Taille moyen- petit
T.Niaja item
CA$100

Taille: moyen-petit

