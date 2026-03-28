48e groupe scout les Rassembleurs de St-Élie

Offert par

48e groupe scout les Rassembleurs de St-Élie

Encan silencieux 2026

Lot 1
75 $

2 billets pour Sylvain Cossette

1
Lot 2
90 $

4 billets pour Sylvain Cossette

1
Lot 3
200 $

4 billets pour Luc Langevin

1
4 billets Christian Marc Gendron
80 $
1
Lot 5
150 $

2 billets pour Christian Marc Gendron

1
Lot 6
70 $

1 gallon de sirop d'érable

1
Lot 7
65 $

1 gallon de sirop d'érable

1
Lot 8
70 $

1 gallon de sirop d'érable

1
Lot 9
50 $

Cafetière Tasimo T47

1
Lot 10
85 $

Pompe de transfert de carburant

1
Lot 11
20 $

Lampe frontale Coast

1
Lot 12
75 $

Conférence huile d'olive et vinaigre balsamique

1
Lot 13
80 $

Kit de mèches

1
Lot 14
50 $

Bouteille de champagne coeur des bars blanc de noir

1
Lot 15
55 $

Bouteille de champagne coeur des bars blanc de noir

1
Lot 16
50 $

Bouteille de champagne coeur des bars blanc de noir

1
Lot 17
100 $

3 x25$ en carte cadeau

Boucherie du Terroir

1
18
100 $

3x 25$ en carte cadeau

Boucherie du Terroir

1
Lot 19
92 $

1 carte-cadeau 100$ Serres St-Élie

1
Lot 20
100 $

Jardin modulaire Botanica

1
Lot 21
40 $

Ensemble de bières

1
gateau
105 $
1

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!