Encan silencieux 2026

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2 billets pour Sylvain Cossette
4 billets pour Sylvain Cossette
4 billets pour Luc Langevin
2 billets pour Christian Marc Gendron
1 gallon de sirop d'érable
1 gallon de sirop d'érable
1 gallon de sirop d'érable
Cafetière Tasimo T47
Pompe de transfert de carburant
Lampe frontale Coast
Conférence huile d'olive et vinaigre balsamique
Kit de mèches
Bouteille de champagne coeur des bars blanc de noir
Bouteille de champagne coeur des bars blanc de noir
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3 x25$ en carte cadeau
Boucherie du Terroir
3x 25$ en carte cadeau
Boucherie du Terroir
1 carte-cadeau 100$ Serres St-Élie
Jardin modulaire Botanica
Ensemble de bières
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