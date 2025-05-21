Encan silencieux- Brunch-bénéfice

Panier détente: valeur de 400$
Bouteille de vin rouge du Cep d'argent
Panier de produits Yves Rocher
Deux paires de chaussettes en laine d'alpaga de Zoo-animation Estrie
Une "doudou" douce!
Une paire de laissez-passer pour La maison du cinéma
Deux expériences "Nordic" du Spa Nordic Station
Certificat-cadeau de l'Écolo Boutique
Panier loisirs
150 $
Enchère de départ
Panier loisirs: valeur de 300$
Bouteille de vin rosé aromatisé du Cep d'argent
Une paire de billets pour le spectacle de Mario Tessier au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
Sac et serviette de plage
Deux entrées pour un jeu d'évasion chez Escaparium
Un certificat cadeau de la Biblairie GGC
Deux entrées pour le Musée de la civilisation de Québec
Deux laissez-passer pour La maison du cinéma
Panier gourmand
150 $
Enchère de départ
Panier gourmand: valeur de 300 $
Bouteille de vin blanc du Cep d'argent
Cadre photo des apprenants du CEP de l'Estrie qui découvrent la tire d'érable
Ensemble de beurres de noix de 1001Noix
Certificat-cadeau de chez Wood's, Snack bar
Certificat-cadeau de Pâtisserie Duquette
Certificat-cadeau de Le Silo
Certificat-cadeau de Le pain voyageur
Produits d'érable
Livre de cuisine du CEP de l'Estrie
Panier local
140 $
Enchère de départ
Panier local: Valeur de 250 $
Bouteille de vin rosé du Cep d'argent
Ensemble cadeau de chez Mystea
Certificat-cadeau de la Boutique Joséphine
Certificat-cadeau de leslibraires.ca
Certificat-cadeau de Le pain voyageur
Certificat-cadeau de Joly gâteries
Certificat-cadeau de l'Écolo Boutique
Livre de cuisine du CEP de l'Estrie
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!