Organisé par

Centre d'éducation populaire de l'Estrie

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux- Brunch-bénéfice

Lieu de prise en charge

1257 Chem. de la Rivière, Magog, QC J1X 3W5, Canada

Panier détente item
Panier détente
160 $

Enchère de départ

Panier détente: valeur de 400$ Bouteille de vin rouge du Cep d'argent Panier de produits Yves Rocher Deux paires de chaussettes en laine d'alpaga de Zoo-animation Estrie Une "doudou" douce! Une paire de laissez-passer pour La maison du cinéma Deux expériences "Nordic" du Spa Nordic Station Certificat-cadeau de l'Écolo Boutique
Panier loisirs item
Panier loisirs
150 $

Enchère de départ

Panier loisirs: valeur de 300$ Bouteille de vin rosé aromatisé du Cep d'argent Une paire de billets pour le spectacle de Mario Tessier au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke Sac et serviette de plage Deux entrées pour un jeu d'évasion chez Escaparium Un certificat cadeau de la Biblairie GGC Deux entrées pour le Musée de la civilisation de Québec Deux laissez-passer pour La maison du cinéma
Panier gourmand item
Panier gourmand
150 $

Enchère de départ

Panier gourmand: valeur de 300 $ Bouteille de vin blanc du Cep d'argent Cadre photo des apprenants du CEP de l'Estrie qui découvrent la tire d'érable Ensemble de beurres de noix de 1001Noix Certificat-cadeau de chez Wood's, Snack bar Certificat-cadeau de Pâtisserie Duquette Certificat-cadeau de Le Silo Certificat-cadeau de Le pain voyageur Produits d'érable Livre de cuisine du CEP de l'Estrie
Panier local item
Panier local
140 $

Enchère de départ

Panier local: Valeur de 250 $ Bouteille de vin rosé du Cep d'argent Ensemble cadeau de chez Mystea Certificat-cadeau de la Boutique Joséphine Certificat-cadeau de leslibraires.ca Certificat-cadeau de Le pain voyageur Certificat-cadeau de Joly gâteries Certificat-cadeau de l'Écolo Boutique Livre de cuisine du CEP de l'Estrie

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!