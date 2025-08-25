25e anniversaire - Encan silencieux - Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Les îles

Nous communiquerons avec les gagnants pour vous remettre les prix
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 450$
L’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. (gestionnaire de la Z.E.C. de la rivière Bonaventure) est heureuse de s’associer au 25e Anniversaire de la Fondation Communautaire du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles et de vous offrir un séjour de pêche du saumon pour 2 personnes, avec hébergement, sur la rivière Bonaventure entre le 1er et 31 août 2026 (selon disponibilités), incluant :
➢ 2 nuitées en tente «NATURE» au camping de la 1er Est
➢ 2 journées de pêche pour 2 personnes dans les secteurs non-contingentés A-C-D
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 200$
Offrez-vous une escapade sportive et relaxante au prestigieux Club de golf Bic-sur-Mer. Ce lot comprend un accès pour deux personnes à un parcours complet de 18 trous incluant une voiturette. Situé dans un décor maritime exceptionnel, cette offre est l'occasion de conjuguer performance, plaisir et panorama unique !
Validité pour la saison 2025 et 2026
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 500$
Offrez un moment de nature à vos proches grâce à notre chèque-cadeau échangeable contre tous les produits et services offerts dans les établissements de la Sépaq.
Comment ça marche?
Enchère de départ
UNE VALEUR DE PLUS DE 1500$
Offrez-vous une expérience inoubliable au cœur des Îles-de-la-Madeleine !
Ce séjour combine détente, découvertes gourmandes et aventures locales :
Un séjour aux saveurs et aux couleurs des Îles, parfait pour se créer des souvenirs à deux.
Réservation requise, sujet à la disponibilité.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 220$
Plongez dans l’univers symphonique !
Offrez-vous une expérience musicale inoubliable avec deux abonnements pour la saison 2025-2026 de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. Quatre concerts grandioses sous la direction de Léa Moisan Perrier, réunissant des œuvres intemporelles, des découvertes et mille émotions à vivre en direct.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 50$
Si Percé porte un nom masculin, ce lieu est féminin par sa nature d’une telle splendeur qui sublime l’âme et subjugue le plus incrédule. Personne ne reste insensible au charme de Percé et de son célèbre rocher reflétant une lumière toujours changeante et indicible.Le présent ouvrage couvre l’ancien village de Percé, soit le centre-ville excluant les limites de la grande ville fusionnée en 1970. Le cadre territorial visé correspond sensiblement au pourtour littoral du site patrimonial de Percé, soit du pic de l’Aurore au cap Blanc, incluant le rocher Percé, l’île Bonaventure, le mont Sainte-Anne, le mont Blanc et la route des Failles. L’histoire de Percé est fascinante à plus d’un titre.Percé sera à l’origine de l’industrie de la pêche à la morue au Québec et de la venue et de la sédentarisation des premiers Européens en Gaspésie. Cette cité maritime favorise l’essor de la pêche sous l’impulsion d’entreprises jersiaises… En écrivant ces pages, j’ai poursuivi la quête d’une certaine mémoire de Percé. J’ai voulu faire un pont entre l’histoire — ce qui meuble le passé — et la mémoire — ce qui reste du passé ou ce dont on cherche à se souvenir. J’ai cherché à comprendre, à recréer, à imaginer le Percé d’antan. J’ai voulu mettre en scène des personnages, des familles et des faits marquants dans un texte guidé par le temps, les lieux, les témoins..
https://www.leslibraires.ca/livres/la-fascinante-histoire-de-perce-jean-marie-fallu-9782896345748.html
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 350$
Bijouterie Dube de Grande Rivière
Cette montre CITIZEN® pour homme avec mouvement au quartz présente un boîtier et un bracelet en acier inoxydable bicolore avec un cadran bleu. Elle est dotée d'une fonction jour/date, et de six gros chiffres.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 650$
MAKITA
Scie à chaîne à poignée supérieure 14 po sans balai 36V(18Vx2) LXT, ensemble 5,0Ah x2
Puissance équivalente à Celle D'une Scie à Chaîne à Essence De 30 Cm3 !
Écrou captifs de guide-chaîne
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 575$
Épreuve jet d’encre archive sur papier coton retouchée aux crayons de couleurs
Tirage de 3 copies, chacune unique
Œuvre 14 x 19’’ - papier 17’’ x 22’’
BIO
Originaire de Bonaventure en Gaspésie, Fernande Forest vis et travaille à Rimouski où elle a une pratique en arts visuels depuis plus de 30 ans. Elle a réalisé des expositions collectives et individuelles au Canada et en Europe. Dont les plus récentes entre 2022 et 2025 : PHOS à Matane, le Musée Régional de Rimouski, les centres d’artistes Caravansérail (Rimouski), Sagamie (Alma), Vaste et Vague (Carleton) et Topo-Montréal ainsi que le Musée de la Poste de Saint- Hyacinthe et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière à l’été 2025.
Boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), du Conseil des Arts du Canada, et en 2025 de Ententes territoriales - CALQ, elle a fait plusieurs résidences d’artistes, symposiums et événements in situ. Elle a réalisé des œuvres dans le cadre de la politique d’intégration des arts à l’architecture du ministère de la Culture et des Communications et on lui a consacré un épisode dans la série À tout hasard de Suzanne Guy présentée à Art TV.
Ses œuvres se retrouvent dans les collections du Mouvement Desjardins, de Loto-Québec, de la Ville de Rimouski et de la Ville de Rigaud.
DÉMARCHE
Les végétaux captent et utilisent tout ce qui est à proximité d’eux pour s’épanouir. Ma pratique en photographie s’apparente à ce principe. C’est dans mon environnement que je cueille mes sujets, plantes indigènes ou cultivées, écosystème domestique et numérique, c’est à partir de là que mon champ de recherche s’étend.
Inspirée par la tradition en illustration botanique, je crée un herbier de proximité en utilisant depuis plus de 25 ans le numériseur comme caméra-microscope. J’y dépose directement mes sujets, et pour en révéler les détails cachés je les surdimensionne à la captation. Ce procédé m’a mené récemment vers la microscopie scientifique où la puissance des outils dépasse les repères du perceptible. C’est dans cette proximité, dans la partie invisible des végétaux que l’on en mesure toute la complexité et le raffinement ainsi que la force vitale qui nous est commune. Les plantes nous révèlent poétiquement l’essence du monde.
Mes portraits de plantes se caractérisent par la grande précision des premiers plans et l’évanescence fugitive de l’arrière-plan. Le sujet est en suspension, s’effaçant tout doucement dans la profondeur du fond noir. Il se dégage de ces représentations une beauté romantique qui touche émotivement le regardeur.
Depuis peu, je travaille autant avec les microstructures numériques qui composent mes images qu’avec les microstructures réelles, révélées par la microscopie. Allant jusqu’à créer ma propre matière. Mes explorations dans les données numériques de mes photographies ouvrent la porte à de nouvelles interprétations de la nature morte et m’ont amenée aujourd’hui en dehors de l’ordinateur en intervenant, par le dessin, sur mes photographies. Une sorte de liaison physique par la gestuelle entre le sujet et moi.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 475$
Le titre est Tourbillons de couleurs #6. Ses dimensions sont de 12 pouces de haut x 8 de large / 31 x 20 cm, acrylique sur bois, encadrée avec une moulure métallique noire. Les Tourbillons de couleurs sont représentatifs de mon art au cours de ma vie, C'est un peu comme mon portrait d'artiste.
Ce tableau est composé de sept baguettes à brasser de la peinture que j'ai utilisées à divers moments alors que je peignais des toiles. Il est prêt à être accroché au mur.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 160$
En réservant une séance thermale vous bénéficiez de 3 heures d'accès privé à un spa nordique complet. Privé signifie que vous ne partagez l'espace avec personne d'autre que vos propres invités.
Une station thermale contient :
- Un hammam (bain vapeur à l'eucalyptus)
- Un sauna finlandais (sauna sec)
- Un bassin chaud extérieur
- Un bassin froid extérieur
- Deux zones de repos
Cet espace et toutes ces installations vous permettront de réaliser un circuit de thermothérapie.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 160$
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 160$
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 150$
Une expérience authentique à la ferme !
Offrez-vous un forfait découverte pour deux personnes, comprenant :
- Une nuitée pour deux dans l’une de nos charmantes chambres à La Halte
- Deux délicieux déjeuners accompagnés de breuvages aux choix, servis au Comptoir Lunch
- Une visite guidée de la cuverie, avec dégustation de nos produits vinicoles artisanaux.
Vivez un moment unique alliant confort, terroir et savoir-faire local, au cœur de notre domaine.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 200$
Club Voyages Bellaventure
111, boulevard Perron
Maria (Québec) G0C 1Y0
www.bellaventure.clubvoyages.com
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 92$
Jeudi 2 Octobre - 20 h
« Comme chez nous », c’est le 6ème show de Réal Béland! Un spectacle qui entre dans l’intimité d’un comique qui comme le dit la rumeur a été conçu dans les coulisses d’une salle de spectacle. Après avoir passé sa vie dans les salles, Réal se sent chez lui lorsqu’il s’arrête en tournée chez vous! Une simplicité désarmante avec ces gags absurdes, son M. Latreille et beaucoup de surprises!!!
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 70$
Jeudi 9 Octobre - 20 h
Ce show c’est la fête, c’est une expérience envoûtante où le rock rencontre l’âme folklorique de l’Acadie. Sur scène, Julie, Katrine et Vivianne dégagent une énergie contagieuse grâce aux histoires comiques et touchantes de leur dernier album. Elles créent une ambiance à la fois festive et introspective, pleine de sourires, d’écoute et d’émotions.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 74$
Vendredi 24 Octobre - 20 h
Créé à l’Opéra-Comique de Paris en 1883, l’opéra Lakmé du compositeur Léo Delibes raconte une histoire d’amour impossible. Lakmé, jeune fille d’un prêtre hindou, et Gérard, un soldat anglais inconstant, éprouvent un sentiment passionné l’un pour l’autre. Entre ces deux êtres que tout oppose, une musique raffinée et poétique sert de support pour exprimer l’exotisme envoutant de l’Inde. Que ce soit par la chaleur harmonique du duo Sous le dôme épais ou par le brio impressionnant de l’incontournable « air des clochettes », Lakmé est une œuvre riche, véhiculant les inspirations du mouvement orientaliste de la fin du XIXe siècle. Un succès éprouvé qui ne s’est pas démenti depuis plus de 140 ans.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 96$
Jeudi 2 Novembre - 20 h
Découvrez l’univers intimiste de 2Frères avec leur tout nouveau spectacle acoustique En Duo. Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, les deux artistes vous inviteront à revisiter leurs plus grands succès, livrés avec une sincérité et une complicité émouvantes. Ce rendez-vous exceptionnel vous permettra de redécouvrir leurs chansons sous un angle inédit, dans des lieux magiques à travers le Québec. Laissez-vous transporter par la richesse de leur musicalité et le réconfort de leur univers, pour une expérience musicale mémorable et unique en son genre.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE 94$
13 décembre 20h - Centre de création et de diffusion de Gaspé
Après trois albums aux textes éloquents, d’une richesse musicale saluée par le public et la critique, ÉMILE PROULX-CLOUTIER nous éblouit une fois de plus avec sa voix percutante, assumée et émouvante, confirmant qu’il a su définir le son d’un univers musical bien à lui.
Dans ce spectacle, l’auteur-compositeur-interprète nous livre les nouvelles chansons de son album Ma main au feu, ainsi que plusieurs autres pièces poétiques et vives de son répertoire.
Enchère de départ
UNE VALEUR DE PLUS DE 100$
DISTILLERIE DES MARIGOTS
Lot découverte
Le gin Récif est un clin d’œil à l’environnement côtier où il est distillé, en référence aux nombreux rochers à fleur d’eau dans la mer le long des côtes gaspésiennes. Il sort tout droit de l’imaginaire de son créateur, Joseph St-Denis Boulanger, maître-distillateur de la Distillerie des Marigots.
L’idée initiale était de créer un gin distinct tout en respectant les caractéristiques d’un gin traditionnel. On y retrouve donc la baie de genévrier, bien en évidence, et aussi des notes d’agrumes, d’épices et de racines.
Le Récif présente d’entrée de jeu des arômes de miel foncé avec une rondeur parfumée et des accents terreux et salins évoluant vers des notes d’agrumes et de fleurs sauvages, laissant ensuite place à une longue finale épicée.
43,7 % alc./vol.
750 ml
Véritable bombe de fraise soutenue par la complexité de notre gin Récif, Charme de fraise est une liqueur de gin à la superbe teinte rouge et aux saveurs juste assez sucrées.
Le côté conifère et herbacé de Récif vient structurer la saveur du fruit et rehausser l’expérience de dégustation. Avec un nez tropical, presque d’ananas, et une finale de bonbon aux fraises et de barbe à papa rose, Charme de fraise est un spiritueux tellement savoureux qu’il rappelle la petite fraise des champs.
À déguster toute l’année, en digestif ou en cocktail.
28 % alc./vol.
500 ml
Enchère de départ
UNE VALEUR DE PLUS DE 100$
DISTILLERIE DES MARIGOTS
Lot découverte
Lors de chaque production de Récif, nous détournons quelques litres vers des fûts méticuleusement sélectionnés pour produire notre gin vieilli en bord de mer. Dans l’ombre de notre alambic charentais, les barriques attendent patiemment, libérant tranquillement leurs effluves dans l’air.
Le vieillissement en fût de chêne confère une dimension supplémentaire à notre gin Récif, composé de 14 aromates indigènes et cultivés localement et maintes fois récompensé pour son caractère, son goût du terroir et son audace. Sa teinte ambrée laisse présager ses notes boisées, lesquelles s’ajoutent à son caractère remarquable, complexe et surprenant.
Déguster notre gin vieilli en fûts de première qualité, c’est goûter le savoir-faire artisanal de notre maître-distillateur et les saveurs de la Gaspésie marquées par le temps et l’effet du bois de chêne.
43,7 % alc./vol.
750 ml
Avec la douceur caractéristique de la série Charme et un côté subtilement acidulé, Charme de bleuet explore le bleuet sauvage en odeurs et en saveurs. Sa complexité aromatique émane de la vinification du bleuet, qui permet d’extraire au maximum le bouquet de saveurs du petit fruit. Au nez, Charme de bleuet est frais, presque mentholé, et légèrement floral. En bouche, sa texture riche et son goût herbacé laissent place à une finale de miel, de bleuet et de pointes résineuses distinctives du gin Récif.
Comme toutes les liqueurs de gin de la série, Charme de bleuet est conçu pour être bu pur, en digestif. En cocktail, dosez avec précaution pour conserver toute la délicatesse des saveurs du bleuet.
23 % alc./vol.
500 ml
Enchère de départ
UNE VALEUR DE PLUS DE 100$
DISTILLERIE DES MARIGOTS
Lot découverte
Le gin Prélude est le premier projet de la série exploratoire de la Distillerie des Marigots.
Sa recette s’est imposée au maître-distillateur Joseph St-Denis Boulanger lors de la création du gin Récif. Alors qu’il explorait avec les aromates et leurs accords, un profil aromatique intéressant s’est dégagé en utilisant 7 des 14 aromates de Récif. Le résultat est une signature aromatique complètement différente. Emballé par cette découverte, Joseph décide de produire ce gin en série limitée.
Avec des arômes de pamplemousse, Prélude est un gin frais, vif et subtilement anisé. Il propose des notes de conifères et une finale florale.
Distillé au son du ressac, il met en valeur les saveurs du terroir gaspésien, grâce à ses aromates cueillis localement et produits par les artisans de la région.
44 % alc./vol.
750 ml
