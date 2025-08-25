25e anniversaire - Encan silencieux - Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Les îles

UNE ﻿VALEUR DE 575$

Épreuve jet d’encre archive sur papier coton retouchée aux crayons de couleurs

Tirage de 3 copies, chacune unique

Œuvre 14 x 19’’ - papier 17’’ x 22’’



BIO

Originaire de Bonaventure en Gaspésie, Fernande Forest vis et travaille à Rimouski où elle a une pratique en arts visuels depuis plus de 30 ans. Elle a réalisé des expositions collectives et individuelles au Canada et en Europe. Dont les plus récentes entre 2022 et 2025 : PHOS à Matane, le Musée Régional de Rimouski, les centres d’artistes Caravansérail (Rimouski), Sagamie (Alma), Vaste et Vague (Carleton) et Topo-Montréal ainsi que le Musée de la Poste de Saint- Hyacinthe et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière à l’été 2025.

Boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), du Conseil des Arts du Canada, et en 2025 de Ententes territoriales - CALQ, elle a fait plusieurs résidences d’artistes, symposiums et événements in situ. Elle a réalisé des œuvres dans le cadre de la politique d’intégration des arts à l’architecture du ministère de la Culture et des Communications et on lui a consacré un épisode dans la série À tout hasard de Suzanne Guy présentée à Art TV.

Ses œuvres se retrouvent dans les collections du Mouvement Desjardins, de Loto-Québec, de la Ville de Rimouski et de la Ville de Rigaud.

DÉMARCHE

Les végétaux captent et utilisent tout ce qui est à proximité d’eux pour s’épanouir. Ma pratique en photographie s’apparente à ce principe. C’est dans mon environnement que je cueille mes sujets, plantes indigènes ou cultivées, écosystème domestique et numérique, c’est à partir de là que mon champ de recherche s’étend.

Inspirée par la tradition en illustration botanique, je crée un herbier de proximité en utilisant depuis plus de 25 ans le numériseur comme caméra-microscope. J’y dépose directement mes sujets, et pour en révéler les détails cachés je les surdimensionne à la captation. Ce procédé m’a mené récemment vers la microscopie scientifique où la puissance des outils dépasse les repères du perceptible. C’est dans cette proximité, dans la partie invisible des végétaux que l’on en mesure toute la complexité et le raffinement ainsi que la force vitale qui nous est commune. Les plantes nous révèlent poétiquement l’essence du monde.

Mes portraits de plantes se caractérisent par la grande précision des premiers plans et l’évanescence fugitive de l’arrière-plan. Le sujet est en suspension, s’effaçant tout doucement dans la profondeur du fond noir. Il se dégage de ces représentations une beauté romantique qui touche émotivement le regardeur.

Depuis peu, je travaille autant avec les microstructures numériques qui composent mes images qu’avec les microstructures réelles, révélées par la microscopie. Allant jusqu’à créer ma propre matière. Mes explorations dans les données numériques de mes photographies ouvrent la porte à de nouvelles interprétations de la nature morte et m’ont amenée aujourd’hui en dehors de l’ordinateur en intervenant, par le dessin, sur mes photographies. Une sorte de liaison physique par la gestuelle entre le sujet et moi.

www.fernandeforest.net



