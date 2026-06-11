Encan silencieux 7e ciel

À propos de cet événement
Une séance photo portrait avec Click Flash Photography
Paire de billets pour le spectacle « Nous dans les plaines immenses » chez DUCEPPE
Atelier d'introduction à la fabrication de papier offert par atelier retailles (40$)
ET
une paire de billets pour un spectacle à l'Agora de la danse (30$)
Jujube de Véronique Buist
Paire de billet pour MINUIT au Festival Fringe
Paire de billets pour Maude Landry le 4 juillet 2026
Paire de billets
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