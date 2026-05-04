Encan silencieux Amis du Jardin Botanique de Montréal

Voyager en découvrant sept variétés de thé avec Cha Noir

Découvrez l’univers raffiné de Cha Noir grâce à cet assortiment soigneusement composé par leur équipe. Ce lot réunit sept thés incontournables, offrant un tour d’horizon des grandes familles de thé aux arômes riches et diversifiés. Parfait pour les fins palais comme pour les curieux, cet ensemble est idéal pour explorer, comparer et savourer différentes saveurs en formats découverte.

L’assortiment comprend 7 thés de 25 g chacun :

Golden Leaves — Oolong de hautes montagnes aux notes beurrées

Lapsang Souchong — Thé noir fumé

Thé blanc au bleuet — Délicat et parfumé

Genmaïcha — Thé vert japonais au riz brun grillé et soufflé

Darjeeling Castleton — Grand classique de thé noir indien

Gingembre festif — Thé vert parfumé

Chaï Cha Noir — Thé noir aux épices

Un cadeau parfait pour s’initier à l’art du thé… ou pour se faire plaisir à soi‑même