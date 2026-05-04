Encan silencieux Amis du Jardin Botanique de Montréal

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Une touche de douceur et de style québécois
Faites‑vous plaisir avec une carte‑cadeau Mimi & August, d’une valeur de 25 $. Reconnue pour son univers coloré et ses créations inspirées du bien‑être, Mimi & August propose vêtements, accessoires et bougies parfaits pour se faire plaisir ou gâter un proche. Un petit lot plein de charme, idéal pour ajouter une note de douceur et de style au quotidien.
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Un coffret gourmand à découvrir
Laissez‑vous séduire par la boîte signature Signé Caméline, un ensemble raffiné mettant en valeur la richesse et la polyvalence de la caméline. Ce coffret comprend : une huile de caméline vierge (250 ml), une huile de caméline torréfiée (100 ml), des graines de caméline torréfiées (250 g), un miel de caméline liquide (250 g) ainsi qu’un magazine de 32 pages – Édition spéciale 10 ans.
Un lot gourmand et original, idéal à offrir ou à savourer pour les amateurs de produits locaux et d’expériences culinaires authentiques.
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Un accessoire mode local et intemporel
Offrez‑vous un sac emblématique de l’entreprise montréalaise Kazak avec le modèle Cavalcade, d’une valeur de 220 $. Alliant design intemporel, savoir‑faire local et matériaux soigneusement sélectionnés, ce sac se distingue par sa polyvalence et son élégance au quotidien. Un lot parfait pour les amateurs de mode durable et de créations québécoises au style affirmé.
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Une touche de douceur et de style québécois
Faites‑vous plaisir avec une carte‑cadeau Mimi & August, d’une valeur de 25 $. Reconnue pour son univers coloré et ses créations inspirées du bien‑être, Mimi & August propose vêtements, accessoires et bougies parfaits pour se faire plaisir ou gâter un proche. Un petit lot plein de charme, idéal pour ajouter une note de douceur et de style au quotidien.
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Une touche de douceur et de style québécois
Faites‑vous plaisir avec une carte‑cadeau Mimi & August, d’une valeur de 50 $. Reconnue pour son univers coloré et ses créations inspirées du bien‑être, Mimi & August propose vêtements, accessoires et bougies parfaits pour se faire plaisir ou gâter un proche. Un petit lot plein de charme, idéal pour ajouter une note de douceur et de style au quotidien.
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Découvrez des cafés d’exception avec Café Volkanik!
C’est votre chance de découvrir deux cafés parmi les plus prestigieux au monde grâce à Café Volkanik. Cet ensemble exclusif réunit un sac de café Kona hawaïen (454 g) et un sac de café Jamaica Blue Mountain (454 g), réputés pour leur rareté, leur finesse et leurs profils aromatiques incomparables.
Une expérience sensorielle unique pour les amateurs de café d’exception, parfaite pour savourer chaque tasse… ou pour offrir en cadeau.
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Une expérience scientifique et ludique à partager!
Profitez de 2 billets de faveur pour le Centre des sciences de Montréal, d’une valeur totale de 72 $. Une occasion idéale de plonger dans des expositions interactives et stimulantes qui éveillent la curiosité et le plaisir de découvrir, petits et grands confondus. Un lot parfait pour une sortie enrichissante en duo, en famille ou entre amis.
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Une expérience scientifique et ludique à partager!
Profitez de 4 billets de faveur pour le Centre des sciences de Montréal, d’une valeur totale de 144 $. Une occasion idéale de plonger dans des expositions interactives et stimulantes qui éveillent la curiosité et le plaisir de découvrir, petits et grands confondus. Un lot parfait pour une sortie enrichissante en duo, en famille ou entre amis.
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Voyager en découvrant sept variétés de thé avec Cha Noir
Découvrez l’univers raffiné de Cha Noir grâce à cet assortiment soigneusement composé par leur équipe. Ce lot réunit sept thés incontournables, offrant un tour d’horizon des grandes familles de thé aux arômes riches et diversifiés. Parfait pour les fins palais comme pour les curieux, cet ensemble est idéal pour explorer, comparer et savourer différentes saveurs en formats découverte.
L’assortiment comprend 7 thés de 25 g chacun :
Un cadeau parfait pour s’initier à l’art du thé… ou pour se faire plaisir à soi‑même
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Un coffret de sels fins inspiré du terroir québécois
Explorez toute la richesse des saveurs marines et boréales avec cet assortiment de sels St‑Laurent, une sélection exceptionnelle de sels fins et aromatisés, issus de collaborations locales inspirantes. Idéal pour les gourmets, les cuisiniers curieux et les amateurs de produits du terroir, ce coffret transforme chaque plat en expérience culinaire.
L’assortiment comprend :
Un coffret généreux et savoureux, parfait à offrir ou à garder pour rehausser le quotidien en cuisine avec élégance et originalité.
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Savourez un moment gourmand et engagé
Offrez une expérience culinaire savoureuse avec une carte‑cadeau Robin des Bois de 25 $. Reconnue pour sa cuisine généreuse, son ambiance chaleureuse et son engagement social, la maison propose des plats inspirés du terroir et des cocktails soigneusement élaborés. Un lot parfait pour partager un agréable moment autour d’une bonne table, le tout au profit d’une cause qui fait la différence.
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Un plaisir gourmand porteur de sens
Découvrez ce coffret cadeau qui met à l’honneur deux grands classiques de Rescapés. Vous y retrouverez la sublime tartinade tarte aux pommes et la délicieuse tartinade ananas vanille, des produits à la fois savoureux et porteurs de sens.
Idéal à offrir, ce coffret allie plaisir gourmand et engagement concret en faveur de l’économie circulaire et de la réduction du gaspillage alimentaire. Un beau geste, aussi bon au goût que pour la planète.
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