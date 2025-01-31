Maison des Parents du Québec

Organisé par

Maison des Parents du Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel au profit de la Maison des Parents du Québec

Lieu de prise en charge

177 Rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, QC J7Z 4Z8, Canada

FC MONTRÉAL - Sac cadeau item
FC MONTRÉAL - Sac cadeau item
FC MONTRÉAL - Sac cadeau
5 $

Enchère de départ

FC Montréal - Vous avez un enfant qui est un grand fan de l'équipe de soccer montréalaise? Ce prix est parfait pour vous ! Comprend : un chandail (taille médium), un ballon et un sac pour le ballon.
LE CUEILLEUR DE VERRE - Veilleuse en verre soufflé méduse item
LE CUEILLEUR DE VERRE - Veilleuse en verre soufflé méduse item
LE CUEILLEUR DE VERRE - Veilleuse en verre soufflé méduse item
LE CUEILLEUR DE VERRE - Veilleuse en verre soufflé méduse
5 $

Enchère de départ

ENTREPRISE QUÉBÉCOISE - Une petite méduse en verre soufflé façonné à chaud. Idéale comme décoration dans un endroit bien éclairé et elle peut être déposée sur une base lumineuse (inclue) pour les transformer en veilleuse ou lumière d'appoint. Valeur de 70$ + taxes ! // www.lecueilleurdeverre.ca
ARTISANE DU COEUR - Duo collier et bracelet - Valeur de 162$ item
ARTISANE DU COEUR - Duo collier et bracelet - Valeur de 162$ item
ARTISANE DU COEUR - Duo collier et bracelet - Valeur de 162$
10 $

Enchère de départ

ENTREPRISE QUÉBÉCOISE : Duo Mala Collier et son Bracelet 4 Tours Calla Lily Arum // Fait Avec : - Opale Rose (Guéri l'Émotionnel - Aide Déprime - Harmonie/Apaisement) - Corail Fossile Naturel (Aide À Surmonter Les Émotions, Atténue Les Craintes, Protège Des Influences Négatives) - Quartz Fumé (Ancrage – Assurance – Lutte Contre Addictions) // www.artisane-du-coeur.square.site
LES PETITES PERLES - Panier-cadeau pour bébé/mini item
LES PETITES PERLES - Panier-cadeau pour bébé/mini item
LES PETITES PERLES - Panier-cadeau pour bébé/mini
5 $

Enchère de départ

Les petites perles, c'est une entreprise québécoise d'une maman et de sa fille Charlie de 11 ans, qui crée des produits à la main! L'ensemble cadeau contient : un chou à cheveux, un peigne et 5 barrettes et pinces pour les cheveux de bébé et/ou minis! // www.lespetitesperles.com
ÉDITIONS LO-ÉLY : La descendance interdite de Tricia Lauzon item
ÉDITIONS LO-ÉLY : La descendance interdite de Tricia Lauzon item
ÉDITIONS LO-ÉLY : La descendance interdite de Tricia Lauzon
10 $

Enchère de départ

ENCOURAGER QUÉBÉCOIS : La série complète de La descendance interdite (Tricia Lauzon), d'une auteure québécoise et d'une maison d'édition québécoise ! 5 tomes + 1 bouteille d'eau réutilisable. La descendance interdite : "Cette odyssée fantastique nous transporte au cœur d’un royaume subdivisé, un royaume où les gens ayant un don spécial sont appelés à disparaître. Pourtant, certains d’entre eux tendent secrètement à perfectionner leur pouvoir." - Kaitlyne la Protégée et le mystérieux pouvoir (Tome 1) - Kaitlyne la Protégée et la véritable mission (Tome 2) - Adalyne de Garçois et l’enlèvement (Tome 3) - Adalyne de Garçois et la foudroyante colère (Tome 4) - Késya du Mythandor et la sorcière (Tome 5) www.editionsloely.com
PRANA CAFÉ - Panier-cadeau item
PRANA CAFÉ - Panier-cadeau
5 $

Enchère de départ

Un panier-cadeau comprenant une belle tasse à café, un certificat-cadeau de 5$ et une tuque à l'effigie du populaire café du centre-ville de Saint-Jérôme! Valeur de 29.99$ // Adresse : 285 Rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, QC J7Z 5A2
MA CRÉATION ÉCOLO - Panier cadeau d'une valeur de 150$ item
MA CRÉATION ÉCOLO - Panier cadeau d'une valeur de 150$ item
MA CRÉATION ÉCOLO - Panier cadeau d'une valeur de 150$
10 $

Enchère de départ

ENTREPRISE QUÉBÉCOISE - Un panier cadeau de produits naturels artisanaux faits à la main comprenant : barres de savon (lavande ; hyscope, rose et citron ; forêt québécoise ; cèdre, citron et poivre noir), bombes de bain, sels de bain, chou pour les cheveux, chandelle, shampoing en barre et revitalisant en barre. /// www.macreationecolo.com
TOUT SIMPLEMENT CHARLIE - 1h de zoothérapie individuelle item
TOUT SIMPLEMENT CHARLIE - 1h de zoothérapie individuelle item
TOUT SIMPLEMENT CHARLIE - 1h de zoothérapie individuelle
10 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau pour 1h00 de zoothérapie individuelle offert par Tout Simplement Charlie. // La séance de zoothérapie pourra se dérouler dans les locaux de la Maison des Parents du Québec à Saint-Jérôme, ou dans les locaux de Tout Simplement Charlie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. // https://www.toutsimplementcharlie.com/
SOS AVENTURES - 2 billets d'entrée adultes item
SOS AVENTURES - 2 billets d'entrée adultes item
SOS AVENTURES - 2 billets d'entrée adultes
10 $

Enchère de départ

2 billets d'entrée adultes pour les jeux d'évasion SOS Aventures de 60 minutes. Valeur de 69.58$ // Chaque aventure constitue un défi d’évasion dans un univers unique et une histoire complètement fantastique. Saurez-vous décoder les énigmes à temps ? Laissez-vous transporter dans des jeux d’évasion totalement immersifs. // 900 Boul. Grignon, Local 1051, Carrefour du Nord Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3S7 // (450) 504-5044 // www.sosaventures.ca
LES DEUX GARS DANS L'PÉTRIN - Certificat-cadeau de 25$ item
LES DEUX GARS DANS L'PÉTRIN - Certificat-cadeau de 25$ item
LES DEUX GARS DANS L'PÉTRIN - Certificat-cadeau de 25$
5 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de la meilleure boulangerie artisanale française de Saint-Jérôme! Valeur de 25$ // Adresse : 291 Rue Labelle, Saint-Jérôme, QC J7Z 5L2
BOTA BOTA - Forfait escale pour 2 personnes item
BOTA BOTA - Forfait escale pour 2 personnes item
BOTA BOTA - Forfait escale pour 2 personnes
20 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau donnant accès au circuit d’eaux de 3h du Bota Bota, le spa-sur-l'eau de luxe. Valeur de 180$ // Valable en tout temps jusqu'au 30 janvier 2026. Réservation par téléphone. // Adresse : Entrée McGill et, R. de la Commune O, Montréal, QC H2Y 2E2
MIKES ST-JÉRÔME - Certificats-cadeaux d'une valeur de 150$ 1 item
MIKES ST-JÉRÔME - Certificats-cadeaux d'une valeur de 150$ 1
10 $

Enchère de départ

Certificats-cadeaux d'une valeur de 150$ pour le Mikes Saint-Jérôme // En salle seulement, non-monnayable // 340, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, Québec (J7Z 4L7)
MIKES ST-JÉRÔME - Certificats-cadeaux d'une valeur de 150$ 2 item
MIKES ST-JÉRÔME - Certificats-cadeaux d'une valeur de 150$ 2
10 $

Enchère de départ

Certificats-cadeaux d'une valeur de 150$ pour le Mikes Saint-Jérôme 2 // En salle seulement, non-monnayable // 340, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, Québec (J7Z 4L7)
MIKES ST-JÉRÔME - Certificats-cadeaux d'une valeur de 200$ 3 item
MIKES ST-JÉRÔME - Certificats-cadeaux d'une valeur de 200$ 3
20 $

Enchère de départ

Certificats-cadeaux d'une valeur de 200$ pour le Mikes Saint-Jérôme 3 // En salle seulement, non-monnayable // 340, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, Québec (J7Z 4L7)
ROCKET DE LAVAL - 4 billets pour un match de saison 2025-26 item
ROCKET DE LAVAL - 4 billets pour un match de saison 2025-26
20 $

Enchère de départ

Le Rocket de Laval offre généreusement 4 billets pour un match de la saison régulière à la Place Bell d'octobre 2025 à mars 2026 (excluant le match d'ouverture de la saison à domicile). Non-échangeable pour une prochaine saison, le choix du match est attribué en fonction des disponibilités. Valeur de 150$
MÉGAMAZE CENTRE D'AMUSEMENT - Abonnement annuel familial item
MÉGAMAZE CENTRE D'AMUSEMENT - Abonnement annuel familial item
MÉGAMAZE CENTRE D'AMUSEMENT - Abonnement annuel familial
50 $

Enchère de départ

Un abonnement annuel pour une famille de 2 enfants et 2 adultes au MégaMaze, le centre d'amusement par excellence pour les enfants et les familles ! Valeur de 359,64 $ + taxes. // Succursale à Saint-Jérôme : 1069 Boul Jean-Baptiste-Rolland O, Saint-Jérôme, QC J7Y 4Y7 // Succursale à Blainville : 631 Bd du Curé-Labelle, Blainville, QC J7C 3H8
LAMBERT - Le Victoria (sac à main 3 en 1) item
LAMBERT - Le Victoria (sac à main 3 en 1) item
LAMBERT - Le Victoria (sac à main 3 en 1)
10 $

Enchère de départ

Le Victoria - Sac à main Lambert 3-en-1 en microsuède végan, couleur métro, offert gracieusement par Lambert. Valeur de 139.99$ // Le Victoria se porte à l’épaule, en bandoulière (avec la ganse ajustable et amovible) et À la main (sans la ganse ni la chaîne) // Dimensions : 34 cm (largeur) x 23 cm (hauteur) x 12 cm (profondeur) // Détails : 1 Compartiment à cellulaire 2 Compartiments principaux 1 Poche zippée 2 Poches ouvertes 1 Attache-clés
SUPER AQUA CLUB - 4 billets d'un jour (1) item
SUPER AQUA CLUB - 4 billets d'un jour (1) item
SUPER AQUA CLUB - 4 billets d'un jour (1)
10 $

Enchère de départ

4 billets à date flexible, pour adulte ou enfant. // Valeur de plus de 100$ ! // Adresse : 322 Mnt de la Baie, Pointe-Calumet, QC J0N 1G0
SUPER AQUA CLUB - 4 billets d'un jour (2) item
SUPER AQUA CLUB - 4 billets d'un jour (2) item
SUPER AQUA CLUB - 4 billets d'un jour (2)
10 $

Enchère de départ

4 billets à date flexible, pour adulte ou enfant. // Valeur de plus de 100$ ! // Adresse : 322 Mnt de la Baie, Pointe-Calumet, QC J0N 1G0
BELLE PROVINCE - 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (2) item
BELLE PROVINCE - 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (2)
5 $

Enchère de départ

(2) 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (hot dog vapeur) à la Belle Province! Valeur de 52$ + tx // Valide seulement à la Belle Province au 195 Rue De Martigny O, Saint-Jérôme, J7Y 2G4
BELLE PROVINCE - 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (1) item
BELLE PROVINCE - 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (1)
5 $

Enchère de départ

(1) 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (hot dog vapeur) à la Belle Province! Valeur de 52$ + tx // Valide seulement à la Belle Province au 195 Rue De Martigny O, Saint-Jérôme, J7Y 2G4
BELLE PROVINCE - 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (3) item
BELLE PROVINCE - 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (3)
5 $

Enchère de départ

(3) 4 certificats-cadeaux pour un trio #1 (hot dog vapeur) à la Belle Province! Valeur de 52$ + tx // Valide seulement à la Belle Province au 195 Rue De Martigny O, Saint-Jérôme, J7Y 2G4
HENRI ET VICTORIA - Ensemble de rasage - Amande item
HENRI ET VICTORIA - Ensemble de rasage - Amande
10 $

Enchère de départ

Henri et Victoria est une entreprise québécoise qui fabrique des produits de rasage de haute qualité, à la main ! Valeur de 100$ // Comprend : Baume après-rasage Amande, Parfum 10 ml Amande, un blaireau de rasage et savon à raser Amande.
WORLD GYM QUÉBEC - 1 abonnement Flex VIP de 3 mois (1) item
WORLD GYM QUÉBEC - 1 abonnement Flex VIP de 3 mois (1) item
WORLD GYM QUÉBEC - 1 abonnement Flex VIP de 3 mois (1)
20 $

Enchère de départ

1 abonnement Flex VIP de 3 mois au World Gym ! Valeur de de plus de 100$ ! // L'abonnement Flex VIP donne accès à : section cardio, poids libres, salle pour femmes, vestiaires, douches, ouvert 24h, consultation avec un coach, accès Multi-Club, halte-garderie, cours en groupe, bronzage (18 ans +), accès illimité pour invité, rabais, passeport international, sauna sec, piscine et spa et accès international / Passeport Doit être utilisé avant le 31 mai 2025
WORLD GYM QUÉBEC - 1 abonnement Flex VIP de 3 mois (1) item
WORLD GYM QUÉBEC - 1 abonnement Flex VIP de 3 mois (1) item
WORLD GYM QUÉBEC - 1 abonnement Flex VIP de 3 mois (1)
20 $

Enchère de départ

1 abonnement Flex VIP de 3 mois au World Gym ! Valeur de de plus de 100$ ! // L'abonnement Flex VIP donne accès à : section cardio, poids libres, salle pour femmes, vestiaires, douches, ouvert 24h, consultation avec un coach, accès Multi-Club, halte-garderie, cours en groupe, bronzage (18 ans +), accès illimité pour invité, rabais, passeport international, sauna sec, piscine et spa et accès international / Passeport Doit être utilisé avant le 31 mai 2025
SHAWBRIDGE - Panier-cadeau d'une valeur de 100$ item
SHAWBRIDGE - Panier-cadeau d'une valeur de 100$ item
SHAWBRIDGE - Panier-cadeau d'une valeur de 100$
10 $

Enchère de départ

La microbrasserie par excellence des Laurentides ! Le panier-cadeau d'une valeur de 100$ comprend : 1 bière 158 double IPA, 2 verres à l'effigie de Shawbridge et plus encore!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!