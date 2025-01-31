Encan virtuel au profit de la Maison des Parents du Québec

ENCOURAGER QUÉBÉCOIS : La série complète de La descendance interdite (Tricia Lauzon), d'une auteure québécoise et d'une maison d'édition québécoise ! 5 tomes + 1 bouteille d'eau réutilisable. La descendance interdite : "Cette odyssée fantastique nous transporte au cœur d’un royaume subdivisé, un royaume où les gens ayant un don spécial sont appelés à disparaître. Pourtant, certains d’entre eux tendent secrètement à perfectionner leur pouvoir." - Kaitlyne la Protégée et le mystérieux pouvoir (Tome 1) - Kaitlyne la Protégée et la véritable mission (Tome 2) - Adalyne de Garçois et l’enlèvement (Tome 3) - Adalyne de Garçois et la foudroyante colère (Tome 4) - Késya du Mythandor et la sorcière (Tome 5) www.editionsloely.com

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