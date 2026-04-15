Encan silencieux au profit de la Maison l'Éclaircie

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Deux nuitées au gîte haut de gamme le Heartley dans les Cantons de l'Est.
Le gîte le Heartley offre confort et raffinement dans un cadre enchanteur. Niché sur un vaste terrain de dix acres surplombant le lac Massawippi, il invite à la détente avec ses sentiers boisés, son lac privé et sa jolie terrasse.
Aux alentours, le village pittoresque de North Hatley et les Cantons-de-l'Est offrent une multitude d'activités : randonnées, sports nautiques, vélo, golf et des restaurants accueillant qui célèbrent la gastronomie locale.
Un lieu parfait pour savourer le calme, la nature et le charme unique de la région.
Le lot est d'une valeur de 800$.
Pour plus de photos : https://fr.airbnb.ca/rooms/41985722?source_impression_id=p3_1776256964_P32I1igjX-VCCddj
Enchère de départ
Abonnement au MNBAQ.
Il inclut un abonnement duo au Musée. Possibilité de choisir une des deux formules suivantes :
En plus d'être membre, une visite guidée est offerte pour une exposition au choix en compagnie d'un.e guide.
Le lot est d'une valeur de 162$.
Pour consulter les expositions actuelles et à venir au MNBAQ : https://www.mnbaq.org/programmation/expositions
Enchère de départ
Panier cadeau «pour Elle»
Ce magnifique panier cadeau offert par la pharmacie Stéfanie Ouellet et Charles Alexandre Tessier est idéal pour la femme âgée entre 10 et 30 ans.
Il contient des items pour les soins corporels et du visage, des bijoux ainsi que des articles de bien-être et de beauté.
Le lot est d'une valeur de 150$.
Enchère de départ
Paire de billets du Musée de la civilisation
Le Musée de la civilisation vous offre une paire de billets pour visiter le musée donnant accès à l'ensemble des expositions pour une journée, valides jusqu'au 30 juin 2027.
Le lot est d'une valeur de 150$.
Enchère de départ
Une paire de billets pour le spectacle de Phil Collins & Genesis… LIVE au Capitole de Québec.
Martin Levac continue le voyage dans l'univers combiné de Phil Collins & Genesis dans un nouveau spectacle! Phil Collins & Genesis… Live vous fait revivre les grandes chansons qui ont accompagné les plus beaux moments de votre vie!
De l'intime à l'universel, il nous entraîne dans la trame sonore de sa vie, qui est aussi la nôtre. C'est un véritable voyage dans le temps, des débuts de Genesis aux grands succès populaires de Phil Collins. Entouré de ses fidèles musiciens, il nous fait découvrir comment cette musique a transformé sa vie et sa carrière.
Le lot est d'une valeur de 120$.
Enchère de départ
Coffret découverte de cinq livres
KO Éditions vous offre cinq livres à découvrir :
Le lot est d'une valeur de 170$.
Enchère de départ
Une paire de certificats cadeaux pour une descente en rafting pour adulte
Expéditions nouvelle vague vous offre une descente en rafting pour adulte La traditionnelle : la rivière à son meilleur!
Découvrez les fabuleux rapides de la section Tewksbury de la rivière Jacques-Cartier. Un section de 9,6 km de rapides de classe III-IV qui vous fera vivre toute une gamme d'émotions. À seulement 35 minutes de Québec, vivez une expérience de rafting inoubliable.
Valide pour les réservations du dimanche au vendredi sans date limite d'expiration.
Pour plus de détails : https://expeditionsnouvellevague.com/rafting/pour-tous-12-ans-et-plus/
Le lot est d'une valeur de 218$.
Enchère de départ
Carte-cadeau au restaurant La Buche
La Buche vous offre une carte-cadeau à leur restaurant où vous pourrez expérimenter la cuisine québécoise traditionnelle avec une tournure actuelle. Un pâté chinois décomposé, un jambon laqué à la bière, des croquettes de pâté à la viande, un tartare de cerf. Ce ne sont pas les options qui manquent. Venez vous régaler!
Pour consulter le menu : https://www.restolabuche.com/
Le lot est d'une valeur de 100$.
Enchère de départ
Deux billets de spectacle pour Rupture à domicile
Le Théâtre du petit Champlain vous offre deux billets de spectacle pour Rupture à domicile : On peut rater son couple, mais réussir sa rupture. Un professionnel peut même le faire à votre place! Le service est impeccable ou, du moins, il l’était jusqu’à ce soir... Hyppolite a pris la décision de se séparer. Il préfère toutefois mandater Éric, le pro de la rupture à domicile, pour annoncer à sa blonde qu’il la quitte. À sa grande surprise, Éric se retrouve devant son ex, Catherine, partie sans explication il y a 7 ans. Un trio amoureux inédit se met alors en place entre l’ex, l’expert et le futur-ex.
Sortez vos mouchoirs! Les malentendus vous feront pleurer de rire.
Le lot est d'une valeur de 98$.
Enchère de départ
Certificat-cadeau pour 75 minutes de massage cranio-sacré
Michelle Topping vous offre 75 minutes d'un massage cranio-sacré, une approche manuelle douce, utilisant de légères pressions sur le crâne, le visage et la colonne vertébrale jusqu'au sacrum pour relâcher les tensions
Le lot est d'une valeur de 80$.
Enchère de départ
Carte-cadeau au restaurant Don Vegan
Don Vegan vous offre une carte-cadeau de leur restaurant offrant un menu entièrement végane. Des plats tout à fait délicieux et créatifs dans un décor éclectique. Vos papilles en redemanderont!
Pour consulter le menu : https://donresto.com/
Le lot est d'une valeur de 100$.
Enchère de départ
Deux cartes-cadeaux VGolf
Le complexe récréatif VGolf vous offre deux cartes-cadeaux de 50$ pour leur golf virtuel intérieur, soit le plus grand centre de golf virtuel en Amérique du Nord!
VGolf Québec repousse les limites du golf intérieur avec ses 20 simulateurs de golf haut de gamme, incluant maintenant 8 simulateurs multisports, 3 écrans courbés et 2 simulateurs VIP, pour une expérience encore plus exclusive. Aussi, vous pouvez essayer leur tout nouveau système de jeux interactifs qui fera le plaisir de tous (hockey, dodgeball, bowling, etc.).
Pour plus de détails sur les activités disponibles : https://vgolfqc.com/.
Le lot est d'une valeur de 100$.
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