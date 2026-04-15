Encan silencieux au profit de la Maison l'Éclaircie

Deux nuitées au gîte haut de gamme le Heartley dans les Cantons de l'Est.





Le gîte le Heartley offre confort et raffinement dans un cadre enchanteur. Niché sur un vaste terrain de dix acres surplombant le lac Massawippi, il invite à la détente avec ses sentiers boisés, son lac privé et sa jolie terrasse.





Aux alentours, le village pittoresque de North Hatley et les Cantons-de-l'Est offrent une multitude d'activités : randonnées, sports nautiques, vélo, golf et des restaurants accueillant qui célèbrent la gastronomie locale.





Un lieu parfait pour savourer le calme, la nature et le charme unique de la région.





Le lot est d'une valeur de 800$.





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