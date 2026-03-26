Organisé par

Canadian Cancer Society - Société Canadienne Du Cancer

À propos de cet événement

Vente aux enchères virtuelle au profit de la Société Canadienne du Cancer

Lieu de prise en charge

860 Rue Lalonde, Mont-Tremblant, QC J8E 1A1, Canada

Certificat cadeau 25$ chez Hotte Couture item
Certificat cadeau 25$ chez Hotte Couture
5 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 25$ chez Hotte Couture

Certificat cadeau 25$ chez Hotte Couture item
Certificat cadeau 25$ chez Hotte Couture
5 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 25$ chez Hotte Couture

Carte cadeau 40$ chez Zonté Café Huberdeau item
Carte cadeau 40$ chez Zonté Café Huberdeau
5 $

Enchère de départ

Certificat cadeau valeur 40$ Zonté café huberdeau

Certificat cadeau coupe de cheveux & barbe item
Certificat cadeau coupe de cheveux & barbe
5 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une coupe de cheveux & barbe pour homme avec Hugo d'une valeur de 30$

Certificat cadeau coupe de cheveux & barbe + huile à barbe item
Certificat cadeau coupe de cheveux & barbe + huile à barbe
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une coupe de cheveux & barbe pour hommes + huile à barbe valeur totale de 50$ avec Léonie

Certificat cadeau 50$ à La Jardinière Ste-Agathe item
Certificat cadeau 50$ à La Jardinière Ste-Agathe
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 50$ à La Jardinière Ste-Agathe- Prix offert par Les Fleurs à coeur

Certificat cadeau club toutou 50$ item
Certificat cadeau club toutou 50$
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 50$ club toutou

Certificat cadeau club toutou 50$ item
Certificat cadeau club toutou 50$
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 50$ club toutou

Certificat cadeau 50$ chez Maille Laine item
Certificat cadeau 50$ chez Maille Laine
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ chez Maille Laine

Certificat cadeau 50$ à la boutique le coin du jouet item
Certificat cadeau 50$ à la boutique le coin du jouet
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 50$ à la boutique le coin du jouet

Certificat cadeau 50$ à la boutique le coin du jouet item
Certificat cadeau 50$ à la boutique le coin du jouet
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 50$ à la boutique le coin du jouet

Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant item
Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant

Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant item
Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant

Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant item
Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ au St-Hubert Mont-Tremblant


Certificat cadeau de 50$ au salon de coiffure Le Doigté item
Certificat cadeau de 50$ au salon de coiffure Le Doigté
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ salon de coiffure Le Doigté seulement valide avec Marie-Jane Gravel

Certificat cadeau de 50$ à la Microbrasserie La Veillée item
Certificat cadeau de 50$ à la Microbrasserie La Veillée
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau à la microbrasserie La Veillée d'une valeur de 50$

Certificat cadeau de 50$ à la Microbrasserie La Veillée item
Certificat cadeau de 50$ à la Microbrasserie La Veillée
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau à la microbrasserie La Veillée d'une valeur de 50$

Certificat cadeau de 50$ à la Maison du Brasseur item
Certificat cadeau de 50$ à la Maison du Brasseur
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau à la Maison du Brasseur à Mont-Tremblant d'une valeur de 50$

Certificat cadeau de 50$ à la Maison du Brasseur item
Certificat cadeau de 50$ à la Maison du Brasseur
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau à la Maison du Brasseur à Mont-Tremblant d'une valeur de 50$

Carte cadeau 50$ à la SAQ item
Carte cadeau 50$ à la SAQ
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau 50$ à la SAQ offert par Centralio

Certificat cadeau de 50$ au Café-bar Les Sans Filtres item
Certificat cadeau de 50$ au Café-bar Les Sans Filtres
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ à dépenser au Café-bar Les Sans Filtres du AX Hôtel

Certificat cadeau pour un soin Neuro-bed item
Certificat cadeau pour un soin Neuro-bed
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un soin Neuro-bed de 60 minutes chez Derma-Jouvence d'une valeur de 50$

Certificat cadeau de 50$ chez Valentine ou Thaïzone item
Certificat cadeau de 50$ chez Valentine ou Thaïzone
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau chez Valentine ou Thaïzone à Mont-Tremblant d'une valeur de 50$

Panier cadeau simplement A item
Panier cadeau simplement A
15 $

Enchère de départ

Panier cadeau valeur de 70$ comprends sel de bain, savon a main, chandelle, baume a lèvre, bruine d’ambiance.

Sac à main Lambert item
Sac à main Lambert
15 $

Enchère de départ

Sac à main Lambert d'une valeur de 100$ - Prix offert par l’Apostrophe Hamster

Boite cadeau routine capillaire l’Oréal item
Boite cadeau routine capillaire l’Oréal
15 $

Enchère de départ

Boite cadeau routine capillaire l'Oréal incluant shampoing et masque détox d’une valeur de 76$

2 billets de spectacle pour Dave Gaudet item
2 billets de spectacle pour Dave Gaudet
20 $

Enchère de départ

Spectacle humoristique le 5 novembre 2026 au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts d'une valeur de 90$

Certificat cadeau de 95$ item
Certificat cadeau de 95$
20 $

Enchère de départ

Pédicure absolue détente valeur de 95$

2 accès l'abordage valeur de 110,00$ item
2 accès l'abordage valeur de 110,00$
20 $

Enchère de départ

2 accès l'abordage valeur de 110,00$

2 accès l'abordage valeur de 110,00$ item
2 accès l'abordage valeur de 110,00$
20 $

Enchère de départ

2 accès l'abordage valeur de 110,00$

Certificat cadeau de 100$ chez Stadium Suspension item
Certificat cadeau de 100$ chez Stadium Suspension
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ chez Stadium Suspension

Certificat cadeau de 100$ au Mercenaires Culinaires item
Certificat cadeau de 100$ au Mercenaires Culinaires
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ à la brasserie des Mercenaires Culinaires

Certificat cadeau de 100$ au Mercenaires Culinaires item
Certificat cadeau de 100$ au Mercenaires Culinaires
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ à la brasserie des Mercenaires Culinaires

Certificat cadeau de 100$ Pizzateria Mont-Tremblant item
Certificat cadeau de 100$ Pizzateria Mont-Tremblant
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ à la Pizzateria de Mont-Tremblant

Certificat cadeau de 100$ Vieux Four Mont-Tremblant item
Certificat cadeau de 100$ Vieux Four Mont-Tremblant
20 $

Enchère de départ

Repas trois services pour deux personnes au Vieux Four à Mont-Tremblant d'une valeur de 100$

Certificat cadeau de 100$ Seb Artisan Culinaire item
Certificat cadeau de 100$ Seb Artisan Culinaire
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau au restaurant Seb Artisan Culinaire à Mont-Tremblant d'une valeur de 100$

Certificat cadeau de 100$ Antipasto item
Certificat cadeau de 100$ Antipasto
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau au restaurant Antipasto à Mont-Tremblant d'une valeur de 100$

Certificat cadeau 100$ Lettrage et articles FC item
Certificat cadeau 100$ Lettrage et articles FC
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 100$ Lettrage et articles promotionnels FC

Certificat cadeau de 100$ Gagnon La Grande Quincaillerie item
Certificat cadeau de 100$ Gagnon La Grande Quincaillerie
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau chez Gagnon La Grande Quincaillerie à Mont-Tremblant d'une valeur de 100$

Certificat cadeau Restaurant Mogouyan à la montagne item
Certificat cadeau Restaurant Mogouyan à la montagne
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Restaurant Mogouyan à la montagne de 100$

Certificat cadeau head spa Esthétique L'Enchanteur item
Certificat cadeau head spa Esthétique L'Enchanteur
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau head spa valeur 110$ Esthétique L'Enchanteur

Certificat cadeau valeur 110$ chez Espace Yin item
Certificat cadeau valeur 110$ chez Espace Yin
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un massage d'une heure chez Espace Yin d'une valeur de 110$

Expérience Papo-Thé pour 2 personnes item
Expérience Papo-Thé pour 2 personnes
20 $

Enchère de départ

Expérience Papo-Thé pour 2 personnes chez Lady T Valeur 90$

Ensemble cadeau ozilo item
Ensemble cadeau ozilo
25 $

Enchère de départ

Magnifique ensemble Ozilo comprenant un grand sac, une pochette et un chouchou d'une valeur de 129$

Certificat cadeau de 130$ soin du visage (équilibre scultan) item
Certificat cadeau de 130$ soin du visage (équilibre scultan)
25 $

Enchère de départ

Soin du visage madérothérapie d'une valeur 130$

Certificat cadeau pour un massage Thaï item
Certificat cadeau pour un massage Thaï
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un massage Thaï chez Podologue Massothérapeute et Esthéticienne Détente Josée d'une valeur de 110$

Certificat cadeau pour un massage Thaï item
Certificat cadeau pour un massage Thaï
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un massage Thaï chez Podologue Massothérapeute et Esthéticienne Détente Josée d'une valeur de 110$

Certificat cadeau pour un massage Thaï item
Certificat cadeau pour un massage Thaï
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un massage Thaï chez Podologue Massothérapeute et Esthéticienne Détente Josée d'une valeur de 110$

Certificat cadeau pour un massage Thaï item
Certificat cadeau pour un massage Thaï
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un massage Thaï chez Podologue Massothérapeute et Esthéticienne Détente Josée d'une valeur de 110$

Certificat cadeau pour un massage Thaï item
Certificat cadeau pour un massage Thaï
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un massage Thaï chez Podologue Massothérapeute et Esthéticienne Détente Josée d'une valeur de 110$

Certificat cadeau de 150$ soin du visage (absolu détente) item
Certificat cadeau de 150$ soin du visage (absolu détente)
30 $

Enchère de départ

soin visage détente absolu valeur de 150$

Ensemble de 5 huiles à lèvres item
Ensemble de 5 huiles à lèvres
30 $

Enchère de départ

Ensemble de 5 huiles à lèvres ARTIST par Marilyn Pellerin d’une valeur de 160$

Certificat cadeau 150$ au Pizza 900 à Mont-Tremblant item
Certificat cadeau 150$ au Pizza 900 à Mont-Tremblant
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 150$ au Pizza 900 Mont-Tremblant

Certificat cadeau pour Nettoyage dentaire item
Certificat cadeau pour Nettoyage dentaire
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour nettoyage dentaire a la clinique Holly Champagne d’une valeur de 147$

Corde de bois franc sec et bois d'allumage item
Corde de bois franc sec et bois d'allumage
30 $

Enchère de départ

1 corde de bois franc sec 14'' avec 1 sac de bois d'allumage (livraison non incluse) offert par Qualibûches. valeur de 150$

Certificat cadeau nettoyage dentaire item
Certificat cadeau nettoyage dentaire
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour nettoyage dentaire a la clinique Holly Champagne d’une valeur de 147$

Certificat cadeau tattoo JRC INK 150$ item
Certificat cadeau tattoo JRC INK 150$
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau tattoo valeur de 150$

Certificat cadeau pour 1 heure de tattoo avec This One. item
Certificat cadeau pour 1 heure de tattoo avec This One.
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour 1h de tattoo avec This One valeur de 140,00$

Massage de 90 minutes avec Jonathan Benjamin item
Massage de 90 minutes avec Jonathan Benjamin
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 140$ chez Masso Chalet pour un massage de 90 minutes avec Jonathan Benjamin

Certificat cadeau pour un soin facial item
Certificat cadeau pour un soin facial
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un soin facial chez P.S. Beauté Esthétique d'une valeur de 150$

Certificat cadeau de 150$ Garage Jacques Pelletier Inc item
Certificat cadeau de 150$ Garage Jacques Pelletier Inc
30 $

Enchère de départ

Certificat cadeau au Garage Jacques Pelletier Inc d'une valeur de 150$

4 billets de glissades sur tube item
4 billets de glissades sur tube
30 $

Enchère de départ

4 billets de glissades sur tube à Aventures Neige pour un bloc de 2 heures d'une valeur de 150$

4 billets pour le spectacle Cathy Gauthier au PR item
4 billets pour le spectacle Cathy Gauthier au PR
30 $

Enchère de départ

4 billets pour le spectacle de Cathy Gauthier au Private Room le 20 novembre à 20:00. Valeur de 155$. Offert par la AX Hôtel Mont-Tremblant.

2 rondes de golf avec voiturette au Royal Laurentien item
2 rondes de golf avec voiturette au Royal Laurentien
35 $

Enchère de départ

2 rondes de golf avec voiturette valide du lundi au jeudi valeur de 185$

4 billets de spectacle pour Martin Deschamps item
4 billets de spectacle pour Martin Deschamps
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle pour Martin Deschamps au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 30 mai 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à AC/DC item
4 billets de spectacle Hommage à AC/DC
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à AC/DC au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 19 septembre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à CRR item
4 billets de spectacle Hommage à CRR
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à CCR au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 6 juin 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à Tragically Hip item
4 billets de spectacle Hommage à Tragically Hip
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à Tragically Hip au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 3 octobre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle pour Rick Duff item
4 billets de spectacle pour Rick Duff
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle pour Rick Duff au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 26 septembre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à Ozzy Osbourne item
4 billets de spectacle Hommage à Ozzy Osbourne
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à Ozzy Osbourne au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 31 octobre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à Bob Marley item
4 billets de spectacle Hommage à Bob Marley
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à Bob Marley au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 17 octobre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle pour Yann Perreau item
4 billets de spectacle pour Yann Perreau
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle pour Yann Perreau au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 14 novembre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à P!nk item
4 billets de spectacle Hommage à P!nk
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à P!nk au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 7 novembre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

4 billets de spectacle Hommage à Pink Floyd item
4 billets de spectacle Hommage à Pink Floyd
35 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle Hommage à Pink Floyd au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 28 novembre 2026 à 20h30 d'une valeur de 160$

Oreiller ergonomique item
Oreiller ergonomique
40 $

Enchère de départ

Oreiller ergonomique valeur de 160$ - Offert par la Clinique Santé Respiratoire des Sommets - Apnée du sommeil

4 billets de spectacle pour Bernard Adamus item
4 billets de spectacle pour Bernard Adamus
40 $

Enchère de départ

4 billets de spectacle pour Bernard Adamus au pub Le St-André à Saint-André-Avelin le 5 décembre 2026 à 20h30 d'une valeur de 200$

Passe familiale pour 2 adultes et 2 enfants au Parc Oméga item
Passe familiale pour 2 adultes et 2 enfants au Parc Oméga
40 $

Enchère de départ

Passe familiale pour 2 adultes et 2 enfants au Parc Oméga d'une valeur de 185$

Certificat Cadeau 200$ Club Voyage Mont-Tremblant item
Certificat Cadeau 200$ Club Voyage Mont-Tremblant
40 $

Enchère de départ

Certificat Cadeau 200$ Club Voyage Mont-Tremblant

Certificat Cadeau 200$ Club Voyage Mont-Tremblant item
Certificat Cadeau 200$ Club Voyage Mont-Tremblant
40 $

Enchère de départ

Certificat Cadeau 200$ Club Voyage Mont-Tremblant

Certificat cadeau d'esthétique auto item
Certificat cadeau d'esthétique auto
35 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'esthétique auto d'une valeur de 180$ chez Honda de Sainte-Agathe.

Laissez-passer 2 adultes et 2 enfants parc aquatique item
Laissez-passer 2 adultes et 2 enfants parc aquatique
40 $

Enchère de départ

Laissez-passer 2 adultes et 2 enfants pour au parc aquatique Complexe Atlantide d'une valeur de 185$

Panier cadeau produits AX Hôtel item
Panier cadeau produits AX Hôtel
40 $

Enchère de départ

Panier cadeau de produits AX Hôtel : un peignoir, un hoodie, un chandail Wonderlands et trio de produits Bella Pella : savon à mains, gel douche et lotion pour le corps. Valeur de 195$

Certificat cadeau de 200$ chez Esthétique APL item
Certificat cadeau de 200$ chez Esthétique APL
40 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 200$ chez Esthétique APL

Certificat cadeau Arôme de Café de 200$ item
Certificat cadeau Arôme de Café de 200$
40 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Arôme de Café de 200$. Offert par Rouge Marketing

Certificat cadeau 200$ pour service comptable item
Certificat cadeau 200$ pour service comptable
40 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 200$ pour un service comptable chez Liza Forget En chiffres

Paire de billet du Canadien de Montréal saison 2026-27 item
Paire de billet du Canadien de Montréal saison 2026-27
40 $

Enchère de départ

Paire de billet du Canadien de Montréal saison 2026-27 - Prix offert par Toitures Yannick Robert

Laissez-passer familial au Sentier des cimes item
Laissez-passer familial au Sentier des cimes
45 $

Enchère de départ

Laissez-passer familial au Sentier des cimes d'une valeur de 210$

Laissez-passer familial au Sentier des cimes item
Laissez-passer familial au Sentier des cimes
45 $

Enchère de départ

Laissez-passer familial au Sentier des cimes d'une valeur de 210$

4 billets pour le spectacle Lendemain de Veille au PR item
4 billets pour le spectacle Lendemain de Veille au PR
45 $

Enchère de départ

4 billets pour le spectacle Lendemain de Veille au Private Room le 14 novembre à 20:00. Valeur de 215$. Offert par la AX Hôtel Mont-Tremblant.

4 rondes de golf au Golf Arundel item
4 rondes de golf au Golf Arundel
45 $

Enchère de départ

4 rondes de golf au Golf Arundel d'une valeur de 220$

2 billets pour Claude Dubois à Laval item
2 billets pour Claude Dubois à Laval
45 $

Enchère de départ

2 billets pour le spectacle de Claude Dubois à Laval le 19 septembre 2026 à 20h00. Valeur de 230$. Prix offert par Rouge Marketing

Machine à café Nespresso et capsules item
Machine à café Nespresso et capsules
50 $

Enchère de départ

Machine à café Nespresso incluant des capsules d'une valeur de 240$

Certificat cadeau de 250$ pour évènement au AX Hôtel item
Certificat cadeau de 250$ pour évènement au AX Hôtel
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour l'organisation d'un événement au AX Hôtel d'une valeur de 250$

Certificat cadeau de 250$ chez Rona item
Certificat cadeau de 250$ chez Rona
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau chez Rona d'une valeur de 250$ - Prix offert par SMS Turcot

Certificat cadeau de 250$ chez Rona item
Certificat cadeau de 250$ chez Rona
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau chez Rona d'une valeur de 250$ - Prix offert par SMS Turcot

Certificat cadeau Canadien Tire de 250$ item
Certificat cadeau Canadien Tire de 250$
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Canadien Tire de 250$ - Prix offert par Carrelage MAS

Certificat cadeau Canadien Tire de 250$ item
Certificat cadeau Canadien Tire de 250$
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Canadien Tire de 250$ - Prix offert par Carrelage MAS

Deux accès au parcours thermal Scandinave Spa item
Deux accès au parcours thermal Scandinave Spa
55 $

Enchère de départ

2 accès au parcours thermal Scandinave Spa Mont-Tremblant valide 7 jours sur 7 d'une valeur de 270$

Certificat cadeau de 300$ Domaine St-Bernard item
Certificat cadeau de 300$ Domaine St-Bernard
60 $

Enchère de départ

Forfait pour 4 personnes au Domaine St-Bernard incluant les accès journaliers, dîner pique-nique, balade à vélo, plage et canot, coucher de soleil sur le lac Raynaud et soirée d'astronomie

Paire de billets de ski au Mont-Tremblant item
Paire de billets de ski au Mont-Tremblant
65 $

Enchère de départ

Paire de billets de ski de la Station Mont-Tremblant valide du dimanche au vendredi à l'hiver 2026-2027 d'une valeur de 315$

Certificat cadeau Restaurant Casino + articles promotionnels item
Certificat cadeau Restaurant Casino + articles promotionnels
65 $

Enchère de départ

Certificat cadeau au Restaurant Altitude au Casino de Mont-Tremblant avec article promotionnels d'une valeur de 330$

2 accès au Ziptrek (parcours tyroliennes) item
2 accès au Ziptrek (parcours tyroliennes)
65 $

Enchère de départ

Certificat cadeau au Ziptrek valeur de : 320$ pour un parcours en tyroliennes

Support à vélo valeur 350$ item
Support à vélo valeur 350$
65 $

Enchère de départ

Support à plateforme sur attelage thermolaqué robuste qui ne rouille pas et ne corrode pas, la plateforme peut accueillir 2 vélos.  Convient à la grande majorité des vélos. Offert par Jean Bruno Courselles de Batterie Expert

Panier cadeau Familiprix Mont-Blanc item
Panier cadeau Familiprix Mont-Blanc
40 $

Enchère de départ

Panier cadeau de produits cosmétiques d'une valeur de 375$ - Offert par Familiprix Mont-Blanc

Un saut en parachute en tandem chez Parachute Voltige item
Un saut en parachute en tandem chez Parachute Voltige
75 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Un saut en parachute en tandem chez Parachute Voltige valeur de 380$

3 bouteilles de vins rouges valeur de 400,00$ item
3 bouteilles de vins rouges valeur de 400,00$
80 $

Enchère de départ

3 bouteilles de vin rouges valeur de 400,00$ - Prix offert par Équipement AP

1 Domaine René Bouvier Gervrey Chambertin Racines du Temps 2022

1 E.Guigal Hermitage 2020

1 Domaine Jean-Francois Jacouron Hermitage 2022

Certificat cadeau Refuges Perchés 2 nuits item
Certificat cadeau Refuges Perchés 2 nuits
80 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Refuges Perchés 2 nuits valeur de 390$ offert par le Centre d'Activité Mont-Tremblant

Certificat cadeau 1 nuitée au Sheraton Airport Montréal item
Certificat cadeau 1 nuitée au Sheraton Airport Montréal
80 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour 1 nuitée au Sheraton Airport Montréal d'une valeur de 390$ - Prix offert par Rouge Marketing

Certificat cadeau 1 nuitée et déjeuners au Grand Lodge item
Certificat cadeau 1 nuitée et déjeuners au Grand Lodge
80 $

Enchère de départ

1 nuitée pour deux en suite deluxe vue sur le lac incluant petit déjeuner accès aux installations. Valeur de 400$

Certificat cadeau 2 nuitées et déjeuners AX Hôtel item
Certificat cadeau 2 nuitées et déjeuners AX Hôtel
80 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour 2 nuitées avec les déjeuners pour 2 personnes au AX Hôtel Mont-Tremblant d'une valeur de 400$ du dimanche au jeudi

Certificat cadeau de 400$ Sinistre Laurentides item
Certificat cadeau de 400$ Sinistre Laurentides
80 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 400$ applicable sur l'un des services offert, tels que lavage de vitre, grand ménage, ménage après rénovation, nettoyage de gouttières etc.

Traîneau à chiens chez Aventures plein Air item
Traîneau à chiens chez Aventures plein Air
85 $

Enchère de départ

Certificat Cadeau de 440$ chez Aventures plein Air pour une sortie de traîneau à chiens

Certificat cadeau 1 nuitée Hôtel V avec déjeuner et souper item
Certificat cadeau 1 nuitée Hôtel V avec déjeuner et souper
90 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une nuitée à l'Hôtel V avec déjeuner et souper pour 2 personnes. Valeur de 450$. Prix offert par Ôrigine Artisans Hôteliers

Haut-Parleur JBL portable valeur de 450$ item
Haut-Parleur JBL portable valeur de 450$
90 $

Enchère de départ

JBL Partybox On-Th-Go Essential Haut-parleur portable avec lumières intégrées et micro sans fil, 22,8cm X 24,5 cm X 49cm d'une valeur de 450$ offert par Cadence CPA inc.

Certificat cadeau de 450$ EBN Électrique item
Certificat cadeau de 450$ EBN Électrique
90 $

Enchère de départ

Comprend un 4h de service d'électricien de EBN Électrique d'une valeur de 450$. Matériel non compris.

Certificat cadeau 500$ pour une séance photo item
Certificat cadeau 500$ pour une séance photo
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 500$ pour une séance photo avec Chloé Photographie Life Style

Certificat cadeau 500$ Auberge Lac des Sables item
Certificat cadeau 500$ Auberge Lac des Sables
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un crédit de 500$ pour un séjour de 2 nuitées et plus à l'Auberge Lac des Sables

Certificat cadeau 500$ Team building item
Certificat cadeau 500$ Team building
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau 500,00$ Team building avec Activac

Location conteneur 12 Vgs item
Location conteneur 12 Vgs
100 $

Enchère de départ

Location conteneur 12 Vgs avec Location SMP d'une valeur de 500$

Ensemble combiné de 2 outils M18 FUEL Milwaukee item
Ensemble combiné de 2 outils M18 FUEL Milwaukee
105 $

Enchère de départ

Ensemble combiné de 2 outils M18 FUEL Milwaukee- offert par Les Entreprises Électriques Carl Marion Inc. valeur de 530$

Certificat cadeau de 1500$ pour des rénovations item
Certificat cadeau de 1500$ pour des rénovations
300 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 1500$ pour des rénovations avec Votre Menuisier Préféré

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!