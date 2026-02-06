Encan silencieux - Bal en blanc 2026 de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Pour donner à votre entreprise l'opportunité de rayonner et de se démarquer grâce à une présence en ligne professionnelle, offrez vous la création d’un site Web vitrine d’une page.
-Exclus la location du nom de domaine et de l’hébergement.
-Un site vitrine est un site non-transactionnel (pas un e-commerce).
Offert par Complice numérique, votre agence marketing matapédienne (valeur de 1500$+taxes).
Enchère de départ
Pour donner à chacune l’envie de se faire plaisir et de s’offrir une création sur mesure d’exception grâce à l’expertise de la talentueuse Lucie, offrez-vous le design d'une pièce intérieur.
- Exclus la cuisine.
- Consultation à domicile à partir d'avril 2026.
- Projet pour la fin 2026-2027.
Offert par Lucie Belzile, designer d'intérieur-cuisiniste (valeur de 500$ + taxes)
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade inoubliable deux nuitées dans un chaleureux chalet avec spa, près du lac. Détendez-vous dans le spa privé sous les étoiles, savourez l’air frais et laissez-vous bercer par la sérénité des lieux. Un séjour parfait pour se ressourcer en couple, en famille ou entre amis!
Offert par Domaine Sayam (valeur de 500$ + taxes)
Enchère de départ
Pour vous offrir de petits bonheurs floraux qui s’invitent dans votre quotidien, laissez-vous charmer par un abonnement floral de six mois, comprenant six bouquets livrés mensuellement, pensés pour faire durer la beauté au fil des saisons.
Offert par Chez Sara (valeur de 300$ + taxes).
Enchère de départ
Pour prendre soin de votre sourire et découvrir une expérience professionnelle tout en douceur, offrez vous un nettoyage pour un nouveau patient.
Offert par Sourires & Complices, Hygiénistes dentaires (valeur de 261$+taxes)
Enchère de départ
Pour vous offrir l’occasion de prendre soin de vous et de cultiver votre bien-être à votre rythme, profitez de trois mois d’abonnement open gym, vous donnant un accès libre illimité à un environnement d’entraînement inspirant et motivant.
Offert par le Gym ArtFitness (valeur de plus de 200$ + taxes)
Enchère de départ
Pour vous offrir un accessoire à la fois élégant et fonctionnel, laissez-vous séduire par le sac fourre-tout Danyka de Lambert, conçu en cuir vegan sépia et pensé pour accompagner votre quotidien avec style et polyvalence.
Offert par Sports Experts Amqui (valeur de 170$ + taxes).
Enchère de départ
Pour vous offrir un moment de détente absolue, laissez-vous séduire par l’expérience Head Spa japonais, un rituel sensoriel complet pour le visage et le cuir chevelu, alliant soins, vapeur aux huiles essentielles et massage détente.
Offert par Olistik par Jessy Caron (valeur de 165 $).
Enchère de départ
Pour vous offrir le plaisir d’un raffinement intemporel et d’une élégance au quotidien, laissez-vous séduire par un ensemble de trois pièces de bijoux Mia, au design épuré et délicat, pensé pour sublimer chaque style avec justesse et finesse.
Offert par la Bijouterie William. (Valeur de 125$)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!