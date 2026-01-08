ENCAN NUMÉRIQUE BIÈRES ET METS 2026

BISTRO PARISIEN — SOIRÉE GASTRONOMIQUE

Présenté par Le Petit Bar à Vin -valeur approximative 150$





Le samedi 28 février, de 19 h

Ouverture des portes à 18 h 30 — Repas servi à 19 h





Le chef Serge Rourre est de retour pour une soirée inspirée de la Ville Lumière. Champagne et vins de France accompagneront une expérience conviviale, à l’image des bistros parisiens, où l’on prend le temps de savourer, de partager et de célébrer.





MENU

La planche à partager

• Parfait de foies de volaille au Calvados

• Tartare de bœuf au poivre vert

• Cromesquis au camembert et lardons

Plat principal

• Coq au vin, servi avec une polenta crémeuse au romarin

Desserts (en duo)

• Île flottante traditionnelle au caramel

• Fondant mi-cuit au chocolat





INCLUANT L’ACCORD DE VINS

Valeur : 150 $





Une escapade gourmande au cœur de Paris, le temps d’une soirée.