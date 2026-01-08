ENCAN NUMÉRIQUE BIÈRES ET METS 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
BISTRO PARISIEN — SOIRÉE GASTRONOMIQUE
Présenté par Le Petit Bar à Vin -valeur approximative 150$
Le samedi 28 février, de 19 h
Ouverture des portes à 18 h 30 — Repas servi à 19 h
Le chef Serge Rourre est de retour pour une soirée inspirée de la Ville Lumière. Champagne et vins de France accompagneront une expérience conviviale, à l’image des bistros parisiens, où l’on prend le temps de savourer, de partager et de célébrer.
MENU
La planche à partager
• Parfait de foies de volaille au Calvados
• Tartare de bœuf au poivre vert
• Cromesquis au camembert et lardons
Plat principal
• Coq au vin, servi avec une polenta crémeuse au romarin
Desserts (en duo)
• Île flottante traditionnelle au caramel
• Fondant mi-cuit au chocolat
INCLUANT L’ACCORD DE VINS
Valeur : 150 $
Une escapade gourmande au cœur de Paris, le temps d’une soirée.
Enchère de départ
Ce lot rassemble trois essentiels pour les passionnés de cuisine et de grillades, alliant qualité professionnelle et plaisir de cuisiner à l’intérieur comme à l’extérieur.
Enchère de départ
Ce paysage hivernale "Tourmente de neige..." a été croqué au coin de chez-nous à la jonction de la route 321 Nord et de la montée Legault. Une bourrasque de neige en plein mois de février masque les bâtiments et la maison d'antan au loin dans une unité de couleur monochrome". Taille : 22x8 po. (encadrée 29x15 po.)
This winter landscape, “Snowstorm...”, was sketched near our home at the junction of Route 321 North and Montée Legault. A snow squall in the middle of February hides the buildings and the old house in the distance in a monochromatic color palette.
Size: 22x8 in. (framed 29x15 in.)
Enchère de départ
Ensemble de soins capillaires MONAT composé de quatre produits botaniques performants et respectueux de la santé et de l’environnement : le Shampoing Smoothing Anti-Frizz, le Revitalisant Smoothing Anti-Frizz, le Rejuvabeads réparateur de pointes et l’Huile Rejuveniqe.
Formulés sans sulfate, parabène, silicone, gluten ni colorant artificiel, ces produits végétaliens et non testés sur les animaux nettoient, nourrissent et hydratent les cheveux en profondeur. Le duo shampooing-revitalisant laisse les cheveux plus lisses, doux et faciles à coiffer tout en réduisant frisottis et électricité statique. Le Rejuvabeads aide à sceller et réparer les pointes fourchues, tandis que l’huile Rejuveniqe — mélange de plus de 13 huiles végétales — hydrate et revitalise cheveux, cuir chevelu et peau sans laisser de fini gras. Idéal pour celles et ceux qui recherchent protection contre l’humidité, maniabilité et cheveux plus forts et disciplinés.
Enchère de départ
Vivez une soirée inoubliable au rythme des plus grands succès de Kaïn, dans le cadre de leur tournée soulignant 25 ans de carrière.
Ce lot exclusif comprend :
Date du spectacle et de la nuitée : 14 mars 2026
Lieu : Le Club Dix30
9200, boulevard Leduc #210, Brossard
Valeur totale approximative : 357 $ + taxes
Prix de départ de l’encan : 175 $
Une occasion unique de célébrer la musique d’un groupe emblématique du Québec dans un cadre confortable et festif.
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience de dégustation exceptionnelle avec ce lot exclusif de 6 bouteilles d’importation privée, soigneusement sélectionnées par Les Deux Raisins.
Un véritable voyage à travers de grands terroirs, réunissant finesse, caractère et savoir-faire.
Ce lot comprend :
1- Baumann Zirgel — Crémant d’Alsace Brut (Pinot Blanc, Pinot Noir et Pinot Gris)
2- Baumann Zirgel — Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2021
3- Champault — Sancerre Rosé (Pinot Noir) 2023
4- Domaine des Chanffangeons — Beaujolais Fleurie « La Madone » 2023
5- Villa I Cipressi — Valerio (Sangiovese, Canaiolo, Grenache) 2023
6- Gradisciutta — Monsvini 2018
Un lot idéal pour les amateurs de grands vins, à savourer ou à offrir.
Enchère de départ
LES DEUX RAISINS : L’EXPÉRIENCE #2
Offrez-vous un voyage sensoriel entre grands crus et spiritueux d’exception avec ce panier raffiné, soigneusement composé pour les amateurs de belles découvertes.
Ce lot comprend :
• Lucie Thiéblemont — Chablis 2023 (41,75 $)
• Champault — Sancerre Rosé (Pinot Noir) 2023 (36,75 $)
• Vin 2022 (33,25 $)
• Paul Janin — Beaujolais Moulin-à-Vent « Vignes du Tremblay » 2022 (41,75 $)
• Yespirits — Gran Chaco Rhum Argentina (80 $)
Un coffret élégant et équilibré, parfait pour accompagner vos moments gourmands ou enrichir votre cellier avec des produits soigneusement sélectionnés.
Enchère de départ
Offrez à votre véhicule une protection durable et une brillance exceptionnelle grâce à notre Forfait Scellant de Peinture, qui comprend :
Inclus :
Valeur : 286,29 $
Date d’expiration : 31 décembre 2026
Esthétique Automobile des Collines
367, montée de la Source, suite 311
Cantley (Québec)
819 301-3276
www.detailingdescollines.com
Enchère de départ
Un splendide restaurant et sa boutique gourmet au cœur des Collines de la Gatineau, Les Fougères est une référence incontournable pour les amateurs de bonne bouffe et de produits d’exception.
Réputé pour la qualité de sa cuisine, son raffinement et son souci du détail, chaque produit proposé reflète le même savoir-faire et la même passion.
Intégré à ce panier de produits divers, cet assortiment s’adresse directement aux gourmands, aux épicuriens et à tous ceux qui aiment se faire plaisir avec des saveurs authentiques.
Un panier pensé pour savourer le meilleur, tout simplement.
Enchère de départ
Spectacle de Louis-Jean Cormier – 25 avril au CNA + 50 $ au restaurant Naples
Offrez-vous une soirée parfaite!
Ce lot comprend :
– Une paire de billets pour le spectacle de Louis-Jean Cormier le 25 avril au CNA
– Une carte-cadeau de 50 $ au restaurant Naples
.
Valeur totale : 154 $
Mise de départ : 75 $
Une belle façon de se faire plaisir… tout en soutenant notre cause.
Enchère de départ
JEUX, BOUCHÉES ET BIÈRE : L'EXPÉRIENCE
L’As des jeux débarque avec sa ludothèque mobile aux Brasseurs des Collines pour animer une soirée complète remplie de plaisir et de jeux de société adaptés à tous les groupes. Leur équipe s’occupe de tout pour créer une expérience conviviale et mémorable.
Pour compléter cette activité, le IGA Famille Charles vous offre un service de bouchées comprenant 4 services salés et 1 sucré, servis en style canapé pour votre groupe.
Et pour couronner le tout, les Brasseurs des Collines vous offrent une consommation par participant afin de bien lancer la soirée.
Ce lot exceptionnel combine animation, bouchées et consommation pour une expérience clé en main.
Pour un groupe de 30 personnes
Valeur totale du lot : 1 620 $
Enchère de départ
🍺🍽️ BIÈRE ET METS À LA MAISON — POUR 12 PERSONNES
Offrez-vous une expérience gastronomique unique… sans quitter le confort de votre maison!
Profitez d’une soirée bière et mets clé en main pour 12 personnes, comprenant :
✨ 4 services de nourriture
🍺 4 accords de bières soigneusement sélectionnés
🎤 Animation par Martin Gravel, sommelier bière du IGA Famille Charles
Tout est pensé pour recréer l’ambiance d’un restaurant… chez vous, avec un service personnalisé et une ambiance conviviale.
Rien de mieux que d’apporter le resto à la maison pour vivre un moment mémorable entre amis, en famille ou entre collègues.
Pour un groupe de 12 personnes
Valeur : 600 $
Enchère de départ
ESCALADE & RESTO — L’ACTIVITÉ PARFAITE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
Découvrez Altitude Gym, ouvert depuis octobre 2010 dans l’enceinte d’une ancienne église à Gatineau. Installé dans une ancienne église, ce centre d’escalade unique propose aux grimpeurs de tous les niveaux une expérience d’envergure internationale et continue d’innover pour demeurer un chef de file dans le domaine.
Ce lot comprend :
🧗♀️ 4 passes chez Altitude Gym (valeur : 125 $)
🍝 Carte-cadeau Pacini de 100 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!