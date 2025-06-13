Ventes fermées

Encan silencieux Classique de golf de la Fondation Saint-François

Lieu de prise en charge

2 Grand Rang, Pont-Rouge, QC G0A 3G0, Canada

Réplique d'un casque NFL Riddell (Lions de Détroit)
Réplique d'un casque NFL Riddell (Lions de Détroit)
80 $

Enchère de départ

Valeur de 180$
Cours de cyclomoteur chez Tecnic
150 $

Enchère de départ

Valeur de 390$
Forfait Dodo & Spa à l'Hôtel Le Navigateur Rimouski
120 $

Enchère de départ

Valeur de 270$ Conditions d’usage Valide pour un séjour du dimanche au samedi. Le présent certificat-cadeau est non monnayable. Le Navigateur n’est pas responsable en cas de perte ou de vol. Ce forfait-cadeau est valide pour un usage entre le 27 mars 2025 au 27 mars 2026. Non-valide durant les semaines de la construction.
Lavage voiture remise à neuf par Autonet JLS
100 $

Enchère de départ

Valeur de 300$
Bloc de 4 heures au Spa Eaunergique du Noah Spa
40 $

Enchère de départ

Valeur de 116$ Cette offre d’une valeur de 116$ est valide du dimanche au vendredi. Cette offre n’est pas valide du 18 juin 2025 au 31 aout 2025, pour la période du temps des Fêtes (19 décembre 2025 au 3 janvier 2026) ainsi que du 10 février 2026 au 10 mars 2026. Non applicable les jours fériés. La présente lettre cadeau est non monnayable. La cache à Maxime n’est pas responsable en cas de perte ou de vol. Cette lettre cadeau est valide un (1) an à partir de la date d’émission.
Souper découverte pour 2 personnes à L'Orygine ou La Légende
120 $

Enchère de départ

Valeur de 230$ Souper découverte pour 2 personnes à L’Orygine ou La Légende (tx, service et alcool en sus)
Carte-cadeau chez Armand
40 $

Enchère de départ

100$
Carte-Cadeau pour 6 adultes Défi-Évasion
100 $

Enchère de départ

Valeur de 250$
Carte-cadeau Performance Bégin
100 $

Enchère de départ

Carte-cadeau Performance Bégin de 250$
Golf de l'Hêtrière 10 moyens paniers
50 $

Enchère de départ

Valeur de 120$
3h d'entretien ménager par Frenette ménage
70 $

Enchère de départ

Valeur de 185$
4 billets Rouge et Or Football
25 $

Enchère de départ

Valeur de 60$ 4 billets pour un match de la saison régulière 2025 du Club de football Rouge et Or
Protecteur buccal pour sportif #1
50 $

Enchère de départ

Valeur de 170$
Protecteur buccal pour sportif #2
50 $

Enchère de départ

Valeur de 170$
Une nuit en Studio 2 lits Queen vue lac
150 $

Enchère de départ

Valeur de 525$
Chandail autographié Lane Hutson Canadiens de Montréal
325 $

Enchère de départ

Valeur de 525$
Carte-cadeau L'Entrepôt du Hockey
40 $

Enchère de départ

Carte-cadeau L'Entrepôt du Hockey de 100$
Ensemble cadeau Callaway #1
65 $

Enchère de départ

Comprend une douzaine de balles, une casquette et un gant.
Ensemble cadeau Callaway #2
65 $

Enchère de départ

Comprend une douzaine de balles, une casquette et un gant.
Putter OdysseyCallaway
180 $

Enchère de départ

Putter Callaway. Valeur de 350$

