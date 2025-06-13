Encan silencieux Classique de golf de la Fondation Saint-François

Réplique d'un casque NFL Riddell (Lions de Détroit)
80 $
Enchère de départ
Valeur de 180$
Cours de cyclomoteur chez Tecnic
150 $
Enchère de départ
Valeur de 390$
Forfait Dodo & Spa à l'Hôtel Le Navigateur Rimouski
120 $
Enchère de départ
Valeur de 270$
Conditions d’usage
Valide pour un séjour du dimanche au samedi. Le
présent certificat-cadeau est non monnayable. Le
Navigateur n’est pas responsable en cas de perte
ou de vol. Ce forfait-cadeau est valide pour un
usage entre le 27 mars 2025 au 27 mars 2026.
Non-valide durant les semaines de la construction.
Lavage voiture remise à neuf par Autonet JLS
100 $
Enchère de départ
Valeur de 300$
Bloc de 4 heures au Spa Eaunergique du Noah Spa
40 $
Enchère de départ
Valeur de 116$
Cette offre d’une valeur de 116$ est valide du
dimanche au vendredi. Cette offre n’est pas valide
du 18 juin 2025 au 31 aout 2025, pour la période du
temps des Fêtes (19 décembre 2025 au 3 janvier
2026) ainsi que du 10 février 2026 au 10 mars 2026.
Non applicable les jours fériés. La présente lettre cadeau est non monnayable. La cache à Maxime
n’est pas responsable en cas de perte ou de vol.
Cette lettre cadeau est valide un (1) an à partir de la date d’émission.
Souper découverte pour 2 personnes à L’Orygine ou La Légende
120 $
Enchère de départ
Valeur de 230$
Souper découverte pour 2 personnes à L’Orygine
ou La Légende (tx, service et alcool en sus)
Souper découverte pour 2 personnes à L’Orygine ou La Légende
120 $
Enchère de départ
Valeur de 230$
Souper découverte pour 2 personnes à L’Orygine
ou La Légende (tx, service et alcool en sus)
Carte-cadeau chez Armand
40 $
Enchère de départ
100$
Carte-Cadeau pour 6 adultes Défi-Évasion
100 $
Enchère de départ
Valeur de 250$
Carte-cadeau Performance Bégin
100 $
Enchère de départ
Carte-cadeau Performance Bégin de 250$
Golf de l’Hêtrière 10 moyens paniers
50 $
Enchère de départ
Valeur de 120$
3h d'entretien ménager par Frenette ménage
70 $
Enchère de départ
Valeur de 185$
4 billets Rouge et Or Football
25 $
Enchère de départ
Valeur de 60$
4 billets pour un match de la saison régulière 2025 du Club de football Rouge et Or
Protecteur buccal pour sportif #1
50 $
Enchère de départ
Valeur de 170$
Protecteur buccal pour sportif #2
50 $
Enchère de départ
Valeur de 170$
Une nuit en Studio 2 lits Queen vue lac
150 $
Enchère de départ
Valeur de 525$
Chandail autographié Lane Hutson Canadiens de Montréal
325 $
Enchère de départ
Valeur de 525$
Carte-cadeau L'Entrepôt du Hockey
40 $
Enchère de départ
Carte-cadeau L'Entrepôt du Hockey de 100$
Ensemble cadeau Callaway #1
65 $
Enchère de départ
Comprend une douzaine de balles, une casquette et un gant.
Ensemble cadeau Callaway #2
65 $
Enchère de départ
Comprend une douzaine de balles, une casquette et un gant.
Putter OdysseyCallaway
180 $
Enchère de départ
Putter Callaway. Valeur de 350$
