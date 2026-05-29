Encan silencieux Classique de golf de la Fondation Saint-François 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de 250$
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Carte-cadeau chez Zeitoun de 90$
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Valeur de 130$
Enchère de départ
Valeur de 165$
Enchère de départ
Valeur de 120$
4 billets pour un match de la saison régulière 2026 du Club de football Rouge et Or. * à l'exception de la partie vs les Carabins.*
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Valeur de 120$
4 billets pour un match de la saison régulière 2026 du Club de football Rouge et Or. * à l'exception de la partie vs les Carabins.*
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Valeur de 120$
4 billets pour un match de la saison régulière 2026 du Club de football Rouge et Or. * à l'exception de la partie vs les Carabins.*
Enchère de départ
Séjour de deux nuits à l'Hôtel Entourage sur-le-Lac, studio vue sur le lac.
Valeur de 1000$
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Valeur de 300$
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Carte-cadeau Surmesur 1000$
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Sac pro valeur de 350$
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Carnets de 20 billets FLEX pour assister aux Remparts.
Échangeables contre n'importe quel match de la saison régulière et des séries éliminatoires 2026-2027.
Valeur de 520$
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4 droits de jeu avec 2 voiturettes au club de golf Le Grand Portneuf. Valeur 350$
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Laisser passer pour le FEQ.
Paire de billets dans le Lounge Coors pour le spectacle de votre choix.
Valeur de 450$. Gracieuseté de Molson
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Carte-cadeau d'une valeur de 100$
Enchère de départ
Loge pour 8 personnes pour une partie régulière saison 26-27 offerte par Molson.
Valeur de 1000$
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Trio de gin Stadaconé, ensemble découverte. Valeur de 75$
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Chandail Pro-Am de Zachary Bolduc autographié
Valeur de 350$
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