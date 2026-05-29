Fondation Saint-François

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux Classique de golf de la Fondation Saint-François 2026

Réplique d'un casque NFL Riddell (Seahawks de Seattle) item
Réplique d'un casque NFL Riddell (Seahawks de Seattle) item
Réplique d'un casque NFL Riddell (Seahawks de Seattle)
60 $

Enchère de départ

Valeur de 250$

Carte-cadeau chez Zeitoun item
Carte-cadeau chez Zeitoun
20 $

Enchère de départ

Carte-cadeau chez Zeitoun de 90$

Carte-Cadeau pour 6 adultes Défi-Évasion item
Carte-Cadeau pour 6 adultes Défi-Évasion
60 $

Enchère de départ

Valeur de 250$
Carte-cadeau Performance Bégin item
Carte-cadeau Performance Bégin
60 $

Enchère de départ

Carte-cadeau Performance Bégin de 250$
Golf de l’Hêtrière 10 moyens paniers item
Golf de l’Hêtrière 10 moyens paniers
30 $

Enchère de départ

Valeur de 130$

3h d'entretien ménager par Frenette ménage item
3h d'entretien ménager par Frenette ménage
45 $

Enchère de départ

Valeur de 165$

4 billets Rouge et Or Football item
4 billets Rouge et Or Football
30 $

Enchère de départ

Valeur de 120$

4 billets pour un match de la saison régulière 2026 du Club de football Rouge et Or. * à l'exception de la partie vs les Carabins.*

4 billets Rouge et Or Football item
4 billets Rouge et Or Football
30 $

Enchère de départ

Valeur de 120$

4 billets pour un match de la saison régulière 2026 du Club de football Rouge et Or. * à l'exception de la partie vs les Carabins.*

4 billets Rouge et Or Football item
4 billets Rouge et Or Football
30 $

Enchère de départ

Valeur de 120$


4 billets pour un match de la saison régulière 2026 du Club de football Rouge et Or. * à l'exception de la partie vs les Carabins.*

Séjour de 2 nuits Studio Entourage sur-le-Lac item
Séjour de 2 nuits Studio Entourage sur-le-Lac
250 $

Enchère de départ

Séjour de deux nuits à l'Hôtel Entourage sur-le-Lac, studio vue sur le lac.

Valeur de 1000$

Casquette et rondelle autographié Yvan Demidov item
Casquette et rondelle autographié Yvan Demidov
75 $

Enchère de départ

Valeur de 300$

Carte-cadeau Surmesur item
Carte-cadeau Surmesur
250 $

Enchère de départ

Carte-cadeau Surmesur 1000$

Sac pro Callaway item
Sac pro Callaway
90 $

Enchère de départ

Sac pro valeur de 350$

Billets FLEX des remparts item
Billets FLEX des remparts
130 $

Enchère de départ

Carnets de 20 billets FLEX pour assister aux Remparts.
Échangeables contre n'importe quel match de la saison régulière et des séries éliminatoires 2026-2027.
Valeur de 520$

Droit de jeu au GP9 item
Droit de jeu au GP9
90 $

Enchère de départ

4 droits de jeu avec 2 voiturettes au club de golf Le Grand Portneuf. Valeur 350$

Laisser passer pour le FEQ item
Laisser passer pour le FEQ item
Laisser passer pour le FEQ
115 $

Enchère de départ

Laisser passer pour le FEQ.
Paire de billets dans le Lounge Coors pour le spectacle de votre choix.

Valeur de 450$. Gracieuseté de Molson

Carte-Cadeau L'Immédia item
Carte-Cadeau L'Immédia
25 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de 100$

Loge lors d'une partie des Remparts item
Loge lors d'une partie des Remparts item
Loge lors d'une partie des Remparts
250 $

Enchère de départ

Loge pour 8 personnes pour une partie régulière saison 26-27 offerte par Molson.
Valeur de 1000$

Trio de gin Stadaconé item
Trio de gin Stadaconé
20 $

Enchère de départ

Trio de gin Stadaconé, ensemble découverte. Valeur de 75$

Chandail Pro-Am de Zachary Bolduc autographié item
Chandail Pro-Am de Zachary Bolduc autographié
90 $

Enchère de départ

Chandail Pro-Am de Zachary Bolduc autographié
Valeur de 350$

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