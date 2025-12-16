Encan solidaire Accès Psy

Organisé par
Œuvre originale au nom de « Lâcher prise ».
Une création authentique qui explore le calme intérieur et la beauté du moment présent.
Un séjour au Parc régional du Poisson Blanc, c’est une multitudes d’activités tout au long de l’année.
Véritable site d’évasion, on vous propose du canot-camping sauvage sur les îles, microrefuges 4 saisons, escalade, pêche, location d'embarcation, ski de fond, randonnée et ski-hok.
Découvrez une cuisine avec du sens et qui en éveille plus d’un, toujours à l’aveugle, évidemment! Laissez-vous portez et faites-nous confiance!
Ancré à Québec, le Théâtre du Trident produit et diffuse, en français, un théâtre d’envergure et novateur en mettant en relation des œuvres phares avec l’instant présent.
Chaque aventure constitue un défi d’évasion dans un univers unique et une histoire complètement fantastique. Laissez-vous transporter dans un jeu d’évasion totalement immersif.
La Maison des métiers d’art de Québec offre un cours dans l’un de ses ateliers de création. Située au cœur de Québec, cette institution culturelle reconnue permet de découvrir et de s’initier aux pratiques contemporaines en métiers d’art dans un environnement inspirant.
Tombez à votre tour en amour avec le savoir-faire et le savoir-être des gens d’ici. Découvrez et savourez !
Laissez-vous guider, laissez-vous charmer !
Originaire de Québec, Lara Dion est une artiste émergente qui est passionnée pour le travail du métal. Sa pratique artistique se manifeste par une exploration des complexités qui sous-tendent la compréhension et la représentation de la féminité.
Œuvre originale créée sur place lors de la Soirée, Mégane intègre à ses œuvres abstraites une forme visuelle de ses émotions.
Abonnement DUO pour un an au Musée national des beaux-arts du Québec qui offre tous les avantages exclusifs de nos Membres incluant un accès gratuit et illimité. C’est vous qui décidez : 2 Membres titulaires d’une carte OU 1 Membre titulaire d’une carte + 1 personne invitée à chaque visite
