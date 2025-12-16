Encan solidaire Accès Psy

Un séjour au Parc régional du Poisson Blanc, c’est une multitudes d’activités tout au long de l’année.

Véritable site d’évasion, on vous propose du canot-camping sauvage sur les îles, microrefuges 4 saisons, escalade, pêche, location d'embarcation, ski de fond, randonnée et ski-hok.