Encan solidaire Accès Psy

Œuvre originale de Félix Girard item
Œuvre originale de Félix Girard
105 $

Enchère de départ

Œuvre originale au nom de « Lâcher prise ».

Une création authentique qui explore le calme intérieur et la beauté du moment présent.

Photographie - Jonathan Franchomme
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ - Poisson blanc item
Certificat cadeau de 100$ - Poisson blanc
100 $

Enchère de départ

Un séjour au Parc régional du Poisson Blanc, c’est une multitudes d’activités tout au long de l’année.

Véritable site d’évasion, on vous propose du canot-camping sauvage sur les îles, microrefuges 4 saisons, escalade, pêche, location d'embarcation, ski de fond, randonnée et ski-hok.

Forfait pour deux (2) repas gastronomiques à l’aveugle item
Forfait pour deux (2) repas gastronomiques à l’aveugle
95 $

Enchère de départ

Découvrez une cuisine avec du sens et qui en éveille plus d’un, toujours à l’aveugle, évidemment! Laissez-vous portez et faites-nous confiance!

Deux (2) billets pour une pièce au TRIDENT item
Deux (2) billets pour une pièce au TRIDENT
118 $

Enchère de départ

Ancré à Québec, le Théâtre du Trident produit et diffuse, en français, un théâtre d’envergure et novateur en mettant en relation des œuvres phares avec l’instant présent.

Deux (2) entrées pour SOS Aventures item
Deux (2) entrées pour SOS Aventures
40 $

Enchère de départ

Chaque aventure constitue un défi d’évasion dans un univers unique et une histoire complètement fantastique. Laissez-vous transporter dans un jeu d’évasion totalement immersif.

Paquet Brodé serré
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour deux (2) personnes pour un cours item
Certificat cadeau pour deux (2) personnes pour un cours
300 $

Enchère de départ

La Maison des métiers d’art de Québec offre un cours dans l’un de ses ateliers de création. Située au cœur de Québec, cette institution culturelle reconnue permet de découvrir et de s’initier aux pratiques contemporaines en métiers d’art dans un environnement inspirant.

Deux (2) billets pour le Parcours Épicurien item
Deux (2) billets pour le Parcours Épicurien
100 $

Enchère de départ

Tombez à votre tour en amour avec le savoir-faire et le savoir-être des gens d’ici. Découvrez et savourez !

Laissez-vous guider, laissez-vous charmer !

Œuvre « Overgrown » originale de Lara Dion item
Œuvre « Overgrown » originale de Lara Dion
300 $

Enchère de départ

Originaire de Québec, Lara Dion est une artiste émergente qui est passionnée pour le travail du métal. Sa pratique artistique se manifeste par une exploration des complexités qui sous-tendent la compréhension et la représentation de la féminité.

Œuvre « Mind at Work » originale de Lara Dion item
Œuvre « Mind at Work » originale de Lara Dion
300 $

Enchère de départ

Originaire de Québec, Lara Dion est une artiste émergente qui est passionnée pour le travail du métal. Sa pratique artistique se manifeste par une exploration des complexités qui sous-tendent la compréhension et la représentation de la féminité.

Œuvre « Rose » originale de Lara Dion item
Œuvre « Rose » originale de Lara Dion
150 $

Enchère de départ

Originaire de Québec, Lara Dion est une artiste émergente qui est passionnée pour le travail du métal. Sa pratique artistique se manifeste par une exploration des complexités qui sous-tendent la compréhension et la représentation de la féminité.

Œuvre originale de Mégane item
Œuvre originale de Mégane
5 000 $

Enchère de départ

Œuvre originale créée sur place lors de la Soirée, Mégane intègre à ses œuvres abstraites une forme visuelle de ses émotions. 

Abonnement DUO pour un an Musée national des beaux-arts item
Abonnement DUO pour un an Musée national des beaux-arts
90 $

Enchère de départ

Abonnement DUO pour un an au Musée national des beaux-arts du Québec qui offre tous les avantages exclusifs de nos Membres incluant un accès gratuit et illimité. C’est vous qui décidez : 2 Membres titulaires d’une carte OU 1 Membre titulaire d’une carte + 1 personne invitée à chaque visite

