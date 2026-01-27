Académie Saint-Louis

Organisé par

Académie Saint-Louis
Ventes fermées

Encan - Banquet reconnaissance Arsenal Football 2026

Lieu de prise en charge

1500 Rue de la Rive-Boisée S, Québec, QC G2C 2B3, Canada

Chandail autographié d’Ivan Demidov de Canadiens de Montréal item
Chandail autographié d’Ivan Demidov de Canadiens de Montréal
350 $

Enchère de départ

Obtenez un chandail signé par l'unique Ivan Demidov, d'une valeur inestimable ! Offert par RBC

Google Pixel 9 item
Google Pixel 9
450 $

Enchère de départ

Offert par Julie Lavoie de Telus Affaires. Valeur de 900 $

1 place dans le voyage de football de l’automne prochain item
1 place dans le voyage de football de l’automne prochain
400 $

Enchère de départ

Participe au voyage pour aller voir un match de la NFL et bien plus!
Valide pour une place dans le voyage en occupation quadruple. Offert par Rêve Sportif. Valeur de plus de 650 $

Carte cadeau de 500$ à l’hôtel Monsieur Jean item
Carte cadeau de 500$ à l’hôtel Monsieur Jean
250 $

Enchère de départ

Monsieur Jean est situé dans le quartier historique de la ville de Québec, offrant un accès facile à de nombreuses attractions touristiques, restaurants et boutiques. Vous pourrez explorer la ville à pied en partant de notre hôtel, en admirant l’architecture charmante du Vieux-Québec et en profitant de son ambiance animée. Offert par l’hôtel Monsieur Jean.

4 billets pour le gala de lutte du 16 mai prochain item
4 billets pour le gala de lutte du 16 mai prochain
200 $

Enchère de départ

Désormais un classique au Diamant, la lutte attire les foules, qu’il s’agisse des fans du premier jour ou de nouveaux publics curieux de vivre l’expérience électrisante proposée par la North Shore Pro Wrestling (NSPW).

Offert par le Diamant de Québec, cet événement est à guichets fermés. Rangée C, 1 à 4.

Casque Speedflex de l’Arsenal item
Casque Speedflex de l’Arsenal
300 $

Enchère de départ

Procuretoi ton propre casque avec la meilleure technologie sur le marché!

Valeur de 600$.

Offert par Michel Ciarlo de Riddell

Réplique de casque Patriots item
Réplique de casque Patriots
75 $

Enchère de départ

Finalistes du dernier Super Bowl et véritable dynastie dans la NFL.
Valeur de 175 $,

Offert par Michel Ciarlo de Riddell

Réplique de casque Seahawks item
Réplique de casque Seahawks
75 $

Enchère de départ

Champions du Super Bowl, procurez-vous une réplique du casque des CHAMPIONS!

Valeur de 175$.

Offert par Michel Ciarlo de Riddell

Carte-cadeau de 250$ de chez Rioux & Pettigrew item
Carte-cadeau de 250$ de chez Rioux & Pettigrew
125 $

Enchère de départ

Vivez l’expérience unique du menu secret de Dominic Jacques. Confiez votre appétit aux mains expertes de notre brigade et savourez l’inattendu! Complétez votre expérience avec les accords vins et mets soigneusement choisis pour sublimer chaque plat. Offert par Rioux & Pettigrew.

Table d’hôte pour deux personnes au Batifol item
Table d’hôte pour deux personnes au Batifol
100 $

Enchère de départ

Le BATIFOL s’impose comme incontournable depuis plus de 33 ans. Venez profiter des déjeuners, dîners et soupers qui sauront vous ravir à coup sûr. Le BATIFOL, on s’y retrouve avec plaisir. Offert par le Batifol

Une semaine de repas signée Bouffe & cie item
Une semaine de repas signée Bouffe & cie
125 $

Enchère de départ

Offrez à votre famille une semaine signée Bouffe & Cie : des repas savoureux,

prêts à déguster, pour transformer vos soirs de semaine en véritable luxe. Valeur de 225$

Location d'une BMW pour une fin de semaine item
Location d'une BMW pour une fin de semaine
500 $

Enchère de départ

Du vendredi pm au lundi am, profitez d'une location d'une BMW pour une fin de semaine ! Valeur de 1200$

Lego Oracle Red Bull racing item
Lego Oracle Red Bull racing
150 $

Enchère de départ

Ornée de l’emblématique livrée de l’équipe championne du monde d’Oracle Red Bull Racing, la RB20 est pensée pour offrir une expérience de construction que les adeptes voudront savourer.

Offert par Club Jouet.

Valeur de 350$

Carte-cadeau de 200$ au 101 Restaurant item
Carte-cadeau de 200$ au 101 Restaurant
100 $

Enchère de départ

Les menus évoluent en fonction des produits d'arrivage et de saison. À découvrir à l'aveugle avec le 3 ou 7 services. Offert par le 101 Restaurant

Aspirateur sans fil Einhell 18V item
Aspirateur sans fil Einhell 18V
125 $

Enchère de départ

Inclusion : une batterie et un chargeur en plus. Offert par Pièces d'auto Nordique et Einhell Canada. Valeur de 249$

Écouteurs haute résolution SG Oasis item
Écouteurs haute résolution SG Oasis
75 $

Enchère de départ

Plongez dans une expérience sonore immersive, fluide et naturelle, portée par des basses profondes et équilibrées. 

Valeur de 135$.

Offert par Sounds Good

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