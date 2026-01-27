Encan - Banquet reconnaissance Arsenal Football 2026

Organisé par
Enchère de départ
Obtenez un chandail signé par l'unique Ivan Demidov, d'une valeur inestimable ! Offert par RBC
Enchère de départ
Offert par Julie Lavoie de Telus Affaires. Valeur de 900 $
Enchère de départ
Participe au voyage pour aller voir un match de la NFL et bien plus!
Valide pour une place dans le voyage en occupation quadruple. Offert par Rêve Sportif. Valeur de plus de 650 $
Enchère de départ
Monsieur Jean est situé dans le quartier historique de la ville de Québec, offrant un accès facile à de nombreuses attractions touristiques, restaurants et boutiques. Vous pourrez explorer la ville à pied en partant de notre hôtel, en admirant l’architecture charmante du Vieux-Québec et en profitant de son ambiance animée. Offert par l’hôtel Monsieur Jean.
Enchère de départ
Désormais un classique au Diamant, la lutte attire les foules, qu’il s’agisse des fans du premier jour ou de nouveaux publics curieux de vivre l’expérience électrisante proposée par la North Shore Pro Wrestling (NSPW).
Offert par le Diamant de Québec, cet événement est à guichets fermés. Rangée C, 1 à 4.
Enchère de départ
Procuretoi ton propre casque avec la meilleure technologie sur le marché!
Valeur de 600$.
Offert par Michel Ciarlo de Riddell
Enchère de départ
Finalistes du dernier Super Bowl et véritable dynastie dans la NFL.
Valeur de 175 $,
Offert par Michel Ciarlo de Riddell
Enchère de départ
Champions du Super Bowl, procurez-vous une réplique du casque des CHAMPIONS!
Valeur de 175$.
Offert par Michel Ciarlo de Riddell
Enchère de départ
Vivez l’expérience unique du menu secret de Dominic Jacques. Confiez votre appétit aux mains expertes de notre brigade et savourez l’inattendu! Complétez votre expérience avec les accords vins et mets soigneusement choisis pour sublimer chaque plat. Offert par Rioux & Pettigrew.
Enchère de départ
Le BATIFOL s’impose comme incontournable depuis plus de 33 ans. Venez profiter des déjeuners, dîners et soupers qui sauront vous ravir à coup sûr. Le BATIFOL, on s’y retrouve avec plaisir. Offert par le Batifol
Enchère de départ
Offrez à votre famille une semaine signée Bouffe & Cie : des repas savoureux,
prêts à déguster, pour transformer vos soirs de semaine en véritable luxe. Valeur de 225$
Enchère de départ
Du vendredi pm au lundi am, profitez d'une location d'une BMW pour une fin de semaine ! Valeur de 1200$
Enchère de départ
Ornée de l’emblématique livrée de l’équipe championne du monde d’Oracle Red Bull Racing, la RB20 est pensée pour offrir une expérience de construction que les adeptes voudront savourer.
Offert par Club Jouet.
Valeur de 350$
Enchère de départ
Les menus évoluent en fonction des produits d'arrivage et de saison. À découvrir à l'aveugle avec le 3 ou 7 services. Offert par le 101 Restaurant
Enchère de départ
Inclusion : une batterie et un chargeur en plus. Offert par Pièces d'auto Nordique et Einhell Canada. Valeur de 249$
Enchère de départ
Plongez dans une expérience sonore immersive, fluide et naturelle, portée par des basses profondes et équilibrées.
Valeur de 135$.
Offert par Sounds Good
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!