Encan - Banquet reconnaissance Arsenal Football 2026

Désormais un classique au Diamant, la lutte attire les foules, qu’il s’agisse des fans du premier jour ou de nouveaux publics curieux de vivre l’expérience électrisante proposée par la North Shore Pro Wrestling (NSPW).

Offert par le Diamant de Québec, cet événement est à guichets fermés. Rangée C, 1 à 4.