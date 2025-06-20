Encan virtuel du Thé de la persévérance

Enchère de départ
Savourez un souper gastronomique pour quatre (4) personnes au réputé Restaurant Le Filet à Montréal. Une expérience culinaire raffinée d’une valeur de 1800$, idéale pour une soirée mémorable entre amis ou en famille.
Enchère de départ
Offrez-vous une nuit pour deux (2) personnes dans l’un des nouveaux appartements de l’Hôtel Saint-Sulpice, au cœur du Vieux-Montréal. Le petit déjeuner est inclus pour compléter cette escapade urbaine d’une valeur de 400 $.
Enchère de départ
Une (1) nuitée en occupation double d'une valeur de 300$ à l'Hôtel de votre choix de la bannière « Le Germain ». À utiliser avant le 30 novembre 2025.
Enchère de départ
Ces boucles d’oreilles élégantes, d’une valeur de 525 $, mettent en valeur des perles d’eau douce baroques blanches de qualité AAA, minutieusement sélectionnées par Melanie Stones pour leur éclat et leur caractère unique. Montées en pendants, elles allient délicatesse et raffinement, ajoutant une touche intemporelle à toute tenue. Diamètre des perles : 9 à 9,5 mm.
Enchère de départ
Ce coffret cadeau Orā d'une valeur de 296$ invite à une véritable évasion polynésienne grâce à trois essentiels sensoriels : l’huile de Monoï 240 ml, le sel de magnésium infusé au Monoï et la brume d’ambiance. L’huile nourrit intensément la peau et les cheveux, révélant l’éclat naturel du corps et la brillance des pointes grâce à la fleur de Tiaré, secret emblématique du Pacifique. Le sel de magnésium, enrichi d’argile verte, détend les muscles tout en détoxifiant et hydratant la peau. Enfin, la brume d’ambiance enveloppe votre intérieur d’un parfum envoûtant, rappelant les rivages paradisiaques de la Polynésie. Un rituel complet de bien-être et de voyage sensoriel.
Enchère de départ
Le circuit de récupération Orā est un parcours apaisant pensé pour régénérer corps et esprit. De la lumière rouge réparatrice à la thermothérapie, chaque espace vous guide vers un état de relâchement profond. La chaleur du sauna libère les tensions, tandis que le jardin prolonge le calme et la reconnexion à soi.
D'une valeur de 75$. À utiliser chez Orā au 2069 rue Wellington, Montréal.
Enchère de départ
Un soin du visage personnalisé, inspiré par les méthodes traditionnelles polynésiennes. Ce soin combine des outils modernes aux techniques ancestrales pour lifter et sculpter le visage. Les résultats sont ciblés et personnalisés. Ce soin aide à diminuer les tensions et à augmenter la circulation sanguine pour un effet naturellement sculpté.
D'une valeur de 150$.À utiliser chez Orā au 2069 rue Wellington, Montréal.
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience culinaire raffinée au Restaurant Le Serpent, restaurant montréalais recommandé par le Guide Michelin et reconnu pour son décor industriel chic et sa cuisine d’inspiration italienne et méditerranéenne. Grâce à un certificat-cadeau d’une valeur de 200 $, savourez une cuisine contemporaine dans un cadre élégant, parfait pour une soirée entre amis ou en amoureux.
Enchère de départ
Offrez-vous une bouteille de Pavillon Rouge du Château Margaux 2021 (France – Bordeaux), un grand vin de garde d’une valeur de 354$. Ce prestigieux cru de Bordeaux se distingue par son élégance et sa complexité, parfait pour les connaisseurs ou pour bonifier une cave à vin d’exception.
Enchère de départ
La table pour ordinateur portable Cosi de Teknion allie fonctionnalité et élégance dans un design moderne d’une valeur de 1 375 $. Intuitive et facile à ajuster, elle permet de régler la hauteur et l’inclinaison selon vos besoins. Dotée d’un rebord avant et d’un support intégré pour téléphone, elle conjugue confort, praticité et style, que ce soit à la maison ou au bureau.
Enchère de départ
Vivez un moment musical d’exception avec deux (2) billets en catégorie 2, d’une valeur de 240 $, pour assister à l’un des concerts de l’Orchestre symphonique de Montréal pendant la saison 2025-2026. Une expérience culturelle inoubliable au cœur de la Maison symphonique.
Enchère de départ
Offrez-vous un panier-cadeau de produits et soins cosmétiques Karine Joncas d’une valeur de 250 $. Il comprend une sélection de soins phares, dont le Démaquillant Fermeté 4 en 1 au Collagène, le Micro-Peeling Lift, l’Élixir de Jeunesse, le Pepti-Collagène 3D et plusieurs autres produits vedettes pour le visage et le corps.
Enchère de départ
Inspirée d’une peinture créée en 2012, Face-Off est une sérigraphie d’Emmanuel Laflamme d’une valeur de 250 $. L’œuvre rend hommage à Jacques Plante, premier gardien de but à porter un masque lors d’un match de hockey professionnel. On y voit une mise au jeu légendaire avec Jean Béliveau pour Montréal et Andy Bathgate pour New York, moment historique qui a marqué la carrière de Plante et l’histoire du hockey. L’œuvre est encadrée.
Enchère de départ
Assistez à un match du Rocket de Laval à la Place Bell grâce à deux (2) billets d'une valeur de 120$ pour la saison régulière 2025-2026.
Enchère de départ
Ajoutez une pièce de collection à votre garde-robe de partisan avec ce chandail du Rocket de Laval signé par les joueurs de l’équipe. Un souvenir unique pour les amateurs de hockey et les fidèles partisans du club lavallois.
Enchère de départ
Un incontournable pour les fans de hockey : un chandail et une casquette autographiés par Kirby Dach, joueur du Canadien de Montréal. Une pièce de collection exclusive qui ravira tout amateur du Tricolore.
Enchère de départ
Vivez une sortie mémorable en famille ou entre amis avec quatre (4) billets en catégorie verte, d'une valeur de 350$, pour le match de votre choix de la saison régulière 2026, à l’exception du match d’ouverture.
Enchère de départ
Savourez une table d’hôte accompagnée d’une bouteille de Prosecco pour deux (2) personnes d'une valeur de 250 $ au restaurant Bord’Elle, situé au cœur du Vieux-Montréal.
Enchère de départ
Vous êtes un•e dirigeant•e ou gestionnaire d’entreprise en B2B qui veut devenir une figure d’autorité dans son domaine? Le Programme Éclair est conçu pour vous aider à bâtir une marque personnelle forte et inspirante!
D'une valeur de 945$, cette séance stratégique de 3 heures vous aidera à clarifier votre message, optimiser votre profil LinkedIn et bâtir une stratégie de contenu efficace pour affirmer votre leadership.
Offert par Isaël Morin, Spécialiste en image de marque pour entrepreneur•e•s en B2B.
Enchère de départ
Profitez d’une séance photo d’une heure avec Yohann Salaün Photographe, d'une valeur de 250$. À domicile ou en extérieur, seul·e, en couple, en famille ou même entre amis ! Un moment unique pour célébrer un lien, un événement ou simplement pour se (re)découvrir à travers l’objectif. Vous repartirez avec une trentaine de photos retouchées, en haute qualité, livrées avec soin.
Enchère de départ
Trois (3) entrées pour l’événement Yogalates & Swap de vêtements, le samedi 6 décembre 2025.
Une expérience unique d’une valeur de 114 $, qui allie mouvement, plaisir et écoresponsabilité.
Enchère de départ
Profitez de deux (2) abonnements annuels au Théâtre Comédie de Montréal, d’une valeur de 83 $ chacun. Une belle occasion de rire toute l’année et de découvrir des spectacles humoristiques variés dans une atmosphère conviviale.
Enchère de départ
Profitez d’une soirée de rire avec deux (2) certificats-cadeaux du Théâtre Comédie de Montréal, d’une valeur totale de 65 $. Une belle occasion de découvrir des humoristes d’ici dans une atmosphère intime et conviviale.
Enchère de départ
Profitez d’une soirée de rire avec deux (2) certificats-cadeaux du Théâtre Comédie de Montréal, d’une valeur totale de 65 $. Une belle occasion de découvrir des humoristes d’ici dans une atmosphère intime et conviviale.
Enchère de départ
Assistez à la pièce Boîte Noire de Catherine-Anne Toupin au Théâtre Jean-Duceppe grâce à deux (2) billets d’une valeur de 164 $.
Enchère de départ
Le sac à dos April, d’une valeur de 150 $, est conçu pour s’adapter à un quotidien actif tout en ajoutant une touche de sophistication. Spacieux et bien organisé, il comprend des compartiments pour ordinateur portable et tablette, ainsi que des poches pratiques pour les essentiels. Avec ses bretelles ajustables et sa silhouette élégante, il vous accompagne aussi bien au travail que lors de vos escapades.
Enchère de départ
Une (1) paire de billets d'une valeur de 92$ pour le spectacle FLIP Fabrique, qui sera présenté le mardi 13 janvier 2026 au Théâtre de la Ville, à Longueuil, à 19h.
Enchère de départ
Profitez d’un confort optimal avec deux (2) oreillers ergonomiques en mousse mémoire, modèle Pur Aloe (4.75" ferme). D’une valeur de 270 $, ils offrent un soutien parfait pour des nuits réparatrices et un alignement idéal de la tête et du cou.
Enchère de départ
Affichez fièrement les couleurs des Roses de Montréal avec ce lot d’une valeur de 104 $. Il comprend un (1) hoodie beige, une (1) casquette noire et une (1) bouteille d’eau en aluminium à l’effigie de la première équipe professionnelle féminine de soccer au Québec.
Enchère de départ
Découvrez les expositions du Centre des sciences de Montréal avec quatre (4) laissez-passer, d’une valeur totale de 128 $. Une sortie éducative et divertissante à vivre en famille ou entre amis, au cœur du Vieux-Port de Montréal.
Enchère de départ
Découvrez Boréalis, le musée de Trois-Rivières consacré à l’histoire de l’industrie papetière, avec deux (2) billets d’une valeur de 38 $. Plongez dans un lieu de mémoire unique où le passé industriel prend vie à travers des expositions immersives et captivantes.
Enchère de départ
Découvrez Boréalis, le musée de Trois-Rivières consacré à l’histoire de l’industrie papetière, avec deux (2) billets d’une valeur de 38 $. Plongez dans un lieu de mémoire unique où le passé industriel prend vie à travers des expositions immersives et captivantes.
Enchère de départ
Découvrez les secrets de la distillation artisanale avec une visite et dégustation pour deux (2) personnes à la distillerie CIRKA, à Montréal. D’une valeur de 50 $, cette expérience unique vous plonge dans l’univers du gin, de la vodka et des spiritueux locaux, élaborés avec soin à partir d’ingrédients québécois.
Enchère de départ
Profitez d’une sortie cinéma grâce à deux (2) laissez-passer doubles d'une valeur totale de 61 $ valides pour une projection au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc ou au cinéma du Musée.
Enchère de départ
Profitez d’une journée inoubliable en nature avec une passe familiale (deux (2) adultes et deux (2) enfants) pour le Parc Oméga. D’une valeur de 165 $, cette expérience vous permet de découvrir la faune canadienne de près dans un environnement naturel et immersif.
Enchère de départ
Amusez-vous entre amis ou en famille avec ce panier de jeux de société d’une valeur de 250$, offert par Jeux Face 4. Il comprend plusieurs titres populaires, dont Merlin perd la carte, Nitassinan, Kiddi, Pièce Cachée, Sul’bord d’la 20, MostKala et Gigi ! Le jeu qui rit. De quoi garantir des heures de plaisir et de rires partagés.
Enchère de départ
Assistez au concert Storgårds & Hadelich : Barber, Brahms & Bach le 27 novembre 2025 au Centre national des arts à Ottawa. Deux (2) billets pour une soirée musicale exceptionnelle, où le talent de l’Orchestre du CNA promet une expérience à la fois grandiose et émouvante.
Enchère de départ
Amusez-vous en famille ou entre amis avec quatre (4) entrées pour le Mini Putt (9 trous) situé au cœur du Vieux-Port de Montréal. D’une valeur de 63 $, cette activité colorée et conviviale promet un moment de détente et de plaisir pour tous les âges.
Enchère de départ
Faites le plein de sensations fortes avec deux (2) entrées pour la tyrolienne MTL Zipline, au cœur du Vieux-Port de Montréal. D’une valeur de 58 $, cette activité unique vous offre une vue imprenable sur la ville et une dose d’adrénaline inoubliable.
Enchère de départ
Découvrez un assortiment de sept thés d’exception de la Maison de thé Cha Noir, d’une valeur de 51 $, alliant thés verts, noirs, blancs et oolongs. Une expérience aromatique raffinée, parfaite pour les amateurs ou à offrir en cadeau.
Enchère de départ
Découvrez l’art sous toutes ses formes avec deux laissez-passer d’une valeur de 62$, donnant accès à l’ensemble des collections et expositions du Musée des beaux-arts de Montréal.
Enchère de départ
Assistez au spectaculaire spectacle Drum Tao de la série Arts et Monde à la Place des Arts avec deux (2) billets, d’une valeur totale de 190$. Une expérience rythmée et visuellement grandiose qui marie puissance et précision.
Enchère de départ
Découvrez le charme des vins C’est la Vie! de la maison Bichot avec ce lot comprenant trois (3) bouteilles : un blanc, un rosé et un rouge. Un ensemble parfait pour vos repas entre amis ou vos soirées détente. Valeur totale de 44 $.
Enchère de départ
Enrichissez vos compétences avec cinq (5) ouvrages de la collection Les Pros de Septembre Éditeur, une sélection d’une valeur de 150 $ conçue pour les gestionnaires et professionnels souhaitant perfectionner leur leadership et leurs habiletés de communication.
Enchère de départ
Simplifiez le processus d’admission avec les guides Choisir 2025 de Septembre Éditeur, qui regroupent tous les programmes d’études offerts au Québec aux niveaux secondaire, collégial et universitaire. Une ressource essentielle d’une valeur de 60 $ pour accompagner les jeunes dans leurs choix de parcours scolaire.
Enchère de départ
Assistez à la première du prochain spectacle du Youtheatre, Attention, coup de feu!, à la Maison Théâtre vendredi 20 février 2026 à 19h00. Une expérience culturelle vibrante pour les jeunes du secondaire d’une valeur de 46$, parfaite pour les amateurs de théâtre jeune public et de création contemporaine.
Enchère de départ
Offrez-vous un panier-cadeau signé Druide informatique, d’une valeur de 183 $. Il comprend le logiciel Antidote+ Familial, Tap’Touche – Édition familiale, ainsi que deux romans publiés par Druide, Quelque part en Amérique d’Alain Beaulieu et Asphalte City de François Désalliers.
Enchère de départ
Contribuez concrètement à la persévérance scolaire des jeunes du Québec en soutenant le projet pilote d’Academos pour les écoles secondaires publiques en milieux défavorisés.
Votre don de 100 $ permet à un jeune de participer à un atelier de motivation et de découverte de soi animé par l’équipe d’Academos.
Un reçu fiscal sera remis pour votre contribution.
Enchère de départ
Aidez Academos à accompagner davantage de jeunes en situation de vulnérabilité grâce au projet pilote Le mentorat au service de la persévérance scolaire.
Un don de 250 $ permet de financer la création d’outils pédagogiques adaptés et de ressources numériques pour les écoles secondaires publiques en milieux défavorisés.
Un reçu fiscal sera émis pour votre don.
