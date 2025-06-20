Encan virtuel du Thé de la persévérance

Le circuit de récupération Orā est un parcours apaisant pensé pour régénérer corps et esprit. De la lumière rouge réparatrice à la thermothérapie, chaque espace vous guide vers un état de relâchement profond. La chaleur du sauna libère les tensions, tandis que le jardin prolonge le calme et la reconnexion à soi.





D'une valeur de 75$. À utiliser chez Orā au 2069 rue Wellington, Montréal.