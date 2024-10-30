Encan Virtuel Crabefest 2025

Drapeau encadré des Canadiens autographié par 4 légendes
500 $
Enchère de départ
Un véritable trésor pour les passionnés de hockey! Ce drapeau officiel des Canadiens de Montréal, d’une taille impressionnante de 40 pouces par 60 pouces, est professionnellement encadré et signé par quatre icônes immortelles du Tricolore :
Maurice "Rocket" Richard, Henri Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur.
Ces signatures rares réunissent quatre des plus grands noms de l’histoire du hockey sur un seul et même objet de collection. Ce lot unique en son genre allie émotion, prestige et valeur historique.
Gracieuseté d'Adaptavie - Mario Légaré
Valeur inestimable
Chandail Officiel Autographié d’Alex Ovechkin
750 $
Enchère de départ
Chandail officiel d'Alex Ovechkin encadré – pièce de collection exceptionnelle !
Saisissez l'opportunité d'acquérir un chandail officiel d'Alex Ovechkin, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la LNH, soigneusement encadré avec photos et plaque commémorative.
Cette pièce de collection exclusive est accompagnée d'un certificat d'authenticité, garantissant son origine et sa valeur. Parfait pour les passionnés de hockey et les collectionneurs !
Gracieuseté d'Adaptavie - Mario Légaré
Valeur inestimable
Journée inédite avec les Capitales de Québec - saison 2025
500 $
Enchère de départ
Vivez une journée inoubliable au cœur de l’action avec ce forfait exclusif pour 10 personnes, parfait pour des amis, collègues ou clients privilégiés!
✨ Ce qui vous attend :
Séance de pratique au bâton privée avec les joueurs – rencontrez-les, échangez avec eux, et vivez un moment unique sur le terrain!
Vêtements officiels aux couleurs de l’équipe – repartez habillés comme des pros!
Accès à la terrasse VIP – ambiance festive garantie!
3 consommations incluses par personne
Nourriture à volonté pour satisfaire toutes les fringales
Billets pour la section mezzanine – profitez du match avec une vue imprenable!
Gracieuseté Les Capitales de Québec
Valeur de 1500$
Soirée VIP au cœur du FEQ 2025 - gastronomie et hébergement
500 $
Enchère de départ
Vivez une soirée inoubliable grâce à ce lot exclusif combinant musique, gastronomie et hébergement haut de gamme :
🎶 2 passes Zone Privilège pour une (1) soirée du Festival d’Été de Québec 2025
Accédez à une expérience unique au FEQ avec vue privilégiée sur la scène, zone exclusive, services haut de gamme et ambiance festive au cœur de l’événement musical de l’été!
🍽️ Certificat-cadeau de 250 $ au restaurant Temporel
Savourez un repas raffiné dans une institution culinaire de Québec réputée pour son atmosphère chaleureuse et sa cuisine savoureuse. Parfait pour commencer la soirée en beauté.
🏨 Certificat-cadeau de 250 $ au Fairmont Le Château Frontenac
Complétez votre escapade avec un moment de détente ou une nuitée inoubliable dans l’un des hôtels les plus emblématiques au monde. Luxe, confort et prestige au rendez-vous.
Ce lot est l’occasion parfaite de vivre le meilleur de Québec dans un cadre exceptionnel!
Gracieuseté BleuFeu, Restaurant Temporel, Bellita et Vision Concept
Valeur de 1000$
Évasion de luxe - crédit voyages et expériences inoubliables
500 $
Enchère de départ
Offrez-vous le monde avec ce lot prestigieux pensé pour les amateurs de voyages, de confort et de découvertes. Que vous rêviez de plages exotiques, de grandes métropoles ou d’escapades détente, tout est à votre portée :
🌍 Crédit voyage de 1 000 $ chez FUSO Voyages
🏨 60 000 points Marriott Bonvoy (valeur jusqu’à 600 $ CAD)
Échangeables contre des nuitées dans des hôtels prestigieux à travers le monde, des vols, des expériences uniques ou même des articles de la boutique Bonvoy.
Le luxe et la flexibilité, à votre façon.
Gracieuseté d'Options maison & FUSO Voyages
Valeur de 1600$
