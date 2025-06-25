Encan silencieux de Alliance des Ukrainiens de Québec

25 Av. du Couvent, Québec, QC G1E 6R9, Canada

Songe d’une nuit d’été item
CA$190

Michèle Castonguay. Un oiseau rêve que demain il sera libre et prendra son envol. 12 po X 24 po Acrylique et graphite sur toile
La Lune Plaine item
CA$85

Annie Cossette AK7 artiste, 16 po x 20 po Acrylique
Étude No. 2 (série Gestes) 2016 item
CA$245

Judith Cameron, 30 x 24 po Acrylique sur toile galerie
Messagers de paix item
CA$285

Marie Plante, 16 po x 20 po, acrylique, aérosol, feuille métallique, marqueurs
Trace de vie item
CA$245

Carmelle Thériault. "Créé en 2015 dans le cadre de l'exposition duo """"Mer & Monts: des traces de pas y sont intégrées menant aux noms de toutes les villes Où j'ai habité. Un court texte écrit par Raymond Beaudet accompagne l'œuvre : Parcours sinusoïdal, parcours elliptique, parcours erratique, parcours de vie." 36 po x 18 po, acrylique technique mixte, collage
La dame aux oiseaux item
CA$95

Lise Martel, 26 x 26 po Aquarelle et l'ancre
En bas de la chute Kabir Kouba (encadré) item
CA$250

France Dupuis, "Choisie pour son aura de tranquillité aux couleurs d'Ukraine, cette œuvre ravive le souvenir d'une bouffée d'air pur, de la senteur des feuilles d'automne, du son de l'eau qui coule, de la fraîcheur montant de la rivière et de la confiance en la vie. " 11 po x 14 po, Acrylique sur toile
Paisible à Prével item
CA$210

France Dupuis, "Terre fleurie en tons d'or et de bleu de ciel et mer. Un clin d'œil au drapeau ""de blé et de ciel"", empreint de tendresse et de nostalgie des années d'enfance passées sur la côte Gaspésienne. La nature éparpille son pollen, en une générosité et douceur infinie." 11 po x 14 po Acrylique sur toile
Quand il le faut (2019) item
CA$350

Émilie Dionne "Les enfants font partie des groupes les plus vulnérables d'une société. Les orphelins de la guerre en Ukraine ont vu leur vie changer à tout jamais et portent désormais en eux des blessures physiques et psychiques plus traumatisantes. Il nous incombe de les aider au mieux de nos capacités. En espérant que cette levée de fonds organisée par l'Alliance des Ukrainiens de Québec puisse poser un baume sur le vécu des jeunes de l'orphelinat ""La Ville de la Bonté"", en Ukraine." 18 x 36 po Techniques mixtes sur toile galerie
Solidarité item
CA$900

Émilie Dionne "Les enfants font partie des groupes les plus vulnérables d'une société. Les orphelins de la guerre en Ukraine ont vu leur vie changer à tout jamais et portent désormais en eux des blessures physiques et psychiques plus traumatisantes. Il nous incombe de les aider au mieux de nos capacités. En espérant que cette levée de fonds organisée par l'Alliance des Ukrainiens de Québec puisse poser un baume sur le vécu des jeunes de l'orphelinat ""La Ville de la Bonté"", en Ukraine." 48 x 36 po Techniques mixtes sur toile galerie
Ukraine 2022 Mai 2022 (encadré) item
CA$210

Lucie Durand "Mon œuvre est inspirée de l’actualité déchirante en lien avec cette guerre injuste et irréelle. À voir toute la souffrance d’un peuple et touchant TOUTE la population de façon sauvage, en particulier les enfants, je ne pouvais rien faire, sauf, exprimer mon ressentiment en image." 23 x 27 po, Pastel sec sur carton préparé manuellement. Le pastel est sous verre et encadré.
Plonger dans l'inconnu item
CA$350

Vivian Gruais, 38 x 10 po, Techniques mixtes sur plexiglas
Olga item
CA$500

Anna Miller "« Olga » invite à réfléchir à la richesse intérieure de la femme, à sa capacité d’être à la fois douce et forte, inspirante et insaisissable." 16 x16 po acrylique
Le fruit défendu item
CA$300

Anna Miller 20 x 16 po acrylique
Sélène item
CA$250

Patricia Roby. L'artiste explore l’émotion à travers des portraits en noir et blanc, souvent sublimés par la feuille d’or. Son travail, empreint de symbolisme, cherche à capter l’âme de ses sujets et à faire résonner leur histoire avec celle du spectateur. Chaque œuvre est une invitation à plonger dans un univers où le mystère et la lumière se rencontrent." 16 x 16 po Acrylique, feuilles métallisées, époxy
Kira item
CA$425

Patricia Roby. L'artiste explore l’émotion à travers des portraits en noir et blanc, souvent sublimés par la feuille d’or. Son travail, empreint de symbolisme, cherche à capter l’âme de ses sujets et à faire résonner leur histoire avec celle du spectateur. Chaque œuvre est une invitation à plonger dans un univers où le mystère et la lumière se rencontrent." 16 x 16 po acrylique, feuille d'or et époxy
Amis au clair de lune item
CA$50

Sylvia Taillefer 11 x 14 po Acrylique sur toile
Réconfort item
CA$70

Sylvia Taillefer 12 x 16 po Acrylique sur bois
Comeback 68 item
CA$50

Sylvia Taillefer 11 x 14 po Acrylique sur bois
Une du chalet, Charlevoix item
CA$2,000

Thomas Brassard, Automne 2022, 30 x 40 po, Huile sur toile
Une relaxation item
CA$350

Nadiia Trystan "Des vacances en yacht loin du bruit de la ville et de l'agitation quotidienne. Elles sont associées à la détente et à la possibilité de se découvrir soi-même. Le coucher du soleil est le meilleur moment pour se plonger dans ses pensées en écoutant le bruissement du vent et le bruit des vagues." 18 x 24 po Acrylique sur toile
Femme d'aujourd'hui item
CA$245

Marielle Laflamme 15 x 30 po, Acrylique
Nature Morte item
CA$105

Maria Morneau , donation de Lucien Levesque, Acrylique
Nature item
CA$105

A.Bourque, donation de Lucien Levesque 9 x 12 po Toile sur carton
New York (encadré) item
CA$1,750

Dave Martin, donation des vétéranes de Forces armées canadiennes" 56 x 44 encadré, 36 x 48 po sans cadre, Acrylique

