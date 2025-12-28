La 80th Air Assault Brigade « Halychyna » est une unité d’élite des Forces armées ukrainiennes, reconnue pour son courage, sa discipline et son engagement indéfectible dans la défense de l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre, les soldats de cette brigade sont déployés sur plusieurs fronts stratégiques, où ils jouent un rôle clé dans la protection des civils et la défense du territoire ukrainien, souvent dans des conditions extrêmement difficiles.

Les objets offerts par les militaires de la brigade « Halychyna » sont porteurs d’une forte valeur symbolique, témoignant de la reconnaissance, de la fraternité et du lien direct avec ceux qui se battent pour la liberté.