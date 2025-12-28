Encan silencieux de Alliance des Ukrainiens de Québec

Organisé par
La 80e brigade d’assaut aérien « Halychyna » est une unité d’élite des Forces armées ukrainiennes, engagée depuis le début de la guerre dans la défense de la population civile et du territoire ukrainien.
Sur le terrain, ses soldats œuvrent dans des conditions extrêmement difficiles, avec courage et détermination — des valeurs qui résonnent fortement avec celles chères au Québec : la solidarité, l’entraide et le respect de la dignité humaine.
Les articles provenant de cette brigade représentent bien plus que des objets. Ils symbolisent un pont humain entre l’Ukraine et le Québec, et témoignent de la reconnaissance sincère des militaires envers les gestes de soutien venus d’ici.
En participant à cet encan, vous posez un geste concret, fidèle à l’esprit québécois, en contribuant directement à l’aide humanitaire et au soutien des populations touchées par la guerre.
💙💛 Merci de votre solidarité.
Les soldats de cette brigade ont été présents sur plusieurs fronts majeurs, où ils ont fait preuve d’une résilience et d’un sens du devoir remarquables, souvent dans des conditions extrêmes.
Cet écusson, offert par des militaires ukrainiens, possède une forte valeur symbolique. Il représente la reconnaissance envers les gestes de solidarité internationale et crée un lien direct entre l’Ukraine et le Québec, autour de valeurs communes telles que la solidarité, l’entraide et le respect de la vie humaine.
Les fonds recueillis grâce à cet encan serviront à soutenir l’aide humanitaire, notamment l’envoi de médicaments et de matériel essentiel.
💙💛 Merci de votre appui et de votre solidarité.
