Silent auction of l'Arche de BriNoé - International adoption of greyhounds.

Greyhound lamp
CA$65

The greyhound measures 17 inches in height. Total height of the lamp is 29 inches. Purchased at Home Sense.
Martingale
CA$5

Medium size for Galgo (Greyhound) 12.5 inches to 15.5 inches. Safe, welded ring, attachment for identification tags with charms, loop for installing the Tractive tracker. Value of $45. Offered by Brigitte Boucher.
Gift certificate for a stay at the canine hotel LA NICHE.
CA$40

Offered by the dog hotel La Niche, located in Longueuil, a weekend for your furry friend in a standard suite valued at $150. https://hotellaniche.com/%E2%8C%82
Coat for small dog
CA$10

Very warm coat from the company Silver Paw Back length: 16 inches Collar/Neck: 8 inches Flat width: 12 inches. Offered by Michel & Brigitte. Value $20
Greyhound canvas textile art
CA$50

Magnificent artwork offered by our talented Helena Scheffer. Representation of the handsome ARNIE from Galgos Del Sol. Black yarn on vintage unmasked cotton.Dimension with frame 8,75" x 10,5 ".
Dog leash
CA$12

Thank you to Dominique Dériger for providing us with this paracord leash. The leash is 64 inches long, and the hook is 0.75 inches.
Greyhound canvas
CA$125

Superbe artwork offered by our talented Andrée Bouchard.
Greyhound canvas textile art
CA$50

This artwork represents Waldo from Galgos del Sol, who was adopted in Quebec by Sophie Hainey. Unique piece! Textile art, watercolor on vintage demasked cotton.
Dog flirt Stick
CA$15

Telescopic pole, for large dogs. Interactive game. Offered by Élodie Léonard-Charette. Value of $40.
Black Galgo Wooden Frame
CA$5

Wooden frame, 11" x 9" Offered by Debbie Rodgers, Value $20
Red / Black checkered leash Silver Paw with matching scarf
CA$10

Red/Black Checkered Leash by Silver Paw 3/4" width x 60" length Padded handle 100% polyester. Offered by Debbie Rodgers, value: $35
CA$10

Versatile LED light for Video conferencing, video calls and photos selfies. Multi function wired controller. Offered by Debbie Rodgers. Value $30
Collar and Leash set Silver Paw
CA$15

Collar and leash set Silver Paw. Collar size M 14-20”. Leash size 3/4” X 60”. Color: Camoflage green Value $58
Wireless earbuds
CA$10

Wireless stereo headphones with microphone. Dynamic stereo sound. Bluetooth connectivity, Hands-free calling, USB charging case. Value: $25. Offered by: Debbie Rodgers
CA$5

Animal Lovers Makeup Bag Greyhounds Whippets And Lurcher Zipper Pouch Bag 8.66x7 Inches. Value: $10.00
CA$20

Multi speed power juicer, stainless steel housing, blade and filter. 3 inch feed tube 2 speeds for fruits and vegetables. offered by Debbie Rodgers, value $85
Large gift basket offered from Pitou Minou et compagnons de Mirabel
CA$75

Calming Bed 42”Nature’s Harvest Beef Chomps 12packLand & Sea Cod Skins 5packNutrisource Beef Bone Broth 354mlNature’s Harvest Dog Food Wild Cod 2.7kgPitou Minou et Compagnons can food cover Food scoopNature’s Harvest Beef & Lamb can food 369gNature’s Harvest Beef Liver 60gTotally Pooched FlexNSqueak ToyHero Xtreme Dog ToyZippy Paws Pizza Slow Feed BowlBond Orange Leash 48” Waterproof15% coupon VALID ONLY at Pitou Minou et Compagnons Ile-Perrot, Sainte-Rose et Mirabel. Valeur $185
Medium size gift basket offered by Pitou Minou et Compagnons de Mirabel
CA$50

Nature’s Harvest Beef Chomps 12packLand & Sea Cod Skins 5packNutrisource Beef Bone Broth 354mlNature’s Harvest Beef Liver 60gZippy Paws Pineapple Slow FeederHero Squeakable Toy Nature’s Harvest Ocean Fish Pâté can 369gPitou Minou et Compagnons can cover Food scoopBond Blue Leash 48’’ WaterproofHero Xtreme Dog toyMessy Mutts Silicone Licky MatGO! Boosters Digestive Health Chicken + Lamb Stew 79gGO! Boosters Digestive Health Chicken + Duck Pâté 79gPurebites Digestion 71g Purebites Skin & Coat 71g Totally Pooched Catch N Squeak Toy15% coupon VALID ONLY at Pitou Minou et Compagnons Ile-Perrot, Sainte-Rose(Laval) and Mirabel. Valeur $90.00
Small Gift Basket offered by Pitou Minou et Compagnons de Mirabel
CA$30

Nature’s Harvest Beef Chomps 12packLand & Sea Cod Skins 5packOpen farm Turkey Bone Broth 999mlHero Treat N Play ToyTotally Pooched Squeak N Stuff ToyBond Blue Leash 48’’ WaterproofNature’s Harvest Lamb Pâté 369g15% coupon VALID ONLY at Pitou Minou et Compagnons Ile-Perrot, Sainte-Rose(Laval) and Mirabel. Valeur: $53.50
Canvas Tote bag
CA$10

Beach-Inspired Canvas Tote Bag With Running Dog Print, Shopping And Work Handbag, Shoulder Bag, Casual Daily Carry-all
Cross Body Bag Galgo OLAF
CA$5

Greyhound oil painting series Cross body Bag - Adjustable Strap, Polyester, Fashion-Forward for Daily CommuteSize: 8" X 10"value: $10.00. Offered by Debbie Rodgers.
Cross Body Bag Galga ALLEGRIA
CA$10

Greyhound oil painting series Cross body Bag - Adjustable Strap, Polyester, Fashion-Forward for Daily CommuteSize: 8" X 10"value: $10.00. Offered by Debbie Rodgers
CA$5

2-Pack Contemporary Greyhounds, Whippets, and Lurcher Dogs Design Dish Towels - Polyester Knit Fabric, Fade Resistant Cartoon Canine Dish Cloths, 16x24 Inches for Kitchen Cleaning. Value: $15. Offered by Debbie Rodgers
Martingale Handmade from Croatia(article 1)
CA$20

Schmoopsi artificial leather collar:~tailor made for your dogs neck~pull-stop system~embroidered pattern~soft and strong artificial leather~vegan friendly~great for dogs with sensitive skin. Donated by Schmoopsi Handcrafted. Shipping paid by : Schmoopsi Handcrafted from Croatia. Value: 40 euros
Martingale Handmade from Croatia(article 2)
CA$20

Schmoopsi artificial leather collar:~tailor made for your dogs neck~pull-stop system~embroidered pattern~soft and strong artificial leather~vegan friendly~great for dogs with sensitive skin. Donated by Schmoopsi Handcrafted. Shipping paid by : Schmoopsi Handcrafted from Croatia. Value: 40 euros
CA$50

Cakes By Kirsten is donating one 6” round semi naked or buttercream covered cake for 15 servings with the flavour of your choice from the following list. The cake will be decorated with your choice of either fresh flowers or chocolate. The order must be placed a minimum of 8 weeks in advance and pick up would be in Saint Janvier, Mirabel. Sponge flavours:ChocolateCarrot Red VelvetVanillaFunfetti Filling flavours:Chocolate ganacheWhite chocolate ganacheCream cheeseLemon curdOptional add ons:Raspberries Oreos Roasted hazelnuts Roasted pecans Chocolate cookie chunks Strawberry jam Salted caramel Estimated Value: $110.
LOOP Soap Box
CA$25

Soaps (cucumber & lime, grapefruit & ginger, charcoal & pineapple): To make this soap, we took discarded organic sunflower oil from a vegan restaurant chain and added perfectly imperfect fruit. It sounds weird, but it washes seriously well. In short, every stroke of soap makes you smell incredibly good, in addition to thumbing your nose at food waste. Offered by LOOP. Total Value : 70,50$
Discovery Box LOOP
CA$40

Discovery box offered by our friends David and Julie from LOOP. Filled with 21 delicious cold-pressed juices, wellness shots, sparkling iced teas and probiotic sodas made from rescued fruits and vegetables, the Discovery Box is the perfect way to explore all of our best products and encourage weight reduction. food waste. Donors: David and Julie from LOOP Value of: $84
CA$10

Wood frame 16" X 12" Offered by Debbie Rodgers Value: $20
T-Shirt KEEP CALM AND GALGO
CA$5

Cotton T-Shirt Color: Burgundy Size: large Value 20$
Kayak Items
CA$5

Kayak carrier kit. 20 liter waterproof cylinder bag (stored in the garage, marks on the bag) Value $35
Turtle Planter
CA$1

Terracotta turtle. For small artificial plant. The poor thing lost her little tail during transport.
Martingale
CA$10

Martingale size Galgo. Velvet type ribbon. Value $45. Courtesy of Marijke Lowie
CA$1

Set of 2 glass bottles for flowers or branches. Value $20
CA$5

Set of 3 plant pots (without the plant). Ceramic. Value of $25
CA$5

Set of 2 ceramic planters and coasters. Value $30
Martingale
CA$10

Martingale size Galgo. Value $45. Courtesy of Marijke Lowie
CA$5

Multifunction cat flap. Easy to adopt. Suitable for hollow or thick walls and doors up to 50 mm. Anti-draft brush (weather resistant)Value $30. Offered by Brigitte and Michel Gagnon
Knitter
CA$5

Wooden Knitting tool made by a cabinetmaker. With instructions. Value $30 Offered by Créations Maurice Boucher
Martingale
CA$10

Martingale size Galgo. Value $45. Courtesy of Marijke Lowie
Martingale
CA$10

Martingale size Galgo. Value $45. Courtesy of Marijke Lowie
Martingale
CA$10

Martingale size Galgo. Value $45. Courtesy of Marijke Lowie
Decorative Bottles
CA$1

Set of two glass bottles. For flower or branches. Value $20
CA$1

Medium planter. Ceramic. Value $10
Heliconia Canvas
CA$5

Transfer on canvas of a Heliconia. Size: Value $40
CA$1

Small flowerpot (without the plant). Ceramic. Dimensions:
Martingale
CA$10

Martingale size Galgo. Value $45. Courtesy of Marijke Lowie
CLARINS Products
CA$60

CLARINS products with Clarins makeup bag. 30ml Double Serum / Complete Intensive Youth Treatment, 15ml Cryo-Flask, instant tightening treatment, firmness and radiance booster. Makeup bag value $130 offered by Debbie Rodgers
Philosophy Products
CA$25

PHILOSOPHY products: 30ml plump skin reactivator serum, makeup case, PURITY one-step facial cleanser 30ml and a wish card Value: $75 Offered by Debbie
Bowl and Plate set
CA$10

Enameled metal Bowl and plate. Can be used as a presentation bowl and plate, or as an elevated bowl for your large dogs. Serving plate: 12 inches x 5 inches high. Bowl: 12 inches x 5 inches tall
Stoneware planter
CA$5

Height 8 inches. Width 6.5 inches
Martingale CowGirl
CA$10

Martingale COWGIRL12 to 15 inches neck size. With strap for the Tractive. Offered by Brigitte Boucher
CA$10

Martingale medium large size. Velvet. Offered by Martine Bourdage
Indoor Dog Collar
CA$10

Made from paracord. Size 16.5 inches. Offered kindly by Dominique Dériger
Greyhound statuette on box
CA$20

Greyhound statuette. On oak case with precious wood insert. Greyhound height 7.5 inches. Width of greyhound with housing 7 inches. Height with case 9.5 inches. Graciously offered by Les realizations Maurice Boucher
Indoor Dog Collar
CA$10

Paracord necklace. Size 14 inches. Offered by Dominique Dériger
Indoor Dog Collar
CA$10

Paracord necklace. Size 15 inches. Offered by Dominique Dériger
Café Canard Certificate
CA$20

Gift card offered by Café Canard, Value of $50, Delivery paid by the winner if necessary.
CA$50

Gift certificate for animal photography session. Offered by Leonie see photographer. Quebec region. Value $150. A photo session approximately 1 hour. Delivery of 6 digital photos.https://www.facebook.com/photo/?fbid=1223249792215876&set=a.729166164957577
colliers #1
CA$10

Martingale made to measure, choice of fabric and size. Value $35.. Offered by Wild and Free. Delivery at the Winner's expense https://en.wildfreeaccessories.com/
colliers #2
CA$10

Custom made martingale, choice of fabric and size. Value $35. Offered by Wild and Free. Delivery at the Winner's expense https://en.wildfreeaccessories.com/
collier 3
CA$10

Custom made martingale, choice of fabric and size. Value $35. Offered by Wild and Free. Delivery at the Winner's expense https://en.wildfreeaccessories.com/
Collier #4
CA$10

Custom made martingale, choice of fabric and size. Value $35. Offered by Wild and Free. Delivery at the Winner's expense https://en.wildfreeaccessories.com/
wild and free collier #5
CA$10

Custom made martingale, choice of fabric and size. Value $35. Offered by Wild and Free. Delivery at the Winner's expense https://en.wildfreeaccessories.com/
harnais #13 point wild and free
CA$35

Custom-made 3-point harness. Color of your choice. Value $70. Delivery at the Winner's expense. https://en.wildfreeaccessories.com
Harnais #2 wild and free
CA$35

Custom-made 3-point harness. Color of your choice. Value $70. Delivery at the Winner's expense. https://en.wildfreeaccessories.com
Un abonnement de café pendant 1 an (équivalent à 12 sacs).
CA$70

A coffee subscription for 1 year (equivalent to 12 bags of 300 g coffee). Offered by Café Canard. Value $264. Delivery at the winner's expense
Guidatour (package #1 for 2 tickets)
CA$40

1 pair of tickets for a guided tour of your choice:-Old Montreal/Christmas Secrets-/Murals or- /Legends and Stories Thematic Tour. Value of $66. Offered by Guidator / Silvia Cadematori
Guidatour (package #2 for 2 tickets)
CA$40

1 pair of tickets for a guided tour of your choice:-Old Montreal/Christmas Secrets-/Murals or- /Legends and Stories Thematic Tour. Value of $66. Offered by Guidator / Silvia Cadematori
Galgo or Podenco Tattoo
CA$75

Tattoo offered by Miss Emma Townsend, located in Prévost (Laurentides). A choice from the 4 patterns shown (approximately 3-4'') or a personalized option at the artist's discretion (additional fees may apply). Value: $180. Instagram @townsie.tats. facebook Townsie Tats.
Embroidered towel and 3 dog toys
CA$20

A 30'' X 60'' embroidered towel and 3 rigid dog toys. Approximate value: $45 Offered by Mrs. Kathy Vallerand
Warm Blanket and 3 rigid dog toys
CA$25

Lovely soft blanket with 3 hard dog toys. Approximate value: $60. Offered by Mrs. Kathy Vallerand.
Comfort Kit
CA$20

Comfort kit with Christmas mug for your favorite hot drink with warm socks, and 2 toys for your dog. Who's lucky! Approximate value: $40. Offered by Mrs. Kathy Vallerand.
Comfort kit #2 for you and your dog.
CA$20

Comfort kit with Christmas mug for your favorite hot drink with a scented candle and 2 toys for your dog.Who's lucky!Approximate value: $50Offered by Mrs. Kathy Vallerand.
Key holder for a bag for dog and/or cat lovers.
CA$10

Hand crafted crochet Galgo keychain , made in Spain with a dog or cat lovers' carry all bag by Hills. Approx. Value $30 donated by Debbie Rodgers
NIKE backpack with Poop bag carrier #1
CA$45

NIKE backpack in the name of L'arche de BriNoe. The mid-sized Nike backpack is ideal for carrying everything you need to spend a day with your best companion. Value $85. Offered by Debbie Rodgers
Knitting book
CA$10

Knit sweaters for your dog! What a great pastime. Here is a book offering some models for your dog. Only in English. Value $25. Offered by Debbie Rodgers
CA$20

Aviana mini backpack cooler, 12 can capacity, water bottle , poop bag carrier and green dog jersey size 3XL . All to enjoy a day out with your favorite companion.
CA$20

Aviana mini backpack cooler, 12 can capacity, water bottle , poop bag carrier and green dog jersey size 4XL . All to enjoy a day out with your favorite companion.
CA$5

Slightly used book on greyhounds with a Christmas ornament.
Metal dog statuette for the garden
CA$10

Dog statuette, made of metal for the garden or indoors as a decorative piece. 28 inches high by approximately 8 inches wide. Offered by Debbie Rodgers
Red coat for small dogs
CA$10

Small red waterproof coat from Silver Paws, Slightly used. Size XL. Value $30. Offered by Kim Mackay
Lunch Bag and Bottle #3
CA$20

Aviana mini backpack cooler, 12 can capacity, water bottle , poop bag carrier and pink dog jersey size 3XL . All to enjoy a day out with your favorite companion.
Lunch Bag and Bottle #4
CA$20

Aviana mini backpack cooler, 12 can capacity, water bottle , poop bag carrier and pink dog jersey size 4XL . All to enjoy a day out with your favorite companion.
CA$45

NIKE backpack in the name of L'arche de BriNoe. The mid-sized Nike backpack is ideal for carrying everything you need to spend a day with your best companion. Value $85. Offered by Debbie Rodgers
Walking Kit #1
CA$10

Walking kit with leash at the waist, waste bag case and a handmade brown galgo key ring from Spain.Value: $30 Offered by Debbie
Walking Kit #2
CA$10

Walking kit with leash at the waist, waste bag case and a handmade galgo GREY key ring from Spain. Value: $30 Offered by Debbie
"Small shoulder bag and bracelet."
CA$5

Small shoulder bag and bracelet 9x8 inches. I love my Galgo leatherette and metal bracelet, length of 7 inches. Value $10. Offered by Brigitte Boucher.
Abbott salt and pepper shaker
CA$5

Representation of the Cardinal 3x4 inches Porcelain, new Value $25
Oil and vinegar dispensers
CA$10

Ceramic oil and vinegar pourer Height 7.5 inches Without the wooden stand Value of $96 (with the stand)
CA$5

4 coasters featuring the BriNoé Ardoise 4 inches in diameter Value: $20
jogging leash
CA$10

Adjustable-size jogging leash, reflective stitching for added visibility at night. Multiple D-rings for adjustments. Belt 26 x 45.5 inches. Leash 79.5 inches. Width 1.25 inches.
belt leash
CA$10

Voici la traduction en anglais : "Bungee leash Size bag with outlet for bags Value of over $36"
Double-use storage
CA$15

Can be used as an additional seat, footrest, storage bin, shoe storage, books, etc. 32P x 46W x 48H Value of over $70.
CA$5

Coffee mug featuring l'Arche de BriNoé. Value of $20.
CA$15

High-quality 60-inch biothane leash Offered generously by Geneviève Mika from Wild & Free Company Value of over $27
Biothane leash
CA$15

High-quality 60-inch biothane leash Offered generously by Geneviève Mika from Wild & Free Company Value of over $27
Thread work on cotton - GUAKU
CA$50

Magnificent artwork offered by Helena Scheffer. Representation of the beautiful Podenco Guaku from Kimba Refuge. Black thread on vintage damask cotton. Dimension with frame: 8.75 inches x 10.5 inches. Valued at over $75.
CA$20

Container for a can of maple syrup Water bottle of 1750ml, 12 inches in height Generously offered by Julie Bourbonnière Value of over $60
Duvet cover set
CA$15

Set of single bed duvet cover with flannel pillow covers. Linen Chest. Value of over $50.
Little winter boots Top Paw
CA$10

Boots for small-medium dog, lined with plush 2.5 inches wide 3.5 inches long Value of over $27
Galgos Del Sol T-Shirt small item