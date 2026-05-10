Encan silencieux de Au coin de MA rue, centre de pédiatrie sociale Rivière-du-Nord

Offert par Patrick Charette





Philanthropie d’entreprise : bâtir une culture qui transforme

La philanthropie d’entreprise est trop souvent réduite à un geste symbolique :

une obligation morale, une attente sociale ou une simple vitrine.

Pourtant, lorsqu’elle est pensée avec rigueur, elle devient un levier puissant de leadership, de gouvernance et de cohésion.

Dans ce livre, Patrick Charette invite les dirigeants à repenser la philanthropie non comme une action ponctuelle, mais comme une culture organisationnelle alignée sur les valeurs, les décisions et la vision à long terme de l’entreprise.

Sans recettes toutes faites ni approche opportuniste, l’auteur structure la réflexion autour de trois piliers essentiels :

le leadership, la gouvernance et l’engagement durable.

Cet ouvrage s’adresse aux entrepreneurs, dirigeants et administrateurs qui souhaitent dépasser la philanthropie de façade, mobiliser leurs équipes avec cohérence et laisser un héritage qui va au-delà des résultats financiers.

Parce que la philanthropie d’entreprise ne transforme pas par obligation.

Elle transforme lorsqu’elle devient une décision de leadership.

Patrick Charette

Auteur – Stratège financier – Président de conseil d’administration

« La philanthropie n’est pas une dépense.

C’est une décision de leadership. »