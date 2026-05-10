Organisé par

Au coin de MA rue, centre de pédiatrie sociale Rivière-du-Nord

À propos de cet événement

Encan silencieux de Au coin de MA rue, centre de pédiatrie sociale Rivière-du-Nord

Lieu de prise en charge

344 Rue du Palais, Saint-Jérôme, QC J7Z 1Y1, Canada

Pleine lune item
Pleine lune item
Pleine lune
100 $

Enchère de départ

Créé par un des enfants du centre, l'image du loup représente les cris, les hurlements vers la lune. Le souhait d'être entendu, écouté par les adultes.

Naissance d'un symbole item
Naissance d'un symbole item
Naissance d'un symbole
100 $

Enchère de départ

Un tableau représentant une forme libre d'expression: émotion et symbole,

Aimée et Protégée item
Aimée et Protégée item
Aimée et Protégée
100 $

Enchère de départ

Ce tableau représente l'histoire d'un enfant du centre. Aimé et protégé, cet enfant fragile est entouré de douceur et de protection.

Séjour inoubliable au camp de vacances Edphy International item
Séjour inoubliable au camp de vacances Edphy International
275 $

Enchère de départ

Offert par camp de vacances Edphy International


Offrez à votre enfant (ou à un enfant du Centre) un séjour inoubliable au camp de vacances Edphy International, d’une valeur de 689 $!

 

Une expérience unique remplie d’activités sportives et de plein air, encadrée par une équipe dynamique et passionnée.

 

Ornellaia Le Serre Nuove 2020 item
Ornellaia Le Serre Nuove 2020
75 $

Enchère de départ

Offert par Guillaume Malette


Valeur de 100$
Un grand vin rouge italien de Bolgheri en Toscane signé par la prestigieuse maison Ornellaia.
Le Serre Nuove est reconnu pour son élégance, sa richesse aromatique et son excellent potentiel de garde.

✨ Une bouteille haut de gamme idéale pour les amateurs de grands vins italiens et les collectionneurs.

CheckMate Silent Bishop 2020 item
CheckMate Silent Bishop 2020
80 $

Enchère de départ

Offert par Guillaume Mallette


Valeur de 115$
Un vin rouge premium de la vallée de l’Okanagan au Canada, produit par la réputée maison CheckMate.
Le Silent Bishop 2020 séduit par son caractère riche, profond et raffiné, mettant en valeur tout le potentiel des grands vins canadiens.

✨ Un lot rare et distinctif pour découvrir l’excellence viticole canadienne.

Nittardi Nectar Dei Maremma Toscana 2018 item
Nittardi Nectar Dei Maremma Toscana 2018
75 $

Enchère de départ

Offert par Guillaume Mallette


Valeur de 105$
Un superbe vin rouge toscan élaboré dans la région de Maremma en Italie.
Le Nectar Dei 2018 est apprécié pour son équilibre, sa complexité et son style élégant, reconnu parmi les grands vins de Toscane.

✨ Une bouteille raffinée qui saura plaire aux passionnés de vins européens.

Chaise pliante légère Harley-Davidson item
Chaise pliante légère Harley-Davidson item
Chaise pliante légère Harley-Davidson
75 $

Enchère de départ

Offert par ST-Jérome Harley-Davidson

39 rue J. F. Kennedy
Saint-Jérôme (QC) J7Y 4B5
450 432-9992


Chaise pliante légère Harley-Davidson à motif de camouflage avec sac de transport.

Parfait pour les sorties d'été !


Ensemble de service : Plateau et bol item
Ensemble de service : Plateau et bol item
Ensemble de service : Plateau et bol item
Ensemble de service : Plateau et bol
75 $

Enchère de départ

Offert par ST-Jérome Harley-Davidson

39 rue J. F. Kennedy
Saint-Jérôme (QC) J7Y 4B5
450 432-9992


Parfait pour recevoir avec style au couleur de Harley-Davidson.


Certificat cadeau de 50$ chez William J. Walter Saucissier item
Certificat cadeau de 50$ chez William J. Walter Saucissier
30 $

Enchère de départ

Offert par William J. Walter saucissier

617 Rue Saint-Georges, J7Z 5C1 Saint-Jérôme, Québec

450 432-4026


Certificat cadeau de 50$


5 billets d'entrée Pub Ludique Randolph item
5 billets d'entrée Pub Ludique Randolph
25 $

Enchère de départ

Offert par

Randolph Pub Ludique Saint-Jérôme

https://www.randolph.ca › pubs

Restaurant

313 Rue Saint-Georges, St-Jérôme Quebec J7Z 5A2

Fermé · Ouvre à 17:00 · Plus d’heures

(514) 894-9250

5 billets d'entrée Pub Ludique Randolph item
5 billets d'entrée Pub Ludique Randolph
25 $

Enchère de départ

Offert par

Randolph Pub Ludique Saint-Jérôme

https://www.randolph.ca › pubs

Restaurant

313 Rue Saint-Georges, St-Jérôme Quebec J7Z 5A2

Fermé · Ouvre à 17:00 · Plus d’heures

(514) 894-9250

Quand profiter de l'argent économisé pour votre retraite item
Quand profiter de l'argent économisé pour votre retraite
15 $

Enchère de départ

Offert par Patrick Charette


Livre

Quand vient le temps d’utiliser l’argent accumulé au fil des

années, pourquoi tant de gens hésitent-ils?

Au cours de notre vie, on apprend à épargner, à investir et

à accumuler. On nous montre à bâtir un patrimoine, à préparer

la retraite et à faire fructifier cet argent. Mais une fois

ce patrimoine construit, quand peut-on enfin commencer à

en profiter ?

Patrick Charette aborde l’un des angles les moins discutés

de la planification financière : le moment d’utiliser ce

patrimoine.

Ce livre vous aidera à transformer un patrimoine en véritable

liberté financière. Et à vous demander : « Quand viendra le

temps d’utiliser l’argent… comment le faire sans peur ? »

Livre Philanthropie d'entreprise item
Livre Philanthropie d'entreprise
15 $

Enchère de départ

Offert par Patrick Charette


Philanthropie d’entreprise : bâtir une culture qui transforme

La philanthropie d’entreprise est trop souvent réduite à un geste symbolique :
une obligation morale, une attente sociale ou une simple vitrine.

Pourtant, lorsqu’elle est pensée avec rigueur, elle devient un levier puissant de leadership, de gouvernance et de cohésion.

Dans ce livre, Patrick Charette invite les dirigeants à repenser la philanthropie non comme une action ponctuelle, mais comme une culture organisationnelle alignée sur les valeurs, les décisions et la vision à long terme de l’entreprise.

Sans recettes toutes faites ni approche opportuniste, l’auteur structure la réflexion autour de trois piliers essentiels :
le leadership, la gouvernance et l’engagement durable.

Cet ouvrage s’adresse aux entrepreneurs, dirigeants et administrateurs qui souhaitent dépasser la philanthropie de façade, mobiliser leurs équipes avec cohérence et laisser un héritage qui va au-delà des résultats financiers.

Parce que la philanthropie d’entreprise ne transforme pas par obligation.
Elle transforme lorsqu’elle devient une décision de leadership.

Patrick Charette
Auteur – Stratège financier – Président de conseil d’administration

« La philanthropie n’est pas une dépense.
C’est une décision de leadership. »

Livre Le céli: la retraite en toute liberté item
Livre Le céli: la retraite en toute liberté
15 $

Enchère de départ

Offert par Patrick Charette


LE CELI

LA RETRAITE

EN TOUTE LIBERTÉ

Dans ce guide clair et accessible, Patrick Charette

démystifie l’un des outils financiers les plus puissants

du pays : le Compte d’épargne libre d’impôt

(CELI).

Souvent sous-utilisé ou mal compris, le CELI peut

permettre de se bâtir une retraite flexible, optimisée et

alignée sur ses valeurs.

Le guide comprend :

• des explications simples et concrètes,

• des tableaux et stratégies applicables,

• des cas pratiques adaptés à chaque étape de vie,

• des outils pour une planification globale de sa retraite

• et des conseils pour les entrepreneurs, les familles, les

jeunes investisseurs et les retraités.

Sans jargon inutile, ni promesse irréaliste, c’est un outil

qui allie à la fois pédagogie, rigueur et bienveillance.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!