Encan silencieux de Au coin de MA rue, centre de pédiatrie sociale Rivière-du-Nord

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Créé par un des enfants du centre, l'image du loup représente les cris, les hurlements vers la lune. Le souhait d'être entendu, écouté par les adultes.
Enchère de départ
Un tableau représentant une forme libre d'expression: émotion et symbole,
Enchère de départ
Ce tableau représente l'histoire d'un enfant du centre. Aimé et protégé, cet enfant fragile est entouré de douceur et de protection.
Enchère de départ
Offert par camp de vacances Edphy International
Offrez à votre enfant (ou à un enfant du Centre) un séjour inoubliable au camp de vacances Edphy International, d’une valeur de 689 $!
Une expérience unique remplie d’activités sportives et de plein air, encadrée par une équipe dynamique et passionnée.
Enchère de départ
Offert par Guillaume Malette
Valeur de 100$
Un grand vin rouge italien de Bolgheri en Toscane signé par la prestigieuse maison Ornellaia.
Le Serre Nuove est reconnu pour son élégance, sa richesse aromatique et son excellent potentiel de garde.
✨ Une bouteille haut de gamme idéale pour les amateurs de grands vins italiens et les collectionneurs.
Enchère de départ
Offert par Guillaume Mallette
Valeur de 115$
Un vin rouge premium de la vallée de l’Okanagan au Canada, produit par la réputée maison CheckMate.
Le Silent Bishop 2020 séduit par son caractère riche, profond et raffiné, mettant en valeur tout le potentiel des grands vins canadiens.
✨ Un lot rare et distinctif pour découvrir l’excellence viticole canadienne.
Enchère de départ
Offert par Guillaume Mallette
Valeur de 105$
Un superbe vin rouge toscan élaboré dans la région de Maremma en Italie.
Le Nectar Dei 2018 est apprécié pour son équilibre, sa complexité et son style élégant, reconnu parmi les grands vins de Toscane.
✨ Une bouteille raffinée qui saura plaire aux passionnés de vins européens.
Enchère de départ
Offert par ST-Jérome Harley-Davidson
39 rue J. F. Kennedy
Saint-Jérôme (QC) J7Y 4B5
450 432-9992
Chaise pliante légère Harley-Davidson à motif de camouflage avec sac de transport.
Parfait pour les sorties d'été !
Enchère de départ
Offert par ST-Jérome Harley-Davidson
39 rue J. F. Kennedy
Saint-Jérôme (QC) J7Y 4B5
450 432-9992
Parfait pour recevoir avec style au couleur de Harley-Davidson.
Enchère de départ
Offert par William J. Walter saucissier
617 Rue Saint-Georges, J7Z 5C1 Saint-Jérôme, Québec
450 432-4026
Certificat cadeau de 50$
Enchère de départ
Offert par
https://www.randolph.ca › pubs
Restaurant
313 Rue Saint-Georges, St-Jérôme Quebec J7Z 5A2
Fermé · Ouvre à 17:00 · Plus d’heures
Enchère de départ
Offert par
https://www.randolph.ca › pubs
Restaurant
313 Rue Saint-Georges, St-Jérôme Quebec J7Z 5A2
Fermé · Ouvre à 17:00 · Plus d’heures
Enchère de départ
Offert par Patrick Charette
Livre
Quand vient le temps d’utiliser l’argent accumulé au fil des
années, pourquoi tant de gens hésitent-ils?
Au cours de notre vie, on apprend à épargner, à investir et
à accumuler. On nous montre à bâtir un patrimoine, à préparer
la retraite et à faire fructifier cet argent. Mais une fois
ce patrimoine construit, quand peut-on enfin commencer à
en profiter ?
Patrick Charette aborde l’un des angles les moins discutés
de la planification financière : le moment d’utiliser ce
patrimoine.
Ce livre vous aidera à transformer un patrimoine en véritable
liberté financière. Et à vous demander : « Quand viendra le
temps d’utiliser l’argent… comment le faire sans peur ? »
Enchère de départ
Offert par Patrick Charette
Philanthropie d’entreprise : bâtir une culture qui transforme
La philanthropie d’entreprise est trop souvent réduite à un geste symbolique :
une obligation morale, une attente sociale ou une simple vitrine.
Pourtant, lorsqu’elle est pensée avec rigueur, elle devient un levier puissant de leadership, de gouvernance et de cohésion.
Dans ce livre, Patrick Charette invite les dirigeants à repenser la philanthropie non comme une action ponctuelle, mais comme une culture organisationnelle alignée sur les valeurs, les décisions et la vision à long terme de l’entreprise.
Sans recettes toutes faites ni approche opportuniste, l’auteur structure la réflexion autour de trois piliers essentiels :
le leadership, la gouvernance et l’engagement durable.
Cet ouvrage s’adresse aux entrepreneurs, dirigeants et administrateurs qui souhaitent dépasser la philanthropie de façade, mobiliser leurs équipes avec cohérence et laisser un héritage qui va au-delà des résultats financiers.
Parce que la philanthropie d’entreprise ne transforme pas par obligation.
Elle transforme lorsqu’elle devient une décision de leadership.
Patrick Charette
Auteur – Stratège financier – Président de conseil d’administration
« La philanthropie n’est pas une dépense.
C’est une décision de leadership. »
Enchère de départ
Offert par Patrick Charette
LE CELI
LA RETRAITE
EN TOUTE LIBERTÉ
Dans ce guide clair et accessible, Patrick Charette
démystifie l’un des outils financiers les plus puissants
du pays : le Compte d’épargne libre d’impôt
(CELI).
Souvent sous-utilisé ou mal compris, le CELI peut
permettre de se bâtir une retraite flexible, optimisée et
alignée sur ses valeurs.
Le guide comprend :
• des explications simples et concrètes,
• des tableaux et stratégies applicables,
• des cas pratiques adaptés à chaque étape de vie,
• des outils pour une planification globale de sa retraite
• et des conseils pour les entrepreneurs, les familles, les
jeunes investisseurs et les retraités.
Sans jargon inutile, ni promesse irréaliste, c’est un outil
qui allie à la fois pédagogie, rigueur et bienveillance.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!