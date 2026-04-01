Ville La Joie
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan Ville La Joie

Canadien de Montréal Joe Veleno Casquette autographié item
Canadien de Montréal Joe Veleno Casquette autographié item
Canadien de Montréal Joe Veleno Casquette autographié item
Canadien de Montréal Joe Veleno Casquette autographié
20 $

Enchère de départ

Casquette canadien de Montréal autographié et certificat d'authenticité

Canadien de Montréal Joe Veleno rondelle autographié item
Canadien de Montréal Joe Veleno rondelle autographié item
Canadien de Montréal Joe Veleno rondelle autographié item
Canadien de Montréal Joe Veleno rondelle autographié
20 $

Enchère de départ

Rondelle autographié de Joe Veleno et certificat d'authenticité

Laboratoire Julien Paul carte cadeau 60$ item
Laboratoire Julien Paul carte cadeau 60$ item
Laboratoire Julien Paul carte cadeau 60$
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Julien Paul Chaussures, valeur de 60$

Ville La Joie - Tente prospecteur item
Ville La Joie - Tente prospecteur
75 $

Enchère de départ

Location tente prospecteurs, 2 nuitées pour 2 personnes.

Supplément pour personne additionnelle, Selon les disponibilités.

Valeur de 270$

Laboratoire Julien Paul carte cadeau 60$ item
Laboratoire Julien Paul carte cadeau 60$ item
Laboratoire Julien Paul carte cadeau 60$
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Julien Paul Chaussures, valeur de 60$

Soins énergétique item
Soins énergétique item
Soins énergétique
25 $

Enchère de départ

Soins d'une valeur de 90$

Grange du Houblon, panier cadeau item
Grange du Houblon, panier cadeau item
Grange du Houblon, panier cadeau item
Grange du Houblon, panier cadeau
15 $

Enchère de départ

Panier avec produits du terroir divers d'une valeur de 50$

Certificat A-P Danse item
Certificat A-P Danse
60 $

Enchère de départ

Certificat d'une session de cours de danse country (automne 26)

Valeur de 200$

Paire de billets - Rires tous azimuts
15 $

Enchère de départ

Animé par Maxime Leblanc Carré le 20 novembre à 20h

Valeur de 50$

Bijouterie Kitner Collier avec pendentif item
Bijouterie Kitner Collier avec pendentif item
Bijouterie Kitner Collier avec pendentif item
Bijouterie Kitner Collier avec pendentif
45 $

Enchère de départ

Collier de pierre d'une valeur de 150$ - Bijouterie Kitner

Mylène Canard, ensemble tricot main tuque et cache-cou item
Mylène Canard, ensemble tricot main tuque et cache-cou item
Mylène Canard, ensemble tricot main tuque et cache-cou
25 $

Enchère de départ

Tuque et cache-cou fait main par Mylène Canard, modèle femme. Laine Merinos/nylon, valeur de 90$

Boucherie Joyal certificat cadeau 25$ item
Boucherie Joyal certificat cadeau 25$
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Boucherie Joyal 25$

Boucherie Joyal certificat cadeau 25$ item
Boucherie Joyal certificat cadeau 25$
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Boucherie Joyal 25$

Gib Fest passeport 2026 item
Gib Fest passeport 2026
25 $

Enchère de départ

Passeport pour le Gib fest du 9 au 18 juillet

Regates international Sorel-Tracy 2026 item
Regates international Sorel-Tracy 2026
25 $

Enchère de départ

Carte d'accès Régates internationales Sorel-Tracy 5-6-7 juin 26

William J. Walter, certificat cadeau item
William J. Walter, certificat cadeau
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de William J. Walter saucissier 25$

William J. Walter, certificat cadeau item
William J. Walter, certificat cadeau
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de William J. Walter saucissier

Photo Repensée item
Photo Repensée item
Photo Repensée item
Photo Repensée
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 25$ Photo repensée, impressions sur objets et tissus.

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