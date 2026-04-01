Encan Ville La Joie

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Casquette canadien de Montréal autographié et certificat d'authenticité
Enchère de départ
Rondelle autographié de Joe Veleno et certificat d'authenticité
Enchère de départ
Certificat cadeau Julien Paul Chaussures, valeur de 60$
Enchère de départ
Location tente prospecteurs, 2 nuitées pour 2 personnes.
Supplément pour personne additionnelle, Selon les disponibilités.
Valeur de 270$
Enchère de départ
Certificat cadeau Julien Paul Chaussures, valeur de 60$
Enchère de départ
Soins d'une valeur de 90$
Enchère de départ
Panier avec produits du terroir divers d'une valeur de 50$
Enchère de départ
Certificat d'une session de cours de danse country (automne 26)
Valeur de 200$
Enchère de départ
Animé par Maxime Leblanc Carré le 20 novembre à 20h
Valeur de 50$
Enchère de départ
Collier de pierre d'une valeur de 150$ - Bijouterie Kitner
Enchère de départ
Tuque et cache-cou fait main par Mylène Canard, modèle femme. Laine Merinos/nylon, valeur de 90$
Enchère de départ
Certificat cadeau Boucherie Joyal 25$
Enchère de départ
Certificat cadeau Boucherie Joyal 25$
Enchère de départ
Passeport pour le Gib fest du 9 au 18 juillet
Enchère de départ
Carte d'accès Régates internationales Sorel-Tracy 5-6-7 juin 26
Enchère de départ
Certificat cadeau de William J. Walter saucissier 25$
Enchère de départ
Certificat cadeau de William J. Walter saucissier
Enchère de départ
Certificat cadeau de 25$ Photo repensée, impressions sur objets et tissus.
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