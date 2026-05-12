Encan silencieux de Belron Canada SOBC Live event - local fund raising

Valeur de l'item: 650$





Profitez de promenades confortables en ville, sur les pistes cyclables et les sentiers récréatifs avec ce vélo hybride Seven Peaks Freelance W. Doté d’un cadre léger en aluminium, de roues de 700C et d’une position de conduite droite et confortable, ce vélo polyvalent est idéal pour l’entraînement, les déplacements quotidiens ou les escapades de fin de semaine. Son élégant design blanc et vert allie confort, performance et fiabilité pour les cyclistes qui souhaitent explorer en toute confiance.





Taille du cadre : 15 po

Couleur : Blanc/Vert

État : Neuf, dans son emballage d’origine.