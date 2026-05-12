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Belron Canada SOBC Live event - local fund raising

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Belron Canada SOBC Live event - local fund raising

Nespresso Vertuo item
Nespresso Vertuo
60 $

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Valeur de l'item: 240$


Offrez-vous l’expérience café ultime avec la Nespresso Vertuo ! Cette machine élégante prépare en un instant une variété de cafés, du petit expresso au grand mug, avec une crema riche et savoureuse. Simple, rapide et toujours délicieuse — parfaite pour égayer chaque matin.

iPad 256 Go avec puce A16 item
iPad 256 Go avec puce A16
200 $

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Valeur de l'item: 650$


Profitez d’une tablette puissante et polyvalente ! Doté de la puce A16, cet iPad offre une performance rapide et fluide pour le travail, les jeux et le divertissement, avec un grand écran Liquid Retina et un espace de stockage généreux pour tous vos contenus.

Amarula Royal Rhino item
Amarula Royal Rhino
20 $

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Valeur de l'item: 67$


Découvrez Amarula Royal Rhino, une liqueur crémeuse et raffinée aux notes douces et veloutées. Parfaite à savourer sur glace ou en dessert, elle offre une expérience riche et savoureuse. Une bouteille élégante, idéale pour offrir ou se faire plaisir.

Afrika Tikkun: Casquette baseball item
Afrika Tikkun: Casquette baseball
5 $

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Valeur de l'item: Inestimable


Affichez votre style avec la casquette de baseball Afrika Tikkun. Confortable et polyvalente, elle est parfaite pour compléter une tenue décontractée tout en soutenant une cause significative. Un accessoire pratique et engagé pour le quotidien.

Afrika Tikkun bucket hat item
Afrika Tikkun bucket hat
5 $

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Valeur de l'item: Inestimable


Adoptez un style décontracté avec le bucket hat Afrika Tikkun. Léger et confortable, il est parfait pour compléter une tenue tout en soutenant une cause significative. Un accessoire tendance et pratique pour toutes les occasions.

Vélo hybride Seven Peaks Freelance W (blanc et vert) item
Vélo hybride Seven Peaks Freelance W (blanc et vert)
150 $

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Valeur de l'item: 650$


Profitez de promenades confortables en ville, sur les pistes cyclables et les sentiers récréatifs avec ce vélo hybride Seven Peaks Freelance W. Doté d’un cadre léger en aluminium, de roues de 700C et d’une position de conduite droite et confortable, ce vélo polyvalent est idéal pour l’entraînement, les déplacements quotidiens ou les escapades de fin de semaine. Son élégant design blanc et vert allie confort, performance et fiabilité pour les cyclistes qui souhaitent explorer en toute confiance.


Taille du cadre : 15 po
Couleur : Blanc/Vert
État : Neuf, dans son emballage d’origine.

Hampleman Équilibriste - Pêcheur à mouche item
Hampleman Équilibriste - Pêcheur à mouche
25 $

Enchère de départ

Valeur de l'item: 150$


Apportez une touche moderne et originale à votre espace avec des skyhooks fonctionnels au design soigné. Fabriqué en bronze moulé et peint à la main, chaque détail est travaillé avec précision. En mouvement, il se balance avec fluidité, créant un effet visuel captivant. Une pièce décorative unique, idéale pour rehausser un intérieur ou lancer la conversation avec style.

Hampleman Équilibriste - Pirate item
Hampleman Équilibriste - Pirate
25 $

Enchère de départ

Valeur de l'item: 150$


Apportez une touche moderne et originale à votre espace avec des skyhooks fonctionnels au design soigné. Fabriqué en bronze moulé et peint à la main, chaque détail est travaillé avec précision. En mouvement, il se balance avec fluidité, créant un effet visuel captivant. Une pièce décorative unique, idéale pour rehausser un intérieur ou lancer la conversation avec style.

Champagne: Dom Perignon Brut item
Champagne: Dom Perignon Brut
75 $

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Valeur de l'item: 350$


Dévoilant des arômes de fruits à noyau croquants, d’huile de mandarine, de pain grillé beurré, de poire, d’amandes et de miel pur, ce vin est de corps moyen à plein, ample et harmonieux, soutenu par une belle acidité et une texture douce et enveloppante, se terminant sur une longue finale saline.

Vin rouge: Chateau Latour à Pomerol (2021) item
Vin rouge: Chateau Latour à Pomerol (2021)
40 $

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Valeur de l'item: 138$


Un grand Pomerol élégant et généreux, dominé par le merlot, offrant des arômes de cerise noire, de prune et d’épices, avec des notes boisées et une texture soyeuse. Bien structuré et harmonieux, il allie richesse, finesse et longueur en bouche.

Vin rouge: Phelan Segur (2020) item
Vin rouge: Phelan Segur (2020)
30 $

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Valeur de l'item: 105$


Un grand vin de Bordeaux à la fois puissant et élégant, aux arômes de fruits noirs (cassis, mûre) rehaussés de notes boisées et épicées. Sa belle structure tannique et sa longueur en bouche en font un vin de dégustation exceptionnel, avec un excellent potentiel de garde.

Carte Visa Prépayée item
Carte Visa Prépayée
20 $

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Valeur de l'item: 50$


Carte prépayée Visa – Offrez-vous la liberté de choisir ! Utilisable partout où Visa est acceptée, en ligne ou en magasin, pour vous faire plaisir selon vos envies.

Carte Visa Prépayée item
Carte Visa Prépayée
20 $

Enchère de départ

Valeur de l'item: 50$


Carte prépayée Visa – Offrez-vous la liberté de choisir ! Utilisable partout où Visa est acceptée, en ligne ou en magasin, pour vous faire plaisir selon vos envies.

Lunettes de soleil Ray‑Ban - Wayfarer Classic item
Lunettes de soleil Ray‑Ban - Wayfarer Classic
50 $

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Valeur de l'item: 235$


Protection élégante contre le soleil… ou les paparazzis.
• Adoptez un look de star de cinéma. Monture noire en nylon.
• Lentilles non polarisées bloquant 85 % de la lumière.
• Modèle unisexe. Étui et chiffon de nettoyage inclus.

Barbecue Weber® Smokey Joe® item
Barbecue Weber® Smokey Joe®
20 $

Enchère de départ

Valeur de l'item: 65$


La qualité originale Weber® — la référence en matière de barbecue.
• Emportez‑le partout pour un barbecue instantané.
• Cuve et couvercle en porcelaine émaillée durable.
• Grille en acier robuste, facile à nettoyer.
• Clapet de ventilation et récupérateur de cendres en aluminium, résistants à la rouille.

Uline Volleyball item
Uline Volleyball
10 $

Enchère de départ

Valeur de l'item: 28$


La vie est une plage ! Amusez-vous entre collègues ou entre amis.
• Idéal pour le terrain, les ligues amicales ou les pique-niques d’entreprise.
• Revêtement en cuir composite durable et doux.
• Taille officielle.

Trousse d’urgence routière item
Trousse d’urgence routière
20 $

Enchère de départ

Valeur de l'item: 70$


Soyez prêt à faire face à l’imprévu grâce à cette trousse d’urgence routière pratique. Offerte dans un sac durable et facile à transporter, elle comprend généralement des outils de sécurité essentiels et des articles de premiers soins de base pour vous aider en cas de panne ou de situation mineure. Un indispensable pour tout véhicule, qui procure tranquillité d’esprit au quotidien comme lors de vos déplacements.

Parapluie de golf item
Parapluie de golf
20 $

Enchère de départ

Valeur de l'item : 42 $


Restez au sec sur le terrain. Format extra large pour une protection maximale.
• Fonctionnement pratique à bouton-poussoir.
• S’ouvre automatiquement pour offrir une toile surdimensionnée.
• Conception ventilée pour résister aux rafales de vent.
• 2 sangles de fermeture à bande autoagrippante.

Sac à dos SOBC Afrika Tikkun item
Sac à dos SOBC Afrika Tikkun
10 $

Enchère de départ

Valeur de l'item : inestimable

Sac à dos de jour fait de verre de parebrises recyclés, avec logos du SOBC et d'Afrika Tikkun. Parfait pour vos escapades estivales en prévision du SOBC en septembre!

Une place de stationnement VIP au CNS durant une année item
Une place de stationnement VIP au CNS durant une année
50 $

Enchère de départ

Ne cherchez plus de stationnement au CNS jusqu'à l'année prochaine! Votre place VIP sera réservée pour vous durant les 12 prochains mois!

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