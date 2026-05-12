Encan silencieux de Belron Canada SOBC Live event - local fund raising

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de l'item: 240$
Offrez-vous l’expérience café ultime avec la Nespresso Vertuo ! Cette machine élégante prépare en un instant une variété de cafés, du petit expresso au grand mug, avec une crema riche et savoureuse. Simple, rapide et toujours délicieuse — parfaite pour égayer chaque matin.
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Valeur de l'item: 650$
Profitez d’une tablette puissante et polyvalente ! Doté de la puce A16, cet iPad offre une performance rapide et fluide pour le travail, les jeux et le divertissement, avec un grand écran Liquid Retina et un espace de stockage généreux pour tous vos contenus.
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Valeur de l'item: 67$
Découvrez Amarula Royal Rhino, une liqueur crémeuse et raffinée aux notes douces et veloutées. Parfaite à savourer sur glace ou en dessert, elle offre une expérience riche et savoureuse. Une bouteille élégante, idéale pour offrir ou se faire plaisir.
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Valeur de l'item: Inestimable
Affichez votre style avec la casquette de baseball Afrika Tikkun. Confortable et polyvalente, elle est parfaite pour compléter une tenue décontractée tout en soutenant une cause significative. Un accessoire pratique et engagé pour le quotidien.
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Valeur de l'item: Inestimable
Adoptez un style décontracté avec le bucket hat Afrika Tikkun. Léger et confortable, il est parfait pour compléter une tenue tout en soutenant une cause significative. Un accessoire tendance et pratique pour toutes les occasions.
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Valeur de l'item: 650$
Profitez de promenades confortables en ville, sur les pistes cyclables et les sentiers récréatifs avec ce vélo hybride Seven Peaks Freelance W. Doté d’un cadre léger en aluminium, de roues de 700C et d’une position de conduite droite et confortable, ce vélo polyvalent est idéal pour l’entraînement, les déplacements quotidiens ou les escapades de fin de semaine. Son élégant design blanc et vert allie confort, performance et fiabilité pour les cyclistes qui souhaitent explorer en toute confiance.
Taille du cadre : 15 po
Couleur : Blanc/Vert
État : Neuf, dans son emballage d’origine.
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Valeur de l'item: 150$
Apportez une touche moderne et originale à votre espace avec des skyhooks fonctionnels au design soigné. Fabriqué en bronze moulé et peint à la main, chaque détail est travaillé avec précision. En mouvement, il se balance avec fluidité, créant un effet visuel captivant. Une pièce décorative unique, idéale pour rehausser un intérieur ou lancer la conversation avec style.
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Valeur de l'item: 150$
Apportez une touche moderne et originale à votre espace avec des skyhooks fonctionnels au design soigné. Fabriqué en bronze moulé et peint à la main, chaque détail est travaillé avec précision. En mouvement, il se balance avec fluidité, créant un effet visuel captivant. Une pièce décorative unique, idéale pour rehausser un intérieur ou lancer la conversation avec style.
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Valeur de l'item: 350$
Dévoilant des arômes de fruits à noyau croquants, d’huile de mandarine, de pain grillé beurré, de poire, d’amandes et de miel pur, ce vin est de corps moyen à plein, ample et harmonieux, soutenu par une belle acidité et une texture douce et enveloppante, se terminant sur une longue finale saline.
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Valeur de l'item: 138$
Un grand Pomerol élégant et généreux, dominé par le merlot, offrant des arômes de cerise noire, de prune et d’épices, avec des notes boisées et une texture soyeuse. Bien structuré et harmonieux, il allie richesse, finesse et longueur en bouche.
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Valeur de l'item: 105$
Un grand vin de Bordeaux à la fois puissant et élégant, aux arômes de fruits noirs (cassis, mûre) rehaussés de notes boisées et épicées. Sa belle structure tannique et sa longueur en bouche en font un vin de dégustation exceptionnel, avec un excellent potentiel de garde.
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Valeur de l'item: 50$
Carte prépayée Visa – Offrez-vous la liberté de choisir ! Utilisable partout où Visa est acceptée, en ligne ou en magasin, pour vous faire plaisir selon vos envies.
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Valeur de l'item: 50$
Carte prépayée Visa – Offrez-vous la liberté de choisir ! Utilisable partout où Visa est acceptée, en ligne ou en magasin, pour vous faire plaisir selon vos envies.
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Valeur de l'item: 235$
Protection élégante contre le soleil… ou les paparazzis.
• Adoptez un look de star de cinéma. Monture noire en nylon.
• Lentilles non polarisées bloquant 85 % de la lumière.
• Modèle unisexe. Étui et chiffon de nettoyage inclus.
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Valeur de l'item: 65$
La qualité originale Weber® — la référence en matière de barbecue.
• Emportez‑le partout pour un barbecue instantané.
• Cuve et couvercle en porcelaine émaillée durable.
• Grille en acier robuste, facile à nettoyer.
• Clapet de ventilation et récupérateur de cendres en aluminium, résistants à la rouille.
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Valeur de l'item: 28$
La vie est une plage ! Amusez-vous entre collègues ou entre amis.
• Idéal pour le terrain, les ligues amicales ou les pique-niques d’entreprise.
• Revêtement en cuir composite durable et doux.
• Taille officielle.
Enchère de départ
Valeur de l'item: 70$
Soyez prêt à faire face à l’imprévu grâce à cette trousse d’urgence routière pratique. Offerte dans un sac durable et facile à transporter, elle comprend généralement des outils de sécurité essentiels et des articles de premiers soins de base pour vous aider en cas de panne ou de situation mineure. Un indispensable pour tout véhicule, qui procure tranquillité d’esprit au quotidien comme lors de vos déplacements.
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Valeur de l'item : 42 $
Restez au sec sur le terrain. Format extra large pour une protection maximale.
• Fonctionnement pratique à bouton-poussoir.
• S’ouvre automatiquement pour offrir une toile surdimensionnée.
• Conception ventilée pour résister aux rafales de vent.
• 2 sangles de fermeture à bande autoagrippante.
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Valeur de l'item : inestimable
Sac à dos de jour fait de verre de parebrises recyclés, avec logos du SOBC et d'Afrika Tikkun. Parfait pour vos escapades estivales en prévision du SOBC en septembre!
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Ne cherchez plus de stationnement au CNS jusqu'à l'année prochaine! Votre place VIP sera réservée pour vous durant les 12 prochains mois!
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