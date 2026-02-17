Encan silencieux de Campagne de charité en milieu de travail du Gouvernement du Canada - Établissement La Macaza

Organisé par
Valeur minimum de 160$ + taxes.
Conditions d’utilisation : Certificat cadeau valide du dimanche au jeudi jusqu’au 28 février 2027. Supplément de 100$ payable à l’hôtel pour un vendredi. Supplément de 150$ payable à l’hôtel pour un samedi. Non valide les veilles des jours fériés, les deux semaines du temps des fêtes, les semaines de relâche, les semaines de la construction, durant les évènements Ironman et le mois d’août. Ce certificat cadeau est valide en chambre Confo King Lounge, un extra sera exigé pour un type de chambre supérieur. Nos certificats cadeaux sont en quantité limitée et la réservation doit être effectuée au minimum 72 heures à l’avance. Non combinable, non monnayable, non remboursable et non applicable pour les groupes. Un minimum de deux nuits peut être exigé. Ce certificat cadeau est accepté selon la disponibilité de l’hôtel. À partir du 1er mars 2027, le certificat cadeau ne sera plus valide.
Ce certificat pour 2 personnes comprend :
-
Une nuitée en chambre Confo King Lounge côté montagne
-
Déjeuner
-
Stationnement et internet sans fil
-
Accès à la salle d’entrainement 24 heures
-
Accès à la piscine extérieure chauffée 4 saisons, sauna finlandais, chute d’eau froide et aire de détente avec foyer extérieur
Enchère de départ
Valeur de 80$.
Enchère de départ
Valeur de 70$.
Dégustation commentée de vins et initiation à la
dégustation avec un spécialiste;
Dégustation d’une planche de produits locaux à partager.
Enchère de départ
Valeur de 70$.
Dégustation commentée de vins et initiation à la
dégustation avec un spécialiste;
Dégustation d’une planche de produits locaux à partager.
Enchère de départ
Valeur de 165$ + taxes.
Certificat cadeau pour 2 adultes et 2 enfants chez Parc Oméga.
Un safari en voiture, à votre propre rythme!
À bord de votre propre véhicule, vous pourrez observer plus d'une vingtaine d'espèces d'animaux sauvages de l'hémisphère nord.
Tout au long du trajet, les cervidés viendront à votre fenêtre pour vous saluer et se régaler de carottes.
Afin de sécuriser votre séjour au parc et de protéger les animaux, il est important de respecter les consignes de sécurité en tout temps.
Le parcours en voiture se fait sur un chemin balisé de 12 kilomètres. La durée totale du circuit en voiture est d'environ 1h30.
Cette sortie en famille vous permettra de coir des animaux canadiens comme vous ne les avez jamais vus. (700 animaux sauvages)
Valide jusqu'au 31 décembre 2026.
Parc Oméga
399, route 323 Nord
Montebello, Qc
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur de 100$.
Enchère de départ
Valeur de 200$ + taxes.
Casque sans fil circum-aural à réduction de bruit active · Jusqu'à 50 heures d'autonomie (35 heures d'écoute sans fil (BT+HNC))
Enchère de départ
Valeur de 120$ + taxes.
Réalisez rapidement vos travaux d’assemblage avec l’ensemble de tournevis sans fil de 14 pièces FLEXDRIVE™. Le tournevis est compact afin de bien s’intégrer dans votre pochette à outils et est muni d’une bague à 360 degrés FLEXDRIVE™ pour une commande coulissante parfaite. Doté de 6 réglages de couple et d’une batterie intégrée rechargeable de 2 Ah, le tournevis sans fil FLEXDRIVE™ permet de visser jusqu’à 680 vis mécaniques par charge*.
Enchère de départ
Valeur de 50$.
Carte qui offre soit le neuro-bed 60 min, l'infrathérapie 45 min, le psio 45 min ou la pressothérapie 30 min.
Enchère de départ
Valeur de 125$.
1er livre: ZYX (tome 1) - La Bagnole -
ZYX, C’EST LA CONSOLE DE JEU REVOLUTIONNAIRE QUE TOUT LE MONDE ATTEND.
Lorsque Jojo parvient à mettre la main sur l’un des 2000 exemplaires mis en vente, sa meilleure amie Mila et lui se retrouvent plongés dans un univers insoupçonné où les règles ne ressemblent à rien de ce qu’ils connaissent.
Ce qui débute comme une belle aventure virtuelle risque fort de se transformer en une épreuve plus difficile, et surtout bien plus sombre que tout ce qu’ils ont pu imaginer…
2e livre: La bibliothèque disparue -
Voici Abi. Abi est un fantôme. Pas du genre terrifiant, rassurez-vous. Plutôt du type à éviter le monde extérieur, depuis qu'elle est morte dans l'incendie qui a ravagé la bibliothèque de sa ville. Voici Mortimer. Il veille sur les rares livres qui n'ont pas été détruits par le feu. Secrètement, il rêve de retrouver sa soeur, persuadé qu'elle a survécu au sinistre. Et voici Evan. Il a onze ans, et ne veut surtout pas entrer au collège et dire adieu à sa vie d'avant. Abi, Mortimer et Evan n'ont pas grand-chose en commun. Mais quand le jeune garçon tombe par hasard sur les livres rescapés de la bibliothèque et décide d'enquêter sur l'incendie, il lie sans le savoir leurs trois destinées....
3e livre: Grondétoile - Casper Tock, onze ans, est allergique au risque et à l'imprévu.. Qui aurait imaginé qu'en se cachant à l'intérieur d'une horloge d'apparence tout à fait ordinaire, il serait projeté dans une contrée magique ?. À Grondétoile l'attendent géants des nuages, mégères des ondées, arbres aux alibis... et Ultra Ingrate, une jeune fille allergique aux règles et aux bonnes manières, avec Arlo son dragon miniature. L'improbable duo parviendra-t-il à sauver Grondétoile des griffes de Morg, la harpie voleuse de magie ?. Une quête palpitante au coeur d'un univers aussi fabuleux qu'imprévisible, par l'autrice des Sept étoiles du Nord...
4e livre: Les Clopin-Clopant - Regardez-les, ces quatre héros sans peur et sans reproche, leur portrait fièrement cloué à tous les arbres des environs ! Le genre qui pourrait venir à bout d`une horde d`ogres affamés en un claquement de doigts ! Bon, d`accord, ce n`est pas très ressemblant... Mais, sans ce genre de publicité, qui voudrait engager une gamine éclopée, un barbare aveugle, un lutin grincheux et une elfe sans cœur ? D`ailleurs, l`affiche des Clopin-Clopant a fait son petit effet. Le roi leur ordonne de chasser au plus vite une horde de yétis qui squattent son château Touron. Encore faut-il survivre au voyage...
Enchère de départ
Valeur de 50$.
La cuisinière de Frida: Pour échapper à un mariage forcé et à un destin écrit d'avance, la jeune Nayeli s'enfuit de chez elle. Sans perspectives ni argent, elle arrive à Mexico dans l'effervescence de la fin des années 1930. Grâce à son esprit vif et à son talent, elle trouve un travail de cuisinière à la Casa Azul, la maison de Frida Kahlo. La célèbre artiste y vit recluse depuis son terrible accident, tourmentée par la douleur et les infidélités de son mari. Nayeli découvre le monde de couleurs, de passion et de rébellion de Frida, et les deux femmes tissent un profond lien d'amitié.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Ensemble de 6 pochettes alimentaires pour compote, yogourt, smoothie, etc.
Les pochettes alimentaires réutilisables de Kangoo et cie sont les parfaites collations/repas, que ce soit au sommet d'une montagne, à la plage ou à la maison. Elles sont écologiques, économiques, transportables et sans dégât. Ajoutez-y compote, yogourt, smoothie, purée ou potage et dégustez sans dégât.
L’ensemble Neutral contient 6 pochettes alimentaires réutilisables de couleurs différentes (rouille, beige, sauge, greige, bleue et brune) et ses 6 bouchons blancs en plastique sans BPA.
Valeur de 35$ - Kangoo et cie
Enchère de départ
Valeur de 46$.
Digne successeur spirituel du jeu à succès Vin Mystère, Bière Mystère permet de découvrir plus de 50 bières de microbrasseries Québécoises! Bière Mystère vous propose d’en apprendre sur la bière en misant sur ses propriétés visuelles, olfactives et gustative, sa transparence, son style, son amertume et son taux d’alcool. Chaque partie vous permet de découvrir une bière mystère - Randolph
Enchère de départ
La serviette de golf en microfibre K5 Clothing & Accessories est un incontournable pour tout golfeur soucieux de la performance et du confort. Conçue pour être antibactérienne et ultra-absorbante, elle permet de garder vos équipements secs et propres tout au long de votre partie. Compacte et légère, elle se glisse facilement dans votre sac de golf sans encombrer l’espace.
La matière de la serviette est non seulement douce et soyeuse au toucher, mais elle est également rapide à sécher, réduisant ainsi la prolifération des mauvaises odeurs après chaque utilisation. Grâce à son mousqueton robuste, vous pouvez l’attacher facilement à votre sac, rendant son utilisation pratique et accessible en plein jeu.
En plus de ses qualités techniques, les produits K5 Clothing & Accessories, conçus avec soin au Québec, séduisent par leurs motifs contemporains et élégants, ajoutant une touche de style à votre équipement sportif.
Dimensions :
Optez pour la qualité, le confort et le design avec la serviette de golf K5, l’accessoire idéal pour un golfeur exigeant.
Valeur de 16$ + taxes
Enchère de départ
Valide chez Pitou, Minou et compagnons de Mont-Laurier.
Enchère de départ
Valide chez Pitou, Minou et compagnons de Mont-Laurier.
