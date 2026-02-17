Encan silencieux de Campagne de charité en milieu de travail du Gouvernement du Canada - Établissement La Macaza

Valeur de 125$.

1er livre: ZYX (tome 1) - La Bagnole -

ZYX, C’EST LA CONSOLE DE JEU REVOLUTIONNAIRE QUE TOUT LE MONDE ATTEND.

Lorsque Jojo parvient à mettre la main sur l’un des 2000 exemplaires mis en vente, sa meilleure amie Mila et lui se retrouvent plongés dans un univers insoupçonné où les règles ne ressemblent à rien de ce qu’ils connaissent.

Ce qui débute comme une belle aventure virtuelle risque fort de se transformer en une épreuve plus difficile, et surtout bien plus sombre que tout ce qu’ils ont pu imaginer…





2e livre: La bibliothèque disparue -

Voici Abi. Abi est un fantôme. Pas du genre terrifiant, rassurez-vous. Plutôt du type à éviter le monde extérieur, depuis qu'elle est morte dans l'incendie qui a ravagé la bibliothèque de sa ville. Voici Mortimer. Il veille sur les rares livres qui n'ont pas été détruits par le feu. Secrètement, il rêve de retrouver sa soeur, persuadé qu'elle a survécu au sinistre. Et voici Evan. Il a onze ans, et ne veut surtout pas entrer au collège et dire adieu à sa vie d'avant. Abi, Mortimer et Evan n'ont pas grand-chose en commun. Mais quand le jeune garçon tombe par hasard sur les livres rescapés de la bibliothèque et décide d'enquêter sur l'incendie, il lie sans le savoir leurs trois destinées....





3e livre: Grondétoile - Casper Tock, onze ans, est allergique au risque et à l'imprévu.. Qui aurait imaginé qu'en se cachant à l'intérieur d'une horloge d'apparence tout à fait ordinaire, il serait projeté dans une contrée magique ?. À Grondétoile l'attendent géants des nuages, mégères des ondées, arbres aux alibis... et Ultra Ingrate, une jeune fille allergique aux règles et aux bonnes manières, avec Arlo son dragon miniature. L'improbable duo parviendra-t-il à sauver Grondétoile des griffes de Morg, la harpie voleuse de magie ?. Une quête palpitante au coeur d'un univers aussi fabuleux qu'imprévisible, par l'autrice des Sept étoiles du Nord...





4e livre: Les Clopin-Clopant - Regardez-les, ces quatre héros sans peur et sans reproche, leur portrait fièrement cloué à tous les arbres des environs ! Le genre qui pourrait venir à bout d`une horde d`ogres affamés en un claquement de doigts ! Bon, d`accord, ce n`est pas très ressemblant... Mais, sans ce genre de publicité, qui voudrait engager une gamine éclopée, un barbare aveugle, un lutin grincheux et une elfe sans cœur ? D`ailleurs, l`affiche des Clopin-Clopant a fait son petit effet. Le roi leur ordonne de chasser au plus vite une horde de yétis qui squattent son château Touron. Encore faut-il survivre au voyage...