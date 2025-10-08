centre de la petite enfance Le Pitchounet

centre de la petite enfance Le Pitchounet

Encan silencieux de centre de la petite enfance Le Pitchounet

185 Av. Bloomfield, Outremont, QC H2V 3T2, Canada

Théâtre Outremont item
20 $

Enchère de départ

Chèque cadeau d'une valeur de 50$

Paire billets hochey, centre Bell item
320 $

Enchère de départ

Valeur de 800$

Anaheim VS Montréal

Dimanche le 15 mars à 19h

Centre Bell, Section 105, Rangée F. 

paires de billets match Canadiens item
160 $

Enchère de départ

CANADIEN /CANUCKS de Vancouver , 12 janvier 19h30, section 122, rangée S siège 1-2, VALEUR 400$

Restaurant LEMEAC item
50 $

Enchère de départ

Carte cadeau valeur de 125$ restaurant Leméac rue Laurier ouest

restaurant PAPITO item
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau valeur de 100$,Super service, ambiance décontractée et bouffe délicieuse***

CAFÉ PARVIS item
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau valeur de 100.00$ CAFÉ Parvis, 433 Rue Mayor, Montréal, QC H3A 1N9

restaurant DAMAS item
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau valeur de 100$ au restaurant DAMAS, 1209 Av. Van Horne, Outremont, QC H2V 3S5

Bouteille de vin de garde,Châteua Melescot, St-Exupery 2006, item
50 $

Enchère de départ

Vin de garde, valeur 125.OO$

Bouteille de vin de garde,Calon Segur 2006, Saint Estèphe,pr item
58 $

Enchère de départ

Vin de garde valeurs de 145.00$

Panier de produits québécois (huile olive belle excuse, fari item
50 $

Enchère de départ

produits québec à manger, valeur de 125.00$.gracieuseté de l'épicerie BONANZA

Panier produits international , à manger item
50 $

Enchère de départ

Produits québec à manger, valeur de 125.00$ gracieuseté de l'épicerie BONANZA

Studio Sage YOGA5 cours, valeur de 200.00$ item
80 $

Enchère de départ

Studio YOGA sage, 200$ cours privé

certificat cadeau chez VITO item
20 $

Enchère de départ

BOUCHERIE CHEZ VITO, CERTIFICAT VALEUR DE 50$,   5180 St-Urbain , Montreal, QC, Canada, Quebec

AQUARELLE ROSE CENDRÉ, soleil couchant item
10 $

Enchère de départ

OEUVRE, CRÉATION QUÉBECOISE, VALEUR DE 25.00.00$

AQUARELLE ROSE CENDRÉ, PERRUCHE item
10 $

Enchère de départ

OEUVRE, PERRUCHE, ARTISTE ROSE CENDRÉE, VALEUR 25.00$

séance physio 1heure, valeur 100.00$ item
40 $

Enchère de départ

Avec Claudia Laframboise, excellente Physio, une séance de 1 heure, valeur de 100$

Patisserie LE MÉLINOT, certificat de 50$ item
20 $

Enchère de départ

Patisserie Mélilot sur la rue Laurier Ouest nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 50$

150$ de certificat cadeau à La Maison Générale item
60 $

Enchère de départ

La maison Générale, Boutique cadeaux articles de la maison 237 Av. Laurier O, Montréal, QC H2V 4K2.

Certificat de 150.00$

séance d'orthophonie,1heure
60 $

Enchère de départ

Une séance d'orthophonie avec Gabrielle Asselin J en visio ou présentiel à la Clinique Sauge, valeur de 150$

Patisserie LE MÉLINOT, certificat de 50$ item
20 $

Enchère de départ

Patisserie Mélilot sur la rue Laurier Ouest nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 50$

CERTIFICAT PILATES, 2 COURS PRIVÉS STUDIO SET item
50 $

Enchère de départ

CERTIFICAT PILATES, 2 COURS PRIVÉS DESCOUVERTE, STUDIO SET PILATES, VALEUR 125$

368 Avenue Laurier Ouest,

Outremont, QC H2V 2K7

[email protected]

514-398-0170 ext. 1

Pilates Club, certificat, 5 cours item
64 $

Enchère de départ

Pilates club,76 Av. Mozart O, Montréal, QC H2S 1C4, certificat 5 cours valeur 160$

panier cadeaux épicerie P.A item
12 $

Enchère de départ

Panier cadeau épicerie PA valeur de 30$. huile vinaigre, pâte, saumon tériaki, nutella , beurre d'arachide, bouillon.

panier cadeau épicerie P.A valeur 34$ item
14 $

Enchère de départ

Panier cadeau épicerie PA valeur de 34$. huile, sirop d'érable,pâtes,beurre arachide, confiture fraise PUR, saumon tériaki,

carte cadeau valeur de 50$ item
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau épicerie PA valeur de 50$

sac cadeau produit beauté haute gamme valeur 200$$ item
80 $

Enchère de départ

Sac cadeau valeur de 200$, Produits de beauté haute gamme. Venez voir au bureau!

