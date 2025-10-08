Encan silencieux de centre de la petite enfance Le Pitchounet

Organisé par
À propos de cet événement
185 Av. Bloomfield, Outremont, QC H2V 3T2, Canada
Enchère de départ
Chèque cadeau d'une valeur de 50$
Enchère de départ
Valeur de 800$
Anaheim VS Montréal
Dimanche le 15 mars à 19h
Centre Bell, Section 105, Rangée F.
Enchère de départ
CANADIEN /CANUCKS de Vancouver , 12 janvier 19h30, section 122, rangée S siège 1-2, VALEUR 400$
Enchère de départ
Carte cadeau valeur de 125$ restaurant Leméac rue Laurier ouest
Enchère de départ
Carte cadeau valeur de 100$,Super service, ambiance décontractée et bouffe délicieuse***
Enchère de départ
Carte cadeau valeur de 100.00$ CAFÉ Parvis, 433 Rue Mayor, Montréal, QC H3A 1N9
Enchère de départ
Carte cadeau valeur de 100$ au restaurant DAMAS, 1209 Av. Van Horne, Outremont, QC H2V 3S5
Enchère de départ
Vin de garde, valeur 125.OO$
Enchère de départ
Vin de garde valeurs de 145.00$
Enchère de départ
produits québec à manger, valeur de 125.00$.gracieuseté de l'épicerie BONANZA
Enchère de départ
Produits québec à manger, valeur de 125.00$ gracieuseté de l'épicerie BONANZA
Enchère de départ
Studio YOGA sage, 200$ cours privé
Enchère de départ
BOUCHERIE CHEZ VITO, CERTIFICAT VALEUR DE 50$, 5180 St-Urbain , Montreal, QC, Canada, Quebec
Enchère de départ
OEUVRE, CRÉATION QUÉBECOISE, VALEUR DE 25.00.00$
Enchère de départ
OEUVRE, PERRUCHE, ARTISTE ROSE CENDRÉE, VALEUR 25.00$
Enchère de départ
Avec Claudia Laframboise, excellente Physio, une séance de 1 heure, valeur de 100$
Enchère de départ
Patisserie Mélilot sur la rue Laurier Ouest nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 50$
Enchère de départ
La maison Générale, Boutique cadeaux articles de la maison 237 Av. Laurier O, Montréal, QC H2V 4K2.
Certificat de 150.00$
Enchère de départ
Une séance d'orthophonie avec Gabrielle Asselin J en visio ou présentiel à la Clinique Sauge, valeur de 150$
Enchère de départ
Patisserie Mélilot sur la rue Laurier Ouest nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 50$
Enchère de départ
CERTIFICAT PILATES, 2 COURS PRIVÉS DESCOUVERTE, STUDIO SET PILATES, VALEUR 125$
368 Avenue Laurier Ouest,
Outremont, QC H2V 2K7
514-398-0170 ext. 1
Enchère de départ
Pilates club,76 Av. Mozart O, Montréal, QC H2S 1C4, certificat 5 cours valeur 160$
Enchère de départ
Panier cadeau épicerie PA valeur de 30$. huile vinaigre, pâte, saumon tériaki, nutella , beurre d'arachide, bouillon.
Enchère de départ
Panier cadeau épicerie PA valeur de 34$. huile, sirop d'érable,pâtes,beurre arachide, confiture fraise PUR, saumon tériaki,
Enchère de départ
Carte cadeau épicerie PA valeur de 50$
Enchère de départ
Sac cadeau valeur de 200$, Produits de beauté haute gamme. Venez voir au bureau!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!