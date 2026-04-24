Organisé par

Centre des arts Juliette-Lassonde

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Centre des arts Juliette-Lassonde

Lieu de prise en charge

1705 Rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe, QC J2S 9E2, Canada

Table de conférence item
Table de conférence item
Table de conférence
50 $

Enchère de départ

Table de conférence usagée, achetée en 2005. Elle a du vécu et légèrement égratignée, mais elle est encore très pratique. Dimensions: Largeur 48 po, Longueur 144 po, Hauteur 29,5 po Meilleures photos disponibles sur demande

Babillard mural item
Babillard mural item
Babillard mural
25 $

Enchère de départ

Babillard mural acheté en 2005. Profondeur 5 ⅜ po, Largeur 48 ⅝ po, Hauteur 36 ¼ po Meilleures photos disponibles sur demande

Meuble de rangement item
Meuble de rangement item
Meuble de rangement
50 $

Enchère de départ

Meuble de rangement de style désserte acheté en 2016, idéal pour mettre sous un téléviseur dans une salle de conférence. Profondeur 11 ¾ po, Largeur 59 ⅛ po, Hauteur 36 po Meilleures photos disponibles sur demande

Armoire de rangement item
Armoire de rangement item
Armoire de rangement
50 $

Enchère de départ

Armoire de rangement avec porte et tablettes achetée en 2016. Profondeur 15 po, Largeur 36 po, Hauteur 72 po Meilleures photos disponibles sur demande

Meuble de rangement item
Meuble de rangement item
Meuble de rangement item
Meuble de rangement
50 $

Enchère de départ

Meuble de rangement de style crédence avec hugue acheté en 2005. Base du meuble: Pronfondeur 24 po, Largeur 72 po, Hauteur 29 po . Huche: Pronfondeur 15 po, Largeur 72 po, Hauteur 43 po. Meilleures photos disponibles sur demande

Classeur 2 tiroirs item
Classeur 2 tiroirs
50 $

Enchère de départ

Classeur 2 tiroirs en bois. Profondeur 19 ⅝ po, Largeur 35 ½ po, Hauteur 28 ¾ po meilleures photos disponibles sur demande

Lot de 4 chaises en tissus noir item
Lot de 4 chaises en tissus noir
25 $

Enchère de départ

4 chaises en tissus noires. Profondeur 21 po, Largeur 23 po, Hauteur 17 po meilleures photos disponibles sur demande

Table ronde grise item
Table ronde grise
25 $

Enchère de départ

Table ronde grise Profondeur 21 po, Largeur 23 po, Hauteur 17 po meilleures photos disponibles sur demande

Ensemble de bureaux en bois No: SA01 item
Ensemble de bureaux en bois No: SA01 item
Ensemble de bureaux en bois No: SA01 item
Ensemble de bureaux en bois No: SA01
50 $

Enchère de départ

Bureau en 3 sections avec retour à gauche, bureau de coin et retour à droite avec tiroir . Bureau de gauche Profondeur 23 ⅜ po, Largeur 29 ¼ po, Hauteur 29 po, bureau de coin au centre: Profondeur 35 ½ po, Largeur 35 ½ po Hauteur 29 po. Retour de droite: Profondeur 23 ⅝ po, Largeur 29 ¼ po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande

Séparateur en coin auto-portant item
Séparateur en coin auto-portant item
Séparateur en coin auto-portant item
Séparateur en coin auto-portant
50 $

Enchère de départ

Séparateur auto-portant en coin en plusieurs sections avec tissus dans le bas et espace vitré dans le haut de sections . Profondeur 1⅝ po, Largeur 80 x 80 po, Hauteur 74 po meilleures photos disponibles sur demande

Petit classeur noir en bois item
Petit classeur noir en bois
20 $

Enchère de départ

Classeur 2 tiroirs en bois sur roulettes Profondeur 17 ½ po, Largeur 19 ¾ po, Hauteur 52 ¼ po meilleures photos disponibles sur demande

Cloison item
Cloison item
Cloison item
Cloison
20 $

Enchère de départ

Cloison en tissus avec vitre dans le haut: Attention: N'est pas autoportant. Doit être soutenu avec des meubles de chaque côté. Profondeur 1⅝ po, Largeur 77 po, Hauteur 73 po meilleures photos disponibles sur demande

Armoire item
Armoire
50 $

Enchère de départ

Armoire en bois avec portes et tablettes Profondeur 17 ½ po, Largeur 19 ¾ po, Hauteur 52 ¼ po meilleures photos disponibles sur demande

Classeur 4 tiroirs noir (métal) item
Classeur 4 tiroirs noir (métal)
20 $

Enchère de départ

Classeur 4 tiroirs noir (métal). Il n'y a plus de serrure. Profondeur 26 ¾ po, Largeur 18 ½ po, Hauteur 52 ¼ po meilleures photos disponibles sur demande

Bureau (retour seulement) No: JOC01 item
Bureau (retour seulement) No: JOC01 item
Bureau (retour seulement) No: JOC01
10 $

Enchère de départ

Bureau (retour) . Profondeur 23 ⅝ po, Largeur 35 ½ po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande

Bureau avec titroir à gauche et à droite item
Bureau avec titroir à gauche et à droite item
Bureau avec titroir à gauche et à droite
50 $

Enchère de départ

Bureau avec titoirs à gauche et à droite Pronfondeur 23 ⅝ po, Largeur 83 ⅝ po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande

Chaise sur roulette NO:JO1 item
Chaise sur roulette NO:JO1
10 $

Enchère de départ

Chaise sur roulettes Profondeur 19 po, Largeur 18 ½ po, Hauteur 16 ½ à 21 ½ po meilleures photos disponibles sur demande

Classeur en métal 5 titoirs item
Classeur en métal 5 titoirs item
Classeur en métal 5 titoirs
50 $

Enchère de départ

Classeur en métale 5 titroirs Profondeur 18 po, Largeur 36 po, Hauteur 65 ½ po meilleures photos disponibles sur demande

Bureau avec tiroirs à gauche NO: AN01 item
Bureau avec tiroirs à gauche NO: AN01 item
Bureau avec tiroirs à gauche NO: AN01
50 $

Enchère de départ

Bureau avec tiroirs à gauche Profondeur 19 ¾ po, Largeur 71 po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande

Bureau en coin avec huche et tiroirs NO:CA01 item
Bureau en coin avec huche et tiroirs NO:CA01 item
Bureau en coin avec huche et tiroirs NO:CA01 item
Bureau en coin avec huche et tiroirs NO:CA01
50 $

Enchère de départ

Bureau en coin en trois sections avec huche et tiroirs . D'autres photos sont disponibles Huche Profondeur 15 ¾ po, Largeur 41 ⅜ po, Hauteur 43 ¼ po. Retour de gauche Profondeur 23 ½ po, Largeur 41 ¼ po, Hauteur 29 po + 2 autres sections meilleures photos disponibles sur demande

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