Encan silencieux de Centre des arts Juliette-Lassonde

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Table de conférence usagée, achetée en 2005. Elle a du vécu et légèrement égratignée, mais elle est encore très pratique. Dimensions: Largeur 48 po, Longueur 144 po, Hauteur 29,5 po Meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Babillard mural acheté en 2005. Profondeur 5 ⅜ po, Largeur 48 ⅝ po, Hauteur 36 ¼ po Meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Meuble de rangement de style désserte acheté en 2016, idéal pour mettre sous un téléviseur dans une salle de conférence. Profondeur 11 ¾ po, Largeur 59 ⅛ po, Hauteur 36 po Meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Armoire de rangement avec porte et tablettes achetée en 2016. Profondeur 15 po, Largeur 36 po, Hauteur 72 po Meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Meuble de rangement de style crédence avec hugue acheté en 2005. Base du meuble: Pronfondeur 24 po, Largeur 72 po, Hauteur 29 po . Huche: Pronfondeur 15 po, Largeur 72 po, Hauteur 43 po. Meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Classeur 2 tiroirs en bois. Profondeur 19 ⅝ po, Largeur 35 ½ po, Hauteur 28 ¾ po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
4 chaises en tissus noires. Profondeur 21 po, Largeur 23 po, Hauteur 17 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Table ronde grise Profondeur 21 po, Largeur 23 po, Hauteur 17 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Bureau en 3 sections avec retour à gauche, bureau de coin et retour à droite avec tiroir . Bureau de gauche Profondeur 23 ⅜ po, Largeur 29 ¼ po, Hauteur 29 po, bureau de coin au centre: Profondeur 35 ½ po, Largeur 35 ½ po Hauteur 29 po. Retour de droite: Profondeur 23 ⅝ po, Largeur 29 ¼ po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Séparateur auto-portant en coin en plusieurs sections avec tissus dans le bas et espace vitré dans le haut de sections . Profondeur 1⅝ po, Largeur 80 x 80 po, Hauteur 74 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Classeur 2 tiroirs en bois sur roulettes Profondeur 17 ½ po, Largeur 19 ¾ po, Hauteur 52 ¼ po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Cloison en tissus avec vitre dans le haut: Attention: N'est pas autoportant. Doit être soutenu avec des meubles de chaque côté. Profondeur 1⅝ po, Largeur 77 po, Hauteur 73 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Armoire en bois avec portes et tablettes Profondeur 17 ½ po, Largeur 19 ¾ po, Hauteur 52 ¼ po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Classeur 4 tiroirs noir (métal). Il n'y a plus de serrure. Profondeur 26 ¾ po, Largeur 18 ½ po, Hauteur 52 ¼ po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Bureau (retour) . Profondeur 23 ⅝ po, Largeur 35 ½ po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Bureau avec titoirs à gauche et à droite Pronfondeur 23 ⅝ po, Largeur 83 ⅝ po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Chaise sur roulettes Profondeur 19 po, Largeur 18 ½ po, Hauteur 16 ½ à 21 ½ po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Classeur en métale 5 titroirs Profondeur 18 po, Largeur 36 po, Hauteur 65 ½ po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Bureau avec tiroirs à gauche Profondeur 19 ¾ po, Largeur 71 po, Hauteur 29 po meilleures photos disponibles sur demande
Enchère de départ
Bureau en coin en trois sections avec huche et tiroirs . D'autres photos sont disponibles Huche Profondeur 15 ¾ po, Largeur 41 ⅜ po, Hauteur 43 ¼ po. Retour de gauche Profondeur 23 ½ po, Largeur 41 ¼ po, Hauteur 29 po + 2 autres sections meilleures photos disponibles sur demande
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