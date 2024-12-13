eventClosed

EXPO-ENCAN - Salon de la déficience intellectuelle du Centre François-Michelle - 22 mars 2025

9275 Rue Clark, Montréal, QC H2N 1S1, Canada

Assis-réfléchi
CA$100

Andy Assis-Réfléchi 2025 Peinture et feutres acrylique sur toile. 24” x 30”
Les ronds
CA$50

Christiano Les Ronds 2025 Feutres acryliques et papier de soie sur toile. 14” x 18”
La ville
CA$50

Dhalia La Ville 2025 Peinture et feutres acryliques sur toile. 16” x 20”
Moi
CA$100

Émiliano Moi 2025 Peinture et feutres acryliques avec encre sur toile. 24” x 30”
L'univers
CA$50

Florie L’univers 2025 Peinture et feutres acrylique sur toile. 16” x 20”
La planète
CA$50

Jade La Planète 2025 Peinture et feutres acrylique sur toile. 16” x 16”
Géomatique
CA$100

Jay Géomatique 2025 Encre, gomme réserve et feutres acryliques sur papier 20” x 20”
Le crayon à mine géant
CA$100

Jean-Darlens Le Crayon à Mine Géant 2025 Peinture et feutres acryliques sur toile. 24” x 30”
La rose bleu
CA$50

Joelle La Rose Bleu 2025 Peinture et feutres acrylique sur toile ronde. 16” x 16”
Une fille dans la maison
CA$100

Lea-Rose Une Fille Dans la Maison 2025 Encre, gomme réserve et feutres acryliques sur papier 20” x 20”
La forêt
CA$100

Liyanna La Forêt 2025 Encre, gomme réserve et feutres acryliques sur papier 20” x 20”
L'école
CA$100

Malek L’école 2025 Peinture et feutres acryliques sur toile. 24” x 30”
Triangulaire
CA$50

Nicolas Triangulaire 2025 Peinture et feutres acrylique, sur toile. 16” x 20”
Mon coeur
CA$100

Rachel Mon Cœur 2025 Encre, gomme réserve et feutres acryliques sur papier 20” x 20”
La fleur
CA$50

Sandrine La Fleur 2025 Peinture et feutres acryliques sur toile. 16” x 20”
Le clown
CA$100

Tyshawn Le Clown 2025 Peinture et feutres acrylique sur toile. 24” x 30”
La maison colorée
CA$50

Anne-Priscilla La maison colorée 2025 Peinture et feutres acryliques, sur toile. 16” x 20”
Couleurs et formes
CA$50

Hugo Couleurs et Formes 2025 Peinture et feutres acryliques, sur toile. 16” x 20”

