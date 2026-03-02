Organisé par

Centre Nationnal d'Entrainement Pierre Harvey

À propos de cet événement

Encan silencieux / Centre Nationnal d'Entrainement Pierre Harvey

Lieu de prise en charge

500 Bd du Beau Pré, Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Lunette Julbo Intensity item
Lunette Julbo Intensity
60 $

Enchère de départ

Intensity – Performance Sunglasses | Julbo Canada

Lunette Julbo Frequency item
Lunette Julbo Frequency
50 $

Enchère de départ

Frequency – Performance Sunglasses | Julbo Canada

Ski Fischer Speedmax avec fixations (Copier) item
Ski Fischer Speedmax avec fixations (Copier)
600 $

Enchère de départ

Ski Fischer speedmax classique avec fixations

https://www.demersbicycles.com/products/skis-fischer-speedmax-100-classic-plus-702-med-ifp-2027

Bâton Swix Triac item
Bâton Swix Triac
200 $

Enchère de départ

Bâtons Swix triac (modèle a confirmer)


https://www.demersbicycles.com/products/batons-swix-triac-4-0-aero

La Poursuite (Copier) item
La Poursuite (Copier)
350 $

Enchère de départ

Oeuvre 24x36 sur métal brossé 1er série - Imprimée sur métal brossé - Numérotée X /10 et signée à la main par l'artiste, Alex et les Olympiens/Olympiennes

expédition ou cueillette en magasin

Foulard -Milano Cortina 2026 item
Foulard -Milano Cortina 2026
5 $

Enchère de départ

Tuque -Milano Cortina 2026 item
Tuque -Milano Cortina 2026
10 $

Enchère de départ

Tuque-Milano Cortina 2026 item
Tuque-Milano Cortina 2026
10 $

Enchère de départ

Le dernier droit item
Le dernier droit
200 $

Enchère de départ

Dimensions: 24 x 36 retravaillées sur la reproduction, numérotées x/10 1re série et signées à la main par l’artiste, Alex ainsi que Pierre puis encadrées. Prix de vente 1000$. Avec certificat d’authenticite

Gant - Large item
Gant - Large
10 $

Enchère de départ

Gillet Homme -Large -Milano Cortina 2026 item
Gillet Homme -Large -Milano Cortina 2026 item
Gillet Homme -Large -Milano Cortina 2026
50 $

Enchère de départ

Bandeau-Milano Cortina 2026 item
Bandeau-Milano Cortina 2026
10 $

Enchère de départ

Bandeau item
Bandeau
10 $

Enchère de départ

Masque pour dormir -Milano Cortina 2026 item
Masque pour dormir -Milano Cortina 2026
10 $

Enchère de départ

Casquette- Milano Cortina 2026 item
Casquette- Milano Cortina 2026
10 $

Enchère de départ

Manteau duvet large-Milano Cortina 2026 item
Manteau duvet large-Milano Cortina 2026 item
Manteau duvet large-Milano Cortina 2026
80 $

Enchère de départ

Pantalon grandeur 34-Milano Cortina 2026 item
Pantalon grandeur 34-Milano Cortina 2026
30 $

Enchère de départ

Pantalon isolation -Grandeur 34 -Milano Cortina 2026 item
Pantalon isolation -Grandeur 34 -Milano Cortina 2026
50 $

Enchère de départ

Gilet Équipe de France-Grandeur XL-Milano Cortina 2026 item
Gilet Équipe de France-Grandeur XL-Milano Cortina 2026
50 $

Enchère de départ

Pantalon-Grandeur Large-Milano Cortina 2026 item
Pantalon-Grandeur Large-Milano Cortina 2026
30 $

Enchère de départ

Gilet -Grandeur Large-Milano Cortina 2026 item
Gilet -Grandeur Large-Milano Cortina 2026 item
Gilet -Grandeur Large-Milano Cortina 2026
30 $

Enchère de départ

Buff - La Classique Alex Harvey item
Buff - La Classique Alex Harvey
10 $

Enchère de départ

Plus de 20 disponible

Hot Poc - Chauffe-Main Réutilisable item
Hot Poc - Chauffe-Main Réutilisable
10 $

Enchère de départ

5 coffrets disponibles

Livre - Alex Harvey item
Livre - Alex Harvey
15 $

Enchère de départ

2 livres disponibles

Tuque - La Classique Alex Harvey item
Tuque - La Classique Alex Harvey
15 $

Enchère de départ

11- Medium

1 -Small

1-Large

T-Shirt Femme - La Classique Alex Harvey item
T-Shirt Femme - La Classique Alex Harvey
10 $

Enchère de départ

8 - Small 1- Xsmall

T- Shirt Homme - CNEPH item
T- Shirt Homme - CNEPH
10 $

Enchère de départ

9- Médium

T-Shirt Femme - CNEPH item
T-Shirt Femme - CNEPH
10 $

Enchère de départ

4 - Small 1 - Medium

T-Shirt Homme - CNEPH item
T-Shirt Homme - CNEPH
10 $

Enchère de départ

1- Small

Radio - Chargeur Milwhaukee item
Radio - Chargeur Milwhaukee
100 $

Enchère de départ

https://www.milwaukeetool.ca/products/details/m18-jobsite-radio-charger/2792-20 Merci @ OutilMag pour la commandite

Mitaine Auclair son of T4 -Xsmall item
Mitaine Auclair son of T4 -Xsmall
50 $

Enchère de départ

Mitaines Son of T 4 - Adulte | Auclair – Auclair Sports

Mitaine Auclair GTX Active-Small item
Mitaine Auclair GTX Active-Small
80 $

Enchère de départ

Cypress GTX Active Mitaine - Adult – Auclair Sports

Bandeaux Salomon item
Bandeaux Salomon
10 $

Enchère de départ

Bandeaux Salomon

Veste sans manche Craft item
Veste sans manche Craft
25 $

Enchère de départ

Veste sans manche Craft

Coton ouaté Demers Large item
Coton ouaté Demers Large
15 $

Enchère de départ

Coton ouaté Demers Large

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