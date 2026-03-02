Encan silencieux / Centre Nationnal d'Entrainement Pierre Harvey

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Ski Fischer speedmax classique avec fixations
https://www.demersbicycles.com/products/skis-fischer-speedmax-100-classic-plus-702-med-ifp-2027
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Bâtons Swix triac (modèle a confirmer)
https://www.demersbicycles.com/products/batons-swix-triac-4-0-aero
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Oeuvre 24x36 sur métal brossé 1er série - Imprimée sur métal brossé - Numérotée X /10 et signée à la main par l'artiste, Alex et les Olympiens/Olympiennes
expédition ou cueillette en magasin
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Dimensions: 24 x 36 retravaillées sur la reproduction, numérotées x/10 1re série et signées à la main par l’artiste, Alex ainsi que Pierre puis encadrées. Prix de vente 1000$. Avec certificat d’authenticite
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5 coffrets disponibles
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2 livres disponibles
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11- Medium
1 -Small
1-Large
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8 - Small 1- Xsmall
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9- Médium
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4 - Small 1 - Medium
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1- Small
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https://www.milwaukeetool.ca/products/details/m18-jobsite-radio-charger/2792-20 Merci @ OutilMag pour la commandite
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Bandeaux Salomon
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Veste sans manche Craft
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Coton ouaté Demers Large
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