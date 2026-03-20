Encan 2026 - Édition œuvres d'art

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Acrylique sur toile. 18 x 18 po. (avec encadrement).
Artiste : Denise Séguin
Pégase, cette créature mythique, a surgit de l’imagination de l’artiste de façon inattendue. Ce symbole incarne une force spirituelle qui pousse à avancer dans une quête de bien-être.
Enchère de départ
Techniques mixtes sur toile. 30 x 40 po. (pas encadré).
Artiste : Denise Séguin
Cette œuvre s’inspire de la fascination de l’artiste pour les artefacts archéologiques, témoins des cultures passées. Elle met particulièrement en lumière le mystère des vestiges enfouis dans les profondeurs marines.
Enchère de départ
Techniques mixtes sur bois. 12 x 12 po. (Pas encadré).
Artiste : Denise Séguin
L’œuvre « Burlesque » naît d’un jeu de taches et de couleurs évoquant l’ambiance festive du cabaret. Elle rappelle les soirées animées du Moulin Rouge, mêlant danse, chant et spectacle.
Enchère de départ
Acrylique sur toile. 12 x 12 po. (pas encadré).
Artiste : Denise Séguin
Cette toile exprime la fascination de l’artiste pour les couleurs éclatantes de l’automne, qui transforment les paysages en œuvres d’art. Cette saison, mêlant harmonieusement teintes chaudes et froides, lui procure un sentiment profond de reconnexion et d’émerveillement.
Enchère de départ
Huile. Toile encadrée. 15 x 12.5 po.
Artiste : Margarita V. Lobanova
La toile illustre un pont emblématique orné de griffons, dans un décor urbain européen au charme raffiné. Ses tons doux et patinés créent une atmosphère romantique et intemporelle, pleine d’élégance et de caractère.
Enchère de départ
Affiche signée, numérotée en édition limitée.
24 x 18 po. sur papier sans acide
Artiste : Johanne Blaquière
Chaque toile de Johanne Blaquière est une immersion dans la force et la sensibilité de ses sujets, qu’il s’agisse d’un cheval majestueux, d’un oiseau en plein envol ou du regard profond d’un personnage autochtone. À travers des compositions audacieuses et une palette vibrante, elle invite le spectateur à ressentir l’énergie et l’instinct animal qui animent ses œuvres.
Basée à Beloeil, Québec, Canada
Enchère de départ
Reproduction sur toile. 3 x 3 pi. (sans encadrement)
Artiste : Gustav Klimt
La "Mère et enfant" de Gustav Klimt est un détail célèbre de son tableau de 1905, Les Trois âges de la femme. Reproduction d’art classique, œuvre murale décorative florale, décoration élégante pour la maison, toile prête à accrocher.
Enchère de départ
Encre. 19 x 13 po. (encadré)
Artiste : Samuel Jacques-Chabonneau
Œuvre expressive et lumineuse qui évoque un sentiment de renouveau et d’optimisme. Par son jeu de couleurs et de textures, l’artiste capte un instant suspendu, où l’air semble chargé de promesses. Une création inspirante, idéale pour insuffler énergie positive et sensibilité artistique à votre intérieur.
Enchère de départ
Acrylique fluide sur toile. 20 x 20 po.
Artiste : Ginette Laforest
Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!
La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.
Enchère de départ
Acrylique fluide sur toile. 20 x 16 po.
Artiste : Ginette Laforest
Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!
La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.
Enchère de départ
Acrylique fluide sur toile. 16 x 20 po.
Artiste : Ginette Laforest
Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!
La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.
Enchère de départ
Acrylique fluide sur toile. 18 x 24 po.
Artiste : Ginette Laforest
Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!
La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.
Enchère de départ
Gravure monotype, encadrée d'acajou. 12.5 x 15 po.
Artiste : Gilbert Poissant.
Œuvre délicate et évocatrice, cette gravure se distingue par la finesse de son trait et la richesse de ses textures. Le jeu subtil de contrastes invite à l’interprétation et à la contemplation.
Enchère de départ
Châle tricoté par Odile Lemay.
Patron Nurmilintu du Heidu Alerder en laine mérinos et mohair. Le modèle se caractérise par l'alternance de sections en point mousse et de dentelle.
"Nurmilintu" est un mot finlandais qui signifie "petit oiseau" (littéralement "oiseau des prés/champs"). Il est issu d'une vieille berceuse finlandaise : "Nuku, nuku, nurmilintu... " ("Dors, dos, petit oiseau...").
Enchère de départ
Vitrail de 12 pouces de diamètre avec chaîne pour suspendre
Artiste : Fait à la main par Tiffany et vitrail de la montagne basé à Mt-St-Hilaire.
Enchère de départ
Vitrail de 12 pouces de diamètre avec chaîne pour suspendre
Artiste : Fait à la main par Tiffany et vitrail de la montagne basé à Mt-St-Hilaire
Enchère de départ
Ukulélé soprano neuf offert par Long & McQuade.
Comprend tout le nécessaire pour débuter : étui de transport, accordeur et cahier d’accords!
Long & McQuade est la plus grande chaîne de détaillants d'instruments de musique au Canada avec plus de 100 succursales allant de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique.
Enchère de départ
Vendu ensemble. 12.5 x 14 po.
Artiste inconnu. Cadre en bois vernis avec effets de dorures et de marbre.
De ravissants cadres ovales ornés, renfermant de délicats portraits d’amoureux, à la fois pudiques et empreints de romantisme.
Enchère de départ
Acrylique sur toile. 10 x 20 po.
Artiste : Françoise Falardeau
Inspirée de l'histoire de Bouddha, cette œuvre combine à la fois la force et l'énergie à travers ses couleurs vibrantes et ses lignes dynamiques tandis que les couleurs plus froides inspirent au calme et à l'intériorité du sujet.
Enchère de départ
Techniques mixtes sur toile. 12 x 12 po.
Certificat d'authenticité. Encadré. Artiste d’Otterburn Park.
Artiste : France Malo
Œuvre dynamique et vibrante qui capture l’agitation du quotidien à travers un jeu expressif de formes et de couleurs. La composition suggère le mouvement, le rythme et l’énergie d’un monde en constante effervescence. Une pièce contemporaine captivante, parfaite pour apporter vitalité et modernité à votre décor.
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