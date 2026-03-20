Encan 2026 - Édition œuvres d'art

Acrylique fluide sur toile. 20 x 20 po.





Artiste : Ginette Laforest





Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!





La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.