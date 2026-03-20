Organisé par

Choeur de la montagne (Société musicale de la Vallée-du-Richelieu)

À propos de cet événement

Encan 2026 - Édition œuvres d'art

Lieu de prise en charge

525 Rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3N2, Canada

Pégase item
Pégase
285 $

Enchère de départ

Acrylique sur toile. 18 x 18 po. (avec encadrement).


Artiste : Denise Séguin


Pégase, cette créature mythique, a surgit de l’imagination de l’artiste de façon inattendue.  Ce symbole incarne une force spirituelle qui pousse à avancer dans une quête de bien-être.


Vestige d’une cité perdue item
Vestige d’une cité perdue
500 $

Enchère de départ

Techniques mixtes sur toile. 30 x 40 po. (pas encadré).


Artiste : Denise Séguin


Cette œuvre s’inspire de la fascination de l’artiste pour les artefacts archéologiques, témoins des cultures passées.  Elle met particulièrement en lumière le mystère des vestiges enfouis dans les profondeurs marines.

Burlesque item
Burlesque
125 $

Enchère de départ

Techniques mixtes sur bois. 12 x 12 po. (Pas encadré).


Artiste : Denise Séguin


L’œuvre « Burlesque » naît d’un jeu de taches et de couleurs évoquant l’ambiance festive du cabaret.  Elle rappelle les soirées animées du Moulin Rouge, mêlant danse, chant et spectacle.

Le départ des oies blanches item
Le départ des oies blanches
125 $

Enchère de départ

Acrylique sur toile. 12 x 12 po. (pas encadré).


Artiste : Denise Séguin


Cette toile exprime la fascination de l’artiste pour les couleurs éclatantes de l’automne, qui transforment les paysages en œuvres d’art.  Cette saison, mêlant harmonieusement teintes chaudes et froides, lui procure un sentiment profond de reconnexion et d’émerveillement.

Les Griffons du pont de Saint-Petersbourg item
Les Griffons du pont de Saint-Petersbourg
75 $

Enchère de départ

Huile. Toile encadrée. 15 x 12.5 po.


Artiste : Margarita V. Lobanova


La toile illustre un pont emblématique orné de griffons, dans un décor urbain européen au charme raffiné.  Ses tons doux et patinés créent une atmosphère romantique et intemporelle, pleine d’élégance et de caractère.

Cheval blanc item
Cheval blanc
50 $

Enchère de départ

Affiche signée, numérotée en édition limitée.

24 x 18 po. sur papier sans acide


Artiste : Johanne Blaquière


Chaque toile de Johanne Blaquière est une immersion dans la force et la sensibilité de ses sujets, qu’il s’agisse d’un cheval majestueux, d’un oiseau en plein envol ou du regard profond d’un personnage autochtone. À travers des compositions audacieuses et une palette vibrante, elle invite le spectateur à ressentir l’énergie et l’instinct animal qui animent ses œuvres.

 

Basée à Beloeil, Québec, Canada

Reproduction sur toile de Mère et enfant item
Reproduction sur toile de Mère et enfant
65 $

Enchère de départ

Reproduction sur toile. 3 x 3 pi. (sans encadrement)


Artiste : Gustav Klimt


La "Mère et enfant" de Gustav Klimt est un détail célèbre de son tableau de 1905, Les Trois âges de la femme. Reproduction d’art classique, œuvre murale décorative florale, décoration élégante pour la maison, toile prête à accrocher.

Il y a de l’espoir dans l’air! item
Il y a de l’espoir dans l’air!
250 $

Enchère de départ

Encre. 19 x 13 po. (encadré)


Artiste : Samuel Jacques-Chabonneau


Œuvre expressive et lumineuse qui évoque un sentiment de renouveau et d’optimisme. Par son jeu de couleurs et de textures, l’artiste capte un instant suspendu, où l’air semble chargé de promesses. Une création inspirante, idéale pour insuffler énergie positive et sensibilité artistique à votre intérieur.

Souffle de vie item
Souffle de vie
100 $

Enchère de départ

Acrylique fluide sur toile. 20 x 20 po.


Artiste : Ginette Laforest


Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!


La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.

Jouer avec le feu item
Jouer avec le feu
100 $

Enchère de départ

Acrylique fluide sur toile. 20 x 16 po.


Artiste : Ginette Laforest


Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!


La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.

Rêverie item
Rêverie
100 $

Enchère de départ

Acrylique fluide sur toile. 16 x 20 po.


Artiste : Ginette Laforest


Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!


La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.

Effusion de joie item
Effusion de joie
100 $

Enchère de départ

Acrylique fluide sur toile. 18 x 24 po.


Artiste : Ginette Laforest


Chacune de mes œuvres évoque la liberté ressentie à ce moment même de la création. Mon énergie se traduit par des gestes spontanés qui me procurent beaucoup de plaisir!


La fluidité de la matière donne accès au mouvement sur le canevas et me permet de créer une danse avec les couleurs.

Gravure sans titre item
Gravure sans titre
125 $

Enchère de départ

Gravure monotype, encadrée d'acajou. 12.5 x 15 po.


Artiste : Gilbert Poissant.


Œuvre délicate et évocatrice, cette gravure se distingue par la finesse de son trait et la richesse de ses textures. Le jeu subtil de contrastes invite à l’interprétation et à la contemplation.

Châle norvégien item
Châle norvégien
75 $

Enchère de départ

Châle tricoté par Odile Lemay.


Patron Nurmilintu du Heidu Alerder en laine mérinos et mohair. Le modèle se caractérise par l'alternance de sections en point mousse et de dentelle.


"Nurmilintu" est un mot finlandais qui signifie "petit oiseau" (littéralement "oiseau des prés/champs"). Il est issu d'une vieille berceuse finlandaise : "Nuku, nuku, nurmilintu... " ("Dors, dos, petit oiseau...").

Vitrail avec oiseau fait avec du verre opalescent item
Vitrail avec oiseau fait avec du verre opalescent
100 $

Enchère de départ

Vitrail de 12 pouces de diamètre avec chaîne pour suspendre


Artiste : Fait à la main par Tiffany et vitrail de la montagne basé à Mt-St-Hilaire. 



Vitrail avec pommes fait avec du verre opalescent item
Vitrail avec pommes fait avec du verre opalescent
100 $

Enchère de départ

Vitrail de 12 pouces de diamètre avec chaîne pour suspendre


Artiste : Fait à la main par Tiffany et vitrail de la montagne basé à Mt-St-Hilaire

Ukulélé Aleho et accessoires item
Ukulélé Aleho et accessoires
75 $

Enchère de départ

Ukulélé soprano neuf offert par Long & McQuade.

Comprend tout le nécessaire pour débuter : étui de transport, accordeur et cahier d’accords!


Long & McQuade est la plus grande chaîne de détaillants d'instruments de musique au Canada avec plus de 100 succursales allant de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique.

Duo de miniatures romantiques item
Duo de miniatures romantiques item
Duo de miniatures romantiques
80 $

Enchère de départ

Vendu ensemble. 12.5 x 14 po.


Artiste inconnu. Cadre en bois vernis avec effets de dorures et de marbre.


De ravissants cadres ovales ornés, renfermant de délicats portraits d’amoureux, à la fois pudiques et empreints de romantisme.

Siddartha – Le noble chemin item
Siddartha – Le noble chemin
80 $

Enchère de départ

Acrylique sur toile. 10 x 20 po.


Artiste : Françoise Falardeau


Inspirée de l'histoire de Bouddha, cette œuvre combine à la fois la force et l'énergie à travers ses couleurs vibrantes et ses lignes dynamiques tandis que les couleurs plus froides inspirent au calme et à l'intériorité du sujet.

Busy Busy item
Busy Busy item
Busy Busy
350 $

Enchère de départ

Techniques mixtes sur toile. 12 x 12 po.

Certificat d'authenticité. Encadré. Artiste d’Otterburn Park.


Artiste : France Malo


Œuvre dynamique et vibrante qui capture l’agitation du quotidien à travers un jeu expressif de formes et de couleurs. La composition suggère le mouvement, le rythme et l’énergie d’un monde en constante effervescence. Une pièce contemporaine captivante, parfaite pour apporter vitalité et modernité à votre décor.

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