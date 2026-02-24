Organisé par

CIRCA art actuel

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de CIRCA art actuel

Louise Robert item
Louise Robert
1 750 $

Enchère de départ

No 549, Aujourdhui on ne voit pas d'oiseau et j'ai oublié mon imperméable
1989

Huile et crayon sur papier

Dimensions de l'oeuvre: 66 x 73 cm

Encadrée

Valeur 3500 $

Sylvain Bouthillette item
Sylvain Bouthillette
700 $

Enchère de départ

Tsongkhapa

2018

Sérigraphie sur papier arche

Épreuve

Dimensions de l'oeuvre: 110 x 75 cm

Encadrée

Valeur 1400 $

Pierre Durette item
Pierre Durette
350 $

Enchère de départ

Fougère I

2016

Plaque de cuivre gravée sur bois

Dimensions de l'oeuvre: 13 x 10 cm

Valeur 700$


Sylvain Bouthillette item
Sylvain Bouthillette
900 $

Enchère de départ

Sérigraphie sur papier arche

Épreuve 7/20

Dimensions de l'oeuvre: 73 x 55 cm

Encadrée

Valeur 1800 $

Jean-Pierre Gilbert item
Jean-Pierre Gilbert
400 $

Enchère de départ

Crash

Coffret réunissant les oeuvres de Guy Bourassa, Joseph Branco, Jean-Pierre Gilbert, Marie-Chrystine Landry, Suzanne Roux, Michel Saulnier,
Dimensions : 46 x 32 x 10 cm

Édition : 13 sur 20

1989

Valeur : 1250 $

1 pièce manquante

Stéphanie Belliveau item
Stéphanie Belliveau
1 250 $

Enchère de départ

Le code secret

2002

Carton, papier, acrylique et charbon sur toile

Dimensions de l'oeuvre: 100 x 120 cm

Valeur 2500 $

Dominic item
Dominic
50 $

Enchère de départ

Oiseaux de nuit,

Dimensions : 44 x 60 cm

1974

Valeur : 75 $

Lorraine Fontaine item
Lorraine Fontaine
100 $

Enchère de départ

Passage

Collage, encre, pastel sur papier

Dimensions de l'oeuvre: 60 x 91 cm

Encadrée

Valeur 200 $

Lorraine Fontaine item
Lorraine Fontaine
250 $

Enchère de départ

Série étude du carré

Triptyque

2000

Encre sur papier

Dimensions des oeuvres: 49 x 49 cm

Encadrées

Valeur 500 $

Lorraine Fontaine item
Lorraine Fontaine
75 $

Enchère de départ

Diptyque

Plomb, huile, acier, bois

Dimensions des oeuvres: 63 x 46 cm

Valeur 150 $

Lorraine Fontaine item
Lorraine Fontaine
200 $

Enchère de départ

Peinture et collage,

Dimensions des oeuvres: 167 x 91 x 10 cm

Valeur : 400 $

(La vue de l'oeuvre est un détail)

Lorraine Fontaine item
Lorraine Fontaine
75 $

Enchère de départ

1987

Papier collage, branches, acrylique, pastel gras

Dimensions de l'oeuvre: 59 x 59 cm

Valeur 150 $

Lorraine Fontaine item
Lorraine Fontaine
250 $

Enchère de départ

1987

Papier collage, branches, acrylique, pastel gras

Dimensions de l'oeuvre: 120 x 99 cm

Valeur 500 $

Emmanuelle Léonard item
Emmanuelle Léonard
500 $

Enchère de départ

Photographie

Dimensions de l'oeuvre: 52 x 52 cm

Encadrée et passepartout

Valeur 1000$

Artiste inconnu item
Artiste inconnu
250 $

Enchère de départ

Pastel, acrylique, crayon feutre sur toile

Dimensions de l'oeuvre: 45,5 x 45,5 cm

Valeur 500$

Mathieu Lévesque item
Mathieu Lévesque
100 $

Enchère de départ

Monsieur Joyeux

2010

Dimensions de l'oeuvre: 13 x 10 cm

Valeur 200 $

Nicolas Baier item
Nicolas Baier
500 $

Enchère de départ

Impression sur acier brossé

Dimensions de l'oeuvre: 20 x 60 cm

Valeur 1000$

Marc-André Soucy item
Marc-André Soucy
250 $

Enchère de départ

Oeuvre sans titre

2001

Acrylique sur toile

Dimensions de l'oeuvre: 81 x 92 cm

Valeur 500 $

Marc-André Soucy item
Marc-André Soucy
750 $

Enchère de départ

La fête payenne

1999

Acrylique su toile

Dimensions de l'oeuvre: 163 x 219 cm

Valeur 1500 $

Michel Niquette item
Michel Niquette
375 $

Enchère de départ

Huile sur bois et métal

Dimensions de l'oeuvre: 137 x 174 x 10 cm

Valeur 750 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!