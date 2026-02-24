Encan silencieux de CIRCA art actuel

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À propos de cet événement
Enchère de départ
No 549, Aujourdhui on ne voit pas d'oiseau et j'ai oublié mon imperméable
1989
Huile et crayon sur papier
Dimensions de l'oeuvre: 66 x 73 cm
Encadrée
Valeur 3500 $
Enchère de départ
Tsongkhapa
2018
Sérigraphie sur papier arche
Épreuve
Dimensions de l'oeuvre: 110 x 75 cm
Encadrée
Valeur 1400 $
Enchère de départ
Fougère I
2016
Plaque de cuivre gravée sur bois
Dimensions de l'oeuvre: 13 x 10 cm
Valeur 700$
Enchère de départ
Sérigraphie sur papier arche
Épreuve 7/20
Dimensions de l'oeuvre: 73 x 55 cm
Encadrée
Valeur 1800 $
Enchère de départ
Crash
Coffret réunissant les oeuvres de Guy Bourassa, Joseph Branco, Jean-Pierre Gilbert, Marie-Chrystine Landry, Suzanne Roux, Michel Saulnier,
Dimensions : 46 x 32 x 10 cm
Édition : 13 sur 20
1989
Valeur : 1250 $
1 pièce manquante
Enchère de départ
Le code secret
2002
Carton, papier, acrylique et charbon sur toile
Dimensions de l'oeuvre: 100 x 120 cm
Valeur 2500 $
Enchère de départ
Oiseaux de nuit,
Dimensions : 44 x 60 cm
1974
Valeur : 75 $
Enchère de départ
Passage
Collage, encre, pastel sur papier
Dimensions de l'oeuvre: 60 x 91 cm
Encadrée
Valeur 200 $
Enchère de départ
Série étude du carré
Triptyque
2000
Encre sur papier
Dimensions des oeuvres: 49 x 49 cm
Encadrées
Valeur 500 $
Enchère de départ
Diptyque
Plomb, huile, acier, bois
Dimensions des oeuvres: 63 x 46 cm
Valeur 150 $
Enchère de départ
Peinture et collage,
Dimensions des oeuvres: 167 x 91 x 10 cm
Valeur : 400 $
(La vue de l'oeuvre est un détail)
Enchère de départ
1987
Papier collage, branches, acrylique, pastel gras
Dimensions de l'oeuvre: 59 x 59 cm
Valeur 150 $
Enchère de départ
1987
Papier collage, branches, acrylique, pastel gras
Dimensions de l'oeuvre: 120 x 99 cm
Valeur 500 $
Enchère de départ
Là
Photographie
Dimensions de l'oeuvre: 52 x 52 cm
Encadrée et passepartout
Valeur 1000$
Enchère de départ
Pastel, acrylique, crayon feutre sur toile
Dimensions de l'oeuvre: 45,5 x 45,5 cm
Valeur 500$
Enchère de départ
Monsieur Joyeux
2010
Dimensions de l'oeuvre: 13 x 10 cm
Valeur 200 $
Enchère de départ
Impression sur acier brossé
Dimensions de l'oeuvre: 20 x 60 cm
Valeur 1000$
Enchère de départ
Oeuvre sans titre
2001
Acrylique sur toile
Dimensions de l'oeuvre: 81 x 92 cm
Valeur 500 $
Enchère de départ
La fête payenne
1999
Acrylique su toile
Dimensions de l'oeuvre: 163 x 219 cm
Valeur 1500 $
Enchère de départ
Huile sur bois et métal
Dimensions de l'oeuvre: 137 x 174 x 10 cm
Valeur 750 $
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