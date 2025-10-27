Encan silencieux de Club Kiwanis de Jonquière

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Testaments, procurations et mandats de protection régulier pour 2 personnes. Offert par Me Claudia Racine.
Enchère de départ
Toile imprimée de Didier Artiste de Lane Hutson. Lane a même signé la toile ! Grandeur 20x24.
Enchère de départ
Profitez d'une expérience de détente incroyable lors d'un soin pour les cheveux. Massage, masque, exfoliation ! Une expérience unique au salon AL Belleza!
Enchère de départ
Votre véhicule brillera comme s'il était neuf ! Profitez d'une cire Nano et votre véhicule sera encore plus facile à entretenir ! Valeur 800$
Enchère de départ
Génératrice ULTRA SILENCIEUSE!! Magnifique génératrice pour dépanner peu importe où et quand !!!!
Offert par Saguenay Marine! Valeur 1900$!
Enchère de départ
Profitez de l'expertise d'une designer pour refaire l'une de vos pièces de votre demeure !
Enchère de départ
Crédit de 1000$ pour des lentilles ophtalmiques de la compagnie Zeiss (lentilles à foyers progressives ou simple vision avec protection anti-reflet et résistant aux égratignures). Gracieuseté de la clinique Optik Maltais !
Enchère de départ
Magnifique collier avec un diamant solitaire. Parfait pour toutes les occasions.
Gracieuseté de la compagnie V & Co. Diamonds. Valeur 1300$.
Enchère de départ
Profitez de 2 accès au spa à l'Éternel Spa au Valinouët. Sauna, spa et aires de détente. Un moment relaxant au rendez-vous !
Enchère de départ
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Enchère de départ
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Enchère de départ
Le gril à gaz propane à 3 brûleurs en noir mat avec système de cuisson multifonctionnel TriVantage permet de saisir, de griller et de fumer avec la qualité d'une grilladerie à partir de votre propre gril BBQ de jardin.
Enchère de départ
Vélo électrique et système Bike Fit pour entrainement ultra efficace! Service de position de vélo inclus.
Modèle Garneau E-Espace P Max 640WH. Valeur plus de 3000$
Enchère de départ
Profitez d'une expérience unique en assistant à l'émission En Direct de l'Univers animé par France Beaudoin ! Vous aurez aussi l'occasion de visiter les studios d'enregistrements! Les dates possibles sont le 28 mars, 2 avril, 11 avril ou 18 avril 2026)
Enchère de départ
Vivez une expérience unique en passant une journée au Lac Ontario avec 3 de vos amis ! Une pêche haute en couleur pour attraper saumon et truite! Vous n'avez qu'une glacière à emporter et le reste vous sera fourni sur place! Repartez avec votre poisson frais du jour :)
Enchère de départ
Encouragez doublement les enfants avec ce chandail spécialement fait pour venir en aide aux enfants créé par Rachid Badouri en collaboration avec l'Aubainerie. Rachid a signé lui-même les chandails !
Enchère de départ
Signature de Lane Hutson sur un chandail portant son nom.
Enchère de départ
Plan 3D complet de l'aménagement de votre terrain! Gracieuseté de Béton Vilmarc, Jonquière.
Enchère de départ
Ensemble de 3 valises de qualité supérieur. Marque Bugatti avec coque rigide, roulettes pivotantes à 360 degrés. Garantie à vie.
Enchère de départ
Vivez l'expérience de Sushi à maison avec une Miss Sushi qui viendra cuisiner directement chez vous ! Vous et 7 de vos amis pourront déguster le tout dans le confort de votre foyer ! Valeur de 650$
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