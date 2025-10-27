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Club Kiwanis de Jonquière

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Club Kiwanis de Jonquière

2 Testaments, Procurations et Mandats item
2 Testaments, Procurations et Mandats
700 $

Enchère de départ

Testaments, procurations et mandats de protection régulier pour 2 personnes. Offert par Me Claudia Racine.

Toile Didier Artiste (Print) item
Toile Didier Artiste (Print)
500 $

Enchère de départ

Toile imprimée de Didier Artiste de Lane Hutson. Lane a même signé la toile ! Grandeur 20x24.

Head Spa item
Head Spa
75 $

Enchère de départ

Profitez d'une expérience de détente incroyable lors d'un soin pour les cheveux. Massage, masque, exfoliation ! Une expérience unique au salon AL Belleza!

Cire Nano pour votre véhicule item
Cire Nano pour votre véhicule
200 $

Enchère de départ

Votre véhicule brillera comme s'il était neuf ! Profitez d'une cire Nano et votre véhicule sera encore plus facile à entretenir ! Valeur 800$

Génératrice Ducar 4400 Watts item
Génératrice Ducar 4400 Watts
500 $

Enchère de départ

Génératrice ULTRA SILENCIEUSE!! Magnifique génératrice pour dépanner peu importe où et quand !!!!

Offert par Saguenay Marine! Valeur 1900$!

Plan Technique- Designer item
Plan Technique- Designer
500 $

Enchère de départ

Profitez de l'expertise d'une designer pour refaire l'une de vos pièces de votre demeure !

Lentilles Ophtalmiques et verres Zeiss item
Lentilles Ophtalmiques et verres Zeiss
350 $

Enchère de départ

Crédit de 1000$ pour des lentilles ophtalmiques de la compagnie Zeiss (lentilles à foyers progressives ou simple vision avec protection anti-reflet et résistant aux égratignures). Gracieuseté de la clinique Optik Maltais !

Collier Diamants item
Collier Diamants
500 $

Enchère de départ

Magnifique collier avec un diamant solitaire. Parfait pour toutes les occasions.

Gracieuseté de la compagnie V & Co. Diamonds. Valeur 1300$.

2 accès au spa- Éternel Spa item
2 accès au spa- Éternel Spa
50 $

Enchère de départ

Profitez de 2 accès au spa à l'Éternel Spa au Valinouët. Sauna, spa et aires de détente. Un moment relaxant au rendez-vous !

2 accès au spa- Éternel Spa item
2 accès au spa- Éternel Spa
50 $

Enchère de départ

Profitez de 2 accès au spa à l'Éternel Spa au Valinouët. Sauna, spa et aires de détente. Un moment relaxant au rendez-vous !

2 accès au spa- Éternel Spa item
2 accès au spa- Éternel Spa
50 $

Enchère de départ

Profitez de 2 accès au spa à l'Éternel Spa au Valinouët. Sauna, spa et aires de détente. Un moment relaxant au rendez-vous !

BBQ au propane - 3 brûleurs item
BBQ au propane - 3 brûleurs
250 $

Enchère de départ

Le gril à gaz propane à 3 brûleurs en noir mat avec système de cuisson multifonctionnel TriVantage permet de saisir, de griller et de fumer avec la qualité d'une grilladerie à partir de votre propre gril BBQ de jardin.

Bicyclette Électrique Garneau et Bike Fit item
Bicyclette Électrique Garneau et Bike Fit
1 500 $

Enchère de départ

Vélo électrique et système Bike Fit pour entrainement ultra efficace! Service de position de vélo inclus.

Modèle Garneau E-Espace P Max 640WH. Valeur plus de 3000$

2 billets et visite du studio pour En Direct de l'Univers item
2 billets et visite du studio pour En Direct de l'Univers
500 $

Enchère de départ

Profitez d'une expérience unique en assistant à l'émission En Direct de l'Univers animé par France Beaudoin ! Vous aurez aussi l'occasion de visiter les studios d'enregistrements! Les dates possibles sont le 28 mars, 2 avril, 11 avril ou 18 avril 2026)

Journée de pêche sur le Lac Ontario (4 personnes) item
Journée de pêche sur le Lac Ontario (4 personnes)
500 $

Enchère de départ

Vivez une expérience unique en passant une journée au Lac Ontario avec 3 de vos amis ! Une pêche haute en couleur pour attraper saumon et truite! Vous n'avez qu'une glacière à emporter et le reste vous sera fourni sur place! Repartez avec votre poisson frais du jour :)

2 chandails Campagne Rachid Badouri signé par l'artiste item
2 chandails Campagne Rachid Badouri signé par l'artiste
50 $

Enchère de départ

Encouragez doublement les enfants avec ce chandail spécialement fait pour venir en aide aux enfants créé par Rachid Badouri en collaboration avec l'Aubainerie. Rachid a signé lui-même les chandails !

Chandail officiel des Canadiens SIGNÉ par Lane Hutson item
Chandail officiel des Canadiens SIGNÉ par Lane Hutson
500 $

Enchère de départ

Signature de Lane Hutson sur un chandail portant son nom.

Plan Paysagement 3D- Béton Vilmarc item
Plan Paysagement 3D- Béton Vilmarc
500 $

Enchère de départ

Plan 3D complet de l'aménagement de votre terrain! Gracieuseté de Béton Vilmarc, Jonquière.

Ensemble 3 Valises Bugatti item
Ensemble 3 Valises Bugatti
500 $

Enchère de départ

Ensemble de 3 valises de qualité supérieur. Marque Bugatti avec coque rigide, roulettes pivotantes à 360 degrés. Garantie à vie.

Soirée Sushi à la maison pour 8 personnes item
Soirée Sushi à la maison pour 8 personnes
300 $

Enchère de départ

Vivez l'expérience de Sushi à maison avec une Miss Sushi qui viendra cuisiner directement chez vous ! Vous et 7 de vos amis pourront déguster le tout dans le confort de votre foyer ! Valeur de 650$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!