Encan silencieux de Club Kiwanis Trois-Rivières

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Profitez d’un refroidisseur à vin accompagné de bouteilles de vin soigneusement sélectionnées, parfait pour conserver et savourer vos meilleurs crus à la maison.
Le refroidisseur à vin est fourni par Accent Meubles de Trois‑Rivières, et les bouteilles de vin sont offertes par Noble Sélection.
À noter : toutes les bouteilles sont des produits d’importation privée, pour une expérience encore plus distinctive.
Enchère de départ
Vivez l’énergie du Centre Bell et l’expérience unique d’un match du Canadien!
Que ce soit pour une sortie entre amis, en couple ou en famille, c’est un lot qui fait toujours monter les enchères… tout en soutenant directement notre mission auprès des enfants défavorisés de la région.
Section 116, rangée P
Le gagnant pourra choisir la date de son choix parmi certains matchs de la prochaine saison régulière.
Valeur de 500$
Enchère de départ
Description
Offrez-vous une soirée spectaculaire! Le Cirque du Soleil, c’est une sortie “wow” garantie : performance, mise en scène, émotions… Un excellent lot à s’offrir ou à offrir, tout en soutenant une cause qui fait une vraie différence.
Enchère de départ
Enchère de départ
Le hockey, mais en mode VIP! Profitez d’un match des Cataractes avec le confort d’une loge : ambiance, visibilité, et expérience premium. Un lot “coup de cœur” pour les amateurs de hockey… et un excellent moyen de soutenir la cause.
Enchère de départ
12 mois de location d’un vélo de spinning + équipement + programme d’entraînement
Le lot parfait pour se remettre en forme (ou rester motivé toute l’année)! Vous obtenez 12 mois de location d’un vélo de spinning, avec petits poids, élastiques, tapis de sol et un programme d’entraînement pour vous guider. Une super valeur, très concrète, et qui peut vraiment changer une routine.
Enchère de départ
Un moment gourmand au Castel des Prés, ça se prend toujours bien! Parfait pour un souper, une occasion spéciale ou simplement se faire plaisir. En misant sur ce lot, vous vous offrez une belle sortie… et vous contribuez directement à aider des enfants de chez nous.
Enchère de départ
Une valeur sûre! Rouge Vin, c’est l’endroit idéal pour un dîner d’affaires, un souper entre amis ou une belle soirée en tête-à-tête. Un lot simple, concret, et très apprécié… qui soutient directement notre mission d’aide aux enfants défavorisés de la région.
Enchère de départ
Un bel objet à la fois élégant et symbolique. Cette montre de l’Assemblée nationale fait un excellent cadeau (ou un ajout à une collection), avec une touche “prestige” et un clin d’œil au Québec. En plus : chaque mise aide directement les enfants que nous soutenons.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!