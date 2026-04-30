Encan silencieux de Club Kiwanis Trois-Rivières

Profitez d’un refroidisseur à vin accompagné de bouteilles de vin soigneusement sélectionnées, parfait pour conserver et savourer vos meilleurs crus à la maison.

Le refroidisseur à vin est fourni par Accent Meubles de Trois‑Rivières, et les bouteilles de vin sont offertes par Noble Sélection.

À noter : toutes les bouteilles sont des produits d’importation privée, pour une expérience encore plus distinctive.