Encan silencieux de Club Lions de Jonquière

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Lavage intérieur et extérieur avec cire Nano+Antirouille. Valeur de 1599$
Enchère de départ
Ce prix vous permettra de vous faire préparer deux testaments par le notaire Michael Tremblay de l’étude Tremblay Racine, notaires inc. Ce prix donnera droit à une rencontre pour la prise de note et une rencontre pour la signature de deux testaments. Sont exclus de ce prix les testaments fiduciaires. Le présent prix ne peut être séparé en rencontres individuelles. Valeur de 1 220$
Enchère de départ
Ce prix vous permettra de vous faire préparer deux mandats de protection (aussi connu sous le nom de mandat en cas d’inaptitude) par le notaire Michael Tremblay de l’étude Tremblay Racine, notaires inc. Ce prix donnera droit à une rencontre pour la prise de note et une rencontre pour la signature de deux mandats de protection. Sont exclus de ce prix l’inclusion d’une procuration générale, laquelle pourra être ajoutée à vos frais si vous le désirez. Le présent prix ne peut être séparé en rencontres individuelles. Valeur de 820$
Enchère de départ
Ventil-Air vous offre l'opportunité de mettre la main sur cette thermopompe Daikin Oterra 12'000 Btu comprenant :
*Branchement électrique exclu
Valeur de 4 900$
Enchère de départ
Chandail AUTOGRAPHIÉ Marcel Dionne des Kings de Los Angel signé du temple de la renommée 1992. Valeur de 800$
Enchère de départ
Offrez-vous un séjour de deux nuitées en Coolbox à travers tout le réseau d'hôtellerie de plein air. Destinations quatre saisons à travers tout le Québec dont plusieurs dans la région ! Valeur de 400$
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de détente dans une des suites de l'Hôtel Delta Saguenay et profitez des commodités des lieux. Déjeuner inclus pour deux personnes au Boston Pizza. Valeur de 350$
Enchère de départ
Lunettes de soleil Marc Jacob pour dame couleur Tortoise. Valeur de 229$
Enchère de départ
Lunettes de soleil All Saints pour homme couleur OR. Valeur de 289$
Enchère de départ
Lunettes de Soleil All Saints femme couleur rose translucide. Valeur de 219$
Enchère de départ
Lunettes Solaire Julbo sport unisexe. Valeur de 220$.
Enchère de départ
Une paire de bouchons de sommeil Dreamer Incluant :
La prise d’empreinte
Le nettoyage d’oreille au besoin
Garantie de 90 jours confort
Garantie 3 ans sur le matériel
Valeur de 150$
Enchère de départ
Soin facial Isabelle Dermo-Esthétique de Chicoutimi. Valeur de 150$.
Enchère de départ
Abonnement pour le Groupe Performance - Réseau de réseautage d’entrepreneurs. Valeur de 1 700$. (Offert au non membre seulement)
Groupe Performance est un groupe de réseautage d’affaires pour entrepreneurs et dirigeants au Québec. Son objectif est de permettre aux membres de créer des contacts, partager leurs expériences et développer leur entreprise.
Enchère de départ
Alimentation par pile
L135 60 V Max (2,5 Ah, 135 Wh)
Autonomie de la batterie
Jusqu’à 45 minutes
Avance du fil
Frappe au sol
Chargeur inclus
Chargeur inclus
Diamètre du fil de coupe
Simple 2,41 mm (0,095 po)
Largeur de coupe : 38,1 - 43,2 cm (15 - 17 po)
Longueur de fil en réserve (pi) : 24 ft / 7.3 m
Nombre de batteries incluses : 1
Nombre de chargeurs inclus : 1
Tension
60 V Max
Type d’arbre
Télescopique
Type de carburant
Batterie
Type de produit
Débroussailleuses à fil
Type de produit de batterie
Batterie incluse
Utilisation du produit
Usage résidentiel
Wattheures
108 Wh
Garantie de 3 ans
Valeur de 300$
Enchère de départ
Idéal pour les terrasses, patios et petites allées pouvant contenir jusqu’à 4 voitures garées, et 15 cm (6 po) de neige à la fois. Rejette la neige jusqu’à 6 m (20 pi)*. Moteur bobiné en série de 7,5 A pour déneiger rapidement et facilement. Démarrage facile par bouton-poussoir.
Garantie de 3 ans
Valeur de 260$
Enchère de départ
Boite repas Mermax comprenant :
Une caisse de coquille St-Jacques
Une tourtière
Un sac de Crevettes 21/25
Un sac de Pétoncles des iles de la Madelaine
Valeur de 200$
Enchère de départ
Boite dégustation de café espresso Moulu. Corsé, médium, déca. Érudit café. Valeur de 60$
Enchère de départ
Boite dégustation de café espresso Moulu. Corsé, médium, déca. Érudit café. Valeur de 60$
Enchère de départ
Gamme de produits professionnelle Purology comprenant :
et plus encore le tout d’une valeur de 320$.
Enchère de départ
Bon d'achat d'une valeur de 500$ à la Boutique CINQUE Mode Masculine
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