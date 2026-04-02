Encan silencieux de Club Lions de Jonquière

Ce prix vous permettra de vous faire préparer deux mandats de protection (aussi connu sous le nom de mandat en cas d’inaptitude) par le notaire Michael Tremblay de l’étude Tremblay Racine, notaires inc. Ce prix donnera droit à une rencontre pour la prise de note et une rencontre pour la signature de deux mandats de protection. Sont exclus de ce prix l’inclusion d’une procuration générale, laquelle pourra être ajoutée à vos frais si vous le désirez. Le présent prix ne peut être séparé en rencontres individuelles. Valeur de 820$