Organisé par

Club Lions de Jonquière

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Club Lions de Jonquière

Lieu de prise en charge

2675 Bd du Royaume, Jonquière, QC G7S 5B8, Canada

Lavage intérieur et extérieur avec cire Nano+Antirouille item
Lavage intérieur et extérieur avec cire Nano+Antirouille
500 $

Enchère de départ

Lavage intérieur et extérieur avec cire Nano+Antirouille. Valeur de 1599$

Deux (2) testaments item
Deux (2) testaments
500 $

Enchère de départ

Ce prix vous permettra de vous faire préparer deux testaments par le notaire Michael Tremblay de l’étude Tremblay Racine, notaires inc. Ce prix donnera droit à une rencontre pour la prise de note et une rencontre pour la signature de deux testaments. Sont exclus de ce prix les testaments fiduciaires. Le présent prix ne peut être séparé en rencontres individuelles. Valeur de 1 220$

Deux (2) mandats de protection item
Deux (2) mandats de protection
350 $

Enchère de départ

Ce prix vous permettra de vous faire préparer deux mandats de protection (aussi connu sous le nom de mandat en cas d’inaptitude) par le notaire Michael Tremblay de l’étude Tremblay Racine, notaires inc. Ce prix donnera droit à une rencontre pour la prise de note et une rencontre pour la signature de deux mandats de protection. Sont exclus de ce prix l’inclusion d’une procuration générale, laquelle pourra être ajoutée à vos frais si vous le désirez. Le présent prix ne peut être séparé en rencontres individuelles. Valeur de 820$

Thermopompe DAIKIN Oterra 12'000 Btu item
Thermopompe DAIKIN Oterra 12'000 Btu
1 500 $

Enchère de départ

Ventil-Air vous offre l'opportunité de mettre la main sur cette thermopompe Daikin Oterra 12'000 Btu comprenant :

  • Thermopompe 12'000 Btu
  • Quincailleries d'installation
  • Installation
  • Garantie 12 ans pièces et main-d'œuvre

*Branchement électrique exclu


Valeur de 4 900$

Chandail AUTOGRAPHIÉ Marcel Dionne item
Chandail AUTOGRAPHIÉ Marcel Dionne
500 $

Enchère de départ

Chandail AUTOGRAPHIÉ Marcel Dionne des Kings de Los Angel signé du temple de la renommée 1992. Valeur de 800$

Deux nuitées en Coolbox item
Deux nuitées en Coolbox
75 $

Enchère de départ

Offrez-vous un séjour de deux nuitées en Coolbox à travers tout le réseau d'hôtellerie de plein air. Destinations quatre saisons à travers tout le Québec dont plusieurs dans la région ! Valeur de 400$

Une nuitée dans la suite et déjeuner pour deux item
Une nuitée dans la suite et déjeuner pour deux
50 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment de détente dans une des suites de l'Hôtel Delta Saguenay et profitez des commodités des lieux. Déjeuner inclus pour deux personnes au Boston Pizza. Valeur de 350$

Lunettes de soleil Marc Jacob pour dame couleur Tortoise item
Lunettes de soleil Marc Jacob pour dame couleur Tortoise
90 $

Enchère de départ

Lunettes de soleil Marc Jacob pour dame couleur Tortoise. Valeur de 229$

Lunettes de soleil All Saints pour homme couleur OR item
Lunettes de soleil All Saints pour homme couleur OR
125 $

Enchère de départ

Lunettes de soleil All Saints pour homme couleur OR. Valeur de 289$

Lunettes de Soleil All Saints femme couleur rose translucide item
Lunettes de Soleil All Saints femme couleur rose translucide
90 $

Enchère de départ

Lunettes de Soleil All Saints femme couleur rose translucide. Valeur de 219$

Lunettes Solaire Julbo sport unisexe item
Lunettes Solaire Julbo sport unisexe
90 $

Enchère de départ

Lunettes Solaire Julbo sport unisexe. Valeur de 220$.

Une paire de bouchons de sommeil item
Une paire de bouchons de sommeil item
Une paire de bouchons de sommeil item
Une paire de bouchons de sommeil
50 $

Enchère de départ

Une paire de bouchons de sommeil Dreamer Incluant :

La prise d’empreinte

Le nettoyage d’oreille au besoin

Garantie de 90 jours confort

Garantie 3 ans sur le matériel

Valeur de 150$

Soin facial Isabelle Dermo-Esthétique item
Soin facial Isabelle Dermo-Esthétique
75 $

Enchère de départ

Soin facial Isabelle Dermo-Esthétique de Chicoutimi. Valeur de 150$.

Abonnement pour groupe réseautage Groupe Performance item
Abonnement pour groupe réseautage Groupe Performance
500 $

Enchère de départ

Abonnement pour le Groupe Performance - Réseau de réseautage d’entrepreneurs. Valeur de 1 700$. (Offert au non membre seulement)

Groupe Performance est un groupe de réseautage d’affaires pour entrepreneurs et dirigeants au Québec. Son objectif est de permettre aux membres de créer des contacts, partager leurs expériences et développer leur entreprise.

Couper herbe sans fil TORO item
Couper herbe sans fil TORO
200 $

Enchère de départ

Alimentation par pile
L135 60 V Max (2,5 Ah, 135 Wh)
Autonomie de la batterie
Jusqu’à 45 minutes
Avance du fil
Frappe au sol
Chargeur inclus
Chargeur inclus
Diamètre du fil de coupe
Simple 2,41 mm (0,095 po)
Largeur de coupe : 38,1 - 43,2 cm (15 - 17 po)
Longueur de fil en réserve (pi) : 24 ft / 7.3 m
Nombre de batteries incluses : 1
Nombre de chargeurs inclus : 1
Tension
60 V Max
Type d’arbre
Télescopique
Type de carburant
Batterie
Type de produit
Débroussailleuses à fil
Type de produit de batterie
Batterie incluse
Utilisation du produit
Usage résidentiel
Wattheures
108 Wh

Garantie de 3 ans


Valeur de 300$

Pelle à neige électrique Power Shovel® 30 cm (12 po) 7,5 A item
Pelle à neige électrique Power Shovel® 30 cm (12 po) 7,5 A
200 $

Enchère de départ

Idéal pour les terrasses, patios et petites allées pouvant contenir jusqu’à 4 voitures garées, et 15 cm (6 po) de neige à la fois. Rejette la neige jusqu’à 6 m (20 pi)*. Moteur bobiné en série de 7,5 A pour déneiger rapidement et facilement. Démarrage facile par bouton-poussoir.

Garantie de 3 ans

Valeur de 260$

Boite repas Mermax item
Boite repas Mermax
50 $

Enchère de départ

Boite repas Mermax comprenant :

Une caisse de coquille St-Jacques

Une tourtière

Un sac de Crevettes 21/25

Un sac de Pétoncles des iles de la Madelaine

Valeur de 200$

Boite dégustation #1 Érudit café item
Boite dégustation #1 Érudit café
10 $

Enchère de départ

Boite dégustation de café espresso Moulu. Corsé, médium, déca. Érudit café. Valeur de 60$

Boite dégustation #2 Érudit café item
Boite dégustation #2 Érudit café
10 $

Enchère de départ

Boite dégustation de café espresso Moulu. Corsé, médium, déca. Érudit café. Valeur de 60$

Gamme de produits professionnelle Purology item
Gamme de produits professionnelle Purology
80 $

Enchère de départ

Gamme de produits professionnelle Purology comprenant :

  • Masque capillaire hydratant 250 ml (8.5 oz)
  • Shampoing hydratant 266 ml (9 oz) 
  • Revitalisant hydratant 266 ml (9 oz)
  • Shampoing 50 ml (1.7 oz)
  • Revitalisant 50 ml (1.7 oz)

et plus encore le tout d’une valeur de 320$.

Bon d'achat 500$ - CINQUE Mode Masculine item
Bon d'achat 500$ - CINQUE Mode Masculine
100 $

Enchère de départ

Bon d'achat d'une valeur de 500$ à la Boutique CINQUE Mode Masculine

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